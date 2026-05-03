Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян

3 Май, 2026 08:20 976 17

Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади, информират от БНТ. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти възстановяването ще отнеме години.

А междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути - през село Стойките и прохода Рожен. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. А кметът на Смолян апелира към Агенция "Пътна инфраструктура", която е стопанин на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защо

    7 2 Отговор
    Помолете се на чичо Си и за денят на Ботев ще имате мост - красавец.

    Коментиран от #5

    08:22 03.05.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    15 2 Отговор
    като не се строй и поддържа се рушии скапва вече 35 години!

    08:26 03.05.2026

  • 3 БоюЦиганина

    6 4 Отговор
    Вече пета година не съм премиер и тотално ми счупихте държавата!

    08:26 03.05.2026

  • 4 Сила

    11 4 Отговор
    Бойкоооооо , бащицееееее ....кой изяде асфалта , кой бащицееееее ... ???! На кого ни остави Бойкоооооо ....

    08:27 03.05.2026

  • 5 Чичо ти Си:

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "защо":

    - Не, няма да имате. За фaшaги и предатели не работим!

    Коментиран от #6

    08:28 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДА СПРЪТ И ТИРОВЕТЕ

    7 1 Отговор
    И ПЪТИЩАТА НЯМА ДА ПРОПАДАТ.вСЕКИ ДА ЯДЕ ТВА КОЕТО Е ОТ РЕГИОНА И Е МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО.ТАМ ПРИМЕРНО ИМА КАРТОФИ ЧУШКИ, ТЮТЮН МУРСАЛСКИ ЧАЙ. ОТЛИЧНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ.

    Коментиран от #9

    08:30 03.05.2026

  • 8 Мрачна прогноза

    10 0 Отговор
    Свлачища и срутища тепърва ще се активират из цяла България. Многото грешни решения и действия на властимащите срещу природата и населението са в основата на тези бедствия.

    Коментиран от #10

    08:32 03.05.2026

  • 9 Хахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДА СПРЪТ И ТИРОВЕТЕ":

    "вСЕКИ ДА ЯДЕ ТВА КОЕТО Е ОТ РЕГИОНА И Е МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО"

    Викаш, да минаваме всички на фотосинтеза.

    Коментиран от #17

    08:32 03.05.2026

  • 10 Ама

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мрачна прогноза":

    далаверите и кражбите на европейската мафия не водят ли до всеобщ просперитет?

    08:33 03.05.2026

  • 11 Кремък

    6 0 Отговор
    Спешно се търси решение за изграждане на временен път
    предстои да се начертаят най-спешните мерки
    Според експерти възстановяването ще отнеме години.
    ------
    Ако живеехме в нормална държава щеше да пише : ,,Експертите намериха решение за временен път.Бяха начертани спешните мерки."
    Намирате ли малката разлика?

    08:38 03.05.2026

  • 12 арлингтън

    6 0 Отговор
    Тая скоро няма да стане.Трябват хеликоптери по този марш рут.Мъ-хъъъ!

    08:43 03.05.2026

  • 13 А50

    5 0 Отговор
    Кой даде разрешение да се строи хотел в свлочищен район. Стройтелството, вшбрации, тежки машини може да са предизвикали свлачището. Кой луд би работил или отседнал там в бъдеще и кой би дал разрешение. Сигурно собственика ще иска компенсация от държавата вместо да бъде разследвана цялата верига до геодезиста

    09:01 03.05.2026

  • 14 Първо

    7 0 Отговор
    виновниците в ареста !

    09:05 03.05.2026

  • 15 Пенчо

    2 1 Отговор
    Тунел му е майката!

    09:07 03.05.2026

  • 16 Ели

    5 0 Отговор
    Викайте специалисти от чужбина!Това изисква съвременни модерни решения,проучване на целия район от най-добрите специалисти и ако трябва изцяло нови планове и пътища по други маршрути.Китайците и корейците са най-добри в днешно време в сложни мащабни проекти.Целия район е обречен ако не се мисли в дългосрочен план.

    09:11 03.05.2026

  • 17 ЩОМ ПРИ ,,ЛОШИЯ, БОЙ ТОШИ,,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    НЕ УМРЯХТЕ ОТ ГЛАД А НАПРОТИВ СЕ РАЗМНОЖИХТЕ ДО 9 МЛН.......ТОГАА ТАКИВА ВНОСОВЕ С ТИРОВЕ НЯМАШЕ ...БСНАНИТЕ ИДВАХА С КОРАБИ И 3 ТОННИ ГАЗКИ ГИ РАЗКАРВАХА И СЪЩИТ ГАЗКИ РАЗКАРВАХА СИИИИИИЧКОТО МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО...

    09:27 03.05.2026

