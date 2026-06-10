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Руските удари по черноморските пристанища на Украйна застрашават износа на зърно
  Тема: Украйна

Руските удари по черноморските пристанища на Украйна застрашават износа на зърно

10 Юни, 2026 11:58 962 66

  • украйна-
  • русия-
  • зърно-
  • пристанище-
  • износ-
  • одеса

Инфраструктурата в Одеска област е под натиск, предупреждават производители на храни

Руските удари по черноморските пристанища на Украйна застрашават износа на зърно - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските въздушни атаки срещу украинските черноморски пристанища вече са нанесли сериозни щети на експортните терминали и могат значително да намалят доставките на ключови стоки, включително селскостопанска продукция. Това предупреждава Украинският синдикат на производителите на хранителни стоки (UAC), цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според организацията почти целият украински износ на желязна руда и над 90% от селскостопанската продукция преминава през трите основни пристанища в района на Одеса. Този регион е ключов логистичен център, от който зависят значителни приходи за страната.

През последните месеци атаките срещу пристанищната инфраструктура са се засилили, като са засегнати терминали и складове за зърно и слънчогледово олио. Според представители на сектора щетите вече затрудняват възстановяването и нормалната работа на съоръженията.

„Ситуацията е достигнала критична точка“, се посочва в позиция на синдиката, който предупреждава, че продължаващите удари разрушават логистичното сърце на страната.

От бранша допълват, че без допълнителна държавна и международна финансова подкрепа ремонтите ще станат невъзможни, което би довело до срив в износа и натиск върху земеделските производители.

Според оценки на Световната банка нуждите за възстановяване на транспортния сектор на Украйна възлизат на десетки милиарди долари, като значителна част от щетите е свързана с ограничен достъп до пристанищата.

Украйна е изнесла над 34 млн. тона зърно от началото на текущия сезон, спрямо 38,6 млн. тона за същия период на предходната година, сочат официални данни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    Нашето зърно отива в Египет и Алжир а в България внасят гръцка плява

    Коментиран от #15, #29, #45

    12:02 10.06.2026

  • 2 В Киев за три дни

    9 5 Отговор
    Няма страшно, във Варна и Бургас пристанищата работят. Нищо ново под слънцето!

    Коментиран от #6, #38, #55

    12:04 10.06.2026

  • 3 хаха

    4 28 Отговор
    Русия обмисля намаляване на законовата възраст за трудоспособност до 12 години и възраждане на летни трудови лагери от съветски тип, за да се справи с острия недостиг на работна сила, причинен от войната в Украйна и демографския спад в страната.

    Комисарката по правата на детето Олга Ярославская твърди, че много трудови лагери биха могли да осигурят работа и структура.

    Коментиран от #12, #26, #35, #42

    12:04 10.06.2026

  • 4 Унуфри

    30 1 Отговор
    А плаващите мини и дроновете не застрашават

    12:07 10.06.2026

  • 5 Баце ЕООД

    9 4 Отговор
    Кво зърно е.. Закривай руската територия. ЕС и нато се провали

    12:08 10.06.2026

  • 6 Братленце

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "В Киев за три дни":

    Какво имат общо едното с другото? Ти мозък имаш ли изобщо??

    Коментиран от #16

    12:09 10.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    5 22 Отговор
    България никога не е подарявала оръжие на Украйна! Няколкото ни военни завода работят на пълен капацитет и продаваме оръжие на западни оръжейни компании които след това или подаряват или продават на Украйна. Нашата страна печели милиарди евро които постъпват в бюджета за социални плащания. Kayна мунчо след грандиозния му провал за цени ,доходи ,битка с олигархията, назначаване на калинки,след назначаването в ЦИК на дама чийто син живее с дъщеря му ,след целия този провал мунчо боташа стигна до кризисния пиар че " спира помощта за Украйна". България съвсем затъва икономически и финансово и зимата обявява дефолт. А и от Украинските бежанци страната е на плюс. Дали сме за тях около 20 млн.евро а ето колко сме получили. Друг е въпроса дали влязоха в бюджета или са откраднати от олигарси.От БНТ -
    Че България е на плюс от приемането на Украинските бежанци. Държавният бюджет, нито един Български гражданин не са ощетени. А това че каyнa мунчо си прави пиар е заради провала за доходи,цени, битка с корупцията ...България досега е дала 20 млн.евро за бежанците а ето колко е получила според БНТ -
    Европейската комисия изплати днес над 3,5 милиарда евро на държавите членки от ЕС, предназначени за украинските бежанци.

