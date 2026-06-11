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Войната в Украйна вече превиши по продължителност Първата световна война
  Тема: Украйна

Войната в Украйна вече превиши по продължителност Първата световна война

11 Юни, 2026 11:45 887 84

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • първа световна война

Според проучване на Европейския съвет за външни отношения само 10 процента от европейците вече смятат САЩ за надежден съюзник

Войната в Украйна вече превиши по продължителност Първата световна война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна се изравни вчера по продължителност с Първата световна война, отбелязва в аналитичен материал телевизия Бе Еф Ем Те Ве, предаде БТА.

Конфликтът продължава вече 1567 дни, уточнява френската медия. Тя коментира, че способността за бързо приспособяване и устойчивостта на украинското общество, подкрепено от Европа, позволиха на украинската армия да се съпротивлява срещу руските сили вече над четири години.

Според базирания във Вашингтон мозъчен тръст Център за стратегически и международния изследвания около 325 000 руски войници са загинали в конфликта, а общият брой на убитите, ранените и изчезналите руски военни е достигнал 1,2 милиона. За сравнение, това е приблизително пет пъти повече от загубите, които САЩ понесоха във Виетнамската война или в Корейската война. Никоя голяма сила не е претърпявала подобно ниво на загуби след Втората световна война, отбелязва мозъчният тръст и коментира, че това е „изключително висока цена за минимални териториални придобивки“. За четири години руската армия е превзела само 1,25% от територията на Украйна. Напредъкът става все по-бавен, въпреки засилването на руските атаки. Това подсказва, че руските сили се препъват в една фронтова линия, която образно казано е препълнена с разузнавателни и ударни дронове, посочва мозъчният тръст, цитиран от Бе Еф Ем Те Ве.

Русия официално не е съобщавала брой на убитите, ранените или изчезналите военни във войната. Украйна също, припомня медията.

Появата на дроновете е една от най-важните характеристики на този конфликт, допълва Бе Еф Ем Те Ве. Те се произвеждат масово и евтино, оборудвани са с изкуствен интелект и правят фронтовата линия практически напълно прозрачна. С други думи никой вече не е в безопасност. Тези дронове правят почти невъзможна евакуацията на ранени с хеликоптери, които са се превърнали в твърде уязвими цели. Оттук идва и парадоксалното заключение - технологичният напредък води до исторически регрес. В Украйна шансовете за оцеляване след раняване намаляват, а съотношението между ранени и загинали достига нива, близки до тези от Първата световна война. Това наблюдение е направено от историка Стефан Одуен-Рузо, директор на изследванията във френското Висше училище за социални науки и един от най-добрите френски специалисти по анализ на военни конфликти, в частност на Първата световна война. Експертът припомня: „Във Виетнам хеликоптерите транспортираха казано ранените до операционната маса за по-малко от час, понякога дори за по-малко от 20 минути. Днес, заради дроновете, хеликоптерите вече не могат да летят. Отново наблюдаваме ниво на ранени, близко до това през Първата световна война. Това е изключително удивителен исторически регрес във военно време“.

Освен дроновете, алгоритмите също са вече в центъра на бойното поле, отбелязва Бе Еф Ем Те Ве. Военните използват алгоритми за обработка на сателитни данни, за да откриват прецизно вражески позиции. Изкуственият интелект автоматично коригира траекториите на дроновете и почти в реално време предлага оперативни решения на военните анализатори. Ако например през 2011 г., по време на операцията в Либия, определянето на цел е отнемало около 48 часа, то днес в Украйна това може да стане за около 10 минути. Ако през 2003 г. над 2000 анализатори са били ангажирани с идентифицирането на цели по време на американската инвазия в Ирак, то днес около 20 военни, използващи изкуствения интелект на американската софтуерна компания „Палантир“, специализирана в анализ на данни, могат да изпълнят същата задача. Бившият началник на руския Генерален щаб Юрий Балуевски отбеляза през ноември миналата година, че „кампанията в Украйна е сложила край на почти век война, водена с механизирана техника, характерна за индустриалните общества“. Според него армията с най-голяма изчислителна мощ ще има предимство в бъдещите конфликти.

