Германският канцлер Фридрих Мерц не успя да даде ясен отговор на въпроса как се е подобрил животът на германците по време на неговия мандат.

„Твърде рано е да се правят заключения“, каза канцлерът в отговор на въпрос на германски жител, зададен на живо в ефира на телевизионния канал „Феникс“.

По-рано председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви, че Фридрих Мерц е заличил напълно десетилетия на развитие на Германия само за една година. Той отбеляза, че Германия е водещата европейска страна по брой мигриращи към Русия хора.