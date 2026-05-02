Германският канцлер Фридрих Мерц не успя да даде ясен отговор на въпроса как се е подобрил животът на германците по време на неговия мандат.
„Твърде рано е да се правят заключения“, каза канцлерът в отговор на въпрос на германски жител, зададен на живо в ефира на телевизионния канал „Феникс“.
По-рано председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви, че Фридрих Мерц е заличил напълно десетилетия на развитие на Германия само за една година. Той отбеляза, че Германия е водещата европейска страна по брой мигриращи към Русия хора.
5 Горски
Разликата с Шевейцария обаче е, че там имат демокрация и там си гледат предимно бизнеса - нямат си Брюксел и не водят войни. 100 % са се надпреварвали да събират кинти за Зельо и корумпетата около него. Сигурно са подписали и петиция, канцлерчето с триъгълната глава да ги наблъска с още по-голям заем. Имаше едно време, един господин който бил председател на ЕС...хер Хитлер, той също искаше да нанесе стратегическо поражение на Русия-СССР.. В коалиция на желаещи се включили всички евродържави..след 5 години всичко приключи..но днеска имаме председател Урсула със 7 деца, хер Гьобелс имаше 6 .Как ще приключи не смея да гадая..но трети път няма да има.
17:42 02.05.2026