Генералните щабове на въоръжените сили на западните държави смятат за възможна руска атака срещу държава от НАТО преди 2030 г., припомня още в анализа Бе Еф Ем Те Ве. През 2024 г. ръководителят на германското външно разузнаване Бруно Кал предупреди: „Москва не се стреми само да възстанови предвоенното си ниво, а да увеличи още повече своите конвенционални военни способности. До края на десетилетието Русия вероятно ще разполага с необходимите човешки и материални ресурси за атака срещу НАТО.“

Полша, която граничи както с Украйна, така и с Русия, е в състояние на повишена готовност. Според министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш „Живеем в най-опасните времена след Втората световна война.“

Полша започна работа по програма, наречена „Винаги готов“, която има за цел да подготви населението за съпротива срещу евентуална инвазия. Програмата включва военно обучение, занятия по оказване на първа помощ и курсове за оцеляване, които са насочени както към ученици, така и към работещи и пенсионери. Планът предвижда обучението на 400 000 души до края на годината.

В началото на настоящата година допитвания във Франция показаха, че само 47% от французите одобряват доставките на оръжие за Украйна. Това е спад от 18 процентни пункта за четири години, отбелязва Бе Еф Ем Те Ве. В отговор на въпрос дали биха плащали по-високи данъци, за да се наберат средства в подкрепа на Киев, 87% от французите се противопоставят на подобна идея. Що се отнася до пряка военна намеса в конфликта, общественото мнение също е резервирано. Само една трета от французите подкрепят изпращането на европейски войски в Украйна.

Войната в Украйна извади наяве историческо разминаване между Европа и САЩ. Според проучване на Европейския съвет за външни отношения само 10 процента от европейците вече смятат САЩ за надежден съюзник, а всеки втори европеец възприема президента на САЩ Доналд Тръмп като противник на Европа.

В своята „Национална отбранителна стратегия“, публикувана през декември миналата година, Пентагонът прогнозира „цивилизационно отслабване“ на Европа. През февруари 2025 г. европейските лидери изслушаха с недоумение речта на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността, в която той заяви, че най-голямата заплаха за Европа не е Русия, а „отказът на Европа от някои от нейните най-фундаментални ценности“, като свободата на словото и религиозната свобода, припомня Бе Еф Ем Те Ве.

Войната в Украйна ускори и стратегическото пренасочване на САЩ към Азия – процес, започнал още по времето на президента на САЩ Барак Обама. Основният приоритет на Доналд Тръмп сега не е Европа, а Индо-тихоокеанският регион. Конфликтът в Украйна му даде възможност да призове европейците да намалят зависимостта си от американската защита и да инвестират повече в собствената си отбрана. Това стратегическо оттегляне на САЩ променя геополитическите баланси и принуждава европейските държави да заемат позиция по ключови въпроси, включително евентуалното разширяване на френския ядрен чадър от защита на Франция към защита на европейско ниво, пише в заключение френската медия.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна. Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А фактите казват:

    18 24 Отговор
    Няма край руският поzop!!!

    Коментиран от #10, #36, #61

    11:47 11.06.2026

  • 2 Сорос

    10 18 Отговор
    Слава на Пусин старшината ахахахха

    Най-големият приятел на запада и Израел.

    Коментиран от #60

    11:48 11.06.2026

  • 3 Многоходовост

    14 15 Отговор
    Копейки, слава на Старшината, Лавров и всички многоходови вати

    Коментиран от #59

    11:49 11.06.2026

  • 4 Сандо

    21 9 Отговор
    Официално война между Русия и Украйна няма!А неофициално може спокойно да се твърди,че Третата световна война вече е в ход.

    Коментиран от #33

    11:49 11.06.2026

  • 5 БУХАХАХА

    7 11 Отговор
    На психолевите са им спряли нета.

    11:49 11.06.2026

  • 6 Украински мафиоти

    22 8 Отговор
    Цитат: "В Украйна шансовете за оцеляване след раняване намаляват, а съотношението между ранени и загинали достига нива, близки до тези от Първата световна война."
    -- -- --
    Истинската причина: Ранените ги разфасоват и продават органите им.
    Който подкрепя бандеростан в тази война или няма морал, или има психични заболявания.

    Коментиран от #12

    11:49 11.06.2026

  • 7 Пуслер пълни потура

    10 13 Отговор
    5 г срам и многоходовост.

    11:49 11.06.2026

  • 8 Васил

    9 17 Отговор
    Рашистите не разбраха ли че това не им е по възможностите да спечелят в Украйна повтарят Афганистан явно не са си научили урока. Докато се занимават с Украйна Китай ще им вземе Сибир до Урал.

