Войната в Украйна вече превиши по продължителност Първата световна война

Войната в Украйна се изравни вчера по продължителност с Първата световна война, отбелязва в аналитичен материал телевизия Бе Еф Ем Те Ве, предаде БТА.
Конфликтът продължава вече 1567 дни, уточнява френската медия. Тя коментира, че способността за бързо приспособяване и устойчивостта на украинското общество, подкрепено от Европа, позволиха на украинската армия да се съпротивлява срещу руските сили вече над четири години.
Според базирания във Вашингтон мозъчен тръст Център за стратегически и международния изследвания около 325 000 руски войници са загинали в конфликта, а общият брой на убитите, ранените и изчезналите руски военни е достигнал 1,2 милиона. За сравнение, това е приблизително пет пъти повече от загубите, които САЩ понесоха във Виетнамската война или в Корейската война. Никоя голяма сила не е претърпявала подобно ниво на загуби след Втората световна война, отбелязва мозъчният тръст и коментира, че това е „изключително висока цена за минимални териториални придобивки“. За четири години руската армия е превзела само 1,25% от територията на Украйна. Напредъкът става все по-бавен, въпреки засилването на руските атаки. Това подсказва, че руските сили се препъват в една фронтова линия, която образно казано е препълнена с разузнавателни и ударни дронове, посочва мозъчният тръст, цитиран от Бе Еф Ем Те Ве.
Русия официално не е съобщавала брой на убитите, ранените или изчезналите военни във войната. Украйна също, припомня медията.
Появата на дроновете е една от най-важните характеристики на този конфликт, допълва Бе Еф Ем Те Ве. Те се произвеждат масово и евтино, оборудвани са с изкуствен интелект и правят фронтовата линия практически напълно прозрачна. С други думи никой вече не е в безопасност. Тези дронове правят почти невъзможна евакуацията на ранени с хеликоптери, които са се превърнали в твърде уязвими цели. Оттук идва и парадоксалното заключение - технологичният напредък води до исторически регрес. В Украйна шансовете за оцеляване след раняване намаляват, а съотношението между ранени и загинали достига нива, близки до тези от Първата световна война. Това наблюдение е направено от историка Стефан Одуен-Рузо, директор на изследванията във френското Висше училище за социални науки и един от най-добрите френски специалисти по анализ на военни конфликти, в частност на Първата световна война. Експертът припомня: „Във Виетнам хеликоптерите транспортираха казано ранените до операционната маса за по-малко от час, понякога дори за по-малко от 20 минути. Днес, заради дроновете, хеликоптерите вече не могат да летят. Отново наблюдаваме ниво на ранени, близко до това през Първата световна война. Това е изключително удивителен исторически регрес във военно време“.
Освен дроновете, алгоритмите също са вече в центъра на бойното поле, отбелязва Бе Еф Ем Те Ве. Военните използват алгоритми за обработка на сателитни данни, за да откриват прецизно вражески позиции. Изкуственият интелект автоматично коригира траекториите на дроновете и почти в реално време предлага оперативни решения на военните анализатори. Ако например през 2011 г., по време на операцията в Либия, определянето на цел е отнемало около 48 часа, то днес в Украйна това може да стане за около 10 минути. Ако през 2003 г. над 2000 анализатори са били ангажирани с идентифицирането на цели по време на американската инвазия в Ирак, то днес около 20 военни, използващи изкуствения интелект на американската софтуерна компания „Палантир“, специализирана в анализ на данни, могат да изпълнят същата задача. Бившият началник на руския Генерален щаб Юрий Балуевски отбеляза през ноември миналата година, че „кампанията в Украйна е сложила край на почти век война, водена с механизирана техника, характерна за индустриалните общества“. Според него армията с най-голяма изчислителна мощ ще има предимство в бъдещите конфликти.
Генералните щабове на въоръжените сили на западните държави смятат за възможна руска атака срещу държава от НАТО преди 2030 г., припомня още в анализа Бе Еф Ем Те Ве. През 2024 г. ръководителят на германското външно разузнаване Бруно Кал предупреди: „Москва не се стреми само да възстанови предвоенното си ниво, а да увеличи още повече своите конвенционални военни способности. До края на десетилетието Русия вероятно ще разполага с необходимите човешки и материални ресурси за атака срещу НАТО.“
Полша, която граничи както с Украйна, така и с Русия, е в състояние на повишена готовност. Според министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш „Живеем в най-опасните времена след Втората световна война.“
Полша започна работа по програма, наречена „Винаги готов“, която има за цел да подготви населението за съпротива срещу евентуална инвазия. Програмата включва военно обучение, занятия по оказване на първа помощ и курсове за оцеляване, които са насочени както към ученици, така и към работещи и пенсионери. Планът предвижда обучението на 400 000 души до края на годината.
