Двама германски туристи изчезнаха в планински район в Албания

Двама германски туристи са изчезнали в планинска зона край село Полис до град Либражд в Източна Албания, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря“. Контактът с тях е изгубен преди 48 часа, предава БТА.

По предварителна информация, цитирана от изданието, няма връзка и с планинския гид, който е придружавал туристите.

След получаването на сигнал за изчезването им екипи на гражданската защита и местни жители са започнали издирвателна операция.

Според информацията на портала теренът в района е труднодостъпен, а мобилното покритие е ограничено, което допълнително затруднява издирването.