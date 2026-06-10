"Не е нашата война": как Русия вербува чужденци с измами

За войната срещу Украйна Русия набира чужденци от отдалечени и бедни държави. Някои от кандидатите знаят в какво се забъркват, други умишлено биват заблуждавани. Накрая всички те се озовават на фронта, където се превръщат в "пушечно месо".
"За да не умра от глад"
Йоан Вионди Мендоса казва, че се решил на тази стъпка, за да не "умре от глад" в Куба. Заминал за Русия през септември 2023 г., след като му обещали пари. От тях той се нуждаел и за да замине за Америка, където брат му Майкъл Дуро се лекувал от рак в щата Кентъки. ДВ разговаря с него, както и с роднини на други заминали за Русия да се бият във войната в Украйна чужденци от Бангладеш и Кения.
"На Йоан му бяха обещани 2000 долара месечно – огромна сума за стандартите в Куба, където средната заплата е около 20 долара", казва брат му Майкъл. От чатове в WhatsApp с посредник става ясно, че от Йоан се искало да подпише договор с руската армия. Майкъл се опитал да го спре – безуспешно: "Когато го видях по-късно, бях шокиран: той стоеше в някакво поле в Русия, със сняг до гърдите, облечен във войнишка униформа и автомат "Калашников", който беше по-висок от него."
Йоан се опитал да дезертира, но бил сам в чужда страна, дълбоко в зоната на военните действия и без паспорт – не знаел какво точно да направи и накъде да тръгне. Обадил се на брат си и го помолил за помощ. На хиляди километри от него - в щата Кентъки, Майкъл се опитвал ден и нощ да помогне на брат си – продължили да си говорят почти всеки ден, докато един ден обажданията внезапно спрели.
"Дали тялото му не е заровено в някоя гора в Русия"
Оскар Кагола Мутока, бивш военнослужещ от Кения, също заминал за Русия – през 2025 година, разказва на ДВ баща му Чарлз Мутока: "Дойде и ми съобщи, че си е намерил работа в Русия. Аз му казах, че е много опасно да отива там, защото ще се озове в армията."
Оскар обаче не го послушал. А баща му се оказал напълно прав – на единствената снимка, която Оскар изпратил от Русия, бил облечен в руска военна униформа. Бащата на младия мъж не знае дали синът му е знаел, че отива в армията. Няколко седмици по-късно Оскар бил убит. Неговата съпруга и родителите му научили за това по неофициални канали.
Семейството му чакало месеци наред тялото му да бъде върнато у дома – напразно, въпреки че кенийското правителство обещало помощ. През май най-накрая направили символично погребение – без тяло. "Най-лошото е, че нямам представа дали е бил погребан или тялото му е било заровено в някоя гора в Русия", казва бащата Чарлз Мутока.
"Отнасяха се много зле с нас"
Фатима Бегум и Акрам Мондол от Бангладеш са извадили късмет, защото единственият им син Арман се е върнал жив от войната в Украйна. Но той е с увредено здраве и разрушено бъдеще. "Не мога да се отърва от тези спомени – как умират хора, с обезобразени лица, откъснати крайници или разкъсани от мини тела. Това е ужасно", казва пред ДВ Арман Мондол.
Както милиони млади хора в Бангладеш, Арман също е мечтаел за работа в чужбина. Баща му взел заеми и продал земя, за да плати на посредник. После Арман заминал за Русия с туристическа виза – обещали му работа в хранителната промишленост, но вместо това го принудили да подпише договор с армията. "Отнасяха се много зле с нас. Ние винаги бяхме на фронта, докато те оставаха в тила. Използваха ни като човешки щитове", разказва Арман.
По време на една мисия колата им минала през мина. "Само двама оцеляхме - аз бях ранен в крака. После дрон ме рани повторно", казва той. Арман успял някак да се спаси. Върнал се обратно в Бангладеш, където го оставили без помощ или обезщетение: "Лекарствата ми струват между 65 и 75 долара на месец. Не знам как да ги платя. С този крак не мога да печеля достатъчно", оплаква се той. Сега се скита из селото, където е роден - без работа, но с надеждата, че може да намери някаква нова възможност онлайн.
