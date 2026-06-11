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Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания този въпрос да бъде решен възможно най-скоро

Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания този въпрос да бъде решен възможно най-скоро

11 Юни, 2026 18:35 990 45

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  • решаване-
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"Голяма част от стратегическите параметри на този договор са в компетенциите на Министерството на енергетиката. Важно е да се отбележи, че разговорите в сферата на енергетиката между България и Турция са много по-широки от договора с „Боташ“, коментира казуса и външният министър на България

Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания този въпрос да бъде решен възможно най-скоро - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Работата по намирането на решение (бел. ред. за предоговаряне на споразумението с "Боташ") продължава в рамките на съответните институции. Нашият президент също е дал указания този въпрос да бъде решен във възможно най-кратки срокове. Това заяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България, информират от БНТ.

"Още от времето, когато господин Радев беше президент, следим внимателно тази тема. Проведохме редица обсъждания както с него, така и с нашия президент и бяха дадени указания на съответните министри да работят за намиране на решение. Сега, когато той е министър-председател, обсъдихме въпроса и днес. Разбира се, това е тема, по която основно работят министерствата на енергетиката на двете страни. Ние обаче сме на мнение, че отношенията между България и Турция имат потенциал за много по-мащабни и стратегически проекти. В този контекст вярваме, че и този въпрос ще бъде решен по-лесно.", коментира още Хакан Фидан.

Темата коментира и външният министър на България Велислава Петрова.

"Голяма част от стратегическите параметри на този договор са в компетенциите на Министерството на енергетиката. Важно е да се отбележи, че разговорите в сферата на енергетиката между България и Турция са много по-широки от договора с „Боташ“. Обсъждат се възможностите за увеличаване на капацитета, развитието на нови енергийни коридори, както и инициативи, свързани със зеления преход. Сътрудничеството в областта на енергетиката трябва да бъде разглеждано в по-широк контекст. Съществуват и технически параметри, по които работят съответните дружества от двете страни. Мога да уверя, че на политическо ниво се търсят всички възможности за разширяване на партньорството в сфери от взаимен интерес и взаимна изгода. Затова отношенията ни не бива да се разглеждат единствено през призмата на договора с „Боташ“."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    24 6 Отговор
    Госпожо облеклото ти е крайно неподходящо Оставка излагация вън

    Коментиран от #15

    18:43 11.06.2026

  • 2 Анонимен

    19 7 Отговор
    Госпожо облеклото ти е крайно неподходящо Оставка излагация вън

    18:44 11.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 15 Отговор
    Росен Желязков е получил оферта от Турция за предоговаряне на Боташ но я скрил за да вреди на Радев.

    Коментиран от #8

    18:44 11.06.2026

  • 4 В-к Миллиет - Анкара

    6 7 Отговор
    Тази снимка от заседанието на МС в която са получили информация от Турска страна че са закъснели с 3 вноски е уникална...

    18:46 11.06.2026

  • 5 Това на снимката с рокля на прситка

    24 4 Отговор
    Нашата външната тоалетка е?
    Тая кво се облякла, като за нощна смяна!
    Турците ще изплакнат не само очи

    18:46 11.06.2026

  • 6 Руските шпиони влизат от Истанбул

    16 6 Отговор
    в България без проблеми!
    Какво прави кифлата?

    18:47 11.06.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    17 7 Отговор
    Турчина яко ще напъне Ганя! Така просто не се предоговаря!

    18:48 11.06.2026

  • 8 В сериозна грешка си oтпадък

    14 9 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Преди 7 месеца когато Борисов отиде в Турция като лидер на ГЕРБ на лична среща с приятеля си Ердоган който го държеше за ръка и водеше, Борисов успя да договори да отпаднат 4 вноски от Българската държава

    Коментиран от #11, #12, #37, #39

    18:52 11.06.2026

  • 9 морон

    24 4 Отговор
    Вели Петрова се е облякла като на абитуриентски бал. Изключително непрофесионално и недостойно.

    18:52 11.06.2026

  • 10 Хакана събрал зъркелите на Х

    23 4 Отговор
    при вида на наща евтина мунчова мaгиcтрaлкa. Направо да си я взема дар за харeма!

    Коментиран от #30

    18:54 11.06.2026

  • 11 хаха

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "В сериозна грешка си oтпадък":

    " След като започва да функционира правителството "Желязков" се получава един меморандум с предложения и намерения от турска страна и той е скрит. Не е показан за обсъждане нито в министерството, нито в обществото. "

    Я мучи още бе Сглобена Тикво Новоначалска и в Ъзраждана!

    Коментиран от #23

    18:55 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абсурдистан

    9 5 Отговор
    Защо бре комшу? У дома мамникът и неговите клакьори твърдят, че това е перфектна сделка!

    18:58 11.06.2026

  • 14 крадев

    11 5 Отговор
    ще подпишем нов договор още по "изгоден"!

    18:58 11.06.2026

  • 15 петрова

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    първо се поинтересувай колко пари е и тогава се изказвай с тениската от битака!!!

