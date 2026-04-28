"Киев не е представил доказателства, че Израел е допуснал доставка на откраднато от Русия украинско зърно"

Израел заяви днес, че Киев не е предоставил "никакви доказателства" в подкрепа за твърденията си, че израелските власти са допуснали доставка до свои пристанища на "откраднато от Русия" украинско зърно, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Украинското правителство не формулира никакво искане за съдебно съдействие и не предостави никакви доказателства, за да обоснове обвиненията си", заяви израелският министър на външните работи Гидеон Саар.
Според Украйна няколко плавателни съда, натоварени със зърно, откраднато от Москва, са пристигнали в израелското пристанище Хайфа. "Във всяка нормална страна покупката на крадени стоки води до наказателна отговорност", заяви днес украинският президент Володимир Зеленски.
Украйна иска израелската страна да предприеме незабавни мерки за спирането на вноса на зърно, откраднато от Русия от окупираните украински територии, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.
Тихи каза днес, че израелският посланик в Украйна Михаел Бродски е бил извикан в украинското външно министерство, където му е връчена протестна нота във връзка с този въпрос.
6 Кви доказателства имат....
Това само Анатолието знае какъв смисъл носи. Липсва ли удивителната накрая, нищо не става ясно. Журанилзъм. Айде чао за една седмица.
От 2022ра, териториите за които претендира Зеленчук са се обявили за автономни, не руски. Дори едни от 2014год. Кое прави зърното украинско? Че е расло на земя която Киев смята за Окраина. Или че е сято и ожънато от руснаците? Кое е лимитиращо? Ако има една земя и няма кой да сее, ще има ли изобщо зърно?
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":на евнух как да му стане
А зърното им да го продават те, за да имат пари да воюват с тях!
11 да се чете
До коментар #6 от "Кви доказателства имат....":Сеят
12 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ
Това.. ИСТОРИЯ, Език, икономика, Територии , Религия и т.н!
Като информация ...... След като днес не се сключи примирие между Иран и съединените щати и излизането на обединените Арабски Емирства от опек цената на петрола скочи рязко нагоре.
Цената на долара спрямо еврото за ужас на европейските лидери защото Европа плаща Петрол и газ в долари също скочи нагоре а те през цялото време се опитват да задържат котировката на долара спрямо еврото възможно ниско по всякакъв начин независимо че еврото няма абсолютно никакво покритие.
И котировките на европейските акции тръгнаха рязко надолу на европейската стокова борса.
Печелившите от тази ситуация са съединените щати и Русия а губещите са Европейския съюз и Азия.
Да ви е честито скъпи европейски съграждани кризата която се очертава в Европейския съюз.
15 Всъщност, бандерите искат да откраднат
А зърното им да го продават те, за да имат пари да воюват с тях!
16 така, така
Мисля, че Израел ще направи всичко необходимо 0срайната да не получава въоръжение доста дълго време. Това поне ще е малка форма на естествена реакция. Може и по-далеч да се отиде - както наркомана е пощаден да съществува в пространството поради молба от Израел, то пак по тяхна молба може да спре с изявите си.
А относно кражбата? Ми то и малките деца знаят, че такава няма - територията е руска и мераците на наркомана са аут.
17 Вярно бе
До коментар #12 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":И името и знамето , и езика и земята, химна на американците са крадени. Ха, кажи кое от кой лепнаха.
19 6135
Като е откраднато от Москва, да го върнат на Москва!
20 Ами да
До коментар #5 от "Опорка":В Украйна е произведено тоест е украинско. Руснаците са го откраднали и го пробутват на Израел като руско. Сега разбра ли.
Коментиран от #21, #24, #25
21 Абе т.п40
До коментар #20 от "Ами да":ВСЯКА година се сее и жъне. Вече е произведено от руснаци, от Донбас. Укра да яде жаби/ по Урсула/
25 Пеев
До коментар #20 от "Ами да":4 год вече руснаците си го произвеждат. Това е едногодишна култура.
27 Руснакът е мръсно противно животно
Трепе се!
29 Истината
До коментар #12 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":Дъжд ли те е навалял или просто така си миришеш на некъпано мокро куче ?
32 Ол1гофрен,
До коментар #25 от "Пеев":Колко години може да се съхранява жито,а?
33 Това че онази работа не става
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не е някакъв съществен проблем.
Но когато мозъкът ти не става по рождение е краят на твоята личност която по принцип може да се каже не съществува .
35 Кирил Петков
До коментар #28 от "Пумияр,":Ти кой беше бе тюфф уеккк анонимен,че нещо не моа хич да се сетя ?
37 Извинявайте.... не стокова
До коментар #13 от "Кой се интересува от crazy твърдения":а фондова борса
38 колко бе оли
До коментар #32 от "Ол1гофрен,":Нали ти пратиха мухл.зърно от Укра, което Зап. Европа не прие, че не е по европ стандарт , пълно с ГМО и др бАклуци.
21:47 28.04.2026
44 Ъхъ!!!
До коментар #43 от "хахави":Ами то няма и парчета от кремълски корумпета. Значи, не е руска!
47 .....
До коментар #13 от "Кой се интересува от crazy твърдения":Оф, аман вече наду ни главата как СССР и Щатите са първи приятели🤣🤣 крепостни и свободни😂😂😂, кво стана с комунизма
