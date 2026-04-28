Киев не е представил доказателства, че Израел е допуснал доставка на откраднато от Русия украинско зърно
28 Април, 2026 21:15 1 089 47

Според Украйна няколко плавателни съда, натоварени със зърно, откраднато от Москва, са пристигнали в израелското пристанище Хайфа

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел заяви днес, че Киев не е предоставил "никакви доказателства" в подкрепа за твърденията си, че израелските власти са допуснали доставка до свои пристанища на "откраднато от Русия" украинско зърно, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Украинското правителство не формулира никакво искане за съдебно съдействие и не предостави никакви доказателства, за да обоснове обвиненията си", заяви израелският министър на външните работи Гидеон Саар.

Според Украйна няколко плавателни съда, натоварени със зърно, откраднато от Москва, са пристигнали в израелското пристанище Хайфа. "Във всяка нормална страна покупката на крадени стоки води до наказателна отговорност", заяви днес украинският президент Володимир Зеленски.

Украйна иска израелската страна да предприеме незабавни мерки за спирането на вноса на зърно, откраднато от Русия от окупираните украински територии, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

Тихи каза днес, че израелският посланик в Украйна Михаел Бродски е бил извикан в украинското външно министерство, където му е връчена протестна нота във връзка с този въпрос.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечо Пух

    16 1 Отговор
    Прасчо, ти кога ще ми върнеш парите, дето ги взе от мен? Чакай сега Мечо. Ти тези пари даде ли ми ги? Значи са станали мой.

    21:18 28.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзак

    17 2 Отговор
    Пак ударил на камък!

    21:19 28.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опорка

    23 5 Отговор
    Все си мисля, че зърното е на този, който го е произвел. Но, разбира се, джендъpckaта евроатлантическа логика е съвсем друга.

    Коментиран от #20

    21:20 28.04.2026

  • 6 Кви доказателства имат....

    25 5 Отговор
    от 4 год. руснаци свят и жънат, укрите само киризят.....през ключалката.😂🤣😂🤣

    Коментиран от #11

    21:21 28.04.2026

  • 7 Винкело

    18 6 Отговор
    "Киев не е представил доказателства, че Израел е допуснал доставка на откраднато от Русия украинско зърно"
    Това само Анатолието знае какъв смисъл носи. Липсва ли удивителната накрая, нищо не става ясно. Журанилзъм. Айде чао за една седмица.

    21:21 28.04.2026

  • 8 Коста

    23 3 Отговор
    Зърното става за 1 сезон
    От 2022ра, териториите за които претендира Зеленчук са се обявили за автономни, не руски. Дори едни от 2014год. Кое прави зърното украинско? Че е расло на земя която Киев смята за Окраина. Или че е сято и ожънато от руснаците? Кое е лимитиращо? Ако има една земя и няма кой да сее, ще има ли изобщо зърно?

    Коментиран от #14

    21:22 28.04.2026

  • 9 факт

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    на евнух как да му стане

    21:24 28.04.2026

  • 10 Всъщност, бандерите искат да откраднат

    22 2 Отговор
    зърното на хората от Донбас и да ги оставят без доходи от труда им!
    А зърното им да го продават те, за да имат пари да воюват с тях!

    21:25 28.04.2026

  • 11 да се чете

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кви доказателства имат....":

    Сеят

    21:25 28.04.2026

  • 12 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ

    5 20 Отговор
    Всичко край блатата е Лъжа, Кражба и Менте!! ФАКТ
    Това.. ИСТОРИЯ, Език, икономика, Територии , Религия и т.н!
    Ансолютни под... Човеци и Генетично увредена...Био маса
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #17, #29

    21:25 28.04.2026

  • 13 Кой се интересува от crazy твърдения

    20 1 Отговор
    на Киев и глупостите на корумпирания изнудвач.
    Като информация ...... След като днес не се сключи примирие между Иран и съединените щати и излизането на обединените Арабски Емирства от опек цената на петрола скочи рязко нагоре.
    Цената на долара спрямо еврото за ужас на европейските лидери защото Европа плаща Петрол и газ в долари също скочи нагоре а те през цялото време се опитват да задържат котировката на долара спрямо еврото възможно ниско по всякакъв начин независимо че еврото няма абсолютно никакво покритие.
    И котировките на европейските акции тръгнаха рязко надолу на европейската стокова борса.
    Печелившите от тази ситуация са съединените щати и Русия а губещите са Европейския съюз и Азия.
    Да ви е честито скъпи европейски съграждани кризата която се очертава в Европейския съюз.

    Коментиран от #37, #47

    21:25 28.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Всъщност, бандерите искат да откраднат

    20 1 Отговор
    зърното на хората от Донбас и да ги оставят без доходи от труда им!
    А зърното им да го продават те, за да имат пари да воюват с тях!

    21:27 28.04.2026

  • 16 така, така

    18 2 Отговор
    Публикацията е прекалено редактирана, поне в частта на израелската реакция. Телеграм каналите (и на украинци, и на руснаци) са пълни с изявления на високопоставени израелци за неблагодарността на украинците, един вид храни куче, да те лае.
    Мисля, че Израел ще направи всичко необходимо 0срайната да не получава въоръжение доста дълго време. Това поне ще е малка форма на естествена реакция. Може и по-далеч да се отиде - както наркомана е пощаден да съществува в пространството поради молба от Израел, то пак по тяхна молба може да спре с изявите си.
    А относно кражбата? Ми то и малките деца знаят, че такава няма - територията е руска и мераците на наркомана са аут.

