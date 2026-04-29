Украйна продължава натиска върху Израел заради внос на крадено зърно

Киев призова Израел да задържи кораба "Панормитис", за който твърди, че превозва зърно, незаконно изнесено от окупираните от Русия територии на Украйна, съобщи украинското външно министерство.

Министърът на външните работи Андрий Сибига заяви в X, че искането е изпратено до израелските власти въз основа на решение на украински съд за арест на плавателния съд в рамките на текущо разследване.

Според Киев корабът е заподозрян в транспортиране на селскостопанска продукция, натоварена в пристанище на временно окупирана украинска територия.

"Очакваме израелската страна да приеме това сериозно и да не реагира с емоционални изявления", добави Сибига.

По данни на Службата за сигурност на Украйна Русия изнася зърно, произведено в окупираните райони, и го продава на международните пазари като собствен износ. Киев изчислява, че само през 2025 г. по този начин може да са били изнесени над 2 милиона тона зърно.

Зеленски заяви във вторник, че друг кораб с украинско зърно, за което Киев твърди, че е откраднато от Русия, е "пристигнал в израелско пристанище и се готви да разтовари".

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви в понеделник, че "доказателства в подкрепа на твърденията все още не са предоставени", като допълни, че Киев "дори не е подал искане за правна помощ, преди да се обърне към медиите и социалните мрежи".

Зеленски отговори, че "Украйна е предприела всички необходими стъпки по дипломатически канали, за да предотврати подобни инциденти".

Според данни за морския трафик "Панормитис", плаващ под панамски флаг, е достигнал води край Хайфа на 25 април. Твърди се, че корабът превозва над 6200 тона пшеница и 19 000 тона ечемик.

Украйна призова Израел да не допуска кораба да акостира и да разтоварва товара. Във вторник Киев е извикал израелския посланик Майкъл Бродски, за да настоява за действия.

Разследване на израелския вестник Haaretz установи, че поне четири пратки с откраднато украинско зърно са били разтоварени в Израел тази година.