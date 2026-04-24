Първият дипломат на ЕС: Евросъюзът подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Евросъюзът подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

24 Април, 2026 14:48 748 48

Това изпраща много ясен сигнал към Москва, че Украйна е по-важна за нас, отколкото за тях, и ще продължим да я подкрепяме, добави Кая Калас

Първият дипломат на ЕС: Евросъюзът подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е започнал подготовката на 21-ви пакет санкции срещу Русия, заяви днес ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че изявлението идва само ден след като ЕС одобри 20-ия пакет санкции срещу Москва заради нашествието в Украйна.

Още новини от Украйна

"Наистина подготвяме следващия 21-ви пакет санкции", каза Калас пред журналисти преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър.

"Това изпраща много ясен сигнал към Русия, че Украйна е по-важна за нас, отколкото за тях, и ще продължим да я подкрепяме", добави Калас.

ЕС трябва да обложи с данъци свръхпечалбите на енергийните компании, за да финансира мерките за защита на европейските физически и юридически лица от по-високите цени на енергията, заяви днес испанският премиер Педро Санчес, на фона на ръста на цените на енергията в резултат на конфликта в Близкия изток.

Изказвайки се по време на неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър Санчес добави, че Испания също така е предложила по-голяма гъвкавост във фискалните правила за инвестиции във възобновяема енергия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дееее бъ

    28 0 Отговор
    Тес е урог ейци

    14:51 24.04.2026

  • 3 хехе

    29 0 Отговор
    урсулите да подготвят и първия пакет срещу обора затова, че искат да изгонят испанците от НАТО.

    14:51 24.04.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    1 22 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #44

    14:52 24.04.2026

  • 5 Кая Калас

    31 1 Отговор
    До 2030 година ще подготвим 2153828ми пакет санкции,няма спирка.

    14:52 24.04.2026

  • 6 И къв е резултата от първите 20

    35 1 Отговор
    Минус 20% уктотеритория. И населението им намаля от 40 на 18 млн. Давайте в същия дух до последния украинец.
    ДАВУЙ!!!!!!!
    Куховели!

    Коментиран от #12, #13, #16

    14:53 24.04.2026

  • 7 Гошо

    32 0 Отговор
    Тия от тоя евро съюз ,са абсолютни смешкивци Слагат санкции после си слагат изключения ,Викат им дерогации

    14:53 24.04.2026

  • 8 Май май

    30 0 Отговор
    С действията си първият дипломат на ЕС май ще се окаже последният.....

    14:54 24.04.2026

  • 9 Луд умора няма

    21 0 Отговор
    само се поти.

    14:54 24.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    Първата ДИПЛОШМАТКА на ЕсеС❗
    Ей това да правиш 21 пъти едно и също нещо
    и да очакваш различен резултат🤔🤔

    14:55 24.04.2026

  • 11 Лето 2148. ЕС налага 2086 пакет санкции

    20 1 Отговор
    с/у РФ. Ед ната от двете останали в ЕС БГ и Румъния обмисля да наложи вето .

    Коментиран от #15

    14:55 24.04.2026

  • 12 Натовски бомби и ракети падат в Русия

    1 20 Отговор

    До коментар #6 от "И къв е резултата от първите 20":

    Не в ЕС.
    Има разлика.

    Коментиран от #22, #37

    14:55 24.04.2026

  • 13 Някой

    1 27 Отговор

    До коментар #6 от "И къв е резултата от първите 20":

    Резултатът е, че московчани скоро пак ще излизат да тропат с тенджери на червения площад, а Украйна ще бъде свободна и независима, демократична държава член на ЕС с най-силната и добре подготвена армия.

    Коментиран от #19, #21, #23

    14:56 24.04.2026

  • 14 Zaxaрова

    6 6 Отговор
    Айде гуведа!За какво ви храним?!

    14:57 24.04.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор

    До коментар #11 от "Лето 2148. ЕС налага 2086 пакет санкции":

    То верно България ще е последната страна останала сама в ЕсеС, защото НЯМА ДА СМЕ ПОКРИЛИ КРИТЕРИИТЕ ЗА НАПУСКАНЕ😉😀

    Коментиран от #30

    14:57 24.04.2026

  • 16 Забрави да изтъкнеш

    26 1 Отговор

    До коментар #6 от "И къв е резултата от първите 20":

    колко ,, положително ,, влияят санкциите върху гражданите на Европейския съюз.
    Повишаване на цените на горивата закриване на бизнеси рецесия в индустрията особено тежката и автомобилната. След зелената сделка поради високите горива има и отлив на инвестиции в целия Европейски съюз повишаване на цените и инфлацията и всичко това го плащаме ние.

    14:57 24.04.2026

  • 17 Клисавела

    11 0 Отговор
    та ,ако знае колко еуроситизана споменават на ме може то нейно,ще и се начупи русата прическа!

    14:58 24.04.2026

  • 18 Всъщност

    22 1 Отговор
    Русия няма да спре СВО докато евро.ейските атлантически ястреби не признаят терорът спрямо рускоезичното население и не изразят съжаление и се извинят за подкрепата си за фашизираната укрохунта

    14:58 24.04.2026

  • 19 ХАХАХА

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    МЕЧТАЙ СИ КУРУМПЕТАТ ЩЕ Я СЪСИПЯТ ОКОНЧАТЕЛНО

    14:58 24.04.2026

  • 20 По -важна е

    13 0 Отговор
    И от ЕС е по-важна Украйна.

