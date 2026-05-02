САЩ изтеглят 5 000 войници от Германия

Съединените щати ще изтеглят приблизително 5000 войници от Германия, съобщиха CBS News, Reuters и журналистката на Fox News Джаки Хайнрих в X.

„Решението беше взето след цялостен преглед на силите на ведомството в Европа и като се вземат предвид изискванията на театъра на военните действия и ситуацията на място“, заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел.

Очаква се изтеглянето да отнеме от шест месеца до година.

Висши служители на Пентагона определиха този ход като знак за недоволството на президента Доналд Тръмп от нивото на помощ, която европейските съюзници оказват на Съединените щати във войната с Иран.

Според данни на Пентагона, цитирани от CBS News, към декември 2025 г. над 36 000 американски войници са били разположени във военни бази в Германия. Освен това в Германия са разположени близо 1 500 резервисти и 11 500 цивилни служители.

На 30 април Тръмп обяви, че Съединените щати проучват възможността за намаляване на военния си контингент в Германия. Съобщението последва критики от германския канцлер Фридрих Мерц, който твърди, че Вашингтон няма „стратегия за излизане“ от войната с Иран и смята, че американската страна е „унижавана“ по време на преговорите.

Тръмп отговори, като каза, че канцлерът не знае за какво говори. Той също така посъветва Мерц да се съсредоточи върху прекратяването на украинския конфликт.

В началото на април The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че администрацията на Тръмп обмисля план за „наказване“ на определени членове на НАТО. Това се отнася до онези членове на алианса, които Белият дом е сметнал за недостатъчно полезни по време на операцията на САЩ в Иран. Планът е предвиждал изтегляне на американските войски от тези страни и разполагането им на места, които Вашингтон е сметнал за по-полезни.