"Глобална система на вербуване с измама"
Москва активно вербува мъже от кризисни региони по целия свят, казва Иля Нузов от Международната федерация за правата на човека. "Русия е изградила глобална система на вербуване с измама, насочена към чуждестранни граждани, уязвими икономически, социално или правно, за да ги експлоатира във войната срещу Украйна. Методите варират от примамване до принуда", посочва той пред ДВ.
Тази политика предизвиква международно възмущение. Руският външен министър Сергей Лавров признава участието на чуждестранни бойци, но ги нарича "доброволци": "Русия не набира никого. Доброволците участват в тази специална военна операция в съответствие с руското законодателство."
ДВ поиска още информация от руското правителство, но не получихме отговор. Според някои съобщения през февруари Русия е спряла набирането на войници от някои "приятелски" държави. "Притокът от някои страни беше намален или временно спрян. Но Русия компенсира това, като набира хора в други страни. Броят на чуждестранните бойци продължава да нараства", твърди Иля Нузов. Украинските разузнавателни служби говорят за повече от 27 000 чуждестранни бойци, които се сражават на страната на Русия. Повечето са от Централна Азия – но има и такива от Латинска Америка, Африка и Югоизточна Азия.
"Каква е тази война? Какво общо има тя с нас? Оставете Африка на мира. Това не е нашата война. Ще платят скъпо за това, че изпратиха нашите африкански синове в тяхната война", казва Чарлз Мутока - бащата на загиналия в Русия Оскар. Бойните полета в Украйна са далеч от неговото село в Кения. Но войната се усеща и тук – както и в Куба, Бангладеш и други страни, от които Русия набира бойци.
Автор: Анастасия Клайн
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
Коментиран от #14
19:12 10.06.2026
2 ахахахах
нещо от УНИАН няма ли да преведете?
19:12 10.06.2026
3 И Киев е Руски
Е няма как да им повярвам на тези
Коментиран от #7, #33, #42, #60
19:14 10.06.2026
4 Ба бааааа
Коментиран от #52
19:14 10.06.2026
5 И Киев е Руски
19:15 10.06.2026
6 Дойче веле 🚾
Коментиран от #46
19:16 10.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рублевка
19:17 10.06.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
19:17 10.06.2026
10 ОНЯ с ДРОНЯ
РЕВЕ:
СЛЕД МОСТЪТ ЧОНГАР
Е УДАРЕН И
МОСТЪТ
МЕЖДУ АРАБАТ И ГЕНИЧЕСК
8 НАСЕЛЕНИ МЕСТА СА ОСТАВЕНИ
БЕЗ ТОК
ЗАРАДИ УДАРИ ОТ ОТЛОМКИ ОТ ДРОНОВЕ.
КРИЗАТА СЪС ЛОГИСТИКАТА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:18 10.06.2026
11 Хе хе...
И минах направо на коментарите, разбира се.
Коментиран от #17
19:18 10.06.2026
12 честен ционист
19:19 10.06.2026
13 Многоходовото
19:20 10.06.2026
14 Задругата на хижата ли?
До коментар #1 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":Горката петроханска Европа..
Коментиран от #22, #44
19:20 10.06.2026
15 Дойче зеле
Федералната република потъва заедно с целия Европейски съюз
Коментиран от #40
19:21 10.06.2026
16 И Киев е Руски
Коментиран от #53
19:22 10.06.2026
17 Рублевка
До коментар #11 от "Хе хе...":И аз не ги чета тия фашисти. Урките им крадяха природния газ и нефт от тръбите в продължение на десетилетия. Взривиха Северен поток, който беше наполовина германски, а те вместо да ги ударят от запад им помагат. Будали.
19:22 10.06.2026
18 ВЕЧЕ ИМА КЛИПОВЕ
ФЛАМИНГО КАК УДРЯ
ЧЕБОКСАРИ
ВНИИР-ПРОГРЕС,
което произвежда военна електроника и компоненти
за дронове и ракети
ПРОСТО ДАДЕ ФИРА .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
19:23 10.06.2026
19 И Киев е Руски
До коментар #7 от "Няма по ПРОЗЗТИ":Напрегната си но ще ти намерим принц на бял кон и ще се отпуснеш.Споко
Коментиран от #27
19:23 10.06.2026
20 оня с коня
19:24 10.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ЗАДРУГАТА
До коментар #14 от "Задругата на хижата ли?":На БУНКЕРНИЯ ПЕДОС .
