Издирвани германски туристи бяха открити живи и здрави в Източна Албания

Двамата германски туристи, за които беше съобщено, че са изчезнали в планински район край град Либражд в Източна Албания, са открити невредими след продължило повече от два дни издирване. Новината съобщи албанският портал „Шчиптаря“, предава БТА.

След като контактът с туристите беше изгубен, в района започна спасителна операция с участието на екипи за гражданска защита и местни жители. Издирването беше затруднено от пресечения планински терен и слабия обхват на мобилните мрежи.

По информация на изданието причината за изчезването е техническа повреда на автомобила, с който германците са пътували. След като били принудени да го изоставят, те се придвижили пеша до близък път, откъдето се качили на случаен микробус.

Туристите са били открити в късните часове на вчерашния ден. След установяването на местонахождението им те отново са се присъединили към група планинари, водена от гид. Първоначално и водачът беше смятан за изчезнал заедно с тях, което допълнително засили опасенията около случая.