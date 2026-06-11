ЕС съдът може да отхвърли жалбите на ЕК за достъпа до договорите за ваксините срещу COVID-19

Генералният адвокат към Съда на Европейския съюз Атанасиос Рантос предлага жалбите на Европейската комисия срещу решения на Общия съд на ЕС по делото за достъпа до договорите за закупуване на ваксини срещу COVID-19 да бъдат отхвърлени. Това става ясно от съобщение на пресслужбата на Съда, предава News.bg.

В заключението си той посочва, че Европейската комисия не е осигурила достатъчно широк обществен достъп до информацията, свързана с договорите за ваксини, сключени в периода на пандемията.

По време на здравната криза ЕС създаде централизирана система за договаряне и закупуване на ваксини, чрез която да се гарантира бърз и равнопоставен достъп на държавите членки до препаратите. В този процес Европейската комисия работеше чрез съвместен преговорен екип, включващ нейни служители и представители на държавите членки, който водеше разговорите с фармацевтичните компании.

През 2021 г. евродепутати и граждани поискаха достъп до договорите и свързаните с тях документи. Комисията обаче предостави само частична информация, като заличи имената на участниците в преговорния процес и определени клаузи, свързани с обезщетения към фармацевтичните компании.

През юли 2024 г. Общият съд на ЕС постанови, че този ограничен достъп е недостатъчен и че Комисията не е обосновала в достатъчна степен отказа да разкрие част от документите. Европейската комисия впоследствие обжалва решението пред Съда на ЕС.

Сега генералният адвокат Рантос приема, че прозрачността в процеса по договаряне на ваксините представлява въпрос от значим обществен интерес. Според него гражданите имат основание да получат по-пълна информация, включително за участниците в преговорите и начина, по който са вземани решенията.

Той посочва още, че предоставянето само на анонимизирани декларации за липса на конфликт на интереси не позволява достатъчен обществен контрол върху безпристрастността на преговарящите екипи.

Генералният адвокат отхвърля и аргументите на Комисията, че разкриването на клаузите за обезщетение би накърнило търговските интереси на фармацевтичните компании, като посочва, че не е доказана реална вреда или повишен риск от съдебни претенции.

Заключенията на генералния адвокат не са задължителни за съда, но обикновено се вземат предвид при окончателното решение, което предстои да бъде постановено от Съда на Европейския съюз.