    Коментиран от #51

    11:49 11.06.2026

  • 9 Ф. Кастро

    9 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, само че Западът ще нарича фашизма – демокрация.

    Коментиран от #18

    11:50 11.06.2026

  • 10 Путин

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "А фактите казват:":

    Сорос ни заповяда да сме "многоходови".

    Коментиран от #43

    11:50 11.06.2026

  • 11 ИВАН

    15 5 Отговор
    Ами ще превиши, половината свят е срещу Русия, да и вземат ресурсите ... когато планетата се прецаква, природата, климата, животни, дървета ...те водят войни и се лакомят за чуждото.

    11:50 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    А над милион и половина вата е при кабзон, все па план вика бункерното!

    11:51 11.06.2026

  • 14 СМЕЕХ

    9 9 Отговор
    Ватенките започнаха да се изнасят от Крим(Севастопол).
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #68

    11:52 11.06.2026

  • 15 Мароууууу мъ,

    9 6 Отговор
    няма поставени срокове за приключване на конфликта. Има заложени цели и докато не се достигнат напълно, край няма да има ,ако ще и 50 години да се води. набийте си го у кухите хралупи на раменете и стига сте прокарвали укропонаистка гьобелсова пропаганда. Научете се,че ние не семе като западналите тъпо главци, дето като им кажат посред обед, че е тъмна нощ въпреки, че слънцето пече и те вярват тъпо и безмозъчно.

    11:52 11.06.2026

  • 16 Маро,

    8 2 Отговор
    Войната ще стогодишна, нещо против? Хахаха.

    11:52 11.06.2026

  • 17 НАТО се смее на руските оръфляци

    7 12 Отговор
    ВСУ са ударили моста близо до Геническ, който руските нашественици използваха като алтернативен маршрут към окупирания Крим.
    В резултат на това в окупираната част на Херсонска област движението е блокирано от моста между Геническ и Арабатската стрелка.
    Преди 2 дни беше прекъснат и Чонгарският мост .OSINT източници съобщават, че ВСУ са ударили и моста в Армянск (окупиран Крим).
    След поразяването на мостовете край Чонгар и между Геническ и Арабатската стрелка, маршрутът през Армянск остана за руските окупатори един от ключовите пътища за връзка с Крим.
    Руското разузнаване твърди ,че може да се очаква украински десант в Крим ,тъй като полуострова е напълно отрязан от снадбяване ,липсва и гориво ,много голяма част от отбранителната му инфраструктура е извън строя

    11:53 11.06.2026

  • 18 Ей това да си копейка е Божие наказание

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "Ф. Кастро":

    Кастро никога не е казвал това.

    11:53 11.06.2026

  • 19 Дориана

    10 4 Отговор
    Разбира се беше заложено на Астрално ниво, че войната между. Русия и Украйна продължава дълго. И точно това се случи. Продължаваме да предупреждаваме, че Европа върви в грешна посока и ще завърши с унищожение. България остава в периферията на войната благодарение на Румен Радев и неговата партия. За България ще има само икономически последици.

    Коментиран от #27, #30

    11:53 11.06.2026

  • 20 Сандо

    7 5 Отговор
    Това от Киев за два дня, до къде се докара бакшиша милиционер!

    Коментиран от #24

    11:53 11.06.2026

  • 21 Войната ще продължи колкото трябва

    11 4 Отговор
    До фактическия фалит на ЕС.

    11:53 11.06.2026

  • 22 Атина Палада

    7 6 Отговор
    Путин сложи ли си 150 годишната инжекция?

    11:54 11.06.2026

  • 23 Трол

    7 0 Отговор
    Като превиши по продължителност Стогодишната война, събудете ме.

    11:54 11.06.2026

  • 24 Механик

    6 8 Отговор

    До коментар #20 от "Сандо":

    Слава Украине!

    11:54 11.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дориана

    6 10 Отговор
    Но трябва да признаем,.че без да се унищожи пияния агресор и путин не бъде завлечен в Хага мир няма да има!

    Коментиран от #45

    11:55 11.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кльоц

    10 6 Отговор
    Фактисмагории!!!
    Запотрябвала Европа на Русия! Защо и е на Русия бедна територия населена с народи с антируски нагласи. Русия иска сигурност по границите си. Други алчни народи се облизват за ресурсите и. Те търсят всякакъв начин да отслабят Русия и други да го направят а после те да заграбят всичко.

