Двама германски туристи изчезнаха в планински район в Албания

Двама германски туристи са изчезнали в планинска зона край село Полис до град Либражд в Източна Албания, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“. Контактът с тях е изгубен преди 48 часа, предава БТА.
По предварителна информация, цитирана от изданието, няма връзка и с планинския гид, който е придружавал туристите.
След получаването на сигнал за изчезването им екипи на гражданската защита и местни жители са започнали издирвателна операция.
Според информацията на портала теренът в района е труднодостъпен, а мобилното покритие е ограничено, което допълнително затруднява издирването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баба Гошка
Коментиран от #2
16:02 09.06.2026
2 Явно
До коментар #1 от "Баба Гошка":Са нямали с какво да се мажат😀
Коментиран от #4
16:21 09.06.2026
3 Механик
п.п.
Днес ще има ли рецепта за лангусти с трюфели и сос "микмиктан"? Че ща ходя до магазина да пазарувам. Таман съм събрал 20 еврака . Дано стинат за кило лангусти и една кривачка трюфеле. Що дедо ми саде с едни трюфеле са ранеше.
16:50 09.06.2026
4 Механик
До коментар #2 от "Явно":Имало е с какво да се намажат. Имало е. Когато те погне мечка, винаги има много с какво да се намажеш. Ама явно тия са попаднали на мечка дето не я е много гнус и не пробира.
16:52 09.06.2026