В началото на настоящата година допитвания във Франция показаха, че само 47% от французите одобряват доставките на оръжие за Украйна. Това е спад от 18 процентни пункта за четири години, отбелязва Бе Еф Ем Те Ве. В отговор на въпрос дали биха плащали по-високи данъци, за да се наберат средства в подкрепа на Киев, 87% от французите се противопоставят на подобна идея. Що се отнася до пряка военна намеса в конфликта, общественото мнение също е резервирано. Само една трета от французите подкрепят изпращането на европейски войски в Украйна.
Войната в Украйна извади наяве историческо разминаване между Европа и САЩ. Според проучване на Европейския съвет за външни отношения само 10 процента от европейците вече смятат САЩ за надежден съюзник, а всеки втори европеец възприема президента на САЩ Доналд Тръмп като противник на Европа.
В своята „Национална отбранителна стратегия“, публикувана през декември миналата година, Пентагонът прогнозира „цивилизационно отслабване“ на Европа. През февруари 2025 г. европейските лидери изслушаха с недоумение речта на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността, в която той заяви, че най-голямата заплаха за Европа не е Русия, а „отказът на Европа от някои от нейните най-фундаментални ценности“, като свободата на словото и религиозната свобода, припомня Бе Еф Ем Те Ве.
Войната в Украйна ускори и стратегическото пренасочване на САЩ към Азия – процес, започнал още по времето на президента на САЩ Барак Обама. Основният приоритет на Доналд Тръмп сега не е Европа, а Индо-тихоокеанският регион. Конфликтът в Украйна му даде възможност да призове европейците да намалят зависимостта си от американската защита и да инвестират повече в собствената си отбрана. Това стратегическо оттегляне на САЩ променя геополитическите баланси и принуждава европейските държави да заемат позиция по ключови въпроси, включително евентуалното разширяване на френския ядрен чадър от защита на Франция към защита на европейско ниво, пише в заключение френската медия.
Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна. Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А фактите казват:
Коментиран от #10, #36, #61
11:47 11.06.2026
2 Сорос
Най-големият приятел на запада и Израел.
Коментиран от #60
11:48 11.06.2026
3 Многоходовост
Коментиран от #59
11:49 11.06.2026
4 Сандо
Коментиран от #33
11:49 11.06.2026
5 БУХАХАХА
11:49 11.06.2026
6 Украински мафиоти
-- -- --
Истинската причина: Ранените ги разфасоват и продават органите им.
Който подкрепя бандеростан в тази война или няма морал, или има психични заболявания.
Коментиран от #12
11:49 11.06.2026
7 Пуслер пълни потура
11:49 11.06.2026
8 Васил
Коментиран от #51
11:49 11.06.2026
9 Ф. Кастро
Коментиран от #18
11:50 11.06.2026
10 Путин
До коментар #1 от "А фактите казват:":Сорос ни заповяда да сме "многоходови".
Коментиран от #43
11:50 11.06.2026
11 ИВАН
11:50 11.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
11:51 11.06.2026
14 СМЕЕХ
🤣🤣🤣
Коментиран от #68
11:52 11.06.2026
15 Мароууууу мъ,
11:52 11.06.2026
16 Маро,
11:52 11.06.2026
17 НАТО се смее на руските оръфляци
В резултат на това в окупираната част на Херсонска област движението е блокирано от моста между Геническ и Арабатската стрелка.
Преди 2 дни беше прекъснат и Чонгарският мост .OSINT източници съобщават, че ВСУ са ударили и моста в Армянск (окупиран Крим).
След поразяването на мостовете край Чонгар и между Геническ и Арабатската стрелка, маршрутът през Армянск остана за руските окупатори един от ключовите пътища за връзка с Крим.
