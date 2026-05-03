Новини
Свят »
Северна Македония »
Руският посланик в Скопие: Присъединяването към ЕС няма да реши проблемите на Северна Македония

Руският посланик в Скопие: Присъединяването към ЕС няма да реши проблемите на Северна Македония

3 Май, 2026 06:40, обновена 3 Май, 2026 06:52 706 10

  • дмитрий зиков-
  • посланик-
  • северна македония-
  • европейски съюз

Дмитрий Зиков изтъкна проблемите на страната - високи нива на корупция, слаба съдебна система, домашно насилие и социална уязвимост

Руският посланик в Скопие: Присъединяването към ЕС няма да реши проблемите на Северна Македония - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Присъединяването към Европейския съюз няма да реши проблемите на Северна Македония; подобни надежди са илюзорни. Това заяви новият руски посланик в Северна Македония Дмитрий Зиков пред ТАСС в първото си интервю.

„Много местни политици виждат присъединяването към ЕС като решение на всички проблеми на страната, включително правата на човека. Историята на разширяването на ЕС обаче ясно показва илюзорния характер на подобни надежди“, каза той.

В тази връзка дипломатът посочи ситуацията в такива „демократични европейски държави“ като Латвия и Естония, където нарушенията на правата на рускоезичното население са издигнати на ниво официална политика с пълното съгласие на Брюксел.

Посланикът коментира констатациите от съвместен доклад на руското и беларуското министерства на външните работи за състоянието на правата на човека, публикуван на 24 юни 2025 г., в който се посочва, че ситуацията в Северна Македония остава трудна поради високите нива на корупция, слабата съдебна система, широко разпространеното домашно насилие и социалната уязвимост сред застрашените групи.

Той подчерта, че проблемите, споменати в доклада, не са продукт на „руска пропаганда“. „За съжаление, те са реални и всички данни, на които се основава докладът, са взети от отворени македонски източници. И, съдейки по същите тези източници, те не са изчезнали през последната година“, отбеляза Зиков.

„Решението на проблемите с правата на човека е в усилията на обществото и държавата. Като приятели на македонския народ, ние, разбира се, им желаем успех в преодоляването на предизвикателствата, пред които са изправени“, заключи дипломатът.

Руският дипломат Дмитрий Зиков заема поста на посланик на Руската федерация в Република Северна Македония от началото на 2026 г. Назначаването му идва в период на засилено напрежение в региона и активни дебати относно геополитическата ориентация на Северна Македония между ЕС/НАТО и влиянието на Русия.


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    3 4 Отговор
    Руският посланик в Скопие: Присъединяването към ЕССР няма да реши проблемите на Северна Македония

    06:55 03.05.2026

  • 2 Българин

    5 2 Отговор
    Те скопяните това много добре го знаят. Те искат да се присъединят към Югославия!

    06:57 03.05.2026

  • 3 Маке

    1 3 Отговор
    Я си глей работата да не хващаш пътят за Блатария.

    06:59 03.05.2026

  • 4 Сесесере

    2 3 Отговор
    Всички руснаци в Русия ! Късайте им международните паспорти и нгека дават акъл на себе си!

    06:59 03.05.2026

  • 5 оня с коня

    3 2 Отговор
    И да обясни руснакът:ЗАЩО след толкова ПРОФУКАНИ Пари от Русия за активизиране на про-руските Партии в Македония и особено в Гърция за провеждане на Митинги и протести относно Името на държавата НЕ УСПЯХА да стопират влизането на Макетата в НАТО?А има ли Наказани Руски Функционери за този Геополитически Провал?А защо Руският посланик премълчава Подробността че Русия може да е приятел на Македония,но е по-голям Приятел на България,заставайки на нейна страна срещу македонските Щения за влизане в ЕС?

    07:14 03.05.2026

  • 6 Много

    2 3 Отговор
    ги е яд руснаците че и Сърбия и Македония и Молдова и Украйна и Армения и Грузия се стремят към членство в ЕС. Никой не ще в прегръдка с Русия. Дори Лукашенко не иска, но както той самият се изрази е с "коляно в гърдите"

    07:23 03.05.2026

  • 7 4995

    1 0 Отговор
    Да се качиш ка потъващ кораб за да си по-добре е доста глупаво решение.

    Коментиран от #8

    07:27 03.05.2026

  • 8 Това е факт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "4995":

    и на нас винаги насилствено ни го причиняват.

    07:31 03.05.2026

  • 9 Някой

    0 1 Отговор
    "Присъединяването към ЕС няма да реши проблемите на Северна Македония" Напротив - ще ги задълбочи. Справка - България.

    07:33 03.05.2026

  • 10 Дмитрий ЗИКОВ

    0 0 Отговор
    Високи нива на корупция, слаба съдебна система, домашно насилие и социална уязвимост

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЕЙ ЗИКО

    ЧЕ ТИ ГОВОРИШ ЗА РУСИЯ

    БРЕ ИЗДУХАНЯК .

    Пак си Се объркал
    Тръгнал си да говориш

    За Руската Кочина.

    Спри се .

    07:37 03.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания