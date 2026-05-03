Бащата на девет деца Борис Джонсън: Разрушителният бейби бум е към своя край, по-високата смъртност е саморегулация

Бившият британски премиер Борис Джонсън призова пред Daily Mail европейските правителства да не се намесват в проблемите с раждаемостта и да се откажат от програмите за нейното стимулиране.

Според него намаляващата раждаемост не е криза, а напротив, може да бъде положителна глобална тенденция.

Той отбеляза, че много страни – от Европа до Азия – преживяват спад в раждаемостта, но смята това за част от естественото „саморегулиране“ на размера на населението. Във Великобритания, някога най-бързо развиващата се страна в Европа, смъртните случаи ще надхвърлят раждаемостта тази година за първи път от средата на 70-те години на миналия век, пише Джонсън.

„Това не е демографски срив. Това е първият знак, че дългият и екологично разрушителен бейби бум може би е към своя край. Вместо да губят време и пари в борбата с тази тенденция, политиците трябва да признаят – и да обяснят – огромния ѝ потенциал за по-нататъшно разширяване“, отбеляза бившият премиер.

Той критикува призивите на политиците за повишаване на раждаемостта, наричайки ги неефективни. Според него „последното нещо, от което се нуждаем, е поток от глупости от политици за това да имаме повече деца“.

Джонсън също така посочи противоречието в аргументите на онези, които се застъпват за растежа на населението в условията на технологичен напредък. Бившият британски премиер заяви, че човек не може едновременно да се оплаква, че изкуственият интелект прави хората отживелица, докато изисква „повече хора“.

Той смята, че ако изкуственият интелект наистина замести някои работници, необходимостта от растеж на населението ще намалее. И заяви, че решенията за раждането на деца трябва да останат личен избор, а не въпрос на правителствена политика. „Тяхната работа не е да се отдават на нелепа реторика в стил "Мусолини за размножаването“, пише той в своята колонка.

Вместо това, Джонсън смята, правителствата трябва да се съсредоточат върху развитието на икономиката, инфраструктурата и подобряването на качеството на живот.

Самият бивш британски премиер има девет деца. Четири деца са родени в брака на Джонсън с адвокатката Марина Уилър. Те бяха женени 25 години, до 2018 г. През 2009 г. политикът има незаконна дъщеря с историчката Хелън Макинтайър. Борис Джонсън има четири деца в настоящия си брак с Кари Саймъндс, за която се ожени през 2021 г. Най-малкото дете на двойката се роди през май миналата година.