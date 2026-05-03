Вучич: Отношенията между ЕС и САЩ достигнаха точка, от която няма връщане назад

3 Май, 2026 04:53, обновена 3 Май, 2026 04:58 467 1

Изтеглянето на американските войски от Германия бележи началото на конфронтация между германци и американци, която ще ескалира бързо, смята президентът на Сърбия

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че изтеглянето на американските войски от Германия показва точка без връщане в отношенията между САЩ и Европейския съюз, съобщи вестник „Вечерње новости“.

„Решението на Вашингтон да изтегли частично войските от Германия е важно политическо изявление, което говори много за отношенията между двете най-големи западни сили. Ясно е, че интересите вече не съвпадат и че сме достигнали точка без връщане“, каза сръбският лидер.

Той добави, че решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли войските от Германия бележи началото на конфронтация между германци и американци, която ще ескалира бързо. Вучич отбеляза, че разногласията с Вашингтон биха могли да повлияят негативно и на сръбската икономика, политика и бизнес.

На 29 април Тръмп обяви, че САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение по този въпрос. Отговаряйки на въпроси на журналисти на 30 април, държавният глава на САЩ обяви, че Вашингтон би моглъл да намали броя на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.


Подобни новини


