Европейският съвет обсъжда икономика, отбрана и разширяване на ЕС на предстоящата среща на върха в Брюксел

Европейският съвет ще проведе заседание в четвъртък и петък следващата седмица в Брюксел, като основните теми включват икономическата сигурност, многогодишната финансова рамка на ЕС, отбраната, ситуацията в Близкия изток, както и процеса по присъединяване на Украйна и Молдова. Това се посочва в писмо на председателя на Европейския съвет Антонио Коща до участниците в срещата на върха, предава БТА.

Сред ключовите акценти е и сигурността по източните граници на Европейския съюз на фона на зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство и последните инциденти в Румъния. В писмото си Коща подчертава, че тези събития показват спешната необходимост от напредък по общата програма за отбранителна готовност, включително чрез укрепване на източния фланг на ЕС, като отбелязва, че предстои още значителна работа в тази посока.

Предвижда се европейските лидери да изслушат украинския президент Володимир Зеленски. По думите на Коща срещата ще бъде възможност да се изпрати силен сигнал за единство, както и да се приветства отварянето на първия клъстер от преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова - важна стъпка в процеса им към членство в ЕС. Той посочва, че това бележи край на дългата застойна фаза в преговорите и отразява нова динамика в политиката на разширяване, включително и по отношение на Западните Балкани.

В дневния ред на срещата са включени още въпросите, свързани с повишаването на енергийните цени, миграцията и икономическата конкурентоспособност на Европейския съюз.