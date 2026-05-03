Политическият елит в Скопие взел страната на Тръмп във военния конфликт с Иран

3 Май, 2026 05:32, обновена 3 Май, 2026 05:39

Религиозната солидарност няма съществено влияние върху общественото мнение по този въпрос, смята руския посланик в РСМ Дмитрий Зиков

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическите сили в Северна Македония, дори тези, ориентирани към мюсюлманския електорат, подкрепиха президента на САЩ Доналд Тръмп в конфликта с Иран. Това заяви новият руски посланик в Северна Македония Дмитрий Зиков в първото си интервю за ТАСС.

„Относно въоръжената агресия на САЩ и Израел срещу Иран, най-големите политически сили в Северна Македония, ориентирани към мюсюлманския електорат, както тези в управляващата коалиция, така и тези в опозицията, без колебание изразиха силна подкрепа за действията на Вашингтон – може дори да се каже, традиционна подкрепа“, каза посланикът.

„Разбира се, събитията в Близкия изток привлякоха засилено внимание от местната публика и продължават да го правят, но религиозната солидарност няма съществено влияние върху общественото мнение по този въпрос – собствената политическа позиция на всеки човек играе решаваща роля“, отбеляза дипломатът.

„Тези, които открито посочиха очевидните вредни последици от американско-израелската авантюра, се оказаха в малцинство.“

В момента политическата обстановка в Северна Македония се характеризира със стабилно управление на консервативната коалиция, предвождана от ВМРО-ДПМНЕ, но и със задълбочаващ се застой в европейската интеграция. Отношенията със САЩ остават стратегически приоритет, като през последната година се наблюдава засилено сътрудничество в сферата на икономиката и сигурността.

Правителството на премиера Християн Мицкоски консолидира властта си на национално и местно ниво. Опозиционната партия СДСМ продължава да се бори с вътрешна криза и електорален спад след загубите през предходните години.

Процесът по присъединяване към ЕС остава в задънена улица поради отказа на Скопие да приеме конституционните промени за вписване на българите в основния закон – условие, което правителството продължава да определя като „диктат“.

Отношенията с България и Гърция са обтегнати заради спорове относно изпълнението на международните договори (Преспанското споразумение и Договора за добросъседство).

Президентът Гордана Силяновска-Давкова призовава за „креативност“ при тълкуването на двустранните протоколи с България.

Налице е умерено стабилизиране на икономиката с инфлация в едноцифрени стойности и прогнозиран растеж на БВП от около 3% за 2026 г.

Отношения със САЩ са във фаза на интензивен Стратегически диалог, като Вашингтон остава ключов съюзник на Скопие в НАТО. През февруари 2026 г. бе договорено рамково споразумение за реципрочна търговия. То предвижда премахване на митата за американски промишлени и селскостопански стоки, докато САЩ запазват 15% мито за македонски стоки с изключения за определени сектори.

Двете страни задълбочават сътрудничеството си в киберсигурността, отбраната и диверсификацията на енергийните доставки, включително чрез закупуване на американски втечнен природен газ (LNG) през интерконектора с Гърция.

САЩ предоставят финансова и експертна подкрепа за укрепване на дигиталната инфраструктура и капацитета на правоприлагащите органи в Северна Македония.

Вашингтон приветства подкрепата на Скопие за международните инициативи (например за Украйна или Венецуела), но продължава да призовава за спазване на договорите със съседите като път към ЕС.


  • 1 Христо

    8 0 Отговор
    Македонците пък, кой ги пита за кого са. Нито могат да попречат на някой, нито да помогнат. Ама те да си кажат..

    05:48 03.05.2026

  • 2 на тия подарихме танкова

    4 0 Отговор
    добре че им подарихме и на тия танковете че и танк нямаха пари да си купят

    Коментиран от #6

    05:55 03.05.2026

  • 3 Пассол Рассолов

    3 1 Отговор
    Ама защо така нас всички ни мразят и защо се гнусят от нас?

    06:04 03.05.2026

  • 4 Дзак

    0 2 Отговор
    Като се има пред вид, че Александър Македонски е бил персиец!

    06:43 03.05.2026

  • 5 шо е маке

    2 0 Отговор
    се е aйно!

    07:27 03.05.2026

  • 6 куна

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "на тия подарихме танкова":

    Продадоха ги почти веднага ,те нямат толкова акъл да боравят с тях.

    07:34 03.05.2026

