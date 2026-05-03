Бащата на девет деца Борис Джонсън: Разрушителният бейби бум е към своя край, по-високата смъртност е саморегулация

3 Май, 2026 07:15, обновена 3 Май, 2026 07:29

  • борис джонсън-
  • раждаемост-
  • смъртност-
  • демографски срив

Бившият британски премиер призова Европа да не се занимава с демографската криза

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият британски премиер Борис Джонсън призова пред Daily Mail европейските правителства да не се намесват в проблемите с раждаемостта и да се откажат от програмите за нейното стимулиране.

Според него намаляващата раждаемост не е криза, а напротив, може да бъде положителна глобална тенденция.

Той отбеляза, че много страни – от Европа до Азия – преживяват спад в раждаемостта, но смята това за част от естественото „саморегулиране“ на размера на населението. Във Великобритания, някога най-бързо развиващата се страна в Европа, смъртните случаи ще надхвърлят раждаемостта тази година за първи път от средата на 70-те години на миналия век, пише Джонсън.

„Това не е демографски срив. Това е първият знак, че дългият и екологично разрушителен бейби бум може би е към своя край. Вместо да губят време и пари в борбата с тази тенденция, политиците трябва да признаят – и да обяснят – огромния ѝ потенциал за по-нататъшно разширяване“, отбеляза бившият премиер.

Той критикува призивите на политиците за повишаване на раждаемостта, наричайки ги неефективни. Според него „последното нещо, от което се нуждаем, е поток от глупости от политици за това да имаме повече деца“.

Джонсън също така посочи противоречието в аргументите на онези, които се застъпват за растежа на населението в условията на технологичен напредък. Бившият британски премиер заяви, че човек не може едновременно да се оплаква, че изкуственият интелект прави хората отживелица, докато изисква „повече хора“.

Той смята, че ако изкуственият интелект наистина замести някои работници, необходимостта от растеж на населението ще намалее. И заяви, че решенията за раждането на деца трябва да останат личен избор, а не въпрос на правителствена политика. „Тяхната работа не е да се отдават на нелепа реторика в стил "Мусолини за размножаването“, пише той в своята колонка.

Вместо това, Джонсън смята, правителствата трябва да се съсредоточат върху развитието на икономиката, инфраструктурата и подобряването на качеството на живот.

Самият бивш британски премиер има девет деца. Четири деца са родени в брака на Джонсън с адвокатката Марина Уилър. Те бяха женени 25 години, до 2018 г. През 2009 г. политикът има незаконна дъщеря с историчката Хелън Макинтайър. Борис Джонсън има четири деца в настоящия си брак с Кари Саймъндс, за която се ожени през 2021 г. Най-малкото дете на двойката се роди през май миналата година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чета

    62 4 Отговор
    За тоя упадък и разбирам че извратения остров си остава най - пропадналото място в света .

    07:29 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Toзи е

    63 2 Отговор
    пълен пcихопaт и мизантpоп. Също като останалите 99,99% от управляващия света "елит".

    Коментиран от #9

    07:35 03.05.2026

  • 4 12340

    24 2 Отговор
    Борис Бастуноугодник се изказал ...:))

    07:37 03.05.2026

  • 5 Хммм

    49 5 Отговор
    Този баща на 9 деца е изключително голям виновник за продължаващото славянско братоубийство в Украйна. Разбира се, има и други виновни подобни атлантически ястреби.

    Коментиран от #10, #13

    07:43 03.05.2026

  • 6 Дзак

    22 1 Отговор
    Може би трябва да следваме примера, а не да слушаме приказките!

    07:44 03.05.2026

  • 7 Бъдеще

    34 3 Отговор
    След такова изказване, има ли някой който да смята, че в тоя извратеняк има поне частица нещо човешко?

    07:46 03.05.2026

  • 8 Иван

    33 2 Отговор
    И това безмозъчно уродливо създание е .. управляващ елит

    07:49 03.05.2026

  • 9 55555

    3 17 Отговор

    До коментар #3 от "Toзи е":

    Оставил си една десета от процента,за Путин нали?!!!!!!!

    Коментиран от #17

    07:50 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бах

    15 2 Отговор
    ти фашиста

    07:59 03.05.2026

  • 12 хмм

    25 3 Отговор
    Новонаселените "европейци" от Африка и Азия нямат проблем със зачеването, нито с личния избор - раждат поне по 5-6 новоизлюпени европейчета. Репродуктивни проблеми има коренното население на Стария континент, а тези проблеми се дължат на множество негативни фактори, измеслени прокарани от такива като този. Ако се следва акъла му, само след 50 години няма да има дори един истински европеец, който да затворят в зоологическа градина и да го показват на новите "европейци". Същият този даде своя съществен принос за смъртта на стотици хиляди украинци и руснаци, говори се, че за това е взел 1 милион долара. Мизерник, че той наш Делянчо толкова харчи на седмица.