    11:56 11.06.2026

  • 29 Последния Софиянец

    8 4 Отговор

    До коментар #25 от "Вартоломей":

    Слава на героите, смърт за окупатора и копейките му продажни.

    11:56 11.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кльоц

    6 8 Отговор
    Само от млатене разбира блатара алкохолизиран, никакви преговари с бункера кален.

    Коментиран от #34

    11:57 11.06.2026

  • 32 Прогресивен Боташ

    4 7 Отговор
    "Да" на Украйна в Европейския съюз, "Не" на руския газ.

    11:57 11.06.2026

  • 33 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сандо":

    Че на теб ти е нужно, някой да ти каже че е война ли? Не се ли вижда какво е, или на теб трябва да ти кажат, иначе сам не можеш да мислиш?

    11:58 11.06.2026

  • 34 Кльоц

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Кльоц":

    Баце и ника да ми вземеш пак няма да можеш да стигнеш нивото ми. Ти нямаш собствена мисъл, на теб е наложена посока. Аз съм свободен и изразявам собствено мнение!

    Коментиран от #40

    12:00 11.06.2026

  • 35 стоян георгиев

    5 7 Отговор
    Близо два милиона жертви от двете страни огромни разрушения и за какво?за да може един дребен милиционер да си изживее комплексите като император...

    Коментиран от #37, #39

    12:02 11.06.2026

  • 36 Фактите истина ли са?

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "А фактите казват:":

    Разликата между война и СВО, че при война се използват всички налични средства за поражение.
    Дай Боже по-скоро да се постигне мир!

    Коментиран от #44

    12:02 11.06.2026

  • 37 Сиси,

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    за Газа ли пишеш и оня шестопръстият милиционер?

    12:04 11.06.2026

  • 38 1567 дни

    4 5 Отговор
    А иж беше три дня и всьо

    Коментиран от #46

    12:04 11.06.2026

  • 39 Кльоц

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Ако наистина така го мислиш да знаеш, че нищо не си разбрал защо се случи тази война! Предтекста беше защита на рускоговорящите в Украйна но причината е друга и е много обезпокоителна за сигурността на Русия.

    Коментиран от #42, #47

    12:05 11.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Кльоц

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ти кой беше?":

    Е това е нивото ти!!!

    12:06 11.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Сорос

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Важното е да има движуха

    12:06 11.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Руснак без крак

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "1567 дни":

    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    12:07 11.06.2026

  • 47 Тръмп

    2 8 Отговор

    До коментар #39 от "Кльоц":

    Рускоговорящите загинаха на фронта, а Русия е по-несигурна от всякога. Вече представители на различните националности говорят за независимост от Москва.

    12:08 11.06.2026

  • 48 Без име

    5 3 Отговор
    Кой на кого е обявил война, че нямам спомен за такова нещо?

    12:08 11.06.2026

  • 49 Даскал Ботю

    3 6 Отговор
    А как църкаха болно негодните зя нищо неумни подлоги на блатото просия,три дня и всьо??!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #53

    12:08 11.06.2026

  • 50 Ами то в Украйна е СВО

    6 4 Отговор
    Това е прочистване на определен район, а не пълно мащабна война. Но пропагандата си е пропаганда!

    Коментиран от #54

    12:09 11.06.2026

  • 51 Без име

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Васил":

    Кой ти написа този виц, за да го публикуваш тук?

    12:09 11.06.2026

  • 52 Третата световна

    8 1 Отговор
    Като вместо лъжливото твърдение "Войната в Украйна" сложите вярното, а именно "Третата световна война, която НАТО и ЕС водят срещу Русия чрез Украйна", всичко ще си дойде на мястото.

    12:11 11.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Каква война?

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Ами то в Украйна е СВО":

    Точно щях да пиша същото, каква война има? Това си е чисто СВО, то не се брои.

