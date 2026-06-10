Руските удари по черноморските пристанища на Украйна застрашават износа на зърно

Руските въздушни атаки срещу украинските черноморски пристанища вече са нанесли сериозни щети на експортните терминали и могат значително да намалят доставките на ключови стоки, включително селскостопанска продукция. Това предупреждава Украинският синдикат на производителите на хранителни стоки (UAC), цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Според организацията почти целият украински износ на желязна руда и над 90% от селскостопанската продукция преминава през трите основни пристанища в района на Одеса. Този регион е ключов логистичен център, от който зависят значителни приходи за страната.
През последните месеци атаките срещу пристанищната инфраструктура са се засилили, като са засегнати терминали и складове за зърно и слънчогледово олио. Според представители на сектора щетите вече затрудняват възстановяването и нормалната работа на съоръженията.
„Ситуацията е достигнала критична точка“, се посочва в позиция на синдиката, който предупреждава, че продължаващите удари разрушават логистичното сърце на страната.
От бранша допълват, че без допълнителна държавна и международна финансова подкрепа ремонтите ще станат невъзможни, което би довело до срив в износа и натиск върху земеделските производители.
Според оценки на Световната банка нуждите за възстановяване на транспортния сектор на Украйна възлизат на десетки милиарди долари, като значителна част от щетите е свързана с ограничен достъп до пристанищата.
Украйна е изнесла над 34 млн. тона зърно от началото на текущия сезон, спрямо 38,6 млн. тона за същия период на предходната година, сочат официални данни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #29, #45
12:02 10.06.2026
2 В Киев за три дни
Коментиран от #6, #38, #55
12:04 10.06.2026
3 хаха
Комисарката по правата на детето Олга Ярославская твърди, че много трудови лагери биха могли да осигурят работа и структура.
Коментиран от #12, #26, #35, #42
12:04 10.06.2026
4 Унуфри
12:07 10.06.2026
5 Баце ЕООД
12:08 10.06.2026
6 Братленце
До коментар #2 от "В Киев за три дни":Какво имат общо едното с другото? Ти мозък имаш ли изобщо??
Коментиран от #16
12:09 10.06.2026
7 ДрайвингПлежър
Че България е на плюс от приемането на Украинските бежанци. Държавният бюджет, нито един Български гражданин не са ощетени. А това че каyнa мунчо си прави пиар е заради провала за доходи,цени, битка с корупцията ...България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.
България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).
Коментиран от #11, #14, #47, #48, #66
12:10 10.06.2026
8 Някой
12:10 10.06.2026
9 оня с коня
12:11 10.06.2026
10 Антирашист 221
Коментиран от #24, #50
12:11 10.06.2026
11 Някой
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Гледай сега, оръжейните заводи в България са частни, така че печалбата не отива в бюджета на страната, а в частния джоб. Даже не е ясно какви данъци плащат.
12:12 10.06.2026
12 От Киев за три дни
До коментар #3 от "хаха":За мотивация на 12 годишните са предвидени Ак 47 в тила. По последни данни Москва е с най-бързо разрастващото се мюсюлманско население в света!!! Браво на В.В.П! Васка на Китай господар на члмите!
Коментиран от #23
12:12 10.06.2026
13 Историк
Коментиран от #19, #21
12:13 10.06.2026
14 хаха🤣
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Конски не се прави на оригинален под чужд ник ,силата ти е в ръгане на коо. Жени шпаги в га,zyндера тии ,демек някой да те драйваа в 10ката 🎯 умириссана !
Коментиран от #41
12:15 10.06.2026
15 Госあ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":При капитализма няма “наше зърно” ! Нищо не е наше. Всичко е на олигархията и банките
12:15 10.06.2026
16 От Киев за три дни
До коментар #6 от "Братленце":2022 като блокираха Одеса, Украйна изнасяше през нашите, Румънските и гръцките пристанища!
12:15 10.06.2026
17 Госあ
12:16 10.06.2026
18 Смешник
12:17 10.06.2026
19 Истината
До коментар #13 от "Историк":Що само пропусна да споменеш името и : Джуунайтид Снейкс ъв ИзраХелл!
12:17 10.06.2026
20 Някой
12:19 10.06.2026
21 Мурка
До коментар #13 от "Историк":Империята на ДОБРОТО ЗАПАЛИ БЛИЗКИЯТ ИЗТОК --след като 30-40 000 КОЗАРИ БЕЗ ТАНКОВЕ САМОЛЕТИ АРТИЛЕРИЯ ГИ РАЗТУРИ КАТО КАТО БЕСНИ ПСЕТА И СЕ ЛОВЯХА ЗА КОЛЕСНИЦИТЕ НА ФЪРЧУПЛАНИТЕ
Коментиран от #27
12:21 10.06.2026
22 Бесен- Язовец
29 танкера.. приватизирани от Бай ДОНЧО МИРОТВОРЕЦА!