    14:58 24.04.2026

  • 21 провинциалист

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Жалко, че украинците няма да са там.

    15:00 24.04.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор

    До коментар #12 от "Натовски бомби и ракети падат в Русия":

    НАТО не е ли ОТБРАНИТЕЛЕН съюз🤔
    Русия нападна ли НАТОто🤔
    Или НА Т О си е Т-ЕРОР-ИСТИЧНА Организация❗

    Коментиран от #38

    15:00 24.04.2026

  • 23 Укри

    14 1 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    с тенджери на главите. По знамената ги познай.

    15:00 24.04.2026

  • 24 Трол

    2 7 Отговор
    Честит пакет санкций!

    15:00 24.04.2026

  • 25 Гост

    16 1 Отговор
    За наше нещастие всеки пакет санкции на урсулите срещу Русия има пряко отношение към затъването на Европа и в частност на България!

    15:03 24.04.2026

  • 26 Сериозно ли

    18 0 Отговор
    Европа няма ли си свои проблеми за оправяне, че прати стотици милиарди на украйна?

    Скъпи горива;
    Скъп ток (промишлен и граждански);
    Жилищна криза;
    Инфлация;
    Унищожена промишленост;
    Унищожено земеделие (меркосур);
    Технологична зависимост от САЩ и Китай;
    Военна зависимост от САЩ;
    Демографска криза;
    Внасяне на мигранти;
    Корупция по вискоите етажи;
    И идиоти за лидери?

    Няма пари за нас, но да ги даден за война?

    Коментиран от #33

    15:04 24.04.2026

  • 27 Хайо

    13 0 Отговор
    До като докарате хората до просяшка тояга и после се чудите къде да се скриете от народната любов .

    15:04 24.04.2026

  • 28 Умориха тая Русийка

    3 10 Отговор
    Пак мизерия.

    15:05 24.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Толкоз пък да не е останал някой

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    който да изманипулира данните и да ги покрием ?
    Абсолютен упадък !

    15:06 24.04.2026

  • 31 ПОП СТАНЧО

    10 0 Отговор
    Русия им дреме на оная работа , оше малко и ще клекнат на Путин но тогава ще стане интересно !!!

    15:07 24.04.2026

  • 32 Читател

    13 0 Отговор
    21-ви.... Дебилщина няма граници.

    15:08 24.04.2026

  • 33 Минка

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сериозно ли":

    Ми като некъв музей сме, люлката на цивилизацията😂😂

    15:09 24.04.2026

  • 34 Санкции

    7 0 Отговор
    Срещу САЩ и Израел кога???

    15:11 24.04.2026

  • 35 Обективни истини

    7 0 Отговор
    Висша форма на патология и русофобия. Това граничи с космическо безуо3, спрете земята и Европа да влезна.
    Абсолютно малоумници обвити в човешка кожа. Кретени от висш порядък. Ще повърна

    15:12 24.04.2026

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    0 4 Отговор
    Татароменгяните, кои дрищят у ведро и одат после на улицата да го зарават(шо немат вода у къщи си) не мой ги уплаши с никви санкции! Путилифонът бае Пунде в одкровение избухна каде он самио много се старае да санкционира колко може блатните пиенци,ма че требе още. Внетен ли е?

    15:13 24.04.2026

  • 37 Зейфод Бийблброкс

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Натовски бомби и ракети падат в Русия":

    Голям напън от ЕС тази разлика да изчезне. Може да им се сбъднат желанията, но това често не се реализира така както си представят.

    15:13 24.04.2026

  • 38 Шундьо

    0 6 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Няма натовски войски в Украйна.

    Коментиран от #45

    15:13 24.04.2026

  • 39 Мокой

    7 0 Отговор
    Първият дипломат на ЕС и всички управляващи ЕС, са луди полудели, абсолютно обсебени от Русия, което е мнооого болестно състояние.

    15:13 24.04.2026

  • 40 Ти си

    7 0 Отговор
    Тази Калас не и ли става ясно че вече става жалка с нейната антируска истерия и неефективни санкциониран пакети които вредят повече на нас отколкото на Русия ......

    15:15 24.04.2026

  • 41 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    8 0 Отговор
    евр0гейск@т@ к0чин@ подготвя 21-ви пакет санкции срещу евр0гейск@т@ к0чин@🤣🤣🤣

    15:16 24.04.2026

  • 42 юнкер

    7 0 Отговор
    Самоубийци!

    15:16 24.04.2026

  • 43 Тиква

    6 0 Отговор
    Еуромалаумниците заедно със осрабандерия, отивате на дъното,лицемери и фашисти.

    15:16 24.04.2026

  • 44 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дон Корлеоне":

    зеления 🤡 пусна ли тока и водата🤣

    15:17 24.04.2026

  • 45 Няма живи, хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Шундьо":

    Чувалите заминаха за натЮвските държави:))
    С почести ги погребаха и редим ред сълзи пуснаха. Хахаха.

    15:17 24.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 НАМЕРИХА И РАБОТА

    1 0 Отговор
    На Кая. Най-накрая да не личи колко е окаяна.

    15:20 24.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.