Белият дом уведоми Конгреса на САЩ, че счита военната операция срещу Иран за приключила

1 Май, 2026 21:49, обновена 1 Май, 2026 21:59

Това стана при изтичането на 60-дневния краен срок, след който по закон президентът трябва да получи изрично одобрение от Конгреса за продължаване на военни действия

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом уведоми Конгреса на САЩ, че счита военната операция срещу Иран за приключила.

„Военните операции, започнали на 28 февруари 2026 г., приключиха“, се казва в съобщение, изпратено от президента на САЩ Доналд Тръмп до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън.

В писмо и секретен меморандум до лидерите на Конгреса президентът заявява, че „враждебните действия, започнали на 28 февруари 2026 г., са прекратени“, позовавайки се на действащото в момента примирие с Техеран.

Уведомлението беше изпратено точно в деня на 60-дневния краен срок (1 май), след който по закон президентът трябва да получи изрично одобрение от Конгреса за продължаване на военни действия.

Чрез обявяването на операцията за приключила, Белият дом избягва необходимостта от гласуване в законодателния орган.„Нулиране на часовника“.

Това би позволило на САЩ да възобновят ударите по-късно като част от нова операция (например под предложеното име „Епичен преход“), без да са ограничени от предишния срок.

Опозицията от Демократическата партия оспорва това тълкуване, твърдейки, че в закона няма разпоредба за „спиране на часовника“ по време на примирие и че администрацията се опитва незаконно да заобиколи конституционния контрол на Конгреса.

Военната кампания, известна като операция „Епична ярост“ (Operation Epic Fury), започна в края на февруари 2026 г. с цел унищожаване на иранските ядрени и ракетни съоръжения. Към момента ситуацията остава в състояние на „двойна блокада“, при която САЩ блокират Иран по море, а Техеран ограничава корабоплаването в Персийския залив.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    4 18 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Какъв град герой, като е под нацистка окупация?!?

    Коментиран от #6

    22:02 01.05.2026

  • 3 Помак

    3 3 Отговор
    Батко Милене ..ште пуснеш ли ..ютрс не ги гледай лъжливите маскари

    22:02 01.05.2026

  • 4 не може да бъде

    31 7 Отговор
    Другата новина за която някои несъзнателни граждани казват че ще бъде съобщена на закрито заседание на Конгреса е че евроатлантизмът се е удавил случайно в Ормузкия пролив!?А може би не случайно защото се оказало че не може да плува в такива води!?

    22:04 01.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фейк - либераст

    31 3 Отговор
    Ура! За днес набихме иранците защото изтече 60 дневния срок! От утре 60 дни за Куба, после пак 60 за Иран, след това може и да може, може и да не може както казва повелителя на планетата миротвореца Тръмп! Карай война да има, че челяд трябва да храни и осигурява!

    22:06 01.05.2026

  • 8 Свети Кибик-Юродив

    15 7 Отговор
    Бай Дончо е хитра лисица. Още утре може да заповяда, отново да започнат ударите. И така на всеки два месеца. Имам чувство, че използва войната не само срещу Китай, но и срещу ЕС. Цените на петрола сериозно удрят по икономиките. САЩ също са засегнати, но има една малка подробност. Най- големият производител на петрол в Света са, а освен това "прилапаха" и най- големите запаси в Света- Венецуелските.

    22:06 01.05.2026

  • 9 Пич

    17 1 Отговор
    Хахаха....... Другият път, когато Белият дом не знае какво прави, да ме питат мене!!! Както казах, тъй и стана!!! Аматьори...

    Коментиран от #15

    22:07 01.05.2026

  • 10 Kaлпазанин

    31 2 Отговор
    А кой ще плаща репарации на Иран ,???? И на света за говедарските и еврейските поразии

    Коментиран от #22

    22:07 01.05.2026

  • 11 Независимо от номерата

    25 3 Отговор
    на Тръмпона и как ще вземе завоя пред Конгреса, Иран продължава да стиска дъртите стафидки и да го прави за смях пред света.

    Тръмп ще трябва скоро да реши какво точно иска да прави, понеже сегашната патова ситуация всеки ден струва милиони на данъкоплатците в САЩ.

    22:08 01.05.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    5 21 Отговор
    Жалък, много жалък агент Краснов !!!
    Русия и непабедимата руска армия продължават ПЯТЬ годишната СВО. Отчитат поредни загуби - 4бр Су-57 унищожени в Челябинск от украинските въоръжени сили ☝️

    Коментиран от #28, #40

    22:09 01.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Браво Дони ♥️

    3 28 Отговор
    Гениален ход на Тръмп. Блестяща военна операция до този момент. Като обаче си оставя възможност ако ислямофашистите надигнат главици да ги подпука с нова операция под ново название.

    Коментиран от #18

    22:10 01.05.2026

  • 15 Пико4,

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Що не им се обади по-рано?Милионер да си станал,не да ти висят сополите тук.

    Коментиран от #17

    22:11 01.05.2026

  • 16 хъ хъ хъ

    19 2 Отговор
    Сигур рижко пак е победил😂

    22:11 01.05.2026

  • 17 Пич

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пико4,":

    Ти, с долнопробното име, отдавна съм милионер благодарение на балъците като тебе!!!

    22:12 01.05.2026

  • 18 Точно това

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "Браво Дони ♥️":

    разправяме през цялото време - сега ще проличи как Тръмп няма никаква стратегия за Ормуз.

