Украйна продължава натиска върху Израел заради внос на крадено зърно

Киев призова Израел да задържи кораба "Панормитис", за който твърди, че превозва зърно, незаконно изнесено от окупираните от Русия територии на Украйна, съобщи украинското външно министерство.
Министърът на външните работи Андрий Сибига заяви в X, че искането е изпратено до израелските власти въз основа на решение на украински съд за арест на плавателния съд в рамките на текущо разследване.
Според Киев корабът е заподозрян в транспортиране на селскостопанска продукция, натоварена в пристанище на временно окупирана украинска територия.
"Очакваме израелската страна да приеме това сериозно и да не реагира с емоционални изявления", добави Сибига.
По данни на Службата за сигурност на Украйна Русия изнася зърно, произведено в окупираните райони, и го продава на международните пазари като собствен износ. Киев изчислява, че само през 2025 г. по този начин може да са били изнесени над 2 милиона тона зърно.
Зеленски заяви във вторник, че друг кораб с украинско зърно, за което Киев твърди, че е откраднато от Русия, е "пристигнал в израелско пристанище и се готви да разтовари".
Израелският външен министър Гидеон Саар заяви в понеделник, че "доказателства в подкрепа на твърденията все още не са предоставени", като допълни, че Киев "дори не е подал искане за правна помощ, преди да се обърне към медиите и социалните мрежи".
Зеленски отговори, че "Украйна е предприела всички необходими стъпки по дипломатически канали, за да предотврати подобни инциденти".
Според данни за морския трафик "Панормитис", плаващ под панамски флаг, е достигнал води край Хайфа на 25 април. Твърди се, че корабът превозва над 6200 тона пшеница и 19 000 тона ечемик.
Украйна призова Израел да не допуска кораба да акостира и да разтоварва товара. Във вторник Киев е извикал израелския посланик Майкъл Бродски, за да настоява за действия.
Разследване на израелския вестник Haaretz установи, че поне четири пратки с откраднато украинско зърно са били разтоварени в Израел тази година.
1 Язе
Коментиран от #18, #39
17:34 29.04.2026
2 Горски
Цената на долара спрямо еврото за ужас на европейските лидери защото Европа плаща Петрол и газ в долари също скочи нагоре а те през цялото време се опитват да задържат котировката на долара спрямо еврото възможно ниско по всякакъв начин независимо че еврото няма абсолютно никакво покритие.
И котировките на европейските акции тръгнаха рязко надолу на европейската стокова борса.
Печелившите от тази ситуация са съединените щати и Русия а губещите са Европейския съюз и Азия.
Да ви е честито скъпи европейски съграждани кризата която се очертава в Европейския съюз.
Коментиран от #19, #29
17:37 29.04.2026
3 Шопо
Коментиран от #6, #21
17:38 29.04.2026
4 очевидец
- строежът на хотел в защитена зона е „подпорна стена с изглед към морето“.
- усвояването на еврофондове по пасища е „модерно земеделие"
- цехът за фалшиви бандероли е просто „печатница за рекламни материали“
Коментиран от #25
17:38 29.04.2026
6 Верно ли бре
До коментар #3 от "Шопо":РУБЛО ИДИОТ?
17:39 29.04.2026
8 свидетел
17:40 29.04.2026
9 Корумпираният шмъркач комик
Сега предизвика не само нетаняху а и Тръмп и очаквам европейските понита да скочат и ьвирят в негова защита с което ще си го вкарат още по-дълбоко и широко но това им харесва..... Под знамето на дъгата
17:42 29.04.2026
10 Кирило Буданов, разведчик
Да им дойде акъла на евреите как се зоби крадено зърно ☝️
17:43 29.04.2026
11 Някой
Да връщат Киев майката на руските градове. Одеса създадена от Русия края на 18 век. И така нататък.
Един вид Русия ги е създала.
Коментиран от #16
17:43 29.04.2026
15 Хохо Бохо
Коментиран от #27
17:45 29.04.2026
17 Хохо Бохо
Коментиран от #24
17:45 29.04.2026
21 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Шопо":България е територия на САЩ, не знам защо са ни 240 хрантутници в Народното Събрание след като решенията се вземат на Козяк.
17:47 29.04.2026
27 Картаген
До коментар #15 от "Хохо Бохо":Краварите наистина крадат петрола,докато руснаците са си го засадили отгледали и ожънали , в райони,където са ги подарили на Наглеца и после са си ги отвоювали.
Коментиран от #33
17:51 29.04.2026
29 Ей това да си копейка е Божие наказание
До коментар #2 от "Горски":Вчера погребваха долара,днес долара се покачвал.
Коментиран от #37
17:54 29.04.2026
33 Глупости
До коментар #27 от "Картаген":Това са някакви складирани количества жито. В ДНР и ЛНР е погром, от 2 г. няма грам вода. В такова безводие и отрови от боеприпаси, взривове, не е възможно в такива тежки условия да се отглежда каквото и да е.
18:05 29.04.2026
37 Горски
До коментар #29 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":Ей това да си укрофил, американофил и центаджия е Божие наказание.
18:13 29.04.2026
39 инфо повод
До коментар #1 от "Язе":Царя дава, пъдаря не дава..
18:28 29.04.2026
