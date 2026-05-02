Bloomberg: Германия се готви за евентуална война

2 Май, 2026 14:37 1 796 102

В случай на военен конфликт в Европа, Германия би заела стратегически значима позиция поради местоположението и индустрията си

Германия започва да подготвя гражданската си инфраструктура за евентуален военен сценарий, въпреки недостига в бюджета на Бундесвера, съобщава Bloomberg.

„В Бремерхафен на балтийското крайбрежие на Германия, най-голямото пристанище в Европа, специализирано в превоз на превозни средства, претърпява модернизация на стойност 1,35 млрд. EUR. Публично финансираната инвестиция... е предназначена за укрепване на товарните платформи, така че те да могат да транспортират военно оборудване, като например 60-тонния танк Leopard, до бъдещи фронтови линии“, съобщава агенцията.

Както подчертава Bloomberg, този проект е част от мащабната подготовка на Германия за потенциална война. Агенцията отбелязва, че в случай на военен конфликт в Европа, Германия би заела стратегически значима позиция поради местоположението и индустрията си.

Както обаче съобщава агенцията, армията няма ресурси, за да финансира проекта самостоятелно, което кара германските власти да се обърнат към частния сектор за помощ. Сътрудничеството с компаниите обаче е затруднено от сложни процеси и липса на директен контакт между страните.

През април Германия официално одобри първата си военна стратегия. Документът поставя целта за създаване на най-силната армия в Европа до 2039 г. Стратегията определя Русия като „основна заплаха“. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че военната концепция на Германия е квинтесенцията на конфронтацията на Европа с Русия.


