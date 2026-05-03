Търсят решение за изграждане на временен път в района на пропадналия участък между Пампорово и Смолян

Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади, информират от БНТ. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти възстановяването ще отнеме години.
А междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути - през село Стойките и прохода Рожен. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. А кметът на Смолян апелира към Агенция "Пътна инфраструктура", която е стопанин на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 защо
Коментиран от #5
08:22 03.05.2026
2 Ний ша Ва упрайм
08:26 03.05.2026
3 БоюЦиганина
08:26 03.05.2026
4 Сила
08:27 03.05.2026
5 Чичо ти Си:
До коментар #1 от "защо":- Не, няма да имате. За фaшaги и предатели не работим!
Коментиран от #6
08:28 03.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДА СПРЪТ И ТИРОВЕТЕ
Коментиран от #9
08:30 03.05.2026
8 Мрачна прогноза
Коментиран от #10
08:32 03.05.2026
9 Хахаха
До коментар #7 от "ДА СПРЪТ И ТИРОВЕТЕ":"вСЕКИ ДА ЯДЕ ТВА КОЕТО Е ОТ РЕГИОНА И Е МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО"
Викаш, да минаваме всички на фотосинтеза.
Коментиран от #17
08:32 03.05.2026
10 Ама
До коментар #8 от "Мрачна прогноза":далаверите и кражбите на европейската мафия не водят ли до всеобщ просперитет?
08:33 03.05.2026
11 Кремък
предстои да се начертаят най-спешните мерки
Според експерти възстановяването ще отнеме години.
------
Ако живеехме в нормална държава щеше да пише : ,,Експертите намериха решение за временен път.Бяха начертани спешните мерки."
Намирате ли малката разлика?
08:38 03.05.2026
12 арлингтън
08:43 03.05.2026
13 А50
09:01 03.05.2026
14 Първо
09:05 03.05.2026
15 Пенчо
09:07 03.05.2026
16 Ели
09:11 03.05.2026
17 ЩОМ ПРИ ,,ЛОШИЯ, БОЙ ТОШИ,,
До коментар #9 от "Хахаха":НЕ УМРЯХТЕ ОТ ГЛАД А НАПРОТИВ СЕ РАЗМНОЖИХТЕ ДО 9 МЛН.......ТОГАА ТАКИВА ВНОСОВЕ С ТИРОВЕ НЯМАШЕ ...БСНАНИТЕ ИДВАХА С КОРАБИ И 3 ТОННИ ГАЗКИ ГИ РАЗКАРВАХА И СЪЩИТ ГАЗКИ РАЗКАРВАХА СИИИИИИЧКОТО МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО...
09:27 03.05.2026