Тръмп е убеден, че войната в Украйна може да приключи чрез преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е убеден, че украинският конфликт може да бъде разрешен чрез преговори.

Той потвърди това по време на реч в Уест Палм Бийч, Флорида, пред членове на местния клуб „Форум“.

„Прекратихме осем войни. И мисля, че това трябва да е деветата. Мисля, че ще стигнем до там“, каза американският лидер, коментирайки конфликта в Украйна. Той не даде подробности.

В момента преговорите за мир в Украйна се намират в критична фаза на застой, въпреки интензивните дипломатически усилия в началото на годината. Макар в началото на април да се появиха признаци за оптимизъм, текущата геополитическа ситуация и фундаменталните различия между страните възпрепятстват постигането на окончателно споразумение.

През януари и февруари бяха проведени няколко кръга от тристранни срещи (Украйна, Русия и САЩ) в Абу Даби и Женева. Постигнат беше напредък по технически въпроси, като значителен обмен на военнопленници (314 души), но не и пробив по политическите теми.

През март и април преговорният процес беше практически преустановен. Основните посредници, по-специално САЩ, пренасочиха вниманието си към ескалиращия конфликт в Близкия изток (между САЩ/Израел и Иран).

Администрацията на президента Тръмп постави краен срок до юни 2026 г. за постигане на всеобхватно мирно споразумение.

Президентът Зеленски изразява готовност за преговори „по всяко време“, но настоява, че няма да приеме споразумение за сметка на националния суверенитет. Киев се фокусира върху вътрешни реформи в армията, докато дипломацията е в застой.

Кремъл заявява, че преговорите не са „основен приоритет“ в момента. Москва продължава да настоява за признаване на окупираните територии като руски суверенитет, което остава най-голямата пречка.

САЩ предлагат план от 28 точки, включващ териториални отстъпки и избори в Украйна. ЕС, от своя страна, подготвя „коалиция на желаещите“ за гарантиране на евентуално прекратяване на огъня.

Въпреки че съветникът на Зеленски, Кирило Буданов, наскоро отбеляза, че страните „разбират границите на приемливото“, преговорите остават блокирани. Русия не проявява бързина за възобновяване на диалога, а Украйна се подготвя за продължителни военни действия чрез нови реформи в отбранителния сектор. С наближаването на крайния срок през юни се очаква нов дипломатически натиск.