    21:28 28.04.2026

  • 17 Вярно бе

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":

    И името и знамето , и езика и земята, химна на американците са крадени. Ха, кажи кое от кой лепнаха.

    21:29 28.04.2026

  • 18 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Израел да пита Мосад. Те ще предоставят доказателства кой поръчва крадено зърно и кой го плаща. Елементарно.

    21:30 28.04.2026

  • 19 6135

    17 2 Отговор
    "натоварени със зърно, откраднато от Москва"
    Като е откраднато от Москва, да го върнат на Москва!

    21:31 28.04.2026

  • 20 Ами да

    4 24 Отговор

    До коментар #5 от "Опорка":

    В Украйна е произведено тоест е украинско. Руснаците са го откраднали и го пробутват на Израел като руско. Сега разбра ли.

    Коментиран от #21, #24, #25

    21:32 28.04.2026

  • 21 Абе т.п40

    18 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ами да":

    ВСЯКА година се сее и жъне. Вече е произведено от руснаци, от Донбас. Укра да яде жаби/ по Урсула/

    21:36 28.04.2026

  • 22 Аква

    12 1 Отговор
    За какво са тия доказателства? Губене на време. Украйна обявява война на Израел и си иска зърното. Тръмп се намесва и иска такса медиатор и от двете страни.

    21:37 28.04.2026

  • 23 Македонски

    1 11 Отговор
    Не случайно наследниците на Аспарух ги наричат кривокраки татари дошли от птка си маина на балканите и да крадат земите на славяните вместо да си седят в Азия

    21:37 28.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пеев

    18 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ами да":

    4 год вече руснаците си го произвеждат. Това е едногодишна култура.

    Коментиран от #32

    21:37 28.04.2026

  • 26 Шмайзер

    3 2 Отговор
    Шмайзери трябват

    21:38 28.04.2026

  • 27 Руснакът е мръсно противно животно

    5 11 Отговор
    Краде перални, шевни машини, тостери, тоалетни чинии,жито, царевица и деца.
    Трепе се!

    21:38 28.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Истината

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":

    Дъжд ли те е навалял или просто така си миришеш на некъпано мокро куче ?

    21:40 28.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Лаком г,з кръв с,ре

    13 3 Отговор
    Зеленото само за пари ламти. Ако може всичко да открадне на света- пак ще му е малко. Тук обаче пърженият му мозък го наигра много лошо.

    21:41 28.04.2026

  • 32 Ол1гофрен,

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "Пеев":

    Колко години може да се съхранява жито,а?

    Коментиран от #36, #38

    21:41 28.04.2026

  • 33 Това че онази работа не става

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не е някакъв съществен проблем.
    Но когато мозъкът ти не става по рождение е краят на твоята личност която по принцип може да се каже не съществува .

    21:42 28.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кирил Петков

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Пумияр,":

    Ти кой беше бе тюфф уеккк анонимен,че нещо не моа хич да се сетя ?

    21:45 28.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Извинявайте.... не стокова

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кой се интересува от crazy твърдения":

    а фондова борса

    21:46 28.04.2026

  • 38 колко бе оли

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ол1гофрен,":

    Нали ти пратиха мухл.зърно от Укра, което Зап. Европа не прие, че не е по европ стандарт , пълно с ГМО и др бАклуци.

    21:47 28.04.2026

  • 39 Ооохоххооо

    5 1 Отговор
    Украйна и Израел си правят състезание кой е по по най-нагъл. Победителя ще бъде определен мнооого трудно, с фотофиниш.

    21:49 28.04.2026

  • 40 Озадачен

    3 7 Отговор
    Много ми е интересно как в Израел си ги представят тия доказателства, които ги искат?!? На всяко зърно да пише "Сделано в Украйне", така ли? Това е реколта, получена в международно признатите земи на Украйна и Зеленски има пълното право да претендира, че е украинска собственост!!!

    21:49 28.04.2026

  • 41 ийоб

    1 0 Отговор
    ИзсралИл е проблем,който скоро ще разрешен. Остана 1. Тръмп,който също е тръгнал

    21:54 28.04.2026

  • 42 Гошо

    4 1 Отговор
    Това звучи много забавно Вярно че Зеленски го е яд на Израел, ама нещо прекалено на сериозно се е взел

    22:01 28.04.2026

  • 43 хахави

    1 1 Отговор
    Ако има парчета от бандери - това е доказателство!

    Коментиран от #44

    22:05 28.04.2026

  • 44 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "хахави":

    Ами то няма и парчета от кремълски корумпета. Значи, не е руска!

    22:24 28.04.2026

  • 45 Еврейчетата

    2 0 Отговор
    винаги са се възползвали от човешкото нещастие!

    22:25 28.04.2026

  • 46 Значиии

    0 0 Отговор
    когато Киев каже нещо срещу Русия е вярно а когато е срещу световният терорист израел ни трябват очевадни докозателства 😡😡😡😡😡

    22:28 28.04.2026

  • 47 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кой се интересува от crazy твърдения":

    Оф, аман вече наду ни главата как СССР и Щатите са първи приятели🤣🤣 крепостни и свободни😂😂😂, кво стана с комунизма

    22:38 28.04.2026