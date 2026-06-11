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ЕС съдът може да отхвърли жалбите на ЕК за достъпа до договорите за ваксините срещу COVID-19

ЕС съдът може да отхвърли жалбите на ЕК за достъпа до договорите за ваксините срещу COVID-19

11 Юни, 2026 11:51 759 15

  • европейски съвет-
  • жалби-
  • ек-
  • европейска комисия-
  • ковид-
  • covid-19

Генералният адвокат към Съда на ЕС предлага по-широк обществен достъп до информацията за договорите и преговорите с фармацевтичните компании

ЕС съдът може да отхвърли жалбите на ЕК за достъпа до договорите за ваксините срещу COVID-19 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният адвокат към Съда на Европейския съюз Атанасиос Рантос предлага жалбите на Европейската комисия срещу решения на Общия съд на ЕС по делото за достъпа до договорите за закупуване на ваксини срещу COVID-19 да бъдат отхвърлени. Това става ясно от съобщение на пресслужбата на Съда, предава News.bg.

В заключението си той посочва, че Европейската комисия не е осигурила достатъчно широк обществен достъп до информацията, свързана с договорите за ваксини, сключени в периода на пандемията.

По време на здравната криза ЕС създаде централизирана система за договаряне и закупуване на ваксини, чрез която да се гарантира бърз и равнопоставен достъп на държавите членки до препаратите. В този процес Европейската комисия работеше чрез съвместен преговорен екип, включващ нейни служители и представители на държавите членки, който водеше разговорите с фармацевтичните компании.

През 2021 г. евродепутати и граждани поискаха достъп до договорите и свързаните с тях документи. Комисията обаче предостави само частична информация, като заличи имената на участниците в преговорния процес и определени клаузи, свързани с обезщетения към фармацевтичните компании.

През юли 2024 г. Общият съд на ЕС постанови, че този ограничен достъп е недостатъчен и че Комисията не е обосновала в достатъчна степен отказа да разкрие част от документите. Европейската комисия впоследствие обжалва решението пред Съда на ЕС.

Сега генералният адвокат Рантос приема, че прозрачността в процеса по договаряне на ваксините представлява въпрос от значим обществен интерес. Според него гражданите имат основание да получат по-пълна информация, включително за участниците в преговорите и начина, по който са вземани решенията.

Той посочва още, че предоставянето само на анонимизирани декларации за липса на конфликт на интереси не позволява достатъчен обществен контрол върху безпристрастността на преговарящите екипи.

Генералният адвокат отхвърля и аргументите на Комисията, че разкриването на клаузите за обезщетение би накърнило търговските интереси на фармацевтичните компании, като посочва, че не е доказана реална вреда или повишен риск от съдебни претенции.

Заключенията на генералния адвокат не са задължителни за съда, но обикновено се вземат предвид при окончателното решение, което предстои да бъде постановено от Съда на Европейския съюз.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 0 Отговор
    Под зачертаното с черен шрифт в договорите пише, че ваксините са на 101% безопасни и още толкова ефективни.

    11:53 11.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Новата външна министърка на България е създала Коронавирус с 40 процента смъртност.От 3000 заразени в Саудитска Арабия умрели 900.

    Коментиран от #7

    11:54 11.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 0 Отговор
    Съдът в САШ обяви, че ФАКсините срещу К-19 НЕ СА ваксини❗

    11:55 11.06.2026

  • 4 честен ционист

    16 0 Отговор
    Тези договори ще са последния пирон в ковчега на ЕС.

    11:55 11.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор
    Дали има нещо общо с УРСУлиза и нейните
    мЕлЕони от ФАКсини🤔❗

    11:56 11.06.2026

  • 6 ЕСССР

    16 0 Отговор
    Ако покажат договорите, ще лъсне на Другарката Урсула мършавия, алчен Г... и огромните далавери с приятелчето й Бурла, както и огромните финансови и здравосливни щети, които нанесе на европролетариата?

    11:58 11.06.2026

  • 7 Демокрация ли?

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    900 от 3000 са 30 процента.

    12:00 11.06.2026

  • 8 мустакатото ленче

    7 2 Отговор
    Тя вярва в правораздавателната система в ЕС и България. Щом съда казва, че няма нужда от повече информация, значи така е демократично. Щом са казали че не е виновна за фалшивите подписи, значи е невинна.

    12:02 11.06.2026

  • 9 кон спиратор

    10 0 Отговор
    ваксините съдържат вещества,които се активират с определени електромагнитни вълни/честоти/,и могат да предизвикват инсулт,инфаркт,или други болести на кръвта!

    12:02 11.06.2026

  • 10 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Целия ек и идиотите управляващи го ,не би трябвало още да дишат

    12:02 11.06.2026

  • 11 Цвете

    8 0 Отговор
    ИСТИНАТА Е НАПИСАНА ЧЕРНО НА БЯЛО ВЪВ ФЕЙСБУК. АВТОРКАТА СЕ КАЗВА: КРИСТИЯНЕ КОТОН.ПРОЧЕТЕТЕ Я И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА КОВИД И ВАКСИНИТЕ.ИЗУМИТЕЛНО.

    12:05 11.06.2026

  • 12 Цвете

    9 0 Отговор
    ИСТИНАТА Е НАПИСАНА ЧЕРНО НА БЯЛО ВЪВ ФЕЙСБУК. АВТОРКАТА СЕ КАЗВА: КРИСТИЯНЕ КОТОН.ПРОЧЕТЕТЕ Я И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА КОВИД И ВАКСИНИТЕ.ИЗУМИТЕЛНО.

    12:06 11.06.2026

  • 13 Лорд Ашкоулсъм

    5 0 Отговор
    Новият световен реди ни искаше мъртви, а каква тя стана? Евгениката в действие, който се излъже и повярва е излишен. Не на ЕС и световните глобалисти - сатанисти!

    12:22 11.06.2026

  • 14 Тома

    4 0 Отговор
    Урсула направи милиарди с фалшивите ваксини

    12:29 11.06.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Въпрос с повишена трудност :
    Скъпи ми ПО ПЕЙКИ, знаете ли точната дата на която К-19 внезапно престана да бъде опасен🤔❓😉

    12:32 11.06.2026

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