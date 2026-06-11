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Значителен натиск върху икономиката на Германия: недостигът на материали повишава потребителските цени

Значителен натиск върху икономиката на Германия: недостигът на материали повишава потребителските цени

11 Юни, 2026 11:13 1 085 22

  • икономика-
  • германия-
  • материали-
  • ифо-
  • автомобили

Според изследването най-силен спад в производството се наблюдава в автомобилната индустрия

Значителен натиск върху икономиката на Германия: недостигът на материали повишава потребителските цени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недостигът на материали оказва отрицателно въздействие върху индустриалното производство и води до трайно повишаване на цените, показва ново изследване на мюнхенския институт "Ифо", цитирано от БТА.

Според проучването непланирания недостиг на материали водят до краткосрочен спад на индустриалното производство с 2,4 процента.

„Неочакваните прекъсвания на веригите за доставки могат да окажат значителен натиск върху компаниите и икономиката. Потребителите усещат последствията за особено дълъг период, тъй като цените продължават да се повишават дори години след възникването на недостига“, заявява изследователят от "Ифо" Лара Царгес.

Според изследването най-силен спад в производството се наблюдава в автомобилната индустрия. Най-значителните ценови ефекти се отчитат в дървообработващата и фармацевтичната промишленост.

Увеличаването на недостига на материали води до незабавно забавяне на производството, като възстановяването до предишните нива става постепенно след нормализиране на доставките.

„Краткосрочното подобрение в наличността на материали не е достатъчно, за да компенсира загубите в производството“, посочва изследователят от института Фридерике Фурне.

Две години след негативен шок, свързан с недостиг на материали, индустриалното производство остава с 0,5 процента под нивото, което би било достигнато при липса на такъв шок.

Цените на производител и суровините достигат най-високото си увеличение приблизително година след възникването на недостига – съответно около 0,3 процента при производствените цени и 0,6 процента при суровините.

Най-продължително е отражението върху потребителските цени. Дори две години след възникването на недостига на материали потребителските цени се повишават с около 0,1 процентни пункта на тримесечие.

Авторите на изследването използват месечните бизнес анкети на института "Ифо“ сред предприятията от преработващата промишленост за периода от 2002 г. до средата на 2025 г. Всеки месец в проучването участват между 2000 и 5000 компании.

Изследването е съсредоточено върху неочаквани и краткосрочни сътресения, причинени от недостиг на материали. Анализирано е въздействието им върху индустриалното производство, индекса на производствените цени, индекса на цените на суровините и индекса на потребителските цени.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 1 Отговор
    Скоро всички ще сте по тротинетките.

    11:14 11.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    32 0 Отговор
    Евтините суровини от Русия ги няма.

    Коментиран от #5

    11:15 11.06.2026

  • 3 стоян георгиев

    30 1 Отговор
    Санкции, санкции, санкции 😂😂😂 давайте още на тъпите бандеровци

    11:19 11.06.2026

  • 4 Урсула

    29 1 Отговор
    Да шибнем още едни санкции срещу Русия, да закрием всички енергийни източници освен зелените, и да обясним на народа, защо трябва да умре всеки втори! Много ще бъде полезен за въглеродния отпечатък!!!

    11:19 11.06.2026

  • 5 Не само

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    тях ги няма. ЕС е като един пинчер дето само дджафката срещу големите кучета. И поради тази причина + камара глупости сътворени от Брюксел, портите на поднебесната малко се позатвориха, а оттам идват компонентите за цялата електорника
    ТОзи филм го гледахм вече преди години, когато се орязваха екстир, защото няма части.. или се даваше приоритет само на най-скъпите нива на оборудване..

    Коментиран от #22

    11:19 11.06.2026

  • 6 Софиянец

    22 0 Отговор
    😂 санкциите работят

    11:19 11.06.2026

  • 7 иван костов

    23 2 Отговор
    Войната изчерпа ресурсите не само на Германия, но и на целият Гейсъюз! Русия ги размаза! Нямат пари и за лубриканти!😂😂😂

    11:20 11.06.2026

  • 8 Хихихии

    21 2 Отговор
    И тия тръгнали Русия да бият, бухаха

    11:20 11.06.2026

  • 9 Варненец

    21 1 Отговор
    Евала Урсула! Мигранти (ислямси и бандеровски), зелени сделки, санкции, содомия и фашизъм! Това е днешния ес!

    11:22 11.06.2026

  • 10 Даден е тон за песен

    3 21 Отговор
    Ей,такава публикация я балсам за изтерзаната путинистка душа.
    На оръжие другари!
    Германците и останалите европейски държави мизерстват.Руснаците ,кубинците и севернокорейците живот си живеят.
    Там живота е "евтин".
    Нищо не струва!

