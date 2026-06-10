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Издирвани германски туристи бяха открити живи и здрави в Източна Албания

Издирвани германски туристи бяха открити живи и здрави в Източна Албания

10 Юни, 2026 09:39 735 7

  • германия-
  • туристи-
  • албания-
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  • издирвани

Повреден автомобил и липса на мобилна връзка са довели до тревогата около изчезването им край Либражд

Издирвани германски туристи бяха открити живи и здрави в Източна Албания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двамата германски туристи, за които беше съобщено, че са изчезнали в планински район край град Либражд в Източна Албания, са открити невредими след продължило повече от два дни издирване. Новината съобщи албанският портал „Шчиптаря“, предава БТА.

След като контактът с туристите беше изгубен, в района започна спасителна операция с участието на екипи за гражданска защита и местни жители. Издирването беше затруднено от пресечения планински терен и слабия обхват на мобилните мрежи.

По информация на изданието причината за изчезването е техническа повреда на автомобила, с който германците са пътували. След като били принудени да го изоставят, те се придвижили пеша до близък път, откъдето се качили на случаен микробус.

Туристите са били открити в късните часове на вчерашния ден. След установяването на местонахождението им те отново са се присъединили към група планинари, водена от гид. Първоначално и водачът беше смятан за изчезнал заедно с тях, което допълнително засили опасенията около случая.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Там са Българските села!

    09:45 10.06.2026

  • 2 Механик

    1 0 Отговор
    Ох, целият български народ си отдъхна. Всички ние вече 3-ти ден не можем да спим и да ядем от притеснение за неккави си туристи дето изчезнали некъде си.
    п.п.
    Добре сте ги намерили, ама питахте ли ги дали са сайдисани, че в Албания ги имат тия арнаутски мурафети.

    09:46 10.06.2026

  • 3 Въобще не ми

    2 0 Отговор
    Пука!

    09:46 10.06.2026

  • 4 Имали са късмет

    1 0 Отговор
    да ги намерят живи!
    Не ми е ясно, тези колко са наивни само? Имах един познат, научен сътрудник, немец, който преди години с колето обиколил Русия, Китай, Монголия.... И го питам, защо? Било му интересно?
    Е, как би оцелял, ако му се счупи колелото по далечните руски пътища, дето може на седмица само едион камион, я минал, я не? Големи наивници са тези! И ако срещне някакви местни банди, може и да го премахнат и никой няма и да разбере, къде изобщо е бил....

    Коментиран от #6

    09:52 10.06.2026

  • 5 Новината е потресавищна

    1 0 Отговор
    Само не разбрах, дали българи с нашия мед хеликоптер са ги открили или те сами са се обадили на елказелка

    09:55 10.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 важно е кат те търсят и си се загубил

    0 0 Отговор
    две неща . първо заставаш на място с видимост . та да те виждат . и ти да виждаш околността . и второ да седиш търпеливо и да се пазиш от местните вълци, чакали, мечки . от там е поговорката . който го е страх от мечки не ходи в гората . и да не ги храниш . мечката яде зайци, и глигани . но може да нападне и турист .

    10:29 10.06.2026

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