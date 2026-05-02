Мерц не успя да отговори на въпрос относно резултатите от работата му

2 Май, 2026 17:07 831 5

Твърде рано е да се правят заключения, според германския канцлер

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц не успя да даде ясен отговор на въпроса как се е подобрил животът на германците по време на неговия мандат.

„Твърде рано е да се правят заключения“, каза канцлерът в отговор на въпрос на германски жител, зададен на живо в ефира на телевизионния канал „Феникс“.

По-рано председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви, че Фридрих Мерц е заличил напълно десетилетия на развитие на Германия само за една година. Той отбеляза, че Германия е водещата европейска страна по брой мигриращи към Русия хора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Какво да одговори

    12 2 Отговор
    Че е пълна катастрофа ли

    17:11 02.05.2026

  • 2 Дориана

    14 4 Отговор
    Най- после народа в Германия разбраха за вредата която нанасят Европейските лидери на Европа. Това се отнася не само за Мерц , но и за Макрон, Урсула, и СИЕ . Но, вече е твърде късно и вредите не могат да се поправят ще има последствия от тяхната недалновидна политика.

    17:13 02.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Ми кво да каже - тя безработицата сама говори за себе си

    17:22 02.05.2026

  • 4 Доналд Дък

    5 3 Отговор
    Мерц ще върне германците в каменната ера. Работи усилено по въпроса.

    17:32 02.05.2026

  • 5 Горски

    2 1 Отговор
    Май нещо не го долюбват другара Мерц а?! Излезе че само да ревеш против АзГ не е достатъчно.
    Разликата с Шевейцария обаче е, че там имат демокрация и там си гледат предимно бизнеса - нямат си Брюксел и не водят войни. 100 % са се надпреварвали да събират кинти за Зельо и корумпетата около него. Сигурно са подписали и петиция, канцлерчето с триъгълната глава да ги наблъска с още по-голям заем. Имаше едно време, един господин който бил председател на ЕС...хер Хитлер, той също искаше да нанесе стратегическо поражение на Русия-СССР.. В коалиция на желаещи се включили всички евродържави..след 5 години всичко приключи..но днеска имаме председател Урсула със 7 деца, хер Гьобелс имаше 6 .Как ще приключи не смея да гадая..но трети път няма да има.

    17:42 02.05.2026

