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Мощни бури и предупреждения за торнадо връхлетяха Полша и Румъния

Мощни бури и предупреждения за торнадо връхлетяха Полша и Румъния

11 Юни, 2026 12:44, обновена 11 Юни, 2026 12:46 697 1

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Метеорологичните служби издадоха тревожни кодове за суперклетъчни бури, градушки и силни ветрове в няколко региона

Мощни бури и предупреждения за торнадо връхлетяха Полша и Румъния - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мощни и потенциално опасни бури засегнаха части от Полша и Румъния, като метеорологичните служби в двете страни предупредиха за риск от суперклетъчни гръмотевични бури, едри градушки, силни ветрове и дори възможна поява на торнадо, предава Фокус.

В Полша Институтът по метеорология и водно стопанство (IMGW) издаде серия предупреждения за отделни региони, след като над южната част на страната се развиха интензивни буреносни системи. По данни, цитирани от сайта Wiadomosci, са регистрирани суперклетъчни бури с проливни валежи, градушки и силни пориви на вятъра.

Най-силно засегнати са райони в Южна Полша, включително около Криница-Здруй, Дукла и Леско, където метеоролозите съобщават за ураганни пориви и интензивни валежи. В част от предупрежденията се посочва, че подобни суперклетъчни системи могат да доведат и до образуване на торнадо.

Експертите прогнозират, че нови буреносни клетки ще се придвижват от Словакия към южните и източните части на Полша, като съществува риск от тяхното допълнително усилване. Полският правителствен център за сигурност (RCB) също активира предупреждения за опасно време, а в социалните мрежи се появиха множество кадри от засегнатите райони.

В Румъния Националната метеорологична администрация (ANM) издаде оранжев код за опасно време в 17 окръга. Предупреждението, цитирано от агенция Agerpres, е валидно до утрешната сутрин и включва значителни количества валежи, гръмотевични бури и силни ветрове със скорост между 70 и 90 км/ч, както и градушки.

Засегнати са райони в Трансилвания, Молдова, Олтения, Мунтения и планинските области, където се очаква нестабилната атмосфера да се запази и през следващите часове.

Метеорологичните служби в двете страни подчертават, че ситуацията остава динамична и не се изключва допълнително усилване на бурите.


Полша
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  • 1 Кльоц

    3 2 Отговор
    И какво от това? Лято е има и бури, зимата има виелици. Виж ако това беше в Италия или Австрия ще облажим с наводнени автомобили.

    12:51 11.06.2026

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