ЕС: задълженията за убежище важат и извън територията на Съюза

Държавите членки на Европейския съюз остават обвързани от всички гаранции, предвидени в европейското право в областта на убежището, включително когато организират центрове за задържане извън територията на Съюза. Това посочва генералният адвокат към Съда на ЕС Лайла Медина в становище, разпространено от Пресслужбата на институцията, предава News.bg.

Становището е свързано с дело за протокола между Италия и Албания, подписан през ноември 2023 г., който позволява на Рим да разполага центрове за задържане и репатриране на мигранти на албанска територия. Казусът е възникнал след прехвърлянето на двама граждани на трети държави от Италия в такъв център, последвано от подаване на молби за международна закрила и съдебни оспорвания на задържането им в Рим.

В заключението си Медина подчертава, че правото на ЕС не допуска държавите членки да сключват международни споразумения в областта на убежището, ако те засягат вече хармонизирани от европейското законодателство сфери. Според нея, макар центровете да се намират на албанска територия, те остават под изключителния контрол на италианските власти и следователно европейските правила се прилагат и там.

Тя уточнява, че правото на ЕС не забранява центровете за задържане на търсещи убежище да бъдат извън територията на Съюза, но подчертава, че минималните гаранции, основанията за задържане и процедурните права са напълно хармонизирани и не подлежат на отклонение от страна на държавите членки.

Медина изразява съмнения дали приложените механизми в италианско-албанския протокол осигуряват достатъчни гаранции за правото на защита, личен и семеен живот, както и за ефективен достъп до адвокат и съдебен контрол. Тя акцентира и върху необходимостта от реален достъп на защитниците до центровете и гарантиране на поверителност на комуникацията с задържаните.

В заключението се посочва още, че националните съдилища са длъжни да следят за спазването на европейските стандарти и за осигуряването на ефективна съдебна защита на равнище, еквивалентно на това в самите държави членки.

Становището на генералния адвокат не е обвързващо за Съда на ЕС, но обичайно се взема предвид при окончателното решение.