    08:00 03.05.2026

  • 13 Европеец

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хммм":

    Коментарът ти е верен, но забравяш за либералния Путин, който за пета година все още не се научи да воюва като хората...... Вече започвам да се съмнявам в победата на Русия и интересно какво ще отчитат като Победа, като пета година буксуват в Донбас и причината не е в руските военни,а в либералният Путин.....

    08:04 03.05.2026

  • 14 Боже

    11 0 Отговор
    Прибери си версиите, особено когато са непотребни.

    08:10 03.05.2026

  • 15 защо

    5 0 Отговор
    Тодор Живков:
    Ха ха ха ха. Обещах ви и го изпълних! Девет деца ви направи.
    Ха ха ха ха.

    08:16 03.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ехххх, мъко козяшка,

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "55555":

    не е една десета, а една стотна. И не е за любимия ви Шеломов, който сънувате дори и будни, а за изключително редките изключения, които потвърждават правилото и които все пак се опитват да направят нещо полезно за народите си.

    08:20 03.05.2026

  • 18 Този

    15 1 Отговор
    У род, е една от причините за толкова много кръв пролята на руснаци и украинци!

    08:20 03.05.2026

  • 19 Буха ха

    11 0 Отговор
    Иди отите се множат

    08:21 03.05.2026

  • 20 БОРИС ДЖОНСЪН

    6 1 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф.

    08:34 03.05.2026

  • 21 Госあ

    13 0 Отговор
    Такива като тоя и урсулата трябва да ги кастрират ! От тях излизат само лоши хора

    08:38 03.05.2026

  • 22 Демократ

    3 8 Отговор
    Само оли гофрен може да предпочете Русия пред Англия

    Коментиран от #25

    08:41 03.05.2026

  • 23 Този изрод

    10 0 Отговор
    Отдавна трябваше да бъде отстрелян!

    08:54 03.05.2026

  • 24 Още един

    3 0 Отговор
    изтрещеляк Тръмпи да не е самичък

    08:58 03.05.2026

  • 25 Много точно

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Демократ":

    .... само гоф рен като като теб....

    09:00 03.05.2026

  • 26 Хи хи

    4 0 Отговор
    По високата смъртност е за децата на другите, но за деветте си дечица борис е мноооого грижовен баща, и мноооого ги пази да не им се случи нещо !!!

    09:02 03.05.2026

  • 27 Пенчо

    1 0 Отговор
    Още при раждането на този е трябвало да му щракнат кайсиите

    09:02 03.05.2026

  • 28 Велев

    2 0 Отговор
    На някои трепането им е малко. Трябва да бъдат драни. Тоя боклук направил 8 деца и вече другите трябва да мрът. Незнам как го траят англичаните..

    09:07 03.05.2026

  • 29 Хи хи

    0 0 Отговор
    На тоя ако му пуснат отгоре тухла да му сцепи главата ще е виновен законът на Нютон !!

    09:12 03.05.2026

  • 30 Георги

    0 0 Отговор
    ако ии замести политиците нещата рязко ще се подобрят, ама никой не смее да го каже

    09:17 03.05.2026

  • 31 Джонсъноглу

    1 0 Отговор
    да го запрат където му е мястото, че ми се повръща от инфантилната му физиономия…

    09:18 03.05.2026

  • 32 Борката

    0 1 Отговор
    И до ден днешен не знае що е то гребен , дано поне сеце запознал с душа

    09:26 03.05.2026

  • 33 Земята е засипана с отпдък,

    1 0 Отговор
    в светония океан плува цял континент от конгломерирана пластмасова " супа ", океанското дъно е покрито с найлон, всеки ден с храната си поемаме пестициди и микропластмаси, дишаме въглеводороди и катрани, месото, което ядем , е пълно с хормони и антибиотици, изсичаме горите, убиваме цели животински и растителни видове, замърсяваме близкия Космос с отпадъци...и всичко това в името на човечество, което се размножава с една единствена цел- да консумира повече , да изразходва повече земен ресурс, за да пълни джобовете на 100 огромни компании, които пък да водят войни, за да избиват човечество и да пълнят ощеповече джобовете си!

    Как е възможна такава самоубийствена и безумна политика?!!
    Нима хората не осъзнават?!

    Причината е само една- 9/10 от човечеството е неграмотно и интелектуално неразвито и лесно се поддава на пропагандата на медии, реклами и внушения- яж, пий, чукай, раждай деца и хич да не ти пука! Консумирай повече, купи си нов айфон, нова кола!
    Когато кажем- стреляй и убивай врага!

    За какво ни е такова човечество?
    Вероятно недалеч един световен Изкуствен интелект просто ще реши, че сме вредни за планетата!
    И ще бъде прав!

    09:28 03.05.2026

