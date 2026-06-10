Руските удари по черноморските пристанища на Украйна застрашават износа на зърно

Руските въздушни атаки срещу украинските черноморски пристанища вече са нанесли сериозни щети на експортните терминали и могат значително да намалят доставките на ключови стоки, включително селскостопанска продукция. Това предупреждава Украинският синдикат на производителите на хранителни стоки (UAC), цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според организацията почти целият украински износ на желязна руда и над 90% от селскостопанската продукция преминава през трите основни пристанища в района на Одеса. Този регион е ключов логистичен център, от който зависят значителни приходи за страната.

През последните месеци атаките срещу пристанищната инфраструктура са се засилили, като са засегнати терминали и складове за зърно и слънчогледово олио. Според представители на сектора щетите вече затрудняват възстановяването и нормалната работа на съоръженията.

„Ситуацията е достигнала критична точка“, се посочва в позиция на синдиката, който предупреждава, че продължаващите удари разрушават логистичното сърце на страната.

От бранша допълват, че без допълнителна държавна и международна финансова подкрепа ремонтите ще станат невъзможни, което би довело до срив в износа и натиск върху земеделските производители.

Според оценки на Световната банка нуждите за възстановяване на транспортния сектор на Украйна възлизат на десетки милиарди долари, като значителна част от щетите е свързана с ограничен достъп до пристанищата.

Украйна е изнесла над 34 млн. тона зърно от началото на текущия сезон, спрямо 38,6 млн. тона за същия период на предходната година, сочат официални данни.