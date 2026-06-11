Румъния иска разяснения от Киев за украински морски дронове в Черно море

Румънският министър на отбраната Раду Мируца е изпратил десет въпроса до украинския си колега, свързани с действия на украински морски дронове в Черно море. Това съобщава информационният сайт „Зиаре“, като уточнява, че един от дроновете е избухнал край пристанище Констанца миналата седмица, предава БТА.

По думите на Мируца, цитиран от румънската обществена телевизия TVR Info, Букурещ поддържа близки и основани на уважение отношения с Украйна, но очаква пълни разяснения за случилото се. Той подчертава, че като министър на отбраната счита за необходимо Киев да представи цялостната картина на събитията.

Сред въпросите, които румънският министър поставя, са дали украинската страна е загубила контрол над дроновете, как е протекла комуникацията с тях и какви са били конкретните им задачи. Мируца пита също как се е стигнало до ситуацията, при която един от дроновете е достигнал румънското пристанище и е експлодирал, докато останалите са се взривили в открито море.

Според информация, цитирана от „Зиаре“, Украйна е провела операция с четири морски дрона, като един от тях е достигнал Констанца и е експлодирал там, а останалите три са се самовзривили в морето. Министърът посочва, че тези данни се основават на налична информация, според която всички четири дрона са били изгубени и са се взривили.

Инцидентът е станал на 5 юни, когато морски дрон експлодира край пристанището в Констанца. При случая няма пострадали.