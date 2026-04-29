САЩ подготвят ограничена серия паспорти с образа на Доналд Тръмп

29 Април, 2026 11:41 531 22

Инициативата е част от честванията за 250-годишнината от независимостта на страната, като администрацията планира и други проекти с участието на името на президента

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ обяви, че ще пусне ограничена серия възпоменателни паспорти, които ще съдържат изображение на президента Доналд Тръмп, предава News.bg.

Паспортите ще бъдат част от честванията на 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ през юли, съобщи говорителят на ведомството Томи Пигот. В официалното съобщение не се споменава изрично включването на президентски портрет, но публикувани визуализации показват изображение на Тръмп на вътрешна страница, срещу сцена от подписването на документа от 1776 г.

„Тези паспорти ще включват специално художествено оформление и подобрени изображения, като същевременно ще запазят всички защитни характеристики, които правят американския паспорт един от най-сигурните документи в света“, заяви Пигот.

Не е ясно дали гражданите ще могат да откажат получаването на възпоменателния паспорт, но според източници от Държавния департамент няма да се начислява допълнителна такса за него.

Инициативата е част от по-широка серия действия на администрацията, свързани с отбелязването на годишнината. Министерството на финансите на САЩ вече обяви, че върху американската валута ще бъде поставен подписът на Тръмп - за първи път действащ президент подписва парите в обращение.

Освен това Монетният двор на САЩ планира възпоменателна златна монета с неговия образ.

От завръщането си на власт администрацията на Тръмп също така поставя името му върху редица федерални проекти - от сгради във Вашингтон до нов клас военни кораби и правителствени програми.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тея станаха като руснаците

    7 0 Отговор
    Едно време образа на Ленин беше навсякъде.

    11:43 29.04.2026

  • 2 Ко речи?

    6 0 Отговор
    Ния хептен луднаха ха ха

    11:43 29.04.2026

  • 3 Бесен - Язовец

    6 0 Отговор
    Образа на 🚾🚾🚾

    11:43 29.04.2026

  • 4 Швейк

    8 0 Отговор
    Предлагам да пуснат и тоалетна хартия със същия образ.

    Коментиран от #6, #7

    11:44 29.04.2026

  • 5 Меланито

    5 0 Отговор
    Представи си най-грозния мъж на планетата и то умножи по три. Образа на паспортите е резултата

    11:45 29.04.2026

  • 6 Коста

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Швейк":

    Тоалетната хартия ще върви повече.

    11:46 29.04.2026

  • 7 Зеля

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Швейк":

    То има вече, аз я ползвам постоянно

    11:46 29.04.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    А би трябвало да са и с лика Ротшилд и хитлеряхю а от другата страна на Колин с лика на този същия жълт п@@@

    11:49 29.04.2026

  • 9 Паспорт

    4 0 Отговор
    Рижата ще остане в историята със глупостта и срама.

    11:50 29.04.2026

  • 10 А уж?!

    4 0 Отговор
    Само при комунизЪма имаше...,,Култ към личността"...?!

    11:51 29.04.2026

  • 11 Варна 3

    2 0 Отговор
    За мен един, да заспивам с него нощем…

    Коментиран от #13, #19

    11:51 29.04.2026

  • 12 Американки ватенки

    1 0 Отговор
    Няма ли с Ротшилд?

    11:51 29.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пешо от панелката

    1 0 Отговор
    Образа на Тръмп с 13-годишно момиче, а на заден план Мелания как танцува на пилона

    11:59 29.04.2026

  • 15 На американските паспорти

    0 0 Отговор
    Евреинът Епщайн как напъва бебе

    12:01 29.04.2026

  • 16 Директора

    4 0 Отговор
    Тоя докара тая държава до посмешище

    12:01 29.04.2026

  • 17 Пешко

    2 0 Отговор
    Време е да помисли за мавзолей!

    12:06 29.04.2026

  • 18 И още мисирки ООД

    0 0 Отговор
    Крайно време е САЩ да започнат отпечатването и сеченето на пари с образа на Доналд Тръмп!

    12:06 29.04.2026

  • 19 Каспичан 3

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Варна 3":

    Няма ли да има паспорти с образа на Мелания?!
    Един за мен...да заспивам с него...!

    12:06 29.04.2026

  • 20 Калашников

    0 0 Отговор
    "Първата световна сила" стана за смях на държавите от третия свят.

    12:07 29.04.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    12:08 29.04.2026

  • 22 Констатация

    0 0 Отговор
    Старческия м а р а з ъ м няма лечение..., и по-зле ще става, очевАдно, Стреса и Напрежението, допълнително ускоряват и изострят това състояние, в което се намира Рижавия!!!

    12:08 29.04.2026