Руското разузнаване твърди ,че може да се очаква украински десант в Крим ,тъй като полуострова е напълно отрязан от снадбяване ,липсва и гориво ,много голяма част от отбранителната му инфраструктура е извън строя
11:53 11.06.2026
18 Ей това да си копейка е Божие наказание
До коментар #9 от "Ф. Кастро":Кастро никога не е казвал това.
11:53 11.06.2026
19 Дориана
Коментиран от #27, #30
11:53 11.06.2026
20 Сандо
Коментиран от #24
11:53 11.06.2026
21 Войната ще продължи колкото трябва
11:53 11.06.2026
22 Атина Палада
11:54 11.06.2026
23 Трол
11:54 11.06.2026
24 Механик
До коментар #20 от "Сандо":Слава Украине!
11:54 11.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Дориана
Коментиран от #45
11:55 11.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кльоц
Запотрябвала Европа на Русия! Защо и е на Русия бедна територия населена с народи с антируски нагласи. Русия иска сигурност по границите си. Други алчни народи се облизват за ресурсите и. Те търсят всякакъв начин да отслабят Русия и други да го направят а после те да заграбят всичко.
11:56 11.06.2026
29 Последния Софиянец
До коментар #25 от "Вартоломей":Слава на героите, смърт за окупатора и копейките му продажни.
11:56 11.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кльоц
Коментиран от #34
11:57 11.06.2026
32 Прогресивен Боташ
11:57 11.06.2026
33 Хахахаха
До коментар #4 от "Сандо":Че на теб ти е нужно, някой да ти каже че е война ли? Не се ли вижда какво е, или на теб трябва да ти кажат, иначе сам не можеш да мислиш?
11:58 11.06.2026
34 Кльоц
До коментар #31 от "Кльоц":Баце и ника да ми вземеш пак няма да можеш да стигнеш нивото ми. Ти нямаш собствена мисъл, на теб е наложена посока. Аз съм свободен и изразявам собствено мнение!
Коментиран от #40
12:00 11.06.2026
35 стоян георгиев
Коментиран от #37, #39
12:02 11.06.2026
36 Фактите истина ли са?
До коментар #1 от "А фактите казват:":Разликата между война и СВО, че при война се използват всички налични средства за поражение.
Дай Боже по-скоро да се постигне мир!
Коментиран от #44
12:02 11.06.2026
37 Сиси,
До коментар #35 от "стоян георгиев":за Газа ли пишеш и оня шестопръстият милиционер?
12:04 11.06.2026
38 1567 дни
Коментиран от #46
12:04 11.06.2026
39 Кльоц
До коментар #35 от "стоян георгиев":Ако наистина така го мислиш да знаеш, че нищо не си разбрал защо се случи тази война! Предтекста беше защита на рускоговорящите в Украйна но причината е друга и е много обезпокоителна за сигурността на Русия.
Коментиран от #42, #47
12:05 11.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кльоц
До коментар #40 от "Ти кой беше?":Е това е нивото ти!!!
12:06 11.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Сорос
До коментар #10 от "Путин":Важното е да има движуха
12:06 11.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Руснак без крак
До коментар #38 от "1567 дни":Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.
12:07 11.06.2026
47 Тръмп
До коментар #39 от "Кльоц":Рускоговорящите загинаха на фронта, а Русия е по-несигурна от всякога. Вече представители на различните националности говорят за независимост от Москва.
12:08 11.06.2026
48 Без име
12:08 11.06.2026
49 Даскал Ботю
Коментиран от #53
12:08 11.06.2026
50 Ами то в Украйна е СВО
Коментиран от #54
12:09 11.06.2026
51 Без име
До коментар #8 от "Васил":Кой ти написа този виц, за да го публикуваш тук?
12:09 11.06.2026
52 Третата световна
12:11 11.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Каква война?
До коментар #50 от "Ами то в Украйна е СВО":Точно щях да пиша същото, каква война има? Това си е чисто СВО, то не се брои.
12:11 11.06.2026
55 не може да бъде
12:11 11.06.2026
56 Айляк
Трябва задължително до последния украинец, ако ще и 100 години да продължава.
Англета и франсета как са воювали 100 години?!
Само дето ме притеснява рашката да не се изнерви и преждевременно да изметка неколко Орешника по Бандерията:(
Тогава мошенце Зеле мое си навре дрончетата у изотзадето.
