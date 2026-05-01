Войниците от Червената армия осигуриха 81 години мир и спокойствие за словаците, а премиерът Роберт Фицо ще пътува до Москва на 9 май, за да почете паметта им.

Това заяви министър-председателят на Словакия на първомайски митинг в Бановце над Бебравоу (Западна Словакия).

„Отиваме в Москва, за да положим цветя на гробовете на онези, които ни освободиха и осигуриха 81 години мир и спокойствие. От името на всички словаци ще изразя благодарност към Червената армия“, каза премиерът.

Видео от речта на Фицо беше публикувано на страницата на неговата партия „Посока - Социалдемокрация“ във Facebook.

Фицо призова за борба за запазване на мира и прекратяване на военните конфликти.

„Словакия е мирна и сигурна страна. Трябва на всяка цена да гарантираме, че тези две основни характеристики ще бъдат запазени за нашата страна“, каза той.

Чехия е дала разрешение за прелитане на самолета на словашкия премиер Роберт Фицо, за да стигне до Москва за 81-вата годишнина от честванията на Деня на победата.

Това беше обявено от говорителя на чешкото външно министерство Адам Черге.

„Словашката страна изпрати до Чехия стандартно искане за разрешение за прелитане на самолета на Фицо и то беше предоставено без забавяне“, каза говорителят на чешкото външно министерство, цитиран от новинарския портал Novinky.

Словашкият премиер планира да положи цветя на Гроба на Незнайния воин на 9 май и се надява да се срещне с руския президент Владимир Путин.

Той ще пътува до Москва, за да отдаде почит на войниците от Червената армия, загинали в битка срещу нацистите за освобождението на Словакия. Естония и Литва,

Латвия и Полша забраниха полета на Фицо да премине през техните територии за възпоменателните тържества в руската столица.