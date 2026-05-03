Политическият елит в Скопие взел страната на Тръмп във военния конфликт с Иран

Политическите сили в Северна Македония, дори тези, ориентирани към мюсюлманския електорат, подкрепиха президента на САЩ Доналд Тръмп в конфликта с Иран. Това заяви новият руски посланик в Северна Македония Дмитрий Зиков в първото си интервю за ТАСС.
„Относно въоръжената агресия на САЩ и Израел срещу Иран, най-големите политически сили в Северна Македония, ориентирани към мюсюлманския електорат, както тези в управляващата коалиция, така и тези в опозицията, без колебание изразиха силна подкрепа за действията на Вашингтон – може дори да се каже, традиционна подкрепа“, каза посланикът.
„Разбира се, събитията в Близкия изток привлякоха засилено внимание от местната публика и продължават да го правят, но религиозната солидарност няма съществено влияние върху общественото мнение по този въпрос – собствената политическа позиция на всеки човек играе решаваща роля“, отбеляза дипломатът.
„Тези, които открито посочиха очевидните вредни последици от американско-израелската авантюра, се оказаха в малцинство.“
В момента политическата обстановка в Северна Македония се характеризира със стабилно управление на консервативната коалиция, предвождана от ВМРО-ДПМНЕ, но и със задълбочаващ се застой в европейската интеграция. Отношенията със САЩ остават стратегически приоритет, като през последната година се наблюдава засилено сътрудничество в сферата на икономиката и сигурността.
Правителството на премиера Християн Мицкоски консолидира властта си на национално и местно ниво. Опозиционната партия СДСМ продължава да се бори с вътрешна криза и електорален спад след загубите през предходните години.
Процесът по присъединяване към ЕС остава в задънена улица поради отказа на Скопие да приеме конституционните промени за вписване на българите в основния закон – условие, което правителството продължава да определя като „диктат“.
Отношенията с България и Гърция са обтегнати заради спорове относно изпълнението на международните договори (Преспанското споразумение и Договора за добросъседство).
Президентът Гордана Силяновска-Давкова призовава за „креативност“ при тълкуването на двустранните протоколи с България.
Налице е умерено стабилизиране на икономиката с инфлация в едноцифрени стойности и прогнозиран растеж на БВП от около 3% за 2026 г.
Отношения със САЩ са във фаза на интензивен Стратегически диалог, като Вашингтон остава ключов съюзник на Скопие в НАТО. През февруари 2026 г. бе договорено рамково споразумение за реципрочна търговия. То предвижда премахване на митата за американски промишлени и селскостопански стоки, докато САЩ запазват 15% мито за македонски стоки с изключения за определени сектори.
Двете страни задълбочават сътрудничеството си в киберсигурността, отбраната и диверсификацията на енергийните доставки, включително чрез закупуване на американски втечнен природен газ (LNG) през интерконектора с Гърция.
САЩ предоставят финансова и експертна подкрепа за укрепване на дигиталната инфраструктура и капацитета на правоприлагащите органи в Северна Македония.
Вашингтон приветства подкрепата на Скопие за международните инициативи (например за Украйна или Венецуела), но продължава да призовава за спазване на договорите със съседите като път към ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Христо
05:48 03.05.2026
2 на тия подарихме танкова
Коментиран от #6
05:55 03.05.2026
3 Пассол Рассолов
06:04 03.05.2026
4 Дзак
06:43 03.05.2026
5 шо е маке
07:27 03.05.2026
6 куна
До коментар #2 от "на тия подарихме танкова":Продадоха ги почти веднага ,те нямат толкова акъл да боравят с тях.
07:34 03.05.2026