РА РА РА
19:24 10.06.2026
23 Затрогваща статия
И умело са попуснали да обяснят как са били "принуждавани"? С бусове ли? А ако е било за пари, украинците по-малко ли плащат с нашите пари? И по колко са се изръсили DW за интервю?!!
Коментиран от #30
19:24 10.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гост
Коментиран от #31, #41
19:25 10.06.2026
27 Явно ти си Намерил
До коментар #19 от "И Киев е Руски":ПРИНЦА НА БЕЛИЯ КОН
ОНЯ ЕПИЛИРАНИЯ
ВОВКАТА
ХАХА ХАХАХА
Коментиран от #45
19:26 10.06.2026
28 Хи хи
19:26 10.06.2026
29 Ха Ха
Коментиран от #39, #43
19:26 10.06.2026
30 Дойче Штази
До коментар #23 от "Затрогваща статия":Статията е писана с въображението на ИИ.
Коментиран от #38
19:27 10.06.2026
31 честен ционист
До коментар #26 от "Гост":Лесно можеш да хванеш по имената на главните герои и географските ширини.
19:28 10.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ние Вярваме
До коментар #3 от "И Киев е Руски":На СОЛОВЬОВ.
ЕВРЕИНА ПЪРВИ
НИ КАЗВА
КЪДЕ Е ИМАЛО ДВИЖУХА
В РУСКАТА КОЧИНА.
ЧУДНО КАК НЕ СА ГО
ОБЯВИЛИ ЗА ИНОАГЕНТ?
Коментиран от #67
19:28 10.06.2026
34 И Киев е Руски
Коментиран от #54
19:29 10.06.2026
35 Мнение
19:29 10.06.2026
36 НашОто Прокси
Урсула и всичкият останал урсул як , до кога ще определят кое е добро и кое не е в наша полза , кое е правилно и кое не е и въобще какво ТРЯБВА да направим . На какво основание изискват да бъдем солидарни и да им се подчиняваме безприкословно ? Роби ли сме им в ЕС ?
19:29 10.06.2026
37 Хахаха!🎺🥳😀
19:30 10.06.2026
38 Напротив!
До коментар #30 от "Дойче Штази":За съжаление е истина, приятелю.
19:30 10.06.2026
39 А РУСОФИЛКИТЕ
До коментар #29 от "Ха Ха":ЗАЩО не ходят на
Фронта ?
ПАСОЛЯ още
Чака
Някой да се появи
Да подпише Контракта.
Коментиран от #74
19:30 10.06.2026
40 Сериозно ли бре?!
До коментар #15 от "Дойче зеле":Пеевските медии ли четеш, хахаха.
19:31 10.06.2026
41 Те и със
До коментар #26 от "Гост":естествения интелект си бяха горе долу на същото ниво.
19:32 10.06.2026
42 Шопо
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #49
19:32 10.06.2026
43 Така е
До коментар #29 от "Ха Ха":Хиляди българи отидоха да воюват за матушката.
19:32 10.06.2026
44 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #14 от "Задругата на хижата ли?":Ние сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова 5 год. боксуваме и въртим в кръг в Донецк 😂
19:32 10.06.2026
45 И Киев е Руски
До коментар #27 от "Явно ти си Намерил":Макрон шА та опрАзи
Коментиран от #70
19:33 10.06.2026
46 По-скоро
До коментар #6 от "Дойче веле 🚾":Пеевските медии трябва да бъде забранени!!
Пълни с лъжи и дезинформация за наивници!!
19:33 10.06.2026
47 Без име
19:34 10.06.2026
48 Рублевка
19:34 10.06.2026
49 И Киев е Руски
До коментар #42 от "Шопо":Това го знае всеки със основно образование
19:34 10.06.2026
50 Орк
19:34 10.06.2026
51 Исторически парк
19:34 10.06.2026
52 дойче винкел не спират
До коментар #4 от "Ба бааааа":да лъжат..малко почивка нямат ли.?.Гьобелс направи почивка през 1945г...а тези поеха щафетата..