    19:01 11.06.2026

  • 16 До 11 и 12 мунчовия oтпадък

    7 3 Отговор
    Ей тикво празна! Единственото предложение от Турска страна по време на правителството "Желязков" е нота че страната ни е забавила 4 вноски по договора затова Борисов отиде на крака при Ердоган да ни ги опрости..

    Коментиран от #25, #27, #28, #29, #32, #33, #34

    19:02 11.06.2026

  • 17 граф фон дом

    10 3 Отговор
    Турците ще кажат: не сме виновни, че сте прости. ще си плащате за глупоста.

    19:02 11.06.2026

  • 18 Никой

    12 2 Отговор
    36-годишна, предложена от ИТН в кабинета на Кирил Петков. Образование и специализации в чужбина. Доктор. Научни открития. И не знае как да се облече за делова среща...

    19:03 11.06.2026

  • 19 Много неоренгирана

    9 2 Отговор
    И как да я вземат на сериозно, гледа тъпо, облякла се далеч от етикета, изобщо незнае къде се намира, но пък със самочувствие. Толкова ли няма, кой да и обясни, че не е на бал и позицията и на външен министър изисква класа.

    Коментиран от #22

    19:03 11.06.2026

  • 20 Питам

    10 1 Отговор
    Няма ли кой да каже на девойката, че тази рокля с голите рамене не е за официална среща на министър? Дори невнятната Калас се облича строго официално!

    Коментиран от #26

    19:04 11.06.2026

  • 21 доктор но

    9 1 Отговор
    Толкова й е кариерата и докторантурата. Яка шуробаджанащина и плагиатство.

    19:04 11.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 не е МЕМОРАНДУМ

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    а мУмУрандум

    ПРипомни си речника на Петков Киро

    19:06 11.06.2026

  • 24 Султанът е пратил

    5 1 Отговор
    Главният везир да нагледа местните паши и беюве

    19:06 11.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Милчо

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Питам":

    И то с мюсюлманин.Не е ли виждала на Ердоган жена му как се облича?Познавам една дето честитеше на египетския посланик в София Коледа с картичка.

    19:09 11.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кочо

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хакана събрал зъркелите на Х":

    В харема магистралки не взимат. На Ердо булката ги одобрява. Горната няма никакъв шанс.

    19:11 11.06.2026

  • 31 кюфтета без лук

    6 1 Отговор
    турците ще кажат: плащайте си като сте прости не сме ви виновни

    19:12 11.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Напъвай се още

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "До 11 и 12 мунчовия oтпадък":

    бе отрепки Тиквена

    Коментиран от #38

    19:14 11.06.2026

  • 35 Въпрос

    8 0 Отговор
    Нали договора беше изгоден за България. Защо трябва да се предоговаря?

    Коментиран от #36, #41

    19:15 11.06.2026

  • 36 Не схващаш ли

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Въпрос":

    За да стане още по-изгоден

    19:17 11.06.2026

  • 37 хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "В сериозна грешка си oтпадък":

    "Едва, след като идва служебното правителство, министър Трайчо Трайков прояви инициатива, потърси турския си колега и вероятно е изпратено българско алтернативно предложение, което също не е известно какво съдържа и какви са възможностите. Инициатива има от турска страна, както и ангажиращи действия на нашия служебен министър. Сега това, което имаме, е отново инициатива от българска страна"

    Кого лъжеш ти бе миризливко Тиквена??? ХАХАХА

    19:17 11.06.2026

  • 38 Марш на магистралата

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Напъвай се още":

    При майка си мунчов oтпaдък

    Коментиран от #40

    19:17 11.06.2026

  • 39 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "В сериозна грешка си oтпадък":

    " След като започва да функционира правителството "Желязков" се получава един меморандум с предложения и намерения от турска страна и той е скрит. Не е показан за обсъждане нито в министерството, нито в обществото. "

    Я мучи още бе Сглобена Тикво Новоначалска и в Ъзраждана!

    19:17 11.06.2026

  • 40 хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Марш на магистралата":

    Лай бе Тикво окендзана!

    19:18 11.06.2026

  • 41 радко

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Въпрос":

    за да гепя още ше водя жената на дубай с беимвието!!!

    19:18 11.06.2026

  • 42 Госあ

    0 0 Отговор
    Евала ! Нашʼта е голема ! 👌

    Коментиран от #43

    19:22 11.06.2026

  • 43 Бе колко е голема не знам

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Госあ":

    Ма мръснишки поглед вади

    19:24 11.06.2026

  • 44 ДрайвингПлежър

    3 2 Отговор
    Тая малоумна ли е да се появи с такава рокля разголена и то баш пред консервативен поклитик като турчина, който смята това за чиста порнография! Сигурно си мисли, че има среща с компаньонка...
    Това са пълни малоумници!

    Коментиран от #45

    19:25 11.06.2026

  • 45 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ДрайвингПлежър":

    Екстра е роклята, точно за пред турчин

    19:26 11.06.2026

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