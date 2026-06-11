Значителен натиск върху икономиката на Германия: недостигът на материали повишава потребителските цени

Недостигът на материали оказва отрицателно въздействие върху индустриалното производство и води до трайно повишаване на цените, показва ново изследване на мюнхенския институт "Ифо", цитирано от БТА.

Според проучването непланирания недостиг на материали водят до краткосрочен спад на индустриалното производство с 2,4 процента.

„Неочакваните прекъсвания на веригите за доставки могат да окажат значителен натиск върху компаниите и икономиката. Потребителите усещат последствията за особено дълъг период, тъй като цените продължават да се повишават дори години след възникването на недостига“, заявява изследователят от "Ифо" Лара Царгес.

Според изследването най-силен спад в производството се наблюдава в автомобилната индустрия. Най-значителните ценови ефекти се отчитат в дървообработващата и фармацевтичната промишленост.

Увеличаването на недостига на материали води до незабавно забавяне на производството, като възстановяването до предишните нива става постепенно след нормализиране на доставките.

„Краткосрочното подобрение в наличността на материали не е достатъчно, за да компенсира загубите в производството“, посочва изследователят от института Фридерике Фурне.

Две години след негативен шок, свързан с недостиг на материали, индустриалното производство остава с 0,5 процента под нивото, което би било достигнато при липса на такъв шок.

Цените на производител и суровините достигат най-високото си увеличение приблизително година след възникването на недостига – съответно около 0,3 процента при производствените цени и 0,6 процента при суровините.

Най-продължително е отражението върху потребителските цени. Дори две години след възникването на недостига на материали потребителските цени се повишават с около 0,1 процентни пункта на тримесечие.

Авторите на изследването използват месечните бизнес анкети на института "Ифо“ сред предприятията от преработващата промишленост за периода от 2002 г. до средата на 2025 г. Всеки месец в проучването участват между 2000 и 5000 компании.

Изследването е съсредоточено върху неочаквани и краткосрочни сътресения, причинени от недостиг на материали. Анализирано е въздействието им върху индустриалното производство, индекса на производствените цени, индекса на цените на суровините и индекса на потребителските цени.