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Германската бригада в Литва проведе първи бойни стрелби в рамките на мащабно учение на НАТО

Германската бригада в Литва проведе първи бойни стрелби в рамките на мащабно учение на НАТО

10 Юни, 2026 14:25, обновена 10 Юни, 2026 14:25 363 7

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В маневрите край границата с Беларус участват хиляди военнослужещи, стотици бойни машини и над 300 дрона

Германската бригада в Литва проведе първи бойни стрелби в рамките на мащабно учение на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новата германска бронетанкова бригада, разположена постоянно в Литва, проведе първите си учения с бойни боеприпаси на територията на балтийската държава. Маневрите са част от военното учение „Щит на свободата 2026“, чиято основна фаза започна днес на полигона в Парбраде, предава БТА.

По време на учението Бундесверът използва повече от 300 дрона, а в тренировките участват около 2900 военнослужещи. От тях близо 2300 са германски военни. В маневрите са включени и около 800 бойни машини от осем държави членки на НАТО.

Полигонът в Парбраде се намира само на 15 километра от границата с Беларус, което придава допълнителна стратегическа тежест на учението.

Командирът на германската бригада, бригаден генерал Кристоф Хубер, определи маневрите като важна стъпка към повишаване на бойната готовност на подразделението. По думите му основната цел е подготовка за потенциални бъдещи конфликти, а не за модели на водене на война от миналото.

„От първостепенно значение е да се подготвим за възможни бъдещи конфликти или сражения, а не за войните на миналото“, заяви Хубер пред ДПА по време на посещение на полигона край Вилнюс.

Той подчерта още, че германските военни внимателно анализират уроците от войната в Украйна и ги прилагат при подготовката на своите сили.

Германия разположи постоянна военна бригада в Литва като част от усилията за укрепване на източния фланг на НАТО и в отговор на нарастващите опасения, свързани с Русия. Подразделението започна официално дежурство през миналата година, а до 2027 г. се очаква да достигне пълна оперативна готовност.

Планирано е бригадата да наброява 4800 военнослужещи и около 200 цивилни служители, което ще я превърне в едно от най-значимите германски военни формирования, разположени извън страната след края на Студената война.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбрах участват хиляди

    3 1 Отговор
    2 хиляди

    А има ли инфо колко от тях имат близкоизточни или африкански корени
    Или колко са преминали от другият бряг на реката

    Или колко от тях са готвачи хигенисти тиловаци шофьори

    Просто ми е любопитно

    14:29 10.06.2026

  • 2 Само Вермахта може да спаси Европа

    2 4 Отговор
    от руската чума.

    Коментиран от #4

    14:33 10.06.2026

  • 3 Бригаденфюрер Шмидт

    3 1 Отговор
    Пази се Русия , идват специален солдатен !

    Коментиран от #5

    14:36 10.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само Вермахта може да спаси Европа":

    И един с МУСТАЧКИ така казваше🤔❗

    14:39 10.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бригаденфюрер Шмидт":

    Лакиран и епилиран😀

    14:40 10.06.2026

  • 6 Тези сами си

    2 0 Отговор
    Търсят белята. Кво правят там? Балтийските страни тормозят етническите руснаци, които са родени в тези страни и живеят там. А Германия тръгнала да "защитава " тези психопати??? Ще изкарат за бой всичките там. И уж се въоръжавали Германия и евро натото? Е, дори и да се въоръжат до нивото на Русия с 6500 ядрени бойни глави, то какво от това? Ще имат гарантирано самоубийство. Но толкова си могат. Не умеят да мислят!

    14:48 10.06.2026

  • 7 Старшина от запаса

    1 0 Отговор
    Дрънкайте оръжия до руската / беларуската граница и после се чудете защо ще ви набият кофите, джендари смотани.

    14:48 10.06.2026

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