Издирвани германски туристи бяха открити живи и здрави в Източна Албания

Двамата германски туристи, за които беше съобщено, че са изчезнали в планински район край град Либражд в Източна Албания, са открити невредими след продължило повече от два дни издирване. Новината съобщи албанският портал „Шчиптаря“, предава БТА.
След като контактът с туристите беше изгубен, в района започна спасителна операция с участието на екипи за гражданска защита и местни жители. Издирването беше затруднено от пресечения планински терен и слабия обхват на мобилните мрежи.
По информация на изданието причината за изчезването е техническа повреда на автомобила, с който германците са пътували. След като били принудени да го изоставят, те се придвижили пеша до близък път, откъдето се качили на случаен микробус.
Туристите са били открити в късните часове на вчерашния ден. След установяването на местонахождението им те отново са се присъединили към група планинари, водена от гид. Първоначално и водачът беше смятан за изчезнал заедно с тях, което допълнително засили опасенията около случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
09:45 10.06.2026
2 Механик
п.п.
Добре сте ги намерили, ама питахте ли ги дали са сайдисани, че в Албания ги имат тия арнаутски мурафети.
09:46 10.06.2026
3 Въобще не ми
09:46 10.06.2026
4 Имали са късмет
Не ми е ясно, тези колко са наивни само? Имах един познат, научен сътрудник, немец, който преди години с колето обиколил Русия, Китай, Монголия.... И го питам, защо? Било му интересно?
Е, как би оцелял, ако му се счупи колелото по далечните руски пътища, дето може на седмица само едион камион, я минал, я не? Големи наивници са тези! И ако срещне някакви местни банди, може и да го премахнат и никой няма и да разбере, къде изобщо е бил....
Коментиран от #6
09:52 10.06.2026
5 Новината е потресавищна
09:55 10.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 важно е кат те търсят и си се загубил
10:29 10.06.2026