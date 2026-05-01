Иран е представил ново предложение на САЩ за условията за прекратяване на военния конфликт

Иран е представил ново предложение на Съединените щати относно условията за прекратяване на военния конфликт.

То изключва искането за незабавно прекратяване на американската блокада, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Техеран преди това настояваше за премахване на блокадата на пристанището като предварително условие за започване на преговори. Сега Ислямската република предложи да се обсъди отварянето на Ормузкия проток, заедно с гаранциите на Вашингтон за прекратяване на атаките и премахване на блокадата, според източници на вестника.

Иран е информирал медиаторите за готовността си да седне на масата за преговори в Пакистан още в началото на следващата седмица, ако Съединените щати се интересуват от новото предложение, съобщи изданието.

Техеран е представи на Исламабад нов план за разрешаване на конфликта със САЩ и Израел, съобщи преди това и информационната агенция IRNA.

„В четвъртък вечерта, 30 април, Иран предаде текста на новия план на Пакистан като посредник в преговорите със Съединените щати“, се посочва в съобщението.

Миналата седмица американците едностранно удължиха прекратяването на огъня с Ислямската република до приключване на преговорите. По-късно телевизия Al Mayadeen съобщи, че Техеран, чрез Исламабад, е предложил на Вашингтон триетапна формула за продължаване на диалога.

Според медийни съобщения, първата фаза предвижда край на войната и гаранции за сигурност за Иран и Ливан.

След това страните ще обсъдят механизми за управление на Ормузкия проток и едва след това ще се заемат с иранската ядрена програма.

Преминаването към третата точка обаче е възможно само след постигане на споразумение по първите две.

Американски служител заяви пред Ройтерс, че Доналд Тръмп е недоволен от това предложение.

Впоследствие Wall Street Journal съобщи, че той планира дългосрочна блокада на Иран. Президентът на САЩ смяташе възобновяването на бомбардировките или оттеглянето от конфликта за по-рискови варианти.

Междувременно заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад нарече Ормузкия проток „атомна бомба“.

„Ормузкият проток не е международен морски път, той е суверенна привилегия на Иран и наша „атомна бомба“ и ние твърдо и решително отстояваме тази легитимна позиция“, цитира думите му информационна агенция Тасним.

Никзад подчерта, че режимът на корабоплаване в Ормузкия проток, в съответствие с указа на върховния лидер Моджтаба Хаменей, никога няма да се върне към предишния си формат.

Той отбеляза също, че постиженията на Иран в ядрената енергетика, включително обогатяването на уран до 60%, са резултат от неговата „научна мощ“.