    България е получила 148 360 870 евро от кохезионните фондове. Най-много средства получава Полша - 562 098 072 евро, тъй като страната е приела най-много бежанци от Украйна. Парите са по линия на инструмента за сближаване за бежанците в Европа (CARE).

    Коментиран от #11, #14, #47, #48, #66

    12:10 10.06.2026

  • 8 Някой

    20 2 Отговор
    Ми, това си е изцяло украински проблем! Да си сърбат попарата.

    12:10 10.06.2026

  • 9 оня с коня

    17 2 Отговор
    Няма да изнасяте зърно ,изнасяйте жрици на любовта и весели вдовички и без това имате милиони от тях .

    12:11 10.06.2026

  • 10 Антирашист 221

    1 18 Отговор
    Заарова отново се опитва да манипулира! Кой ли и вярва ?

    Коментиран от #24, #50

    12:11 10.06.2026

  • 11 Някой

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Гледай сега, оръжейните заводи в България са частни, така че печалбата не отива в бюджета на страната, а в частния джоб. Даже не е ясно какви данъци плащат.

    12:12 10.06.2026

  • 12 От Киев за три дни

    0 17 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    За мотивация на 12 годишните са предвидени Ак 47 в тила. По последни данни Москва е с най-бързо разрастващото се мюсюлманско население в света!!! Браво на В.В.П! Васка на Китай господар на члмите!

    Коментиран от #23

    12:12 10.06.2026

  • 13 Историк

    3 19 Отговор
    Империята на злото, лъжата, смъртта, войната може само това да твори. Докато не бъде смачкана, нищо добро не очаква света.

    Коментиран от #19, #21

    12:13 10.06.2026

  • 14 хаха🤣

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Конски не се прави на оригинален под чужд ник ,силата ти е в ръгане на коо. Жени шпаги в га,zyндера тии ,демек някой да те драйваа в 10ката 🎯 умириссана !

    Коментиран от #41

    12:15 10.06.2026

  • 15 Госあ

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    При капитализма няма “наше зърно” ! Нищо не е наше. Всичко е на олигархията и банките

    12:15 10.06.2026

  • 16 От Киев за три дни

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Братленце":

    2022 като блокираха Одеса, Украйна изнасяше през нашите, Румънските и гръцките пристанища!

    12:15 10.06.2026

  • 17 Госあ

    14 0 Отговор
    Иначе, малко им е боя на укронацистите !

    12:16 10.06.2026

  • 18 Смешник

    12 0 Отговор
    И най вече спират и унищожават военната помощ за фашисткия режим на Зеления по море

    12:17 10.06.2026

  • 19 Истината

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Що само пропусна да споменеш името и : Джуунайтид Снейкс ъв ИзраХелл!

    12:17 10.06.2026

  • 20 Някой

    14 0 Отговор
    Ааа сетиха се за зърното. А когато нарушиха договора за това да не се атакуват невоенни кораби и атакува танкери, е това е следствието. Тези на Зеленски нарушиха договора. Това е негова заслуга!

    12:19 10.06.2026

  • 21 Мурка

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Империята на ДОБРОТО ЗАПАЛИ БЛИЗКИЯТ ИЗТОК --след като 30-40 000 КОЗАРИ БЕЗ ТАНКОВЕ САМОЛЕТИ АРТИЛЕРИЯ ГИ РАЗТУРИ КАТО КАТО БЕСНИ ПСЕТА И СЕ ЛОВЯХА ЗА КОЛЕСНИЦИТЕ НА ФЪРЧУПЛАНИТЕ

    Коментиран от #27

    12:21 10.06.2026

  • 22 Бесен- Язовец

    1 14 Отговор
    51 унищожени монголски корабли, и 2 подводници! Във Кримските 4 пристанища не остана нито един кораб!
    29 танкера.. приватизирани от Бай ДОНЧО МИРОТВОРЕЦА!
    А бункерния Пен ДЕЛ дума за.. монголски пролетни и летни... Движухи ?!?
    Хихихихихи

    Коментиран от #30, #58

    12:21 10.06.2026

  • 23 Лопата Орешник

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "От Киев за три дни":

    По последни данни? Ей смешно човече, данните се поднасят както е удобно! Я се разходи в Париж или Лондон или Берлин и опитай да пребориш мюсюлманите там!! То ако в Москва е имало 100 мюсюлмани и са станали 200 , това е 100 процента прираст и може да е най многото, обаче изобщо не означава, че са има най много мюсюлмани!! Твоята статистика е поднесена както дявола чете евангелието!! Само калъфи като теб могат да я приемат буквално без да видят контекста! Пак казвам, разходи се из столиците на великите сили!! Хюсеин Обама беше президент на САЩ! Хюсеин, момче!! Знаеш кой беше премиер на Великобритания! Знаеш и как изглежда националния отбор на Франция, там няма бели! Тръгнал да ми говори за Москва!! Когато там е имало университети , в Западна Европа са уринирали в канчета!

