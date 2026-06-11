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Румъния иска разяснения от Киев за украински морски дронове в Черно море

Румъния иска разяснения от Киев за украински морски дронове в Черно море

11 Юни, 2026 11:42, обновена 11 Юни, 2026 11:41 677 22

  • черно море-
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  • украйна-
  • дронове

Министърът на отбраната Раду Мируца е изпратил десет въпроса след инцидент с експлозия край пристанище Констанца

Румъния иска разяснения от Киев за украински морски дронове в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Румънският министър на отбраната Раду Мируца е изпратил десет въпроса до украинския си колега, свързани с действия на украински морски дронове в Черно море. Това съобщава информационният сайт „Зиаре“, като уточнява, че един от дроновете е избухнал край пристанище Констанца миналата седмица, предава БТА.

По думите на Мируца, цитиран от румънската обществена телевизия TVR Info, Букурещ поддържа близки и основани на уважение отношения с Украйна, но очаква пълни разяснения за случилото се. Той подчертава, че като министър на отбраната счита за необходимо Киев да представи цялостната картина на събитията.

Сред въпросите, които румънският министър поставя, са дали украинската страна е загубила контрол над дроновете, как е протекла комуникацията с тях и какви са били конкретните им задачи. Мируца пита също как се е стигнало до ситуацията, при която един от дроновете е достигнал румънското пристанище и е експлодирал, докато останалите са се взривили в открито море.

Според информация, цитирана от „Зиаре“, Украйна е провела операция с четири морски дрона, като един от тях е достигнал Констанца и е експлодирал там, а останалите три са се самовзривили в морето. Министърът посочва, че тези данни се основават на налична информация, според която всички четири дрона са били изгубени и са се взривили.

Инцидентът е станал на 5 юни, когато морски дрон експлодира край пристанището в Констанца. При случая няма пострадали.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хахахахха

    27 1 Отговор
    обяснението е много просто,бандерите са терористи

    Коментиран от #6

    11:44 11.06.2026

  • 4 Разяснението:

    20 0 Отговор
    няма покраински др0нове.Те са руски,но излетели от Покраина.Айде стига сте занимавали 3елената гнъйда с глупасти.

    11:44 11.06.2026

  • 5 Путин многоходовия лмпен

    0 16 Отговор
    Изсипан миризлив геноциден таксиджия с интелект на калинка.

    Коментиран от #9

    11:44 11.06.2026

  • 6 Путин

    0 14 Отговор

    До коментар #3 от "хахахахха":

    А ние сме миризливи старшини. Като вас копейките.

    Коментиран от #10

    11:45 11.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сорос

    2 15 Отговор
    Докато миризливия старшина Пуслер е на власт, западът е в рая.

    11:46 11.06.2026

  • 9 Бавен,

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путин многоходовия лмпен":

    От безсилие написа 3 коментатора от 5 и нищо съществено не каза.

    Коментиран от #12

    11:46 11.06.2026

  • 10 Трепя русофоби

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Всички русофоби публично изтреп@ни с поколението си!!!

    Коментиран от #14

    11:46 11.06.2026

  • 11 Трол

    10 0 Отговор
    Украинските дронове съвсем случайно са минавали край румънските брегове и са се взривили неочаквано за всички.

    11:46 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хахахахха

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "До 1 и 2":

    то е един и същ 5тополов лапач

    11:47 11.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Флип

    15 0 Отговор
    Нацистката измет искаше да взриви склада за горива и прилежащите складове с аминиев нитрат, масивния взрив щеше да причини огромен брой жертви, след което окупационните медии глобално щяха да започант да тръбят за "зверската атака от страна на Русия над член на НАТО". Нещо което са правили вече десетки пъти, този път мащаба щеше да е огромен, за щастие неграмотността им предотврати тази трагедия, но несъмнено ще има още много такива провокации.

    11:48 11.06.2026

  • 16 Абе

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не пиша за копейки":

    пишеш на халост:))

    11:48 11.06.2026

  • 17 Аааа

    10 0 Отговор
    Айде бе какви обяснения искате сега от вашите украински братя, които подкрепяте и обслужвате постоянно по всякакъв начин. Оная жалка изтривалка с физиономия на настъпана жаба Никушор нали вече каза че каквото и да се случи Русия е виновна, какво има още да занимавате украинските си "приятели и съюзници".

    11:52 11.06.2026

  • 18 Розовият

    6 0 Отговор
    Никушор Дан нали и яви, че дронът бил руски?

    11:53 11.06.2026

  • 19 хахахахах мамалигата

    4 0 Отговор
    как се прави на луд все едно не знае, че има дронове в румъния

    12:04 11.06.2026

  • 20 Амиии

    6 0 Отговор
    Колкото дадоха обяснение на гърците за дрона с 300 кг експлозив до Лефкада толкова, ще дадат обяснение и на румънците!
    Укрите са нагли и разбират само от едно! Накрая вероятно всички, ще дойдат на акъла на Путин, но може и да е късно!

    12:07 11.06.2026

  • 21 Пич

    2 0 Отговор
    Зелю - Ах, ах, ние не сме некадърници, руснаците го заглушиха...

    12:09 11.06.2026

  • 22 Тома

    2 0 Отговор
    Румънският президент каза че руснаците и Путин са виновни след като се нахрани с мамалига

    12:32 11.06.2026

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