Значителен натиск върху икономиката на Германия: недостигът на материали повишава потребителските цени

Недостигът на материали оказва отрицателно въздействие върху индустриалното производство и води до трайно повишаване на цените, показва ново изследване на мюнхенския институт "Ифо", цитирано от БТА.
Според проучването непланирания недостиг на материали водят до краткосрочен спад на индустриалното производство с 2,4 процента.
„Неочакваните прекъсвания на веригите за доставки могат да окажат значителен натиск върху компаниите и икономиката. Потребителите усещат последствията за особено дълъг период, тъй като цените продължават да се повишават дори години след възникването на недостига“, заявява изследователят от "Ифо" Лара Царгес.
Според изследването най-силен спад в производството се наблюдава в автомобилната индустрия. Най-значителните ценови ефекти се отчитат в дървообработващата и фармацевтичната промишленост.
Увеличаването на недостига на материали води до незабавно забавяне на производството, като възстановяването до предишните нива става постепенно след нормализиране на доставките.
„Краткосрочното подобрение в наличността на материали не е достатъчно, за да компенсира загубите в производството“, посочва изследователят от института Фридерике Фурне.
Две години след негативен шок, свързан с недостиг на материали, индустриалното производство остава с 0,5 процента под нивото, което би било достигнато при липса на такъв шок.
Цените на производител и суровините достигат най-високото си увеличение приблизително година след възникването на недостига – съответно около 0,3 процента при производствените цени и 0,6 процента при суровините.
Най-продължително е отражението върху потребителските цени. Дори две години след възникването на недостига на материали потребителските цени се повишават с около 0,1 процентни пункта на тримесечие.
Авторите на изследването използват месечните бизнес анкети на института "Ифо“ сред предприятията от преработващата промишленост за периода от 2002 г. до средата на 2025 г. Всеки месец в проучването участват между 2000 и 5000 компании.
Изследването е съсредоточено върху неочаквани и краткосрочни сътресения, причинени от недостиг на материали. Анализирано е въздействието им върху индустриалното производство, индекса на производствените цени, индекса на цените на суровините и индекса на потребителските цени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:14 11.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
11:15 11.06.2026
3 стоян георгиев
11:19 11.06.2026
4 Урсула
11:19 11.06.2026
5 Не само
До коментар #2 от "Последния Софиянец":тях ги няма. ЕС е като един пинчер дето само дджафката срещу големите кучета. И поради тази причина + камара глупости сътворени от Брюксел, портите на поднебесната малко се позатвориха, а оттам идват компонентите за цялата електорника
ТОзи филм го гледахм вече преди години, когато се орязваха екстир, защото няма части.. или се даваше приоритет само на най-скъпите нива на оборудване..
Коментиран от #22
11:19 11.06.2026
6 Софиянец
11:19 11.06.2026
7 иван костов
11:20 11.06.2026
8 Хихихии
11:20 11.06.2026
9 Варненец
11:22 11.06.2026
10 Даден е тон за песен
На оръжие другари!
Германците и останалите европейски държави мизерстват.Руснаците ,кубинците и севернокорейците живот си живеят.
Там живота е "евтин".
Нищо не струва!
Коментиран от #14, #16
11:28 11.06.2026
11 Много гости ти изяждат хляба
11:30 11.06.2026
12 Някой
11:30 11.06.2026
13 Любопитен
11:36 11.06.2026
14 Млад еврас
До коментар #10 от "Даден е тон за песен":И тва че още не мизерстват, не значи че няма да започнат ако не се промени тази политика, аз съм в Германия и виждам как немците започват все повече да се ограничават, пазаруват все по евтини храни, пътуват по малко, е поне понамаляха задръстванията хахахаха, почиват все по малко и на по евтини дестинации, а ти кво искаш да станем като Куба ли защото на та е тръгнало, ма горе е доста празно и самотно от липсата на мозъчни клетки а.
11:37 11.06.2026
15 В германия
Коментиран от #18
11:40 11.06.2026
16 Въпросче
До коментар #10 от "Даден е тон за песен":Кърпичка искаш ли...за пяната около устата ти:)
11:43 11.06.2026
17 Предлагам
11:46 11.06.2026
18 Кльоц
До коментар #15 от "В германия":А Германия трябва да се страхува от Полша! Ако този свят не се вразуми то пак ще стигнем до война на нашия континент. Полша се въоръжава с бързи темпове и става най-силната армия в Европа. При евентуален военен сблъсък тя под благия поглед на Щатите ще прегази Германия и Франция за месец.
За Щатите Полша е любимеца а не Германия или Франция!
11:46 11.06.2026
19 дядо дръмпир-истината
12:00 11.06.2026
20 дядо дръмпир-истината
12:02 11.06.2026
21 Долу ЕС
12:30 11.06.2026
22 Патриот
До коментар #5 от "Не само":Немците мислят десетилетия напред. Ако си мислите, че ги носи течението, значи нямате адекватна представа. Това не е България. Германия не е ЕС, правете разлика.
12:43 11.06.2026