"Киев не е представил доказателства, че Израел е допуснал доставка на откраднато от Русия украинско зърно"

Израел заяви днес, че Киев не е предоставил "никакви доказателства" в подкрепа за твърденията си, че израелските власти са допуснали доставка до свои пристанища на "откраднато от Русия" украинско зърно, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Украинското правителство не формулира никакво искане за съдебно съдействие и не предостави никакви доказателства, за да обоснове обвиненията си", заяви израелският министър на външните работи Гидеон Саар.

Според Украйна няколко плавателни съда, натоварени със зърно, откраднато от Москва, са пристигнали в израелското пристанище Хайфа. "Във всяка нормална страна покупката на крадени стоки води до наказателна отговорност", заяви днес украинският президент Володимир Зеленски.

Украйна иска израелската страна да предприеме незабавни мерки за спирането на вноса на зърно, откраднато от Русия от окупираните украински територии, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

Тихи каза днес, че израелският посланик в Украйна Михаел Бродски е бил извикан в украинското външно министерство, където му е връчена протестна нота във връзка с този въпрос.