    Коментиран от #14, #16

    11:28 11.06.2026

  • 11 Много гости ти изяждат хляба

    17 0 Отговор
    Много производители на техника и сурвините свършват

    11:30 11.06.2026

  • 12 Някой

    14 0 Отговор
    Налагайте още санкции на Русия. Нарежете и малкото останали тръби за газ и петрол от там. И после се чудете защо така ства с икономиката ви?

    11:30 11.06.2026

  • 13 Любопитен

    10 0 Отговор
    Че то има ли все още икономика в Германия?

    11:36 11.06.2026

  • 14 Млад еврас

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Даден е тон за песен":

    И тва че още не мизерстват, не значи че няма да започнат ако не се промени тази политика, аз съм в Германия и виждам как немците започват все повече да се ограничават, пазаруват все по евтини храни, пътуват по малко, е поне понамаляха задръстванията хахахаха, почиват все по малко и на по евтини дестинации, а ти кво искаш да станем като Куба ли защото на та е тръгнало, ма горе е доста празно и самотно от липсата на мозъчни клетки а.

    11:37 11.06.2026

  • 15 В германия

    11 0 Отговор
    Миналата седмица е имало анкета от коя държава се страхувате от Германия или Русия . 70 процента се страхуват от Германия , а само 30 от Русия , май промитите мозъци намаляват .

    Коментиран от #18

    11:40 11.06.2026

  • 16 Въпросче

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Даден е тон за песен":

    Кърпичка искаш ли...за пяната около устата ти:)

    11:43 11.06.2026

  • 17 Предлагам

    5 0 Отговор
    Урсула да забрани вноса и от Китай и ЕС да удря кепенцата

    11:46 11.06.2026

  • 18 Кльоц

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "В германия":

    А Германия трябва да се страхува от Полша! Ако този свят не се вразуми то пак ще стигнем до война на нашия континент. Полша се въоръжава с бързи темпове и става най-силната армия в Европа. При евентуален военен сблъсък тя под благия поглед на Щатите ще прегази Германия и Франция за месец.
    За Щатите Полша е любимеца а не Германия или Франция!

    11:46 11.06.2026

  • 19 дядо дръмпир-истината

    1 0 Отговор
    Резервите на Русия намаляват – икономиката показва ясни признаци на умораНамаляващите резерви, намаляващите приходи от нефт и газ и остър недостиг на работна ръка поставят руската икономика под нарастващ натиск, според скорошно изследване. Експертите забелязват признаци на структурно изтощение.Около четири години след инвазията в Украйна, руската икономика показва ясни признаци на структурно изтощение, според изследване. Ликвидните активи на руския суверенен фонд са спаднали от 6,5 процента от брутния вътрешен продукт в началото на войната до 1,8 процента в момента, според проучване, публикувано в четвъртък от Института за световна икономика в Кил (IfW) и Стокхолмския институт по преходна икономика. В същото време дефицитът на федералния бюджет вече беше надхвърлил целевата цел на правителството за цялата година през първите три месеца. Приходите от нефт и газ, от друга страна, спаднаха с 45 процента през първото тримесечие спрямо същия период миналата година."В първите години на войната срещу Украйна руската икономика се оказа по-устойчива, отколкото мнозина очакваха. Но сега резервите са изчерпани," каза президентът на IfW Мориц Шуларик. "Икономическите основи са отслабнали значително." Фискалните резерви до голяма степен са изчерпани. Растежът е спрял. "В същото време по-високите цени на петрола в резултат на войната в Залива вероятно ще имат само временни фискални ефекти," подчерта Шуларик."Основното ограничение пред Русия днес не е достъпът до пари, а

    12:00 11.06.2026

  • 20 дядо дръмпир-истината

    1 0 Отговор
    Основното ограничение пред Русия днес не е достъпът до пари, а достъпът до работна ръка, технологии и производствен капацитет," добави съавторът Матю Клайн. Москва може да мобилизира допълнителни финансови ресурси. Но с рекорден недостиг на работна ръка и санкции, увеличените разходи все повече рискуват да създадат инфлация, вместо да повишат военния капацитет.

    12:02 11.06.2026

  • 21 Долу ЕС

    0 0 Отговор
    няма връзка със санкциите и цру във Франкфурт....

    12:30 11.06.2026

  • 22 Патриот

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не само":

    Немците мислят десетилетия напред. Ако си мислите, че ги носи течението, значи нямате адекватна представа. Това не е България. Германия не е ЕС, правете разлика.

    12:43 11.06.2026

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