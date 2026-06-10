Новини
Свят »
Русия »
"Не е нашата война": как Русия вербува чужденци с измами
  Тема: Украйна

"Не е нашата война": как Русия вербува чужденци с измами

10 Юни, 2026 19:10 790 75

  • руска армия-
  • войници-
  • русия-
  • украйна

Йоан Мендоса от Куба отива в руската армия, за да не “умре от глад” в родината си. После е убит на фронта. Неговата история не е изключение.

"Не е нашата война": как Русия вербува чужденци с измами - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За войната срещу Украйна Русия набира чужденци от отдалечени и бедни държави. Някои от кандидатите знаят в какво се забъркват, други умишлено биват заблуждавани. Накрая всички те се озовават на фронта, където се превръщат в "пушечно месо".

"За да не умра от глад"

Още новини от Украйна

Йоан Вионди Мендоса казва, че се решил на тази стъпка, за да не "умре от глад" в Куба. Заминал за Русия през септември 2023 г., след като му обещали пари. От тях той се нуждаел и за да замине за Америка, където брат му Майкъл Дуро се лекувал от рак в щата Кентъки. ДВ разговаря с него, както и с роднини на други заминали за Русия да се бият във войната в Украйна чужденци от Бангладеш и Кения.

"На Йоан му бяха обещани 2000 долара месечно – огромна сума за стандартите в Куба, където средната заплата е около 20 долара", казва брат му Майкъл. От чатове в WhatsApp с посредник става ясно, че от Йоан се искало да подпише договор с руската армия. Майкъл се опитал да го спре – безуспешно: "Когато го видях по-късно, бях шокиран: той стоеше в някакво поле в Русия, със сняг до гърдите, облечен във войнишка униформа и автомат "Калашников", който беше по-висок от него."

Йоан се опитал да дезертира, но бил сам в чужда страна, дълбоко в зоната на военните действия и без паспорт – не знаел какво точно да направи и накъде да тръгне. Обадил се на брат си и го помолил за помощ. На хиляди километри от него - в щата Кентъки, Майкъл се опитвал ден и нощ да помогне на брат си – продължили да си говорят почти всеки ден, докато един ден обажданията внезапно спрели.

"Дали тялото му не е заровено в някоя гора в Русия"

Оскар Кагола Мутока, бивш военнослужещ от Кения, също заминал за Русия – през 2025 година, разказва на ДВ баща му Чарлз Мутока: "Дойде и ми съобщи, че си е намерил работа в Русия. Аз му казах, че е много опасно да отива там, защото ще се озове в армията."

Оскар обаче не го послушал. А баща му се оказал напълно прав – на единствената снимка, която Оскар изпратил от Русия, бил облечен в руска военна униформа. Бащата на младия мъж не знае дали синът му е знаел, че отива в армията. Няколко седмици по-късно Оскар бил убит. Неговата съпруга и родителите му научили за това по неофициални канали.

Семейството му чакало месеци наред тялото му да бъде върнато у дома – напразно, въпреки че кенийското правителство обещало помощ. През май най-накрая направили символично погребение – без тяло. "Най-лошото е, че нямам представа дали е бил погребан или тялото му е било заровено в някоя гора в Русия", казва бащата Чарлз Мутока.

"Отнасяха се много зле с нас"

Фатима Бегум и Акрам Мондол от Бангладеш са извадили късмет, защото единственият им син Арман се е върнал жив от войната в Украйна. Но той е с увредено здраве и разрушено бъдеще. "Не мога да се отърва от тези спомени – как умират хора, с обезобразени лица, откъснати крайници или разкъсани от мини тела. Това е ужасно", казва пред ДВ Арман Мондол.

Както милиони млади хора в Бангладеш, Арман също е мечтаел за работа в чужбина. Баща му взел заеми и продал земя, за да плати на посредник. После Арман заминал за Русия с туристическа виза – обещали му работа в хранителната промишленост, но вместо това го принудили да подпише договор с армията. "Отнасяха се много зле с нас. Ние винаги бяхме на фронта, докато те оставаха в тила. Използваха ни като човешки щитове", разказва Арман.

По време на една мисия колата им минала през мина. "Само двама оцеляхме - аз бях ранен в крака. После дрон ме рани повторно", казва той. Арман успял някак да се спаси. Върнал се обратно в Бангладеш, където го оставили без помощ или обезщетение: "Лекарствата ми струват между 65 и 75 долара на месец. Не знам как да ги платя. С този крак не мога да печеля достатъчно", оплаква се той. Сега се скита из селото, където е роден - без работа, но с надеждата, че може да намери някаква нова възможност онлайн.