    12:11 11.06.2026

  • 55 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Не знам кой би трябвало да се изненадва от това!?През 2022 г имаше различни представи за това колко време ще издържи Украйна ....вижте даже Тръмп продължава да твърди и СЕГА - "ако не сме ние Украйна ще падне за 3 дни!?"Както се знае в политиката нищо не е такова каквото изглежда и с войната също!?И според мен това което сме видели досега и в което сме били убедени е било лъжливо!?Но със сигурност не може за знаем какво е истинското положение-лъжите манипулациите трактовките са такива че е просто невъзможно да се отдели зърното от плявата!?Може би единственото което засега е ясно -войната е НАТО -Русия и ще продължава още доста време може да се каже дълго време а може да се окаже -много дълго време...и ще се води на всички възможни фронтове!?....А дали ще има удари с атомно оръжие ....!?!?!А дали ще се намесят и други...!?!?!...А какво влияние ще окажат най-различни други събития....избори икономически трусове локални конфликти бунтове като в Белфаст напр.но в по-голям мащаб ....!?!?!... Считам че отговорът на всички тези въпроси няма да бъде даден във форум като сегашния нито от политици и политолози като нашите даже и от сериозни политици ...според мен самият живот ще го даде!?

    12:11 11.06.2026

  • 56 Айляк

    7 1 Отговор
    Малко е.
    Трябва задължително до последния украинец, ако ще и 100 години да продължава.
    Англета и франсета как са воювали 100 години?!
    Само дето ме притеснява рашката да не се изнерви и преждевременно да изметка неколко Орешника по Бандерията:(
    Тогава мошенце Зеле мое си навре дрончетата у изотзадето.

    12:11 11.06.2026

  • 57 ХОРА

    1 0 Отговор
    Правете любов ,а не война

    12:12 11.06.2026

  • 58 Смешено тролче

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ха ха ха ха":

    Събирам стотинки за кафе от кварталната машина. След това сядам на пейката пред блока и ще гледам минувачите лошо..

    Коментиран от #64

    12:13 11.06.2026

  • 59 Ох, горкичкия

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Многоходовост":

    Нещо от детството ли?

    12:14 11.06.2026

  • 60 ИИ без И

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сорос":

    Пак халюцинираш ...

    12:15 11.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 На форума в Питер/😂

    0 6 Отговор
    Путлер каза, че на бойното поле има паритет.Това е признание на губещ.

    12:16 11.06.2026

  • 63 Реалии

    2 1 Отговор
    Някой да вижда разлика между световна война и това нещо в Украйна?
    Това, че официално няма два блока и официализирано обявяване на война, не я отличава от предишните касапници...социалните и икономическите последици са факт, катастрофата на световния ред е факт, липсва само завършващия щрих на атомната бомба.

    12:19 11.06.2026

  • 64 Копейко Центаджиев

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Смешено тролче":

    Бе я си седи тук и си троли... че откъде баничка за вечеря!!!

    12:20 11.06.2026

  • 65 Военкор

    0 5 Отговор
    Средната продължителност на живота на един руски орк на фронта е 2 седмици.

    12:20 11.06.2026

  • 66 Кльоц

    0 4 Отговор
    Путин стартира укрепване на бункера във Валдай.

    12:22 11.06.2026

  • 67 Окаяната Кая

    4 0 Отговор
    Назначена за дипломат само защото е жена без да притежава каквото и да било дипломатични умения , която ни убеждава , че "Путин разбирал единствено от силата" . И справедливият мир е този наложен на Русия от позиция на силата, какво друго можем да очакваме от европейската дипломация , освен войната да продължи?
    След 3 месеца писмени преговори тази война въобще нямаше да се случи , ако западният свят имаше работеща дипломация. Нямаме дипломация , но затова пък имаме и можем да произвеждаме оръжие в изобилие. Разбира се за наша сметка с нашите пари. Залъгват ни да продължим със зелената сделка , сякаш цапаме повече от въглеродните емисии за производство то и взривовете на фронта

    12:25 11.06.2026

  • 68 хахахахха

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "СМЕЕХ":

    съдейки по активизацията на евтини центаци,явно руснаците пак са избомбили някой натювски конвой

    12:25 11.06.2026

  • 69 Самая магучая

    2 5 Отговор
    Със най-големите загуби. Смъртността в една птицекланица е по-ниска от смъртността в червеноармейците. Ако си в Русия имаш по-голям шанс да живееш ако се родиш бройлер отколкото контрактник