А бункерния Пен ДЕЛ дума за.. монголски пролетни и летни... Движухи ?!?
Хихихихихи
Коментиран от #30, #58
12:21 10.06.2026
23 Лопата Орешник
До коментар #12 от "От Киев за три дни":По последни данни? Ей смешно човече, данните се поднасят както е удобно! Я се разходи в Париж или Лондон или Берлин и опитай да пребориш мюсюлманите там!! То ако в Москва е имало 100 мюсюлмани и са станали 200 , това е 100 процента прираст и може да е най многото, обаче изобщо не означава, че са има най много мюсюлмани!! Твоята статистика е поднесена както дявола чете евангелието!! Само калъфи като теб могат да я приемат буквално без да видят контекста! Пак казвам, разходи се из столиците на великите сили!! Хюсеин Обама беше президент на САЩ! Хюсеин, момче!! Знаеш кой беше премиер на Великобритания! Знаеш и как изглежда националния отбор на Франция, там няма бели! Тръгнал да ми говори за Москва!! Когато там е имало университети , в Западна Европа са уринирали в канчета!
Коментиран от #31, #39
12:22 10.06.2026
24 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #10 от "Антирашист 221":Лука ,пак си търсиш някой да те шпорри в дир.никкка безплатно ,свършиха мечтателите,трябва вече яко да ръсиш ,за да ти топят чушки 🌶️ в загорелия ,умирисан бобец,няма вече кой да ти се връзва на лакардиите за фашизъма и комунизъма, свърши вече тази ,риишшш?!
12:22 10.06.2026
25 УДРИ С ЛОПАТАТА
12:23 10.06.2026
26 12 години
До коментар #3 от "хаха":Са малко, поне на 14 трябва да са младите трудоваци, навремето в България границата беше 16 години, което е оптималният вариант. Иначе самата идея е много добра, младежите се учат на труд и дисциплина, самостоятелност и отговорност, печелят си и малко пари през летните месеци. Създават се нови контакти и приятелства, същевременно постоянно работещите в сектора възрастни имат възможност да използват отпуска през лятото без това да забавя и нарушава работния процес. Колкото и да се отрича от сегашните "демократи и евроатлантици" организацията по социалистическо време беше направена много мъдро и ефективно и България буквално цъфтеше. Хубаво е някои успешни модели и практики от онова време да бъдат възобновени.
12:24 10.06.2026
27 Нищо подобно
До коментар #21 от "Мурка":Некви чаршафе със пикапе наритаха монгольята от Сирия за....3 ДНЯ!
АааааааХахахаха
А..бойфренда на ху.. йло... БАШО БЕГАЧКАТА,..верно увисна на колесника....
АааааааХахахаха
Коментиран от #32, #34, #56
12:25 10.06.2026
28 Еми,така е...!
12:26 10.06.2026
29 Пешо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да питам защо сащ могат д аблокират куба венецуела и ран , а русия да не блокират украйна
12:27 10.06.2026
30 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #22 от "Бесен- Язовец":Лап Пай Уйотт бре кюстендилски безказармен хъесосс !
12:27 10.06.2026
31 Ту пой ДА?
До коментар #23 от "Лопата Орешник":14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики!!!
И бакшиш... Повече от 74 000 Африкански кюмюр братушки
Ееееедехееее
Коментиран от #37
12:28 10.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Военен
До коментар #27 от "Нищо подобно":Сирийската армия са мшки
Коментиран от #40
12:30 10.06.2026
35 Хапчетата...
До коментар #3 от "хаха":...спешно...!!!
12:31 10.06.2026
36 Шафьоро
12:31 10.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Голям кеф
До коментар #2 от "В Киев за три дни":500 км с гондола.
Коментиран от #43
12:33 10.06.2026
39 В Киев за три дни
До коментар #23 от "Лопата Орешник":Не най-голямото, а най-бързо нарастващото!!! Въпроса е защо!?! Може би 1 500 000 наториха Украйна и сега няма работници... Може би за това ще карате 12 годишни да работят и ще вкарвате члми от централна Азия!?!
12:34 10.06.2026
40 Тъй де
До коментар #34 от "Военен":БЛИЦКРИГА в Сирия беше...3 ДНЯ!
г.. ЕЙ могучая и Башо избегаха... Геройски като... деревянски Шлю Хи...
👍😄👍
Коментиран от #49
12:34 10.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #3 от "хаха":Украйна започна да мобилизира за фронта дядовци и тинейджъри. Там вече никой нищо не работи по липса на електричество. Европа ги храни, НАТО ги брани. Паразити.
