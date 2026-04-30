Шестима ранени при мощна руска атака срещу Одеса
Шестима ранени при мощна руска атака срещу Одеса

30 Април, 2026 03:32, обновена 30 Април, 2026 03:42 597 5

Нанесени са щети по жилищни и обществени сгради

Шестима ранени при мощна руска атака срещу Одеса
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 30 април руската армия нанесе масиран удар по Одеса. Нанесени са щети по жилищни сгради, има и ранени сред населението.

Броят на пострадалите към 2.00 сутринта беше шест. Всички получават необходимата медицинска помощ, заяви началникът на Одеския гвардейски военен окръг Сергий Лисак.

„Врагът е ударил многоетажна жилищна сграда и детска градина, където е избухнал пожар. Спасители работят на мястото на инцидента. Информация за пострадалите се изяснява.

„Всички аварийни служби са на местата на удара и се справят с последствията“, добави официалният представител.

Според УНИАН, около 23:25 часа в сряда, 29 април, е издадено предупреждение за въздушна тревога. Мониторинговите канали съобщиха, че най-малко две дузини дронове Шахед са се насочили към града от Черно море.

"Скоро след това в града започнаха да се чуват мощни експлозии. Някои дронове летяха на много ниска височина – можеше да се чуе как бръмчат над покривите на жилищни сгради", предаде кореспондент на агенцията.

По-късно Лисак, подчерта, че атаката с дрон е била насочена към инфраструктура и жилищни райони. Повредени са пететажна сграда и частен дом. Врагът е ударил и паркинг и административна сграда.

Според Олег Кипер, началник на Одеското регионално полицейско управление, сред първите четирима ранени са две жени на 25 и 44 години и мъже на 38 и 62 години.

В нощта на 29 април руснаците предприеха масирана атака с дронове срещу южната Одеска област - Имаше разрушения и множество пожари. В Измаил бяха повредени областната болница, жилищни сгради, пристанищна инфраструктура и други съоръжения.

46-годишен мъж и 55-годишна жена бяха откарани в болница. Жената е хоспитализирана с множество рани от осколки; лекарите оценяват състоянието ѝ като тежко.

Пожар е регистриран и в Дунавския биосферен резерват.