    Коментиран от #80

    12:28 11.06.2026

  • 70 Артилерист

    4 7 Отговор
    Дълго съчинение, повтарящо стари тези без сериозна аргументация. За пореден път се твърди, че Русия ще нападне Европа след като приключи с Украйна. В това няма никакви признаци и не се дават обяснения защо Русия ще прави това. В същото време лидерите на тройката-Мерц, Стармър и Макрон-поддържат агресивна реторика срещу Русия, но всъщност не са готови за война. В Англия, например, прочута морска сила преди, сега всичките им ядрени подводници, както и единствения им самолетоносач, са в ремонт. Как при това положение Англия ще се противопоставя на действащия руски флот. Положението във Франция е малко по-добро, но недостатъчно за противодействие срещу Русия. А ние си спомняме, че горда, мускетарска и наполеонова Франция клекна пред фашистка Германия на Хитлер само след 6 седмици...

    Коментиран от #76

    12:30 11.06.2026

  • 71 Евроатлантик

    6 3 Отговор
    В Кремъл не могат да направят компромис с егото си и факта, че Русия загуби всякакви шансове за победа в тази война...

    Коментиран от #77

    12:31 11.06.2026

  • 72 Ха ха ха

    3 4 Отговор
    Киев за три дня.......

    Коментиран от #73

    12:32 11.06.2026

  • 73 Мдаааа

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "Ха ха ха":

    Епична ярост за три дни...

    12:33 11.06.2026

  • 74 ХМ!!!

    1 3 Отговор
    Ако някой през 2022 г ми беше казал, че през юни 2026 г Русия още няма да е победила Украйна и за това даже през 2026 г няма да има и изглед, щях да го помисля за луд!!! Очевидно това да имаш атомно оръжие не е гаранция за победа…я как американците си обраха крушите от Виетнам и руснаците и американците как им наритаха зад ни ци те в Афганистан?!

    12:34 11.06.2026

  • 75 Тома

    0 1 Отговор
    Оставете времето ами погледнете че жертвите са само 1% от убитите през ПСВ

    12:34 11.06.2026

  • 76 И аз това питам

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Артилерист":

    Само димящият кузя да им пуснат и англичаните ще развеят бялото знаме

    12:35 11.06.2026

  • 77 Бъркаш се

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Евроатлантик":

    точно обратното,мижитурките от ес не искат да приемат че загубиха пред Велика Русия

    Коментиран от #82

    12:36 11.06.2026

  • 78 В Русия най-бързо расте

    1 4 Отговор
    Броят на вдовичките

    Коментиран от #81

    12:37 11.06.2026

  • 79 1567 дни рашисти знаят че са изостанали

    0 4 Отговор
    Конфликтът продължава вече 1567 дни, уточнява френската медия. Тя коментира, че способността за бързо приспособяване и устойчивостта на украинското общество, подкрепено от Европа, позволиха на украинската армия да се съпротивлява срещу руските сили вече над четири години.
    -;-
    1567 дни рашисти знаят че са изостанали , ама въпреки всичко воюват, защото не могат да се опълчат на Фюрера си в Бункера!

    Коментиран от #83

    12:38 11.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Бъркаш се

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "В Русия най-бързо расте":

    В Русия расте икономиката и златния резерв,за разлика от к0чин@т@ ес където растат само дълговете

    Коментиран от #84

    12:40 11.06.2026

  • 82 Как и къде спечелиха Рашистите

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Бъркаш се":

    Бъркаш се:
    До коментар 71 от "Евроатлантик":
    точно обратното,мижитурките от ес не искат да приемат че загубиха пред Велика Русия
    -;-
    Как и къде спечелиха Рашистите
    Нима в политиката Рашистан дава нещо
    нима Рашистан от войната ще излезе с по-силната икономика
    нима Изостанала Русия ще е премести от 11-то си смясто
    нима Рублата стана конвертируема!

    За пореден пътт да се види че изостаналостта на Русия е заради тъпото мислене на рашистите!

    12:41 11.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 дечиня на Путлеристите са в Кочината ЕС

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Бъркаш се":

    1 Бъркаш се
    10ОТГОВОР
    До коментар 78 от "В Русия най-бързо расте":

    В Русия расте икономиката и златния резерв,за разлика от к0чин@т@ ес
    -;-
    А като гледам и децата на по-богатите искат да учет в Англия, Германия, Швейцария
    Някой знае ли къде и как се натискат децата на червените ни кхери да учат в Москва, Пхенян и Хавана?!?!?!

    12:44 11.06.2026

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