Украйна продължава натиска върху Израел заради внос на крадено зърно
29 Април, 2026 17:33 1 209 40

Според Киев корабът е заподозрян в транспортиране на селскостопанска продукция, натоварена в пристанище на временно окупирана украинска територия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Киев призова Израел да задържи кораба "Панормитис", за който твърди, че превозва зърно, незаконно изнесено от окупираните от Русия територии на Украйна, съобщи украинското външно министерство.

Министърът на външните работи Андрий Сибига заяви в X, че искането е изпратено до израелските власти въз основа на решение на украински съд за арест на плавателния съд в рамките на текущо разследване.

Според Киев корабът е заподозрян в транспортиране на селскостопанска продукция, натоварена в пристанище на временно окупирана украинска територия.

"Очакваме израелската страна да приеме това сериозно и да не реагира с емоционални изявления", добави Сибига.

По данни на Службата за сигурност на Украйна Русия изнася зърно, произведено в окупираните райони, и го продава на международните пазари като собствен износ. Киев изчислява, че само през 2025 г. по този начин може да са били изнесени над 2 милиона тона зърно.

Зеленски заяви във вторник, че друг кораб с украинско зърно, за което Киев твърди, че е откраднато от Русия, е "пристигнал в израелско пристанище и се готви да разтовари".

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви в понеделник, че "доказателства в подкрепа на твърденията все още не са предоставени", като допълни, че Киев "дори не е подал искане за правна помощ, преди да се обърне към медиите и социалните мрежи".

Зеленски отговори, че "Украйна е предприела всички необходими стъпки по дипломатически канали, за да предотврати подобни инциденти".

Според данни за морския трафик "Панормитис", плаващ под панамски флаг, е достигнал води край Хайфа на 25 април. Твърди се, че корабът превозва над 6200 тона пшеница и 19 000 тона ечемик.

Украйна призова Израел да не допуска кораба да акостира и да разтоварва товара. Във вторник Киев е извикал израелския посланик Майкъл Бродски, за да настоява за действия.

Разследване на израелския вестник Haaretz установи, че поне четири пратки с откраднато украинско зърно са били разтоварени в Израел тази година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Язе

    31 6 Отговор
    Украйна ако до сега не си е изпатила то сега ще си изпати. Израел не обичат да бъдет критикувани.

    Коментиран от #18, #39

    17:34 29.04.2026

  • 2 Горски

    29 3 Отговор
    След като не се сключи примирие между Иран и съединените щати и излизането на обединените Арабски Емирства от опек цената на петрола скочи рязко нагоре.
    Цената на долара спрямо еврото за ужас на европейските лидери защото Европа плаща Петрол и газ в долари също скочи нагоре а те през цялото време се опитват да задържат котировката на долара спрямо еврото възможно ниско по всякакъв начин независимо че еврото няма абсолютно никакво покритие.
    И котировките на европейските акции тръгнаха рязко надолу на европейската стокова борса.
    Печелившите от тази ситуация са съединените щати и Русия а губещите са Европейския съюз и Азия.
    Да ви е честито скъпи европейски съграждани кризата която се очертава в Европейския съюз.

    Коментиран от #19, #29

    17:37 29.04.2026

  • 3 Шопо

    32 7 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #6, #21

    17:38 29.04.2026

  • 4 очевидец

    26 3 Отговор
    Значи оранжерия за канабис е НАРКОФАБРФИКА, а:
    - строежът на хотел в защитена зона е „подпорна стена с изглед към морето“.
    - усвояването на еврофондове по пасища е „модерно земеделие"
    - цехът за фалшиви бандероли е просто „печатница за рекламни материали“

    Коментиран от #25

    17:38 29.04.2026

  • 5 Адолф

    21 5 Отговор
    Зельо пусна ли тока в Бандеристан?!

    17:38 29.04.2026

  • 6 Верно ли бре

    4 21 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    РУБЛО ИДИОТ?

    17:39 29.04.2026

  • 7 Овчар

    27 4 Отговор
    Преди не харесвах комунизма , сега вече ми липсва... Правилата бяха прости, вземи това от което имаш нужда и яж толкова колкото можеш , но не повече за да има и за другите..! Сега вече няма органична храна а само наркомани а дилърите са аптеките....!

    17:39 29.04.2026

  • 8 свидетел

    17 2 Отговор
    Това жито им е било обещано на ционистите още преди 3500 години!

