Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания този въпрос да бъде решен възможно най-скоро

Работата по намирането на решение (бел. ред. за предоговаряне на споразумението с "Боташ") продължава в рамките на съответните институции. Нашият президент също е дал указания този въпрос да бъде решен във възможно най-кратки срокове. Това заяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България, информират от БНТ.
"Още от времето, когато господин Радев беше президент, следим внимателно тази тема. Проведохме редица обсъждания както с него, така и с нашия президент и бяха дадени указания на съответните министри да работят за намиране на решение. Сега, когато той е министър-председател, обсъдихме въпроса и днес. Разбира се, това е тема, по която основно работят министерствата на енергетиката на двете страни. Ние обаче сме на мнение, че отношенията между България и Турция имат потенциал за много по-мащабни и стратегически проекти. В този контекст вярваме, че и този въпрос ще бъде решен по-лесно.", коментира още Хакан Фидан.
Темата коментира и външният министър на България Велислава Петрова.
"Голяма част от стратегическите параметри на този договор са в компетенциите на Министерството на енергетиката. Важно е да се отбележи, че разговорите в сферата на енергетиката между България и Турция са много по-широки от договора с „Боташ“. Обсъждат се възможностите за увеличаване на капацитета, развитието на нови енергийни коридори, както и инициативи, свързани със зеления преход. Сътрудничеството в областта на енергетиката трябва да бъде разглеждано в по-широк контекст. Съществуват и технически параметри, по които работят съответните дружества от двете страни. Мога да уверя, че на политическо ниво се търсят всички възможности за разширяване на партньорството в сфери от взаимен интерес и взаимна изгода. Затова отношенията ни не бива да се разглеждат единствено през призмата на договора с „Боташ“."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #15
18:43 11.06.2026
2 Анонимен
18:44 11.06.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
18:44 11.06.2026
4 В-к Миллиет - Анкара
18:46 11.06.2026
5 Това на снимката с рокля на прситка
Тая кво се облякла, като за нощна смяна!
Турците ще изплакнат не само очи
18:46 11.06.2026
6 Руските шпиони влизат от Истанбул
Какво прави кифлата?
18:47 11.06.2026
7 Ганя Путинофила
18:48 11.06.2026
8 В сериозна грешка си oтпадък
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Преди 7 месеца когато Борисов отиде в Турция като лидер на ГЕРБ на лична среща с приятеля си Ердоган който го държеше за ръка и водеше, Борисов успя да договори да отпаднат 4 вноски от Българската държава
Коментиран от #11, #12, #37, #39
18:52 11.06.2026
9 морон
18:52 11.06.2026
10 Хакана събрал зъркелите на Х
Коментиран от #30
18:54 11.06.2026
11 хаха
До коментар #8 от "В сериозна грешка си oтпадък":" След като започва да функционира правителството "Желязков" се получава един меморандум с предложения и намерения от турска страна и той е скрит. Не е показан за обсъждане нито в министерството, нито в обществото. "
Я мучи още бе Сглобена Тикво Новоначалска и в Ъзраждана!
Коментиран от #23
18:55 11.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Абсурдистан
18:58 11.06.2026
14 крадев
18:58 11.06.2026
15 петрова
До коментар #1 от "Анонимен":първо се поинтересувай колко пари е и тогава се изказвай с тениската от битака!!!
19:01 11.06.2026
16 До 11 и 12 мунчовия oтпадък
Коментиран от #25, #27, #28, #29, #32, #33, #34
19:02 11.06.2026
17 граф фон дом
19:02 11.06.2026
18 Никой
19:03 11.06.2026
19 Много неоренгирана
Коментиран от #22
19:03 11.06.2026
20 Питам
Коментиран от #26
19:04 11.06.2026
21 доктор но
19:04 11.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 не е МЕМОРАНДУМ
До коментар #11 от "хаха":а мУмУрандум
ПРипомни си речника на Петков Киро
19:06 11.06.2026
24 Султанът е пратил
19:06 11.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Милчо
До коментар #20 от "Питам":И то с мюсюлманин.Не е ли виждала на Ердоган жена му как се облича?Познавам една дето честитеше на египетския посланик в София Коледа с картичка.
19:09 11.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кочо
До коментар #10 от "Хакана събрал зъркелите на Х":В харема магистралки не взимат. На Ердо булката ги одобрява. Горната няма никакъв шанс.
19:11 11.06.2026
31 кюфтета без лук
19:12 11.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Напъвай се още
До коментар #16 от "До 11 и 12 мунчовия oтпадък":бе отрепки Тиквена
Коментиран от #38
19:14 11.06.2026
35 Въпрос
Коментиран от #36, #41
19:15 11.06.2026
36 Не схващаш ли
До коментар #35 от "Въпрос":За да стане още по-изгоден
19:17 11.06.2026
37 хаха
До коментар #8 от "В сериозна грешка си oтпадък":"Едва, след като идва служебното правителство, министър Трайчо Трайков прояви инициатива, потърси турския си колега и вероятно е изпратено българско алтернативно предложение, което също не е известно какво съдържа и какви са възможностите. Инициатива има от турска страна, както и ангажиращи действия на нашия служебен министър. Сега това, което имаме, е отново инициатива от българска страна"
Кого лъжеш ти бе миризливко Тиквена??? ХАХАХА
19:17 11.06.2026
38 Марш на магистралата
До коментар #34 от "Напъвай се още":При майка си мунчов oтпaдък
Коментиран от #40
19:17 11.06.2026
39 хаха
До коментар #8 от "В сериозна грешка си oтпадък":" След като започва да функционира правителството "Желязков" се получава един меморандум с предложения и намерения от турска страна и той е скрит. Не е показан за обсъждане нито в министерството, нито в обществото. "
Я мучи още бе Сглобена Тикво Новоначалска и в Ъзраждана!
19:17 11.06.2026
40 хаха
До коментар #38 от "Марш на магистралата":Лай бе Тикво окендзана!
19:18 11.06.2026
41 радко
До коментар #35 от "Въпрос":за да гепя още ше водя жената на дубай с беимвието!!!
19:18 11.06.2026
42 Госあ
Коментиран от #43
19:22 11.06.2026
43 Бе колко е голема не знам
До коментар #42 от "Госあ":Ма мръснишки поглед вади
19:24 11.06.2026
44 ДрайвингПлежър
Това са пълни малоумници!
Коментиран от #45
19:25 11.06.2026
45 Госあ
До коментар #44 от "ДрайвингПлежър":Екстра е роклята, точно за пред турчин
19:26 11.06.2026