Присъединяването към Европейския съюз няма да реши проблемите на Северна Македония; подобни надежди са илюзорни. Това заяви новият руски посланик в Северна Македония Дмитрий Зиков пред ТАСС в първото си интервю.

„Много местни политици виждат присъединяването към ЕС като решение на всички проблеми на страната, включително правата на човека. Историята на разширяването на ЕС обаче ясно показва илюзорния характер на подобни надежди“, каза той.

В тази връзка дипломатът посочи ситуацията в такива „демократични европейски държави“ като Латвия и Естония, където нарушенията на правата на рускоезичното население са издигнати на ниво официална политика с пълното съгласие на Брюксел.

Посланикът коментира констатациите от съвместен доклад на руското и беларуското министерства на външните работи за състоянието на правата на човека, публикуван на 24 юни 2025 г., в който се посочва, че ситуацията в Северна Македония остава трудна поради високите нива на корупция, слабата съдебна система, широко разпространеното домашно насилие и социалната уязвимост сред застрашените групи.

Той подчерта, че проблемите, споменати в доклада, не са продукт на „руска пропаганда“. „За съжаление, те са реални и всички данни, на които се основава докладът, са взети от отворени македонски източници. И, съдейки по същите тези източници, те не са изчезнали през последната година“, отбеляза Зиков.

„Решението на проблемите с правата на човека е в усилията на обществото и държавата. Като приятели на македонския народ, ние, разбира се, им желаем успех в преодоляването на предизвикателствата, пред които са изправени“, заключи дипломатът.

Руският дипломат Дмитрий Зиков заема поста на посланик на Руската федерация в Република Северна Македония от началото на 2026 г. Назначаването му идва в период на засилено напрежение в региона и активни дебати относно геополитическата ориентация на Северна Македония между ЕС/НАТО и влиянието на Русия.