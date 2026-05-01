Белият дом уведоми Конгреса на САЩ, че счита военната операция срещу Иран за приключила.

„Военните операции, започнали на 28 февруари 2026 г., приключиха“, се казва в съобщение, изпратено от президента на САЩ Доналд Тръмп до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън.

В писмо и секретен меморандум до лидерите на Конгреса президентът заявява, че „враждебните действия, започнали на 28 февруари 2026 г., са прекратени“, позовавайки се на действащото в момента примирие с Техеран.

Уведомлението беше изпратено точно в деня на 60-дневния краен срок (1 май), след който по закон президентът трябва да получи изрично одобрение от Конгреса за продължаване на военни действия.

Чрез обявяването на операцията за приключила, Белият дом избягва необходимостта от гласуване в законодателния орган.„Нулиране на часовника“.

Това би позволило на САЩ да възобновят ударите по-късно като част от нова операция (например под предложеното име „Епичен преход“), без да са ограничени от предишния срок.

Опозицията от Демократическата партия оспорва това тълкуване, твърдейки, че в закона няма разпоредба за „спиране на часовника“ по време на примирие и че администрацията се опитва незаконно да заобиколи конституционния контрол на Конгреса.

Военната кампания, известна като операция „Епична ярост“ (Operation Epic Fury), започна в края на февруари 2026 г. с цел унищожаване на иранските ядрени и ракетни съоръжения. Към момента ситуацията остава в състояние на „двойна блокада“, при която САЩ блокират Иран по море, а Техеран ограничава корабоплаването в Персийския залив.