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Двама германски туристи изчезнаха в планински район в Албания

Двама германски туристи изчезнаха в планински район в Албания

9 Юни, 2026 15:47, обновена 9 Юни, 2026 15:45 782 4

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Издирвателна операция тече край Либражд, няма връзка и с планинския гид

Двама германски туристи изчезнаха в планински район в Албания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама германски туристи са изчезнали в планинска зона край село Полис до град Либражд в Източна Албания, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“. Контактът с тях е изгубен преди 48 часа, предава БТА.

По предварителна информация, цитирана от изданието, няма връзка и с планинския гид, който е придружавал туристите.

След получаването на сигнал за изчезването им екипи на гражданската защита и местни жители са започнали издирвателна операция.

Според информацията на портала теренът в района е труднодостъпен, а мобилното покритие е ограничено, което допълнително затруднява издирването.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Баба Мецца е закусила, обядвала и вечеряла до насита. Все по трима да й идват

    Коментиран от #2

    16:02 09.06.2026

  • 2 Явно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баба Гошка":

    Са нямали с какво да се мажат😀

    Коментиран от #4

    16:21 09.06.2026

  • 3 Механик

    1 0 Отговор
    Олеее, каква трагична трагедия!! А аз се чудя защо на българският народ днес му е така трагично. Па то било щото некакви си от незнамкъдеси са са загубили някъдеси.
    п.п.
    Днес ще има ли рецепта за лангусти с трюфели и сос "микмиктан"? Че ща ходя до магазина да пазарувам. Таман съм събрал 20 еврака . Дано стинат за кило лангусти и една кривачка трюфеле. Що дедо ми саде с едни трюфеле са ранеше.

    16:50 09.06.2026

  • 4 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Явно":

    Имало е с какво да се намажат. Имало е. Когато те погне мечка, винаги има много с какво да се намажеш. Ама явно тия са попаднали на мечка дето не я е много гнус и не пробира.

    16:52 09.06.2026

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