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Европейският съвет обсъжда икономика, отбрана и разширяване на ЕС на предстоящата среща на върха в Брюксел

Европейският съвет обсъжда икономика, отбрана и разширяване на ЕС на предстоящата среща на върха в Брюксел

11 Юни, 2026 10:56, обновена 11 Юни, 2026 10:58 545 7

  • белгия-
  • европейски съюз-
  • икономика-
  • отбрана-
  • разширяване на ес

В дневния ред са включени Украйна и Молдова, сигурността по източните граници на Съюза, енергийните цени и миграцията

Европейският съвет обсъжда икономика, отбрана и разширяване на ЕС на предстоящата среща на върха в Брюксел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съвет ще проведе заседание в четвъртък и петък следващата седмица в Брюксел, като основните теми включват икономическата сигурност, многогодишната финансова рамка на ЕС, отбраната, ситуацията в Близкия изток, както и процеса по присъединяване на Украйна и Молдова. Това се посочва в писмо на председателя на Европейския съвет Антонио Коща до участниците в срещата на върха, предава БТА.

Сред ключовите акценти е и сигурността по източните граници на Европейския съюз на фона на зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство и последните инциденти в Румъния. В писмото си Коща подчертава, че тези събития показват спешната необходимост от напредък по общата програма за отбранителна готовност, включително чрез укрепване на източния фланг на ЕС, като отбелязва, че предстои още значителна работа в тази посока.

Предвижда се европейските лидери да изслушат украинския президент Володимир Зеленски. По думите на Коща срещата ще бъде възможност да се изпрати силен сигнал за единство, както и да се приветства отварянето на първия клъстер от преговорите за присъединяване с Украйна и Молдова - важна стъпка в процеса им към членство в ЕС. Той посочва, че това бележи край на дългата застойна фаза в преговорите и отразява нова динамика в политиката на разширяване, включително и по отношение на Западните Балкани.

В дневния ред на срещата са включени още въпросите, свързани с повишаването на енергийните цени, миграцията и икономическата конкурентоспособност на Европейския съюз.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да се знае

    1 8 Отговор
    "Да" на Украйна в Европейския съюз, "Не" на руския газ.

    Коментиран от #5

    11:02 11.06.2026

  • 3 Да се разбира

    5 0 Отговор
    Шепа хрантутници ще слушат със сълзи на очи рева и просенето на Наркомански.

    11:15 11.06.2026

  • 4 ес-ха ха ха

    5 0 Отговор
    Тази кочина корумпирана, нищо не може да обсъжда от тук насетне. Фалирала, наркоманска, третоплова сбирщина.

    11:18 11.06.2026

  • 5 Да се знае

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да се знае":

    "Не" на икономиката в Европейския съюз, "Не" на финансовата стабилност в Европейския съюз, "Да" на високите цени, "Да" на инфлацията, "Да" на огромния дефицит, "Да" на именията на Зеленски в Лондон, Ривиерата и Дубай, "Да" на милиардите по сметките на Урсула, "Да" на ровенето в кофите за смет от гражданите на ЕС

    11:20 11.06.2026

  • 6 Кльоц

    2 0 Отговор
    ЕС беше добре замислен и полезен но с тези управляващи се изроди и е тотално безсмислен в сегашния си вид. Едва ли ще го има още дълго време. Освен заемите които ни отпуска нещо друго и полезно видяхте ли? Забележете - заеми!!! Сега за да се задържат управляващите ни налагат страшки за Русия и военно производство. Накрая всичко ще се срине а заемите ще останат.

    11:40 11.06.2026

  • 7 Дориана

    0 0 Отговор
    Още ли, не са разбрали , че нищо не могат да направят Въртят се в кръг , подклаждат и провокират войната, която все повече се приближава към тях. И когато това стане Европейските лидери първи ще се скрият.

    11:48 11.06.2026

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