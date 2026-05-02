Тръмп за Иран: Или сключваме сделката, която искаме, или ги пращаме в ада завинаги. Не е вярно, че свършваме оръжието

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред привърженици във Флорида намерението си да търси сделка с Иран, която да удовлетворява САЩ.

„Справяме се много добре. Печелим“, заяви американският лидер, говорейки за войната срещу Иран.

"Ако това беше спортна борба, тя щеше да бъде спряна. Но те просто няма да се съгласят на сделката, от която се нуждаем. И ние ще се погрижим да бъде сключена както трябва. Няма да си тръгнем преждевременно и този проблем да се появи отново след три години“, заяви той.

На 1 май американският лидер официално уведоми Конгреса на САЩ, че Белият дом счита войната с Иран за приключила, позовавайки се на прекратяването на огъня, което влезе в сила на 7 април и впоследствие беше удължено. Тази стъпка обаче очевидно е била мотивирана предимно от необходимостта да се спазват националните закони, регулиращи използването на американски сили в конфликти в чужбина.

Изпълнителната власт на правителството на САЩ има правомощието да използва военни сили в чужбина за периоди над 60 дни само със законодателно разрешение, както е предвидено в Закона за военните правомощия от 1973 г. Междувременно 1 май отбеляза 60-ия ден от войната с Иран и Белият дом не поиска разрешение от Конгреса да продължи участието си в конфликта. Конституцията на САЩ предоставя на Конгреса, а не на президента, правомощието да обявява война.

Министерството на отбраната на САЩ ще продължи да актуализира структурата на силите си в зоната на отговорност в Близкия изток, както е необходимо и подходящо, за да противодейства на заплахите и да защитава Съединените щати, техните съюзници и партньори.

Това се посочва в послание на президента на САЩ Доналд Тръмп до председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън.

„Въпреки успеха на операцията на Съединените щати срещу Иран и продължаващите усилия за осигуряване на траен мир, заплахата остава значителна. Следователно Министерството на отбраната продължава да актуализира структурата на силите си в зоната на отговорност в отделните страни, както е необходимо и подходящо, за да противодейства на заплахите и да защитава Съединените щати, техните съюзници и партньори. Тези промени са подробно описани в класифицирано приложение към това писмо“, се казва в посланието.

Тръмп смята, че Вашингтон няма причина да се тревожи за изчерпването на арсеналите на Пентагона заради войната срещу Иран.

„Не, не“, каза той в отговор на въпрос дали изчерпването на арсеналите го тревожи пред репортери в Белия дом. „Имаме запаси по целия свят и можем да ги използваме, ако е необходимо. Имаме огромни запаси по целия свят“, заяви американският лидер.

Тръмп твърди, че е изправен пред избор между „да приключи завинаги“ с Иран, „да го взриви до смърт“ или да сключи сделка с Техеран.

Репортери попитаха президента какви варианти са му очертали американските военни в четвъртък относно Иран. „Различни варианти. Искаме ли просто да влезем и да ги взривим в ада, да ги довършим завинаги? Или искаме да се опитаме да сключим сделка? Искам да кажа, това са вариантите“, отговори американският лидер.

Той изрази мнение, че иранското ръководство е разделено, което усложнява процеса на преговори между Вашингтон и Техеран.

„Както можете да си представите, те са много разделени. Много разделени. Те не се разбират и това ни поставя в лоша позиция“, каза президентът.

Според него иранското ръководство се е разделило „на две или три фракции, може би четири“. Според Тръмп всички те искат да постигнат споразумение със Съединените щати, но поставят противоречиви искания. „Някои казват едно, други казват друго“, смята президентът. „Една група иска определена сделка. Друга група иска определена сделка, включително хардлайнерите“, твърди американският президент.