19:35 10.06.2026
53 И Киев е Руски
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Много минуси много Кончити
Коментиран от #64
19:35 10.06.2026
54 А в Русия "свещениците" се
До коментар #34 от "И Киев е Руски":дрогират с кока и са наркодилъри и контрабандисти. )))
"Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн." )))
19:36 10.06.2026
55 Абе другое си как ги "вербува" ТЦК
19:37 10.06.2026
56 9689
19:37 10.06.2026
57 После е убит
Ами когато работата ти е на война, може да се очаква и това!
Тука едни бивши военни от френският чуждестранен легион, години работили в най-различни страни и оцелели чак до пенсия. НО, по време на пенсията решили да отидат наемници пак в нечия армия на война и там ги убиват... И това са реални случаи. Колко и ще да ти плащат, рискът в тази работа е доста голям и не си заслужава.
19:38 10.06.2026
58 Цитат от Völkischer Beobachter,
Бандеровците са безумни маниаци, или с други думи, озверели животни. Но именно такива са ни нужни в дадения временен период, за да унищожим непокорните славяни. А след това те самите трябва да бъдат унищожени, защото мястото на зверовете не е сред хората.
19:40 10.06.2026
59 Хи хи
Коментиран от #62, #71
19:40 10.06.2026
60 Добре дошли в Холивуд?
До коментар #3 от "И Киев е Руски":По-скоро е, "добре дошли при Оруел 1984".. Министерството на истината ти казва, коя е "истината" и нямаш право даже и да мислиш, че може да има някаква друга!
19:41 10.06.2026
61 хахахахха
19:41 10.06.2026
62 Ако Зеля им даде
До коментар #59 от "Хи хи":по една рамка от златните тоалетни чинии, може и да отидат? :)
Коментиран от #65
19:43 10.06.2026
63 Плъзнаха и първите
На Бензин .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Руски Солдати продават Бензин
На Черно ,
В Бусове
Със подвижни бензиноколонки.
Хахахахаха хахахахаха
Когато Нема Денги
За Заплати
Руснака ще краде.
А с какво ще се движи Военната Техника
На кого му пука .
ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ
19:45 10.06.2026
64 Чиниш ми се
До коментар #53 от "И Киев е Руски":Минедчия.
19:45 10.06.2026
65 Хи хи
До коментар #62 от "Ако Зеля им даде":Аааааа не, златните тоалетни чинии са само за зеля, за другите е калта в окопите !!
19:46 10.06.2026
66 Копейки
19:46 10.06.2026
67 хахахахха
До коментар #33 от "Ние Вярваме":движуха има в евр0гейск@т@ к0чин@, стремглаво са се запътили към дъното
Коментиран от #72
19:46 10.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 ои8уйхътгрф
Вземете да се поинтересувате защо до 01.06. вашите- блъxapckи наемници биещи се за бандерските фашисти които са ликвидирани на фронта вече прескочиха 800 човека... И за всичките имам пълен списък с данни- имена, егн-та, адреси, поделения в които са служили (над 600 са военни), пълни подробности как са ги ликвидирали...
Вервайте ми, много ми е интересно и забавно да се обадя на поредната майка и да я информирам как точно фашиста който е родила е бил ликвидиран... Особено ме забавлява да им пращам клипове от дроновете когато са налични...
19:47 10.06.2026
70 ВОВКАТА ЕПИЛИРАНИЯ
До коментар #45 от "И Киев е Руски":Целува ли КУРанът?
Той я оправи РУЗИЙКАТА.
19:48 10.06.2026
71 хихи
До коментар #59 от "Хи хи":най-зле са русогейчетата в калта и в окопите на фронта !
19:48 10.06.2026
72 хихи
До коментар #67 от "хахахахха":русо0гейск@т@ к0чин@ вече падна в пропастта!
19:49 10.06.2026
73 Нямат край
19:50 10.06.2026
74 да питам
До коментар #39 от "А РУСОФИЛКИТЕ":а укродебилите защо не ходите да пазите златните 🚽 на зеления ви фюлер
19:54 10.06.2026
75 Смешници
19:54 10.06.2026