"Глобална система на вербуване с измама"

Москва активно вербува мъже от кризисни региони по целия свят, казва Иля Нузов от Международната федерация за правата на човека. "Русия е изградила глобална система на вербуване с измама, насочена към чуждестранни граждани, уязвими икономически, социално или правно, за да ги експлоатира във войната срещу Украйна. Методите варират от примамване до принуда", посочва той пред ДВ.

Тази политика предизвиква международно възмущение. Руският външен министър Сергей Лавров признава участието на чуждестранни бойци, но ги нарича "доброволци": "Русия не набира никого. Доброволците участват в тази специална военна операция в съответствие с руското законодателство."

ДВ поиска още информация от руското правителство, но не получихме отговор. Според някои съобщения през февруари Русия е спряла набирането на войници от някои "приятелски" държави. "Притокът от някои страни беше намален или временно спрян. Но Русия компенсира това, като набира хора в други страни. Броят на чуждестранните бойци продължава да нараства", твърди Иля Нузов. Украинските разузнавателни служби говорят за повече от 27 000 чуждестранни бойци, които се сражават на страната на Русия. Повечето са от Централна Азия – но има и такива от Латинска Америка, Африка и Югоизточна Азия.

"Каква е тази война? Какво общо има тя с нас? Оставете Африка на мира. Това не е нашата война. Ще платят скъпо за това, че изпратиха нашите африкански синове в тяхната война", казва Чарлз Мутока - бащата на загиналия в Русия Оскар. Бойните полета в Украйна са далеч от неговото село в Кения. Но войната се усеща и тук – както и в Куба, Бангладеш и други страни, от които Русия набира бойци.

Автор: Анастасия Клайн


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    10 10 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    Коментиран от #14

    19:12 10.06.2026

  • 2 ахахахах

    12 5 Отговор
    Автор: Анастасия Клайн


    нещо от УНИАН няма ли да преведете?

    19:12 10.06.2026

  • 3 И Киев е Руски

    22 9 Отговор
    Не забравяйте, че на 11 септември 2001 г. накараха света да повярва, че два самолета са свалили три сгради. И алуминиева плоскост може да премине през греди от стомана и да се появи с непокътнат нос в другия край на сградата. Накараха света да повярва, че горивото на самолет може да стопи стомана, но не и паспорта на " терорист който е бил в развалините. Накрая ни дадоха да гледаме само от страната на Украйна какво се случва с войната, от Руска страна няма нищо по телевизията. Спряха руските канали и радиа в цяла Европа. Само за да виждаме, това което те искат. Добре дошли в Холивуд.

    Е няма как да им повярвам на тези

    Коментиран от #7, #33, #42, #60

    19:14 10.06.2026

  • 4 Ба бааааа

    8 6 Отговор
    ДВ 🚾 пак лъжат

    Коментиран от #52

    19:14 10.06.2026

  • 5 И Киев е Руски

    7 10 Отговор
    Според президента, украинската армия губи приблизително 40 000 войници месечно, gokamo принудителната мобилизация замества само около 15 000. Освен това, масовото дезертьорство, което е достигнало приблизително 60 000 от началото на годината, е сериозен фактор

    19:15 10.06.2026

  • 6 Дойче веле 🚾

    13 10 Отговор
    Трябва да бъде забранена и изгонена от България

    Коментиран от #46

    19:16 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рублевка

    8 8 Отговор
    А как Украйна вербува с побоища? Изпраща на фронта пребити хора с напукани ребра и избити зъби. Има стотици филмчета във Фейсбук, как ТЦК бият хората.

    19:17 10.06.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    8 5 Отговор
    Пеевски, кРадев и Късака костя да кажат от първо лице как са ги вербували .

    19:17 10.06.2026

  • 10 ОНЯ с ДРОНЯ

    7 2 Отговор
    ГАУЛАЙТЕРА САЛДО
    РЕВЕ:

    СЛЕД МОСТЪТ ЧОНГАР
    Е УДАРЕН И
    МОСТЪТ
    МЕЖДУ АРАБАТ И ГЕНИЧЕСК

    8 НАСЕЛЕНИ МЕСТА СА ОСТАВЕНИ
    БЕЗ ТОК
    ЗАРАДИ УДАРИ ОТ ОТЛОМКИ ОТ ДРОНОВЕ.

