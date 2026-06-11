Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания този въпрос да бъде решен възможно най-скоро

Работата по намирането на решение (бел. ред. за предоговаряне на споразумението с "Боташ") продължава в рамките на съответните институции. Нашият президент също е дал указания този въпрос да бъде решен във възможно най-кратки срокове. Това заяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България, информират от БНТ.

"Още от времето, когато господин Радев беше президент, следим внимателно тази тема. Проведохме редица обсъждания както с него, така и с нашия президент и бяха дадени указания на съответните министри да работят за намиране на решение. Сега, когато той е министър-председател, обсъдихме въпроса и днес. Разбира се, това е тема, по която основно работят министерствата на енергетиката на двете страни. Ние обаче сме на мнение, че отношенията между България и Турция имат потенциал за много по-мащабни и стратегически проекти. В този контекст вярваме, че и този въпрос ще бъде решен по-лесно.", коментира още Хакан Фидан.

Темата коментира и външният министър на България Велислава Петрова.

"Голяма част от стратегическите параметри на този договор са в компетенциите на Министерството на енергетиката. Важно е да се отбележи, че разговорите в сферата на енергетиката между България и Турция са много по-широки от договора с „Боташ“. Обсъждат се възможностите за увеличаване на капацитета, развитието на нови енергийни коридори, както и инициативи, свързани със зеления преход. Сътрудничеството в областта на енергетиката трябва да бъде разглеждано в по-широк контекст. Съществуват и технически параметри, по които работят съответните дружества от двете страни. Мога да уверя, че на политическо ниво се търсят всички възможности за разширяване на партньорството в сфери от взаимен интерес и взаимна изгода. Затова отношенията ни не бива да се разглеждат единствено през призмата на договора с „Боташ“."