12:11 11.06.2026
57 ХОРА
12:12 11.06.2026
58 Смешено тролче
До коментар #44 от "Ха ха ха ха":Събирам стотинки за кафе от кварталната машина. След това сядам на пейката пред блока и ще гледам минувачите лошо..
Коментиран от #64
12:13 11.06.2026
59 Ох, горкичкия
До коментар #3 от "Многоходовост":Нещо от детството ли?
12:14 11.06.2026
60 ИИ без И
До коментар #2 от "Сорос":Пак халюцинираш ...
12:15 11.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 На форума в Питер/😂
12:16 11.06.2026
63 Реалии
Това, че официално няма два блока и официализирано обявяване на война, не я отличава от предишните касапници...социалните и икономическите последици са факт, катастрофата на световния ред е факт, липсва само завършващия щрих на атомната бомба.
12:19 11.06.2026
64 Копейко Центаджиев
До коментар #58 от "Смешено тролче":Бе я си седи тук и си троли... че откъде баничка за вечеря!!!
12:20 11.06.2026
65 Военкор
12:20 11.06.2026
66 Кльоц
12:22 11.06.2026
67 Окаяната Кая
След 3 месеца писмени преговори тази война въобще нямаше да се случи , ако западният свят имаше работеща дипломация. Нямаме дипломация , но затова пък имаме и можем да произвеждаме оръжие в изобилие. Разбира се за наша сметка с нашите пари. Залъгват ни да продължим със зелената сделка , сякаш цапаме повече от въглеродните емисии за производство то и взривовете на фронта
12:25 11.06.2026
68 хахахахха
До коментар #14 от "СМЕЕХ":съдейки по активизацията на евтини центаци,явно руснаците пак са избомбили някой натювски конвой
12:25 11.06.2026
69 Самая магучая
Коментиран от #80
12:28 11.06.2026
70 Артилерист
Коментиран от #76
12:30 11.06.2026
71 Евроатлантик
Коментиран от #77
12:31 11.06.2026
72 Ха ха ха
Коментиран от #73
12:32 11.06.2026
73 Мдаааа
До коментар #72 от "Ха ха ха":Епична ярост за три дни...
12:33 11.06.2026
74 ХМ!!!
12:34 11.06.2026
75 Тома
12:34 11.06.2026
76 И аз това питам
До коментар #70 от "Артилерист":Само димящият кузя да им пуснат и англичаните ще развеят бялото знаме
12:35 11.06.2026
77 Бъркаш се
До коментар #71 от "Евроатлантик":точно обратното,мижитурките от ес не искат да приемат че загубиха пред Велика Русия
Коментиран от #82
12:36 11.06.2026
78 В Русия най-бързо расте
Коментиран от #81
12:37 11.06.2026
79 1567 дни рашисти знаят че са изостанали
-;-
1567 дни рашисти знаят че са изостанали , ама въпреки всичко воюват, защото не могат да се опълчат на Фюрера си в Бункера!
Коментиран от #83
12:38 11.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Бъркаш се
До коментар #78 от "В Русия най-бързо расте":В Русия расте икономиката и златния резерв,за разлика от к0чин@т@ ес където растат само дълговете
Коментиран от #84
12:40 11.06.2026
82 Как и къде спечелиха Рашистите
До коментар #77 от "Бъркаш се":Бъркаш се:
До коментар 71 от "Евроатлантик":
точно обратното,мижитурките от ес не искат да приемат че загубиха пред Велика Русия
-;-
Как и къде спечелиха Рашистите
Нима в политиката Рашистан дава нещо
нима Рашистан от войната ще излезе с по-силната икономика
нима Изостанала Русия ще е премести от 11-то си смясто
нима Рублата стана конвертируема!
За пореден пътт да се види че изостаналостта на Русия е заради тъпото мислене на рашистите!
12:41 11.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 дечиня на Путлеристите са в Кочината ЕС
До коментар #81 от "Бъркаш се":1 Бъркаш се
10ОТГОВОР
До коментар 78 от "В Русия най-бързо расте":
В Русия расте икономиката и златния резерв,за разлика от к0чин@т@ ес
-;-
А като гледам и децата на по-богатите искат да учет в Англия, Германия, Швейцария
Някой знае ли къде и как се натискат децата на червените ни кхери да учат в Москва, Пхенян и Хавана?!?!?!
12:44 11.06.2026