    КРИЗАТА СЪС ЛОГИСТИКАТА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:18 10.06.2026

  • 11 Хе хе...

    9 6 Отговор
    Познах дойче зеле само по заглавието.
    И минах направо на коментарите, разбира се.

    Коментиран от #17

    19:18 10.06.2026

  • 12 честен ционист

    4 4 Отговор
    Направи ми впечатление как Микел става Майкъл като застане на страната на добрите, а Хуан става Йоан като избере лошите.

    19:19 10.06.2026

  • 13 Многоходовото

    5 5 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:20 10.06.2026

  • 14 Задругата на хижата ли?

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ":

    Горката петроханска Европа..

    Коментиран от #22, #44

    19:20 10.06.2026

  • 15 Дойче зеле

    5 7 Отговор
    Най-измислената медия която ще потвърди че подкрепата за mercedes е почти 100% при положение че тя е по-малко от 10 такива.
    Федералната република потъва заедно с целия Европейски съюз

    Коментиран от #40

    19:21 10.06.2026

  • 16 И Киев е Руски

    3 6 Отговор
    Украинки те са добри за се...Х но за домазлък не стават

    Коментиран от #53

    19:22 10.06.2026

  • 17 Рублевка

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Хе хе...":

    И аз не ги чета тия фашисти. Урките им крадяха природния газ и нефт от тръбите в продължение на десетилетия. Взривиха Северен поток, който беше наполовина германски, а те вместо да ги ударят от запад им помагат. Будали.

    19:22 10.06.2026

  • 18 ВЕЧЕ ИМА КЛИПОВЕ

    5 3 Отговор
    С УКРАИНСКАТА РАКЕТА

    ФЛАМИНГО КАК УДРЯ

    ЧЕБОКСАРИ

    ВНИИР-ПРОГРЕС,
    което произвежда военна електроника и компоненти
    за дронове и ракети

    ПРОСТО ДАДЕ ФИРА .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    19:23 10.06.2026

  • 19 И Киев е Руски

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Няма по ПРОЗЗТИ":

    Напрегната си но ще ти намерим принц на бял кон и ще се отпуснеш.Споко

    Коментиран от #27

    19:23 10.06.2026

  • 20 оня с коня

    4 8 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    19:24 10.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЗАДРУГАТА

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Задругата на хижата ли?":

    На БУНКЕРНИЯ ПЕДОС .

    РА РА РА

    19:24 10.06.2026

  • 23 Затрогваща статия

    5 4 Отговор
    Професионалното перо на журналистите от DW направо е ме разтърси.
    И умело са попуснали да обяснят как са били "принуждавани"? С бусове ли? А ако е било за пари, украинците по-малко ли плащат с нашите пари? И по колко са се изръсили DW за интервю?!!

    Коментиран от #30

    19:24 10.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    5 6 Отговор
    Дойче веле започна да пуска материали писани от изкуствен интелект при зададени 5-6 опорни думи!

    Коментиран от #31, #41

    19:25 10.06.2026

  • 27 Явно ти си Намерил

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "И Киев е Руски":

    ПРИНЦА НА БЕЛИЯ КОН

    ОНЯ ЕПИЛИРАНИЯ

    ВОВКАТА


    ХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #45

    19:26 10.06.2026

  • 28 Хи хи

    1 3 Отговор
    Тва са пълни глупости, нали Русия е фалирала плаща с копейки и няма долари !

    19:26 10.06.2026

  • 29 Ха Ха

    5 7 Отговор
    Много хора биха се хвърлили в бой за майка Рус срещу атлантизма, без заплащане, само по убеждение. Докато от другата страна на фронта, наемниците са високо платени

    Коментиран от #39, #43

    19:26 10.06.2026

  • 30 Дойче Штази

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Затрогваща статия":

    Статията е писана с въображението на ИИ.

    Коментиран от #38

    19:27 10.06.2026

  • 31 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Лесно можеш да хванеш по имената на главните герои и географските ширини.

    19:28 10.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ние Вярваме

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    На СОЛОВЬОВ.

    ЕВРЕИНА ПЪРВИ
    НИ КАЗВА
    КЪДЕ Е ИМАЛО ДВИЖУХА
    В РУСКАТА КОЧИНА.

    ЧУДНО КАК НЕ СА ГО
    ОБЯВИЛИ ЗА ИНОАГЕНТ?