    Коментиран от #31, #39

    12:22 10.06.2026

  • 24 Лука ПАК КРАДЕШ

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Антирашист 221":

    Лука ,пак си търсиш някой да те шпорри в дир.никкка безплатно ,свършиха мечтателите,трябва вече яко да ръсиш ,за да ти топят чушки 🌶️ в загорелия ,умирисан бобец,няма вече кой да ти се връзва на лакардиите за фашизъма и комунизъма, свърши вече тази ,риишшш?!

    12:22 10.06.2026

  • 25 УДРИ С ЛОПАТАТА

    13 0 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    12:23 10.06.2026

  • 26 12 години

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Са малко, поне на 14 трябва да са младите трудоваци, навремето в България границата беше 16 години, което е оптималният вариант. Иначе самата идея е много добра, младежите се учат на труд и дисциплина, самостоятелност и отговорност, печелят си и малко пари през летните месеци. Създават се нови контакти и приятелства, същевременно постоянно работещите в сектора възрастни имат възможност да използват отпуска през лятото без това да забавя и нарушава работния процес. Колкото и да се отрича от сегашните "демократи и евроатлантици" организацията по социалистическо време беше направена много мъдро и ефективно и България буквално цъфтеше. Хубаво е някои успешни модели и практики от онова време да бъдат възобновени.

    12:24 10.06.2026

  • 27 Нищо подобно

    1 9 Отговор

    До коментар #21 от "Мурка":

    Некви чаршафе със пикапе наритаха монгольята от Сирия за....3 ДНЯ!
    АааааааХахахаха
    А..бойфренда на ху.. йло... БАШО БЕГАЧКАТА,..верно увисна на колесника....
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #32, #34, #56

    12:25 10.06.2026

  • 28 Еми,така е...!

    6 1 Отговор
    Украинските удари ,пък застрашават руският износ на петрол...?!

    12:26 10.06.2026

  • 29 Пешо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да питам защо сащ могат д аблокират куба венецуела и ран , а русия да не блокират украйна

    12:27 10.06.2026

  • 30 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бесен- Язовец":

    Лап Пай Уйотт бре кюстендилски безказармен хъесосс !

    12:27 10.06.2026

  • 31 Ту пой ДА?

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Лопата Орешник":

    14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики!!!
    И бакшиш... Повече от 74 000 Африкански кюмюр братушки
    Ееееедехееее

    Коментиран от #37

    12:28 10.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Военен

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Нищо подобно":

    Сирийската армия са мшки

    Коментиран от #40

    12:30 10.06.2026

  • 35 Хапчетата...

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    ...спешно...!!!

    12:31 10.06.2026

  • 36 Шафьоро

    1 5 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    12:31 10.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Голям кеф

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "В Киев за три дни":

    500 км с гондола.

    Коментиран от #43

    12:33 10.06.2026

  • 39 В Киев за три дни

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Лопата Орешник":

    Не най-голямото, а най-бързо нарастващото!!! Въпроса е защо!?! Може би 1 500 000 наториха Украйна и сега няма работници... Може би за това ще карате 12 годишни да работят и ще вкарвате члми от централна Азия!?!

    12:34 10.06.2026

  • 40 Тъй де

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Военен":

    БЛИЦКРИГА в Сирия беше...3 ДНЯ!
    г.. ЕЙ могучая и Башо избегаха... Геройски като... деревянски Шлю Хи...
    👍😄👍

    Коментиран от #49

    12:34 10.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хахаха!🎺🥳😀

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Украйна започна да мобилизира за фронта дядовци и тинейджъри. Там вече никой нищо не работи по липса на електричество. Европа ги храни, НАТО ги брани. Паразити.

    Коментиран от #44

    12:35 10.06.2026

  • 43 В Киев за три дни

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Голям кеф":

    Поне имат дизел да ги заредят! ;Д на война, като навойна!

    Коментиран от #52

    12:37 10.06.2026

  • 44 Пияната па е объркала

    1 8 Отговор

    До коментар #42 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Опорки те! ))))
    Младежите до 26 г. ..и тези над 60 не подлежат на мобилизация..по закон!!
    ЧетИ Мало Умнико а не повтаряй фашистките опорки от кремля
    ))))

    Коментиран от #54, #65

    12:40 10.06.2026

  • 45 не си прав

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    внася се украински боклук и пшеницата, слънчогледа и царвицата са от там.
    Радиация от чернобил.

