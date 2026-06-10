"Не е нашата война": как Русия вербува чужденци с измами

За войната срещу Украйна Русия набира чужденци от отдалечени и бедни държави. Някои от кандидатите знаят в какво се забъркват, други умишлено биват заблуждавани. Накрая всички те се озовават на фронта, където се превръщат в "пушечно месо".

"За да не умра от глад"

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Йоан Вионди Мендоса казва, че се решил на тази стъпка, за да не "умре от глад" в Куба. Заминал за Русия през септември 2023 г., след като му обещали пари. От тях той се нуждаел и за да замине за Америка, където брат му Майкъл Дуро се лекувал от рак в щата Кентъки. ДВ разговаря с него, както и с роднини на други заминали за Русия да се бият във войната в Украйна чужденци от Бангладеш и Кения.

"На Йоан му бяха обещани 2000 долара месечно – огромна сума за стандартите в Куба, където средната заплата е около 20 долара", казва брат му Майкъл. От чатове в WhatsApp с посредник става ясно, че от Йоан се искало да подпише договор с руската армия. Майкъл се опитал да го спре – безуспешно: "Когато го видях по-късно, бях шокиран: той стоеше в някакво поле в Русия, със сняг до гърдите, облечен във войнишка униформа и автомат "Калашников", който беше по-висок от него."

Йоан се опитал да дезертира, но бил сам в чужда страна, дълбоко в зоната на военните действия и без паспорт – не знаел какво точно да направи и накъде да тръгне. Обадил се на брат си и го помолил за помощ. На хиляди километри от него - в щата Кентъки, Майкъл се опитвал ден и нощ да помогне на брат си – продължили да си говорят почти всеки ден, докато един ден обажданията внезапно спрели.

"Дали тялото му не е заровено в някоя гора в Русия"

Оскар Кагола Мутока, бивш военнослужещ от Кения, също заминал за Русия – през 2025 година, разказва на ДВ баща му Чарлз Мутока: "Дойде и ми съобщи, че си е намерил работа в Русия. Аз му казах, че е много опасно да отива там, защото ще се озове в армията."

Оскар обаче не го послушал. А баща му се оказал напълно прав – на единствената снимка, която Оскар изпратил от Русия, бил облечен в руска военна униформа. Бащата на младия мъж не знае дали синът му е знаел, че отива в армията. Няколко седмици по-късно Оскар бил убит. Неговата съпруга и родителите му научили за това по неофициални канали.

Семейството му чакало месеци наред тялото му да бъде върнато у дома – напразно, въпреки че кенийското правителство обещало помощ. През май най-накрая направили символично погребение – без тяло. "Най-лошото е, че нямам представа дали е бил погребан или тялото му е било заровено в някоя гора в Русия", казва бащата Чарлз Мутока.

"Отнасяха се много зле с нас"

Фатима Бегум и Акрам Мондол от Бангладеш са извадили късмет, защото единственият им син Арман се е върнал жив от войната в Украйна. Но той е с увредено здраве и разрушено бъдеще. "Не мога да се отърва от тези спомени – как умират хора, с обезобразени лица, откъснати крайници или разкъсани от мини тела. Това е ужасно", казва пред ДВ Арман Мондол.

Както милиони млади хора в Бангладеш, Арман също е мечтаел за работа в чужбина. Баща му взел заеми и продал земя, за да плати на посредник. После Арман заминал за Русия с туристическа виза – обещали му работа в хранителната промишленост, но вместо това го принудили да подпише договор с армията. "Отнасяха се много зле с нас. Ние винаги бяхме на фронта, докато те оставаха в тила. Използваха ни като човешки щитове", разказва Арман.

По време на една мисия колата им минала през мина. "Само двама оцеляхме - аз бях ранен в крака. После дрон ме рани повторно", казва той. Арман успял някак да се спаси. Върнал се обратно в Бангладеш, където го оставили без помощ или обезщетение: "Лекарствата ми струват между 65 и 75 долара на месец. Не знам как да ги платя. С този крак не мога да печеля достатъчно", оплаква се той. Сега се скита из селото, където е роден - без работа, но с надеждата, че може да намери някаква нова възможност онлайн.

"Глобална система на вербуване с измама"

Москва активно вербува мъже от кризисни региони по целия свят, казва Иля Нузов от Международната федерация за правата на човека. "Русия е изградила глобална система на вербуване с измама, насочена към чуждестранни граждани, уязвими икономически, социално или правно, за да ги експлоатира във войната срещу Украйна. Методите варират от примамване до принуда", посочва той пред ДВ.

Тази политика предизвиква международно възмущение. Руският външен министър Сергей Лавров признава участието на чуждестранни бойци, но ги нарича "доброволци": "Русия не набира никого. Доброволците участват в тази специална военна операция в съответствие с руското законодателство."

ДВ поиска още информация от руското правителство, но не получихме отговор. Според някои съобщения през февруари Русия е спряла набирането на войници от някои "приятелски" държави. "Притокът от някои страни беше намален или временно спрян. Но Русия компенсира това, като набира хора в други страни. Броят на чуждестранните бойци продължава да нараства", твърди Иля Нузов. Украинските разузнавателни служби говорят за повече от 27 000 чуждестранни бойци, които се сражават на страната на Русия. Повечето са от Централна Азия – но има и такива от Латинска Америка, Африка и Югоизточна Азия.

"Каква е тази война? Какво общо има тя с нас? Оставете Африка на мира. Това не е нашата война. Ще платят скъпо за това, че изпратиха нашите африкански синове в тяхната война", казва Чарлз Мутока - бащата на загиналия в Русия Оскар. Бойните полета в Украйна са далеч от неговото село в Кения. Но войната се усеща и тук – както и в Куба, Бангладеш и други страни, от които Русия набира бойци.

Автор: Анастасия Клайн