    Коментиран от #67

    19:28 10.06.2026

  • 34 И Киев е Руски

    2 4 Отговор
    В Украйна е мобилизиран многодетен свещеник от УПЦ.

    Коментиран от #54

    19:29 10.06.2026

  • 35 Мнение

    4 3 Отговор
    Лъжат ги, че ще са готвачи, или ще са в тила, а не отпред...после им казват:" Ама ти си подписал..."

    19:29 10.06.2026

  • 36 НашОто Прокси

    3 3 Отговор
    Зелен ски , Окаяната Кая,
    Урсула и всичкият останал урсул як , до кога ще определят кое е добро и кое не е в наша полза , кое е правилно и кое не е и въобще какво ТРЯБВА да направим . На какво основание изискват да бъдем солидарни и да им се подчиняваме безприкословно ? Роби ли сме им в ЕС ?

    19:29 10.06.2026

  • 37 Хахаха!🎺🥳😀

    0 4 Отговор
    Опитаха се да пробутват на САЩ коли които замърсяват околната среда 40 пъти над допустимото. Германците са шарлатани!

    19:30 10.06.2026

  • 38 Напротив!

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дойче Штази":

    За съжаление е истина, приятелю.

    19:30 10.06.2026

  • 39 А РУСОФИЛКИТЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ха Ха":

    ЗАЩО не ходят на
    Фронта ?

    ПАСОЛЯ още
    Чака
    Някой да се появи
    Да подпише Контракта.

    Коментиран от #74

    19:30 10.06.2026

  • 40 Сериозно ли бре?!

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дойче зеле":

    Пеевските медии ли четеш, хахаха.

    19:31 10.06.2026

  • 41 Те и със

    0 3 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    естествения интелект си бяха горе долу на същото ниво.

    19:32 10.06.2026

  • 42 Шопо

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #49

    19:32 10.06.2026

  • 43 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ха Ха":

    Хиляди българи отидоха да воюват за матушката.

    19:32 10.06.2026

  • 44 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Задругата на хижата ли?":

    Ние сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова 5 год. боксуваме и въртим в кръг в Донецк 😂

    19:32 10.06.2026

  • 45 И Киев е Руски

    0 5 Отговор

    До коментар #27 от "Явно ти си Намерил":

    Макрон шА та опрАзи

    Коментиран от #70

    19:33 10.06.2026

  • 46 По-скоро

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дойче веле 🚾":

    Пеевските медии трябва да бъде забранени!!
    Пълни с лъжи и дезинформация за наивници!!

    19:33 10.06.2026

  • 47 Без име

    2 4 Отговор
    Аз не разбрах. Русия прати спец.части в Кения, за да отвлекат Оскар и да го пратят на фронта ли в украйна ли?

    19:34 10.06.2026

  • 48 Рублевка

    0 4 Отговор
    Оная година ТЦК сграбчили един доцент, който отивал да чете лекции на студентите. Опитал се да им обясни, но не го слушали. Били го, докато се споминал и го захвърлили в канафката.

    19:34 10.06.2026

  • 49 И Киев е Руски

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Шопо":

    Това го знае всеки със основно образование

    19:34 10.06.2026

  • 50 Орк

    2 4 Отговор
    Всяка втора статия - пасквил за Русия. Какво става??? Тука ли решите да побеждавате? Русия не променя и не крие своите цели. В есес -от стратегическо поражение на Русия стигнахте до рев за мир.

    19:34 10.06.2026

  • 51 Исторически парк

    2 4 Отговор
    как Украйна вербува колумбийци с измами

    19:34 10.06.2026

  • 52 дойче винкел не спират

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ба бааааа":

    да лъжат..малко почивка нямат ли.?.Гьобелс направи почивка през 1945г...а тези поеха щафетата..

    19:35 10.06.2026

  • 53 И Киев е Руски

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Много минуси много Кончити

    Коментиран от #64

    19:35 10.06.2026

  • 54 А в Русия "свещениците" се

    6 3 Отговор

    До коментар #34 от "И Киев е Руски":

    дрогират с кока и са наркодилъри и контрабандисти. )))

    "Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн." )))

    19:36 10.06.2026

  • 55 Абе другое си как ги "вербува" ТЦК

    3 5 Отговор
    направо закопчани на улицата с белзеници и насила пратени на източния фронт.

    19:37 10.06.2026

  • 56 9689

    1 5 Отговор
    Вярно,а Украйна вербува без измами даже Урсула и Кая се записаха.

