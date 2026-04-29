САЩ подготвят ограничена серия паспорти с образа на Доналд Тръмп

Държавният департамент на САЩ обяви, че ще пусне ограничена серия възпоменателни паспорти, които ще съдържат изображение на президента Доналд Тръмп, предава News.bg.

Паспортите ще бъдат част от честванията на 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ през юли, съобщи говорителят на ведомството Томи Пигот. В официалното съобщение не се споменава изрично включването на президентски портрет, но публикувани визуализации показват изображение на Тръмп на вътрешна страница, срещу сцена от подписването на документа от 1776 г.

„Тези паспорти ще включват специално художествено оформление и подобрени изображения, като същевременно ще запазят всички защитни характеристики, които правят американския паспорт един от най-сигурните документи в света“, заяви Пигот.

Не е ясно дали гражданите ще могат да откажат получаването на възпоменателния паспорт, но според източници от Държавния департамент няма да се начислява допълнителна такса за него.

Инициативата е част от по-широка серия действия на администрацията, свързани с отбелязването на годишнината. Министерството на финансите на САЩ вече обяви, че върху американската валута ще бъде поставен подписът на Тръмп - за първи път действащ президент подписва парите в обращение.

Освен това Монетният двор на САЩ планира възпоменателна златна монета с неговия образ.

От завръщането си на власт администрацията на Тръмп също така поставя името му върху редица федерални проекти - от сгради във Вашингтон до нов клас военни кораби и правителствени програми.