    17:40 29.04.2026

  • 9 Корумпираният шмъркач комик

    24 3 Отговор
    с поредна серия комедиен сериал.
    Сега предизвика не само нетаняху а и Тръмп и очаквам европейските понита да скочат и ьвирят в негова защита с което ще си го вкарат още по-дълбоко и широко но това им харесва..... Под знамето на дъгата

    17:42 29.04.2026

  • 10 Кирило Буданов, разведчик

    17 7 Отговор
    Украйна да прати един танкер с дронове на Иран.
    Да им дойде акъла на евреите как се зоби крадено зърно ☝️

    17:43 29.04.2026

  • 11 Някой

    28 4 Отговор
    Да връщат открадната руска територия. Държава самостоятелно на някъде 42 години.
    Да връщат Киев майката на руските градове. Одеса създадена от Русия края на 18 век. И така нататък.
    Един вид Русия ги е създала.

    Коментиран от #16

    17:43 29.04.2026

  • 12 Да се знае

    6 28 Отговор
    ВСУ стана могъща сила и всеки от тук нататък ще се съобразява с Украйна.

    17:44 29.04.2026

  • 13 Някой

    7 2 Отговор
    Не евреите що "временно" окупирани територии имат. Сега в Ливан и Газа нови.

    17:44 29.04.2026

  • 14 Зеления път

    26 4 Отговор
    Зеленото не може да се примири, че Израел му отне Шоуто, а и парите от САЩ и оръжията, които препродаваше.. Сега реве до небесата, но не заради един кораб с руско зърно.

    17:44 29.04.2026

  • 15 Хохо Бохо

    24 3 Отговор
    Натиск на краваря за крадения нефт кога? Венецуела. Ирак, Либия ...почти целият износ на краваря е краден нефт

    Коментиран от #27

    17:45 29.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хохо Бохо

    16 2 Отговор
    Натиск на краваря за крадения нефт кога? Венецуела. Ирак, Либия ...почти целият износ на краваря е краден нефт

    Коментиран от #24

    17:45 29.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Град Козлодуй

    21 4 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    България е територия на САЩ, не знам защо са ни 240 хрантутници в Народното Събрание след като решенията се вземат на Козяк.

    17:47 29.04.2026

  • 22 Хохо Бохо

    3 5 Отговор
    Чий е Чернобил хо хл и?

    17:48 29.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мишел

    3 19 Отговор
    Жан Рено издаде роман за отвлечените от Русия украински деца: "Дълбоко шокиран съм от мащаба на престъплението".Френският актьор Жан Рено издаде роман, озаглавен "L’Évasion" ("Бягството"), посветен на отвличането на украински деца от Русия, сподели той в интервю за "Télé 7 Jours". Изследователи от Йейлския университет установиха през юни миналата година, че Русия вероятно държи около 35 000 украински деца.

    17:50 29.04.2026

  • 27 Картаген

    17 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Краварите наистина крадат петрола,докато руснаците са си го засадили отгледали и ожънали , в райони,където са ги подарили на Наглеца и после са си ги отвоювали.

    Коментиран от #33

    17:51 29.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ей това да си копейка е Божие наказание

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Горски":

    Вчера погребваха долара,днес долара се покачвал.

    Коментиран от #37

    17:54 29.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Маринов

    10 2 Отговор
    Много интересно: кораби, които акустират уж празни на пристанища на Окраина всъщност внасят оръжия и боеприпаси. По отворени морски канали. Време е да се предотвратява лъготенето по маниера на САЩ, които пращат на дъното всичко, за което има съмнение, че пренася наркотици. Само съмнение и нищо друго. И не ги е грижа за моряците на тия морски съдове.

    18:02 29.04.2026

  • 32 Бай онзи

    8 1 Отговор
    Кой и къде е засял това жито? Кой и къде е ожънал житото и къде е натоварено? В кои области и под чия власт са в момента????

    18:02 29.04.2026

  • 33 Глупости

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Картаген":

    Това са някакви складирани количества жито. В ДНР и ЛНР е погром, от 2 г. няма грам вода. В такова безводие и отрови от боеприпаси, взривове, не е възможно в такива тежки условия да се отглежда каквото и да е.

    18:05 29.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Горски

    10 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Ей това да си укрофил, американофил и центаджия е Божие наказание.

    18:13 29.04.2026

  • 38 ДА БЕ

    8 0 Отговор
    Украйна натискала Израел…евреина като види келепир иди го натискай…нали пшеницата е евтина…кучето си лае, керванът си върви!

    18:17 29.04.2026

  • 39 инфо повод

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Язе":

    Царя дава, пъдаря не дава..

    18:28 29.04.2026

  • 40 Малкото

    2 1 Отговор
    Наглото зелено човече взе много да се pen4и . Мисли си , че може като с Путин. Израел е друга работа . Усещате ли как ще си строши главата с Израел?

    18:35 29.04.2026

