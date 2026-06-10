Германската бригада в Литва проведе първи бойни стрелби в рамките на мащабно учение на НАТО

Новата германска бронетанкова бригада, разположена постоянно в Литва, проведе първите си учения с бойни боеприпаси на територията на балтийската държава. Маневрите са част от военното учение „Щит на свободата 2026“, чиято основна фаза започна днес на полигона в Парбраде, предава БТА.

По време на учението Бундесверът използва повече от 300 дрона, а в тренировките участват около 2900 военнослужещи. От тях близо 2300 са германски военни. В маневрите са включени и около 800 бойни машини от осем държави членки на НАТО.

Полигонът в Парбраде се намира само на 15 километра от границата с Беларус, което придава допълнителна стратегическа тежест на учението.

Командирът на германската бригада, бригаден генерал Кристоф Хубер, определи маневрите като важна стъпка към повишаване на бойната готовност на подразделението. По думите му основната цел е подготовка за потенциални бъдещи конфликти, а не за модели на водене на война от миналото.

„От първостепенно значение е да се подготвим за възможни бъдещи конфликти или сражения, а не за войните на миналото“, заяви Хубер пред ДПА по време на посещение на полигона край Вилнюс.

Той подчерта още, че германските военни внимателно анализират уроците от войната в Украйна и ги прилагат при подготовката на своите сили.

Германия разположи постоянна военна бригада в Литва като част от усилията за укрепване на източния фланг на НАТО и в отговор на нарастващите опасения, свързани с Русия. Подразделението започна официално дежурство през миналата година, а до 2027 г. се очаква да достигне пълна оперативна готовност.

Планирано е бригадата да наброява 4800 военнослужещи и около 200 цивилни служители, което ще я превърне в едно от най-значимите германски военни формирования, разположени извън страната след края на Студената война.