    19:37 10.06.2026

  • 57 После е убит

    3 3 Отговор
    на фронта....
    Ами когато работата ти е на война, може да се очаква и това!
    Тука едни бивши военни от френският чуждестранен легион, години работили в най-различни страни и оцелели чак до пенсия. НО, по време на пенсията решили да отидат наемници пак в нечия армия на война и там ги убиват... И това са реални случаи. Колко и ще да ти плащат, рискът в тази работа е доста голям и не си заслужава.

    19:38 10.06.2026

  • 58 Цитат от Völkischer Beobachter,

    3 5 Отговор
    предвестник на DW:

    Бандеровците са безумни маниаци, или с други думи, озверели животни. Но именно такива са ни нужни в дадения временен период, за да унищожим непокорните славяни. А след това те самите трябва да бъдат унищожени, защото мястото на зверовете не е сред хората.

    19:40 10.06.2026

  • 59 Хи хи

    4 4 Отговор
    А наште еврогейчета що не искат да ходят да се бият за маленкия зеля, той откога ги чака !!

    Коментиран от #62, #71

    19:40 10.06.2026

  • 60 Добре дошли в Холивуд?

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    По-скоро е, "добре дошли при Оруел 1984".. Министерството на истината ти казва, коя е "истината" и нямаш право даже и да мислиш, че може да има някаква друга!

    19:41 10.06.2026

  • 61 хахахахха

    4 4 Отговор
    поредната евтина пропаганда на дойче зеле,надпреварват се с isw за статия с най много лъжи 🤣

    19:41 10.06.2026

  • 62 Ако Зеля им даде

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Хи хи":

    по една рамка от златните тоалетни чинии, може и да отидат? :)

    Коментиран от #65

    19:43 10.06.2026

  • 63 Плъзнаха и първите

    5 2 Отговор
    Клипове със Кражбите от Магучая
    На Бензин .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Руски Солдати продават Бензин
    На Черно ,
    В Бусове
    Със подвижни бензиноколонки.

    Хахахахаха хахахахаха

    Когато Нема Денги
    За Заплати
    Руснака ще краде.
    А с какво ще се движи Военната Техника
    На кого му пука .

    ДВИЖУХА ПО ПУТИНСКИ

    19:45 10.06.2026

  • 64 Чиниш ми се

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "И Киев е Руски":

    Минедчия.

    19:45 10.06.2026

  • 65 Хи хи

    0 3 Отговор

    До коментар #62 от "Ако Зеля им даде":

    Аааааа не, златните тоалетни чинии са само за зеля, за другите е калта в окопите !!

    19:46 10.06.2026

  • 66 Копейки

    3 2 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    19:46 10.06.2026

  • 67 хахахахха

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ние Вярваме":

    движуха има в евр0гейск@т@ к0чин@, стремглаво са се запътили към дъното

    Коментиран от #72

    19:46 10.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 ои8уйхътгрф

    1 3 Отговор
    Много ви е интересно що некъв кубинец ритнал камбаната, а...

    Вземете да се поинтересувате защо до 01.06. вашите- блъxapckи наемници биещи се за бандерските фашисти които са ликвидирани на фронта вече прескочиха 800 човека... И за всичките имам пълен списък с данни- имена, егн-та, адреси, поделения в които са служили (над 600 са военни), пълни подробности как са ги ликвидирали...
    Вервайте ми, много ми е интересно и забавно да се обадя на поредната майка и да я информирам как точно фашиста който е родила е бил ликвидиран... Особено ме забавлява да им пращам клипове от дроновете когато са налични...

    19:47 10.06.2026

  • 70 ВОВКАТА ЕПИЛИРАНИЯ

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "И Киев е Руски":

    Целува ли КУРанът?

    Той я оправи РУЗИЙКАТА.

    19:48 10.06.2026

  • 71 хихи

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Хи хи":

    най-зле са русогейчетата в калта и в окопите на фронта !

    19:48 10.06.2026

  • 72 хихи

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "хахахахха":

    русо0гейск@т@ к0чин@ вече падна в пропастта!

    19:49 10.06.2026

  • 73 Нямат край

    2 3 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:50 10.06.2026

  • 74 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "А РУСОФИЛКИТЕ":

    а укродебилите защо не ходите да пазите златните 🚽 на зеления ви фюлер

    19:54 10.06.2026

  • 75 Смешници

    1 0 Отговор
    БГ Копейки Къде се криете Господарите ви имат нужда от вас да ги защитавате на фронта

    19:54 10.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания