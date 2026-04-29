САЩ подготвят ограничена серия паспорти с образа на Доналд Тръмп

Държавният департамент на САЩ обяви, че ще пусне ограничена серия възпоменателни паспорти, които ще съдържат изображение на президента Доналд Тръмп, предава News.bg.
Паспортите ще бъдат част от честванията на 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ през юли, съобщи говорителят на ведомството Томи Пигот. В официалното съобщение не се споменава изрично включването на президентски портрет, но публикувани визуализации показват изображение на Тръмп на вътрешна страница, срещу сцена от подписването на документа от 1776 г.
„Тези паспорти ще включват специално художествено оформление и подобрени изображения, като същевременно ще запазят всички защитни характеристики, които правят американския паспорт един от най-сигурните документи в света“, заяви Пигот.
Не е ясно дали гражданите ще могат да откажат получаването на възпоменателния паспорт, но според източници от Държавния департамент няма да се начислява допълнителна такса за него.
Инициативата е част от по-широка серия действия на администрацията, свързани с отбелязването на годишнината. Министерството на финансите на САЩ вече обяви, че върху американската валута ще бъде поставен подписът на Тръмп - за първи път действащ президент подписва парите в обращение.
Освен това Монетният двор на САЩ планира възпоменателна златна монета с неговия образ.
От завръщането си на власт администрацията на Тръмп също така поставя името му върху редица федерални проекти - от сгради във Вашингтон до нов клас военни кораби и правителствени програми.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Тея станаха като руснаците
11:43 29.04.2026
11:43 29.04.2026
Бесен - Язовец
11:43 29.04.2026
4 Швейк
Коментиран от #6, #7
11:44 29.04.2026
5 Меланито
11:45 29.04.2026
6 Коста
До коментар #4 от "Швейк":Тоалетната хартия ще върви повече.
11:46 29.04.2026
7 Зеля
До коментар #4 от "Швейк":То има вече, аз я ползвам постоянно
11:46 29.04.2026
8 Kaлпазанин
11:49 29.04.2026
9 Паспорт
11:50 29.04.2026
10 А уж?!
11:51 29.04.2026
11 Варна 3
Коментиран от #13, #19
11:51 29.04.2026
12 Американки ватенки
11:51 29.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пешо от панелката
11:59 29.04.2026
15 На американските паспорти
12:01 29.04.2026
16 Директора
12:01 29.04.2026
17 Пешко
12:06 29.04.2026
18 И още мисирки ООД
12:06 29.04.2026
Каспичан 3
До коментар #11 от "Варна 3":Няма ли да има паспорти с образа на Мелания?!
Един за мен...да заспивам с него...!
12:06 29.04.2026
20 Калашников
12:07 29.04.2026
21 Дон Корлеоне
12:08 29.04.2026
22 Констатация
12:08 29.04.2026