Украински дрон уби 77-годишен руснак край Москва. ПВО на Русия свали 59 дрона на ВСУ над Ленинградска област

77-годишен мъж загина при атака с дрон в село Чернево, Волоколамски район, Московска област, съобщи областният губернатор Андрей Воробьов в Telegram.

Губернаторът изрази съболезнования на семейството и приятелите на жертвата и обеща да окаже цялата необходима помощ.

Още новини от Украйна

„Спешните служби работят на всички места на удара“, се казва в изявлението.

Според Воробьов, средствата за противовъздушна отбрана и електронна борба са унищожили шест дрона над Московска област на 2 май - над Истра, Одинцово, Чехов, Солнечногорск, Волоколамск и Коломна.

Средствата за противовъздушна отбрана са прехванали девет дрона, приближаващи се към руската столица, каза кметът на Москва Сергей Собянин.

Според Министерството на отбраната, в нощта на 2 май силите за противовъздушна отбрана са унищожили 215 дрона над Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужка, Курска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Смоленска, Тверска и Тулска области.

Дронове бяха унищожени и в небето над Московска област, Краснодарски край, Крим, както и над Азовско и Черно море.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия унищожиха 59 дрона в Ленинградска област, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в платформата Max.

„Към този момент 59 безпилотни летателни апарата са свалени над Ленинградска област“, ​​написа той.

Регионалният губернатор отбеляза, че бойните действия продължават.

Общият брой на свалените украински дронове над руските региони тази нощ достигна 334.

От началото на месеца се съобщава за нови атаки с дронове и ракети, насочени към цивилни и инфраструктурни обекти както в Украйна, така и в Русия.

Русия е предприела масирана атака с дронове, като основният натиск е бил насочен към южните и централните части на страната.

Град Одеса стана обект на масиран удар, при който са поразени жилищни сгради, хотел и цивилна инфраструктура. Съобщава се за най-малко петима ранени и пожари в две високи сгради.

През последното денонощие Харков е атакуван многократно. Дрон е ударил 12-етажен жилищен блок, ранявайки 23-годишен мъж. Руските сили целенасочено атакуват и енергийна инфраструктура, включително бензиностанции и железопътни обекти.

В Павлоград (Днепропетровска област) е поразена пететажна жилищна сграда, като са ранени трима души.

В Кривой рог и Запорожие има данни за ранени цивилни и разрушени частни домове вследствие на удари с дронове и бомбардировки.

Украинските сили също са засилили ударите си по обекти на руска територия. Вчера бяха регистрирани експлозии в района на петролната рафинерия в Туапсе.

Според доклади на Института за изследване на войната (ISW), ударът вероятно е засегнал и руска система за противовъздушна отбрана "Панцир" в близост до предприятие.

Продължават ежедневните обстрели и атаки с дронове в Белгородска област, като по-рано през седмицата бяха докладвани цивилни жертви в пограничните райони.

Руските власти съобщават за прихванати десетки дронове над Черно море и полуостров Крим, целящи да парализират логистичните възели.

И двете страни използват все по-голям брой безпилотни апарати, като само за изминалото денонощие над Украйна са изстреляни около 210 дрона, а Русия твърди, че е свалила стотици украински апарати над своя територия през последните дни.