    Поне да беше се договорил с Оман- една приятелска на Запада държава, да разположи няколко батареи ПВО и ракети на техния бряг, от другата страна на Ормуз.

    Преди да започне войната, а не сега, когато Иран го държат за орехите

    И това е само една възможна стратегия.

    Можеше и да стори същото и откъм Таджикистан.

    А не да разчита само на авиацията и флота. Те си свършиха перфектно работата. Но не е достатъчно.

    22:14 01.05.2026

  • 19 Щъркел

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Според мен /не ангажирам никой с моето мнение / ползват ти задния си биологичен отвор за вход .
    Аре чибаааа

    22:15 01.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дзак

    7 1 Отговор
    За Тръмп е по-добре да прехвърли на Конгреса решението да прекрати или продължи.

    22:16 01.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хе,хе...!

    14 3 Отговор
    Краварски номера!

    22:23 01.05.2026

  • 25 Рижия пуяк

    16 3 Отговор
    се обосра

    22:23 01.05.2026

  • 26 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Бай Дончо е уведоил Конгреса, че събира такъмите от Залива и го оставя на Иран да прибират такса за преминаване вместо САШТ да плащат репарации.

    22:24 01.05.2026

  • 27 Име

    6 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:28 01.05.2026

  • 28 Всъщност

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Краснов и Путлер водят съревнование за и д и о т на десетилетието.

    22:35 01.05.2026

  • 29 Българин

    2 5 Отговор
    И краварите се изложиха като немогликите.

    22:37 01.05.2026

  • 30 НЕ РАЗБРАХ

    3 3 Отговор
    Ционите победиха ли?

    22:37 01.05.2026

  • 31 ?????

    13 2 Отговор
    Уф.
    То даже е смешно кво постигнаха.
    Избиха дъртаците в Иран и докараха на власт младите вълци.
    Те затвориха Ормуз и унищожиха сума ти американски бази в района.
    Оказа се че американски бази на твоя територия не са гаранция за сигурност, а точно обратното.

    22:37 01.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Унизената "империя"

    3 1 Отговор
    Социопатичният психопат заби още няколко пирона в ковчега й!

    22:45 01.05.2026

  • 34 Фикри

    6 2 Отговор
    По-правилно "военната ОСЕРАЦИЯ", приключи

    22:47 01.05.2026

  • 35 еееееееееее

    1 2 Отговор
    некои ора яко ги пере сачмата , направи им сцепва гърнето

    22:48 01.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Републиканец

    0 1 Отговор
    А какво каза Кая? А Урсула? Ще купуваме ли дизел от САЩ?

    22:57 01.05.2026

  • 38 Разочарование

    3 2 Отговор
    Сега целия свят разбра че на Тръмп не може да се вярва и неусетно обедини всички, да се оправят без САЩ иначе ще имат проблем. Китай го разбраха че това е срещу тях. Махалото е задвижено. Видя се че армията на САЩ всъщост е слаба, и срещу сериозен отпор не държи. Сега ще почне да се връща защото никой не иска високи цени. И цялата глупост беше недомислена. НадявХа се но не стана както я мислеха

    22:59 01.05.2026

  • 39 Републиканец

    4 1 Отговор
    А какво каза Кая? А Урсула? Ще купуваме ли керосин от САЩ?

    Коментиран от #43, #44

    23:00 01.05.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Ихаааа ,Какви полюции имаш,хахвхх,с тая малката Халка много желания имаш,хахвх

    Коментиран от #45

    23:04 01.05.2026

  • 41 КЪС ХОЛИВУДСКИ

    1 1 Отговор
    СЦЕНАРИЙ С ПРЕДИЗВЕСТЕН КРАЙ

    23:05 01.05.2026

  • 42 ВЧЕРА ПО ТЕЛЕФОНА

    0 2 Отговор
    МАЙ Е ПОЛУЧИЛ ЗАПОВЕДТА ОТ ПУТИН И ДНЕС БЪРЗА ДА СЪОБЩИ

    23:09 01.05.2026

  • 43 Кая:

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Републиканец":

    Ще бомбя Путин докато даалдиса в бункера.

    23:14 01.05.2026

  • 44 Урсула :

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Републиканец":

    Оръжия за ВСУ да млати блатните примати!

    23:16 01.05.2026

  • 45 Оня с парчето

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Обичаш ли го рунтав?

    23:19 01.05.2026

  • 46 Номерата му край нямат

    0 0 Отговор
    Паркирали сме три самолетоносача около Иран, но то е само моряците да се припичат на слънце, а не да воюват.

    23:19 01.05.2026

  • 47 Юрий

    1 1 Отговор
    Един психопат който избраха най големите глупаци, направи най великата нация на маймуни.
    Подиграва се с конгреса и не могат да го спрат :))))
    Ето такъв цирк се вижда веднъж в живота.
    След Тръмп който и да изберат ще е все тая , защото репутацията на Америка е тотално срината.
    Цял свят ги смятат за идиоти.
    Този провал в Иран ще им струва Тайван и трета световна.
    Ако преди е имало Рим Берлин Токио
    Днес има Москва Пекин и Техеран.
    Само където Северна Корея е с ядрено оръжие което вече достига Америка .
    Китай е милиард и половина, руската армия участва във война . .
    Света който познавахме приключи

    23:22 01.05.2026