Тръмп е убеден, че войната в Украйна може да приключи чрез преговори
  Тема: Украйна

Тръмп е убеден, че войната в Украйна може да приключи чрез преговори

2 Май, 2026 05:01, обновена 2 Май, 2026 05:10 819 16

Прекратихме осем войни. И мисля, че това трябва да е деветата, заяви американският президент

Тръмп е убеден, че войната в Украйна може да приключи чрез преговори - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е убеден, че украинският конфликт може да бъде разрешен чрез преговори.

Той потвърди това по време на реч в Уест Палм Бийч, Флорида, пред членове на местния клуб „Форум“.

Още новини от Украйна

„Прекратихме осем войни. И мисля, че това трябва да е деветата. Мисля, че ще стигнем до там“, каза американският лидер, коментирайки конфликта в Украйна. Той не даде подробности.

В момента преговорите за мир в Украйна се намират в критична фаза на застой, въпреки интензивните дипломатически усилия в началото на годината. Макар в началото на април да се появиха признаци за оптимизъм, текущата геополитическа ситуация и фундаменталните различия между страните възпрепятстват постигането на окончателно споразумение.

През януари и февруари бяха проведени няколко кръга от тристранни срещи (Украйна, Русия и САЩ) в Абу Даби и Женева. Постигнат беше напредък по технически въпроси, като значителен обмен на военнопленници (314 души), но не и пробив по политическите теми.

През март и април преговорният процес беше практически преустановен. Основните посредници, по-специално САЩ, пренасочиха вниманието си към ескалиращия конфликт в Близкия изток (между САЩ/Израел и Иран).

Администрацията на президента Тръмп постави краен срок до юни 2026 г. за постигане на всеобхватно мирно споразумение.

Президентът Зеленски изразява готовност за преговори „по всяко време“, но настоява, че няма да приеме споразумение за сметка на националния суверенитет. Киев се фокусира върху вътрешни реформи в армията, докато дипломацията е в застой.

Кремъл заявява, че преговорите не са „основен приоритет“ в момента. Москва продължава да настоява за признаване на окупираните територии като руски суверенитет, което остава най-голямата пречка.

САЩ предлагат план от 28 точки, включващ териториални отстъпки и избори в Украйна. ЕС, от своя страна, подготвя „коалиция на желаещите“ за гарантиране на евентуално прекратяване на огъня.

Въпреки че съветникът на Зеленски, Кирило Буданов, наскоро отбеляза, че страните „разбират границите на приемливото“, преговорите остават блокирани. Русия не проявява бързина за възобновяване на диалога, а Украйна се подготвя за продължителни военни действия чрез нови реформи в отбранителния сектор. С наближаването на крайния срок през юни се очаква нов дипломатически натиск.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ!!!

    3 8 Отговор
    Еми може, естествено! Понатисни го повечко оня, бункерния многоходовик, който започна тая война да се изтегли от Украйна!

    05:18 02.05.2026

  • 2 Зеления път

    6 3 Отговор
    Тръмп Миротвореца много добре знае, че войната в Украйна буквално означава живот за Зеленото. А, на Наркомански му се живее, ако го питаш и той не знае защо, ама ей така да краде, да се друса и да унищожава Украйна и украинците.

    Коментиран от #11, #12

    05:29 02.05.2026

  • 3 Коста

    1 3 Отговор
    Сделката е Куба за Окраина. Сделка има!

    05:29 02.05.2026

  • 4 баба Меца

    2 2 Отговор
    Лукави, а продължава транспортниците с оръжия от нашите данъци.

    05:30 02.05.2026

  • 5 Кораба майка:

    5 0 Отговор
    загубихме връзка с рижия пуяк. След възстановяване на връзката ще коригираме изказванията

    05:42 02.05.2026

  • 6 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор
    Първо трябва да фалират неофашистките режими в Европа и да секне паричния поток към крайна. Наливат ли се милиарди, войната няма да свърши, дори да свършат урките. Ще продължи с наемници.
    Господин Доналд Тръмп, вдигай митата на 100% и дизела 10€, за да свърши войната!

    06:10 02.05.2026

  • 7 Той нали я спря

    3 1 Отговор
    за 24 часа.Пак ли?

    06:12 02.05.2026

  • 8 Бункерният

    1 6 Отговор
    Тръмп Миротвореца много добре знае,че войната в Украйна буквално означава живот за ботокса.А на ботокса му се живее,ако го питаш и той не знае защо,ама ей така да краде,да усеща движухата и да унищожава русия и руснаците.

    06:12 02.05.2026

  • 9 Тече ли нафтата по улиците?

    1 4 Отговор
    Блатари мръсни?

    06:13 02.05.2026

  • 10 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор
    Пълна морска блокада на Европа от САЩ и конфискация на европейските танкери ще направи Европа неспособна да подкрепя бандеровския режим. САЩ трябва да разпределя петрола само за лоялни европейски страни.

    06:18 02.05.2026

  • 11 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления път":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁😁😁

    06:19 02.05.2026

  • 12 Ол1гофрен,

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления път":

    Спре ли войната Путлер е мъртъв.

    06:23 02.05.2026

  • 13 Рублевка

    2 1 Отговор
    Доналд Тръмп е поискал кодовете за атома за да накаже нелоялните европейци. Генералите едвам са го укротили. Конфискация на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕНЧЕСТ ФЛОТ ще свърши хубава работа. Дизел 10€ и войната ще секне.

    Коментиран от #14

    06:23 02.05.2026

  • 14 ма йк а ти

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Рублевка":

    Тесняк ли е?

    06:26 02.05.2026

  • 15 Смех

    1 2 Отговор
    Бункерният плъх поканил бай Дончо на парада на позора.Рижият споменал майка му😂😂😂

    06:31 02.05.2026

  • 16 Урсула фон дер Лайен, председател

    1 1 Отговор
    Войната ще приключи така, както свърши войната със СССР 1991г !!! С купони, пилешки бутчета и безрайни опашки за хляб ☝️😁😁

    06:51 02.05.2026