Коментиран от #44
12:35 10.06.2026
43 В Киев за три дни
До коментар #38 от "Голям кеф":Поне имат дизел да ги заредят! ;Д на война, като навойна!
Коментиран от #52
12:37 10.06.2026
44 Пияната па е объркала
До коментар #42 от "Хахаха!🎺🥳😀":Опорки те! ))))
Младежите до 26 г. ..и тези над 60 не подлежат на мобилизация..по закон!!
ЧетИ Мало Умнико а не повтаряй фашистките опорки от кремля
))))
Коментиран от #54, #65
12:40 10.06.2026
45 не си прав
До коментар #1 от "Последния Софиянец":внася се украински боклук и пшеницата, слънчогледа и царвицата са от там.
Радиация от чернобил.
12:40 10.06.2026
46 Хахаха!🎺🥳😀
12:42 10.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 в заблуда си
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":заводите повечетоса частни и те произвеждат и изнасятза укростан, но сметката се плаща от българия.
Хаххахаха нищо не знаеш. Същото се е случило през 1940 - 40 когато сме финансирали парично и материално фашистка Германия.
12:42 10.06.2026
49 Чиниш ми се
До коментар #40 от "Тъй де":ПП. пидд раzzин ,като истински лама петроханец си тппп но нахъсан и напорист въпреки че си вече дррррта ма zzz тия ☝️ !
Коментиран от #51, #57
12:42 10.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Оня с парчето
До коментар #49 от "Чиниш ми се":Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #59
12:44 10.06.2026
52 Ганю Келепира
До коментар #43 от "В Киев за три дни":Няма страшно, ско нямат и дизел ще им дадем, и зърното ще им изкупим, барабар с хербицидите и бандитите ще им приютим.
12:44 10.06.2026
53 Бисер
12:45 10.06.2026
54 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #44 от "Пияната па е объркала":Първо ги натоварват в буса с малко бой, после с още бой в ТЦК ги карат да подпишат, че са доброволци. За доброволците няма възрастови ограничения. Пълно е с филмчета във Фейсбук, как ги бият.
12:45 10.06.2026
55 Пореден фейк.
До коментар #2 от "В Киев за три дни":Проблемът ти, че разпространяваш клюки. Марк Мили - бывш Председател на Обединен комитет на началниците на штабовете на брифинг в 2022 г. е предположил - Киев за 3 дни.
Коментиран от #62
12:47 10.06.2026
56 Аве мишкар
До коментар #27 от "Нищо подобно":ти още ли дишаш ве,трябва да поправим тази грешка
12:47 10.06.2026
57 Славков
До коментар #49 от "Чиниш ми се":Нищо лично, човече но изглеждаш жалко и евтино като копираш постовете на Безниковия!
Прояви малки повече креативност и фантазия
Коментиран от #61, #63
12:47 10.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Концлагера Украйна
12:52 10.06.2026
61 Чиниш ми се
До коментар #57 от "Славков":Славков , тисси. безниковия пид дираzzин,знам че дол нитте ге.й .Зерри сте много мнителни ,тънкообидни и най вече супер отмъстителни .Ти кая честно ,пука ми на Надда Ренко 😂😂😂 .
12:52 10.06.2026
62 НИЩО подобно
До коментар #55 от "Пореден фейк.":АааааааХахахаха
24. 02. 24
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
2 ДНЯ и ВСЕ!
ПОЛТАРА ДНЯ!
2 ДНЯ, Господи та това е Украйна!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!!
Това не е Война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг - ху.. йло
АааааааХахахаха
12:53 10.06.2026
63 Чиниш ми се
До коментар #57 от "Славков":Славков ,ако ми дуу хаашшш пред публика ,обещавам да не ти ползвам постовете и никовете ,Чикитта .Имаме ли Дийл както се изразява бай Перукан ?
12:55 10.06.2026
64 Баце
12:55 10.06.2026
65 Бъркаш се
До коментар #44 от "Пияната па е объркала":ти прочети малко,в уср@йна бандерите всичко живо над 18 го тикат в буса и го пращат да става храна за червеите
12:56 10.06.2026
66 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":АЛООО СЪЪРВУЛ ..98БРОЯ БТР 60 .78 БРОЯ МТЛБ , 58 БРОЯ ГВОЗДИКА , 580 КАРТЕЧНИЦИ , МИЛИОНИ ПАТРОНИ ...Е ТОВА Е БЕЗПЛАТНО НООО РУСИЯ ЧЕ ВЪРНЕ БЕЗПЛАТНО И НЯКОЛКО ОРЕШНИКА ...ДАНО ПАДНАТ НА ТВОЯТА ЛЪЖЛИВА ТИКВА
12:56 10.06.2026