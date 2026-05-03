Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Украински дрон уби 77-годишен руснак край Москва. ПВО на Русия свали 59 дрона на ВСУ над Ленинградска област
  Тема: Украйна

Украински дрон уби 77-годишен руснак край Москва. ПВО на Русия свали 59 дрона на ВСУ над Ленинградска област

3 Май, 2026 06:02, обновена 3 Май, 2026 07:30 1 493 11

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • атаки-
  • ленинградска област

Общият брой на свалените украински дронове над руските региони тази нощ достигна 334

Украински дрон уби 77-годишен руснак край Москва. ПВО на Русия свали 59 дрона на ВСУ над Ленинградска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

77-годишен мъж загина при атака с дрон в село Чернево, Волоколамски район, Московска област, съобщи областният губернатор Андрей Воробьов в Telegram.

Губернаторът изрази съболезнования на семейството и приятелите на жертвата и обеща да окаже цялата необходима помощ.

Още новини от Украйна

„Спешните служби работят на всички места на удара“, се казва в изявлението.

Според Воробьов, средствата за противовъздушна отбрана и електронна борба са унищожили шест дрона над Московска област на 2 май - над Истра, Одинцово, Чехов, Солнечногорск, Волоколамск и Коломна.

Средствата за противовъздушна отбрана са прехванали девет дрона, приближаващи се към руската столица, каза кметът на Москва Сергей Собянин.

Според Министерството на отбраната, в нощта на 2 май силите за противовъздушна отбрана са унищожили 215 дрона над Белгородска, Брянска, Воронежска, Калужка, Курска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Смоленска, Тверска и Тулска области.

Дронове бяха унищожени и в небето над Московска област, Краснодарски край, Крим, както и над Азовско и Черно море.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия унищожиха 59 дрона в Ленинградска област, съобщи губернаторът Александър Дрозденко в платформата Max.

„Към този момент 59 безпилотни летателни апарата са свалени над Ленинградска област“, ​​написа той.

Регионалният губернатор отбеляза, че бойните действия продължават.

Общият брой на свалените украински дронове над руските региони тази нощ достигна 334.

От началото на месеца се съобщава за нови атаки с дронове и ракети, насочени към цивилни и инфраструктурни обекти както в Украйна, така и в Русия.

Русия е предприела масирана атака с дронове, като основният натиск е бил насочен към южните и централните части на страната.

Град Одеса стана обект на масиран удар, при който са поразени жилищни сгради, хотел и цивилна инфраструктура. Съобщава се за най-малко петима ранени и пожари в две високи сгради.

През последното денонощие Харков е атакуван многократно. Дрон е ударил 12-етажен жилищен блок, ранявайки 23-годишен мъж. Руските сили целенасочено атакуват и енергийна инфраструктура, включително бензиностанции и железопътни обекти.

В Павлоград (Днепропетровска област) е поразена пететажна жилищна сграда, като са ранени трима души.

В Кривой рог и Запорожие има данни за ранени цивилни и разрушени частни домове вследствие на удари с дронове и бомбардировки.

Украинските сили също са засилили ударите си по обекти на руска територия. Вчера бяха регистрирани експлозии в района на петролната рафинерия в Туапсе.

Според доклади на Института за изследване на войната (ISW), ударът вероятно е засегнал и руска система за противовъздушна отбрана "Панцир" в близост до предприятие.

Продължават ежедневните обстрели и атаки с дронове в Белгородска област, като по-рано през седмицата бяха докладвани цивилни жертви в пограничните райони.

Руските власти съобщават за прихванати десетки дронове над Черно море и полуостров Крим, целящи да парализират логистичните възели.

И двете страни използват все по-голям брой безпилотни апарати, като само за изминалото денонощие над Украйна са изстреляни около 210 дрона, а Русия твърди, че е свалила стотици украински апарати над своя територия през последните дни.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Развитие

    10 10 Отговор
    Туапсе ще им излезе на носа на укрите ! Само бой !

    Коментиран от #5

    06:21 03.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Всеки ден бомбят Русията, като стой та гледай.

    06:22 03.05.2026

  • 3 Сатана Z

    6 10 Отговор
    Само млатене за блатните раби и копейките им гладни, от друго не разбират.

    06:23 03.05.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    8 8 Отговор
    Доброе утро таваришчи и добра вест !!!
    След седмица горене, нощес Туапсе най-сетне изгоря напълно и огъня угасна. На евакуираните граждани не се препоръчва да се връщат в града, както и да се къпят в станалото черно Черно море. Три дня СВО се обърна в истинска катастрофа за Русия !!! И това е едвам началото ☝️

    06:25 03.05.2026

  • 5 А ти що си

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Развитие":

    Бавно.развиващ се?🤣

    Коментиран от #7

    06:39 03.05.2026

  • 6 Ленинградска област?

    3 3 Отговор
    Няма град Ленинград в пРосия.

    06:40 03.05.2026

  • 7 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "А ти що си":

    а ти кажи ?

    06:52 03.05.2026

  • 8 оня с коня

    3 3 Отговор
    Целта на Занятието е Руската ПВО да сваля колкото се може повече Укр. Дронове ,за да се натоварва Икономически Русия чрез производство на Противодронови ракети.

    Коментиран от #9

    06:58 03.05.2026

  • 9 оня с х.я

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Конски,пардон Ломски мисленето и логиката не са ви силна родова черта ,наблягай на еденьето и рането ето тук ти е силата.А оня моя отново е класи над вас !

    07:18 03.05.2026

  • 10 Натовско оръжие бомби Путин.

    2 1 Отговор
    Той чертае червени линии в бункера.

    07:28 03.05.2026

  • 11 Пусин

    1 0 Отговор
    Сцепиха ми трътката,па не знам

    07:34 03.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания