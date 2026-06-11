Румъния иска разяснения от Киев за украински морски дронове в Черно море

Румънският министър на отбраната Раду Мируца е изпратил десет въпроса до украинския си колега, свързани с действия на украински морски дронове в Черно море. Това съобщава информационният сайт „Зиаре“, като уточнява, че един от дроновете е избухнал край пристанище Констанца миналата седмица, предава БТА.
По думите на Мируца, цитиран от румънската обществена телевизия TVR Info, Букурещ поддържа близки и основани на уважение отношения с Украйна, но очаква пълни разяснения за случилото се. Той подчертава, че като министър на отбраната счита за необходимо Киев да представи цялостната картина на събитията.
Сред въпросите, които румънският министър поставя, са дали украинската страна е загубила контрол над дроновете, как е протекла комуникацията с тях и какви са били конкретните им задачи. Мируца пита също как се е стигнало до ситуацията, при която един от дроновете е достигнал румънското пристанище и е експлодирал, докато останалите са се взривили в открито море.
Според информация, цитирана от „Зиаре“, Украйна е провела операция с четири морски дрона, като един от тях е достигнал Констанца и е експлодирал там, а останалите три са се самовзривили в морето. Министърът посочва, че тези данни се основават на налична информация, според която всички четири дрона са били изгубени и са се взривили.
Инцидентът е станал на 5 юни, когато морски дрон експлодира край пристанището в Констанца. При случая няма пострадали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хахахахха
Коментиран от #6
11:44 11.06.2026
4 Разяснението:
11:44 11.06.2026
5 Путин многоходовия лмпен
Коментиран от #9
11:44 11.06.2026
6 Путин
До коментар #3 от "хахахахха":А ние сме миризливи старшини. Като вас копейките.
Коментиран от #10
11:45 11.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сорос
11:46 11.06.2026
9 Бавен,
До коментар #5 от "Путин многоходовия лмпен":От безсилие написа 3 коментатора от 5 и нищо съществено не каза.
Коментиран от #12
11:46 11.06.2026
10 Трепя русофоби
До коментар #6 от "Путин":Всички русофоби публично изтреп@ни с поколението си!!!
Коментиран от #14
11:46 11.06.2026
11 Трол
11:46 11.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хахахахха
До коментар #7 от "До 1 и 2":то е един и същ 5тополов лапач
11:47 11.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Флип
11:48 11.06.2026
16 Абе
До коментар #12 от "Не пиша за копейки":пишеш на халост:))
11:48 11.06.2026
17 Аааа
11:52 11.06.2026
18 Розовият
11:53 11.06.2026
19 хахахахах мамалигата
12:04 11.06.2026
20 Амиии
Укрите са нагли и разбират само от едно! Накрая вероятно всички, ще дойдат на акъла на Путин, но може и да е късно!
12:07 11.06.2026
21 Пич
12:09 11.06.2026
22 Тома
12:32 11.06.2026