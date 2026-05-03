Бащата на девет деца Борис Джонсън: Разрушителният бейби бум е към своя край, по-високата смъртност е саморегулация

Бившият британски премиер Борис Джонсън призова пред Daily Mail европейските правителства да не се намесват в проблемите с раждаемостта и да се откажат от програмите за нейното стимулиране.
Според него намаляващата раждаемост не е криза, а напротив, може да бъде положителна глобална тенденция.
Той отбеляза, че много страни – от Европа до Азия – преживяват спад в раждаемостта, но смята това за част от естественото „саморегулиране“ на размера на населението. Във Великобритания, някога най-бързо развиващата се страна в Европа, смъртните случаи ще надхвърлят раждаемостта тази година за първи път от средата на 70-те години на миналия век, пише Джонсън.
„Това не е демографски срив. Това е първият знак, че дългият и екологично разрушителен бейби бум може би е към своя край. Вместо да губят време и пари в борбата с тази тенденция, политиците трябва да признаят – и да обяснят – огромния ѝ потенциал за по-нататъшно разширяване“, отбеляза бившият премиер.
Той критикува призивите на политиците за повишаване на раждаемостта, наричайки ги неефективни. Според него „последното нещо, от което се нуждаем, е поток от глупости от политици за това да имаме повече деца“.
Джонсън също така посочи противоречието в аргументите на онези, които се застъпват за растежа на населението в условията на технологичен напредък. Бившият британски премиер заяви, че човек не може едновременно да се оплаква, че изкуственият интелект прави хората отживелица, докато изисква „повече хора“.
Той смята, че ако изкуственият интелект наистина замести някои работници, необходимостта от растеж на населението ще намалее. И заяви, че решенията за раждането на деца трябва да останат личен избор, а не въпрос на правителствена политика. „Тяхната работа не е да се отдават на нелепа реторика в стил "Мусолини за размножаването“, пише той в своята колонка.
Вместо това, Джонсън смята, правителствата трябва да се съсредоточат върху развитието на икономиката, инфраструктурата и подобряването на качеството на живот.
Самият бивш британски премиер има девет деца. Четири деца са родени в брака на Джонсън с адвокатката Марина Уилър. Те бяха женени 25 години, до 2018 г. През 2009 г. политикът има незаконна дъщеря с историчката Хелън Макинтайър. Борис Джонсън има четири деца в настоящия си брак с Кари Саймъндс, за която се ожени през 2021 г. Най-малкото дете на двойката се роди през май миналата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чета
07:29 03.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Toзи е
Коментиран от #9
07:35 03.05.2026
4 12340
07:37 03.05.2026
5 Хммм
Коментиран от #10, #13
07:43 03.05.2026
6 Дзак
07:44 03.05.2026
7 Бъдеще
07:46 03.05.2026
8 Иван
07:49 03.05.2026
9 55555
До коментар #3 от "Toзи е":Оставил си една десета от процента,за Путин нали?!!!!!!!
Коментиран от #17
07:50 03.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бах
07:59 03.05.2026
12 хмм
08:00 03.05.2026
13 Европеец
До коментар #5 от "Хммм":Коментарът ти е верен, но забравяш за либералния Путин, който за пета година все още не се научи да воюва като хората...... Вече започвам да се съмнявам в победата на Русия и интересно какво ще отчитат като Победа, като пета година буксуват в Донбас и причината не е в руските военни,а в либералният Путин.....
08:04 03.05.2026
14 Боже
08:10 03.05.2026
15 защо
Ха ха ха ха. Обещах ви и го изпълних! Девет деца ви направи.
Ха ха ха ха.
08:16 03.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ехххх, мъко козяшка,
До коментар #9 от "55555":не е една десета, а една стотна. И не е за любимия ви Шеломов, който сънувате дори и будни, а за изключително редките изключения, които потвърждават правилото и които все пак се опитват да направят нещо полезно за народите си.
08:20 03.05.2026
18 Този
08:20 03.05.2026
19 Буха ха
08:21 03.05.2026
20 БОРИС ДЖОНСЪН
08:34 03.05.2026
21 Госあ
08:38 03.05.2026
22 Демократ
Коментиран от #25
08:41 03.05.2026
23 Този изрод
08:54 03.05.2026
24 Още един
08:58 03.05.2026
25 Много точно
До коментар #22 от "Демократ":.... само гоф рен като като теб....
09:00 03.05.2026
26 Хи хи
09:02 03.05.2026
27 Пенчо
09:02 03.05.2026
28 Велев
09:07 03.05.2026
29 Хи хи
09:12 03.05.2026
30 Георги
09:17 03.05.2026
31 Джонсъноглу
09:18 03.05.2026
32 Борката
09:26 03.05.2026
33 Земята е засипана с отпдък,
Как е възможна такава самоубийствена и безумна политика?!!
Нима хората не осъзнават?!
Причината е само една- 9/10 от човечеството е неграмотно и интелектуално неразвито и лесно се поддава на пропагандата на медии, реклами и внушения- яж, пий, чукай, раждай деца и хич да не ти пука! Консумирай повече, купи си нов айфон, нова кола!
Когато кажем- стреляй и убивай врага!
За какво ни е такова човечество?
Вероятно недалеч един световен Изкуствен интелект просто ще реши, че сме вредни за планетата!
И ще бъде прав!
09:28 03.05.2026