    12:40 10.06.2026

  • 46 Хахаха!🎺🥳😀

    6 1 Отговор
    За една баничка и няколко цигари по цял ден се подиграват на Русия, а не виждат, какви са цените в магазините, защото майките им ги хранят. Келеши! България фалира бре! Ще мрете от глад в панелките като спрат на майките ви пенсиите!

    12:42 10.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 в заблуда си

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    заводите повечетоса частни и те произвеждат и изнасятза укростан, но сметката се плаща от българия.

    Хаххахаха нищо не знаеш. Същото се е случило през 1940 - 40 когато сме финансирали парично и материално фашистка Германия.

    12:42 10.06.2026

  • 49 Чиниш ми се

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Тъй де":

    ПП. пидд раzzин ,като истински лама петроханец си тппп но нахъсан и напорист въпреки че си вече дррррта ма zzz тия ☝️ !

    Коментиран от #51, #57

    12:42 10.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Оня с парчето

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Чиниш ми се":

    Ако ти го намаам ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #59

    12:44 10.06.2026

  • 52 Ганю Келепира

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "В Киев за три дни":

    Няма страшно, ско нямат и дизел ще им дадем, и зърното ще им изкупим, барабар с хербицидите и бандитите ще им приютим.

    12:44 10.06.2026

  • 53 Бисер

    4 0 Отговор
    Само едно ще кажа - още, още и без жал!

    12:45 10.06.2026

  • 54 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пияната па е объркала":

    Първо ги натоварват в буса с малко бой, после с още бой в ТЦК ги карат да подпишат, че са доброволци. За доброволците няма възрастови ограничения. Пълно е с филмчета във Фейсбук, как ги бият.

    12:45 10.06.2026

  • 55 Пореден фейк.

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "В Киев за три дни":

    Проблемът ти, че разпространяваш клюки. Марк Мили - бывш Председател на Обединен комитет на началниците на штабовете на брифинг в 2022 г. е предположил - Киев за 3 дни.

    Коментиран от #62

    12:47 10.06.2026

  • 56 Аве мишкар

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Нищо подобно":

    ти още ли дишаш ве,трябва да поправим тази грешка

    12:47 10.06.2026

  • 57 Славков

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Чиниш ми се":

    Нищо лично, човече но изглеждаш жалко и евтино като копираш постовете на Безниковия!
    Прояви малки повече креативност и фантазия

    Коментиран от #61, #63

    12:47 10.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Концлагера Украйна

    2 0 Отговор
    Украйна е раково образувание на руска земя. Крадяха руския природен газ и нефт, крадяха руските въглища и стомана, крадат руското жито. Нищо не са създали украинците, освен бандитски банди.

    12:52 10.06.2026

  • 61 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Славков":

    Славков , тисси. безниковия пид дираzzин,знам че дол нитте ге.й .Зерри сте много мнителни ,тънкообидни и най вече супер отмъстителни .Ти кая честно ,пука ми на Надда Ренко 😂😂😂 .

    12:52 10.06.2026

  • 62 НИЩО подобно

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Пореден фейк.":

    АааааааХахахаха
    24. 02. 24
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    ПОЛТАРА ДНЯ!
    2 ДНЯ, Господи та това е Украйна!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!!
    Това не е Война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг - ху.. йло
    АааааааХахахаха

    12:53 10.06.2026

  • 63 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Славков":

    Славков ,ако ми дуу хаашшш пред публика ,обещавам да не ти ползвам постовете и никовете ,Чикитта .Имаме ли Дийл както се изразява бай Перукан ?

    12:55 10.06.2026

  • 64 Баце

    2 0 Отговор
    Щом украйна удря по автобуси с работещи граждани, защо руснаците да не удрят по пристанища с работещи граждани и кораби.

    12:55 10.06.2026

  • 65 Бъркаш се

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пияната па е объркала":

    ти прочети малко,в уср@йна бандерите всичко живо над 18 го тикат в буса и го пращат да става храна за червеите

    12:56 10.06.2026

  • 66 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    АЛООО СЪЪРВУЛ ..98БРОЯ БТР 60 .78 БРОЯ МТЛБ , 58 БРОЯ ГВОЗДИКА , 580 КАРТЕЧНИЦИ , МИЛИОНИ ПАТРОНИ ...Е ТОВА Е БЕЗПЛАТНО НООО РУСИЯ ЧЕ ВЪРНЕ БЕЗПЛАТНО И НЯКОЛКО ОРЕШНИКА ...ДАНО ПАДНАТ НА ТВОЯТА ЛЪЖЛИВА ТИКВА

    12:56 10.06.2026

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