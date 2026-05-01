Иран е представил ново предложение на САЩ за условията за прекратяване на военния конфликт

1 Май, 2026 18:04, обновена 2 Май, 2026 04:44 2 647 9

Техеран го е предал чрез посредничеството на Пакистан

Али Никзад, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е представил ново предложение на Съединените щати относно условията за прекратяване на военния конфликт.

То изключва искането за незабавно прекратяване на американската блокада, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Техеран преди това настояваше за премахване на блокадата на пристанището като предварително условие за започване на преговори. Сега Ислямската република предложи да се обсъди отварянето на Ормузкия проток, заедно с гаранциите на Вашингтон за прекратяване на атаките и премахване на блокадата, според източници на вестника.

Иран е информирал медиаторите за готовността си да седне на масата за преговори в Пакистан още в началото на следващата седмица, ако Съединените щати се интересуват от новото предложение, съобщи изданието.

Техеран е представи на Исламабад нов план за разрешаване на конфликта със САЩ и Израел, съобщи преди това и информационната агенция IRNA.

„В четвъртък вечерта, 30 април, Иран предаде текста на новия план на Пакистан като посредник в преговорите със Съединените щати“, се посочва в съобщението.

Миналата седмица американците едностранно удължиха прекратяването на огъня с Ислямската република до приключване на преговорите. По-късно телевизия Al Mayadeen съобщи, че Техеран, чрез Исламабад, е предложил на Вашингтон триетапна формула за продължаване на диалога.

Според медийни съобщения, първата фаза предвижда край на войната и гаранции за сигурност за Иран и Ливан.

След това страните ще обсъдят механизми за управление на Ормузкия проток и едва след това ще се заемат с иранската ядрена програма.

Преминаването към третата точка обаче е възможно само след постигане на споразумение по първите две.
Американски служител заяви пред Ройтерс, че Доналд Тръмп е недоволен от това предложение.

Впоследствие Wall Street Journal съобщи, че той планира дългосрочна блокада на Иран. Президентът на САЩ смяташе възобновяването на бомбардировките или оттеглянето от конфликта за по-рискови варианти.

Междувременно заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад нарече Ормузкия проток „атомна бомба“.

„Ормузкият проток не е международен морски път, той е суверенна привилегия на Иран и наша „атомна бомба“ и ние твърдо и решително отстояваме тази легитимна позиция“, цитира думите му информационна агенция Тасним.

Никзад подчерта, че режимът на корабоплаване в Ормузкия проток, в съответствие с указа на върховния лидер Моджтаба Хаменей, никога няма да се върне към предишния си формат.

Той отбеляза също, че постиженията на Иран в ядрената енергетика, включително обогатяването на уран до 60%, са резултат от неговата „научна мощ“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плановете са си планове

    7 2 Отговор
    Иран представя нещо но съединените щати и Тръмп ако го приемат ще се окаже че са губещи.
    Явно пентагонът се беше подготвен за тази война и развой на събитията и сега преценяват новите ходове които ако не са ударни върху Иран ще означава че съединените щати са загубили войната.
    След като обединените Арабски Емирства излязоха от опек значи са недоволни от този развой на събитията и очакват САЩ да ги защити с продължение на бойните действия защото друга логика няма.
    Този който не беше подготвен трябва да влезе в час и обърне нещата в негова полза щото производителките на петрол и износителки такива ще се откажат от неговата протекция а той няма право на това

    Коментиран от #3

    18:22 01.05.2026

  • 2 Васил

    7 16 Отговор
    Иранците са натирени в ъгъла няма продажби на нефт няма пари.

    Коментиран от #5

    18:40 01.05.2026

  • 3 Казанлъшкия

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Плановете са си планове":

    Няма как да влезе в час, защото има сериозни затруднения с доставките си на оръжия до Иран. Иран беше подценен,но въпреки това е ранен,но не толкова сериозно. Иран поставя условията сега.

    18:53 01.05.2026

  • 4 Точно за това

    4 4 Отговор
    разправяме през цялото време - сега ще проличи как Тръмп няма никаква стратегия за Ормуз.

    Поне да беше се договорил с Оман- една приятелска на Запада държава, да разположи няколко батареи ПВО и ракети на техния бряг, от другата страна на Ормуз.

    Преди да започне войната, а не сега, когато Иран го държат за орехите

    И това е само една възможна стратегия.

    Можеше и да стори същото и откъм Таджикистан.

    А не да разчита само на авиацията и флота. Те си свършиха перфектно работата. Но не е достатъчно.

    18:53 01.05.2026

  • 5 Китай

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    ще даде пари.

    Коментиран от #8

    18:54 01.05.2026

  • 6 Проблема за Иран е

    5 10 Отговор
    че блокадата устройва САЩ, които са големи износители на газ и петрол, и е съкрушителна за иранската икономика

    18:58 01.05.2026

  • 7 Обективен

    8 2 Отговор
    Когато покер играч,тръгне с тесте белязани карти,да играе шах,с международен гросмайстор,мислейки,че правилата на покера са приложим в шаха,имаме резултата който имаме.

    19:00 01.05.2026

  • 8 Китай само вземат

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Китай":

    нищо не дават даром

    19:01 01.05.2026

  • 9 Анонимен

    10 1 Отговор
    Американците струпват армия, всички преговори са за осигуряване на време.

    19:07 01.05.2026

