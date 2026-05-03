Новини
Свят »
Украйна »
ВСУ: Руснаците увеличиха активността си край Купянск
  Тема: Украйна

ВСУ: Руснаците увеличиха активността си край Купянск

3 Май, 2026 07:32, обновена 3 Май, 2026 07:39 1 806 70

  • украйна-
  • купянск-
  • русия-
  • война

Помагат им два фактора - лошото време и пролетното раззеленяването, отбеляза военният говорител Виктор Тегубов

ВСУ: Руснаците увеличиха активността си край Купянск - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили са увеличили активността си близо до Купянск в Харковска област и разполагат големи сили, като вече частично контролират селото, разположено северно от града.

Това съобщи Виктор Трегубов, говорител на Обединената група сили на ВСУ, цитиран от УНИАН. Според него руската активност близо до Купянск е била намалена през март и февруари, тъй като "врагът е ближел раните си“ и е натрупвал нападателен потенциал.

Трегубов казва, че два фактора помагат на руснаците: лошото време и появата на „зеленина“.

"Село Голубовка, разположено на север, също играе основна роля в натиска на окупаторите върху Купянск – оттам врагът се опитва да проникне в самия град. И докато окупаторите държат определени позиции там, за украинските защитници е по-трудно да унищожат врага в подстъпите към града", обясни говорителят.

Ситуацията се е влошила за ВСУ и на изток от Купянск.

"Врагът настъпва към Купянск-Узловая от три посоки, добави Трегубов.

"В южната част на Покровск и околния район окупаторите струпват сили и техника. Врагът се стреми да изтласка украинските защитници от северните райони на града", каза Сергей Окишев, офицер по комуникациите в 7-ми десантно-щурмов корпус.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи за „превземането“ на село Мирополе в Сумска област. Украинските въоръжени сили вече отрекоха тази информация. Курската групировка войски нарече изявлението на окупаторите откровена лъжа. Беше отбелязано, че с наближаването на 9 май се появяват „информационни конвулсии сред вражеските сили".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи

    54 7 Отговор
    Туапсе ще им излезе през носа !

    Коментиран от #27, #36

    07:41 03.05.2026

  • 2 Гост

    50 5 Отговор
    Сега не е смешно, а?
    Цитат:
    Помагат им два фактора - лошото време и пролетното раззеленяването, отбеляза военният говорител Виктор Тегубов

    Е те това е смешно, ама много! Айде, високите треви са ви проблем, отдавна, ама пък листата! Спрааашна армия, няма що!!!

    07:44 03.05.2026

  • 3 Нууу

    45 4 Отговор
    Давай Страна Огромна ..я

    07:45 03.05.2026

  • 4 Оли Гофрен

    55 2 Отговор
    Аз се чудя що лошото време и раззеленяването не помагат на хохохолите ?

    07:47 03.05.2026

  • 5 Факти

    11 44 Отговор
    Путин 12 години не може да превземе Купянск на 35 км от руската граница 😅

    Коментиран от #13

    07:51 03.05.2026

  • 6 ахахаха

    40 3 Отговор
    точно сега ли намери да се еаззелени да му се невиди

    07:51 03.05.2026

  • 7 оня с коня

    7 39 Отговор
    Украйна трябва да отстъпва макар и временно по някое село на руснаците,защото иначе ще ги обезкуражи и загуби като Спаринг-партньор.

    Коментиран от #9, #10, #17

    07:51 03.05.2026

  • 8 Смех с ватенки

    8 33 Отговор
    Пак ще превземат Купянск,😀🤣

    Коментиран от #56, #58

    07:52 03.05.2026

  • 9 Мдам

    8 32 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    13 години руснацте наторяват Донбас.

    Коментиран от #47

    07:54 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Той

    4 27 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    няколко пъти хо завзема вече. Проблемът е че след това украинците избиват окупаторите и си го връщат 🤣

    Коментиран от #33, #49, #51

    08:08 03.05.2026

  • 14 УДРИ С ЛОПАТАТА

    23 3 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    Коментиран от #30

    08:18 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 факуса

    21 0 Отговор
    веднага пакет санкции на времето и раззеленяването,а на вас що не помага бе питеци,нали станахте голямата работа

    08:19 03.05.2026

  • 17 си пън

    18 1 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    конярче,закарай коня там да пасе,че много трева и се спъват питеците

    08:21 03.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да питам само

    22 2 Отговор
    защо контранаступа на укропистаните все още буксува при село Купянск, а не е някъде към Новосибирск?

    Коментиран от #35, #37

    08:24 03.05.2026

  • 20 ЗЕЛЕНИЯ

    20 0 Отговор
    Щял да сдава Одеса.

    08:25 03.05.2026

  • 21 Хахахаха

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Не на руското робство":

    ДолнатаКовтаГанеффф е КозяшкаПача.

    08:26 03.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ОБАДИ СЕ НА УРСУЛА

    17 1 Отговор
    Да спре пролетното раззеленяване.

    08:28 03.05.2026

  • 24 Кой Купянск?

    3 12 Отговор
    Преди година генерал Герасимов поне пет пъти докладва на Путин, че са го превзели? Кой Купанск пак?

    Коментиран от #59

    08:30 03.05.2026

  • 25 Моряка

    2 10 Отговор
    Голям праз - активност около едно село.Как пък не се намери един руснак с мащабно мислене и практически размах.Преди 80 години ги имаше в изобилие..

    Коментиран от #38

    08:31 03.05.2026

  • 26 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "КОТ.ар.АК 😼":

    Дали ще си жив до тогава !

    08:31 03.05.2026

  • 27 Сото

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Значи":

    То да беше само Туапсе. Всеки ден им горят НПЗтата. Тъкмо ги ремонтират и укрите удрят пак. Пълен леш.

    Ще си патят руснаците, докато не обесят бункерното старче на Кремъл.

    08:32 03.05.2026

  • 28 Абе зае....БИ...

    3 10 Отговор
    Връви ли,..връви ли ...13 год...3 ДНЕВНА ДВИЖУХА на... пиздоглазия, хомик могучая и.. Оризо-Гризачите на Ким...при.. Купянск и Покровск?!?
    Или оше мляскат Украинскио ШПЕК со... кожата у.... ДОНБАС
    Ееееедехееее

    08:34 03.05.2026

  • 29 Българин

    3 14 Отговор
    Преди няколко години, ако някой ми беше казал, че над Русия ще се развее знамето на фашизма и руснаците ще станат фашисти и че русофил ще е равностойно на нацист, щях да го помисля за луд.

    Но ето че и най-лудидите неща стават реалност.

    08:34 03.05.2026

  • 30 Лука

    0 12 Отговор

    До коментар #14 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети ,за фашизма!

    Коментиран от #34

    08:34 03.05.2026

  • 31 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    15 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:35 03.05.2026

  • 32 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    15 2 Отговор
    ПУТИН диктува правилата свиквайте

    Коментиран от #41

    08:36 03.05.2026

  • 33 С поздрави от БРИКС

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "Той":

    Оказа се, че предният път някакви БРИКСаджии са отблъснали руснаците от Купянск. Някакви бразилци мисля бяха.

    08:37 03.05.2026

  • 34 Тъп лука

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Лука":

    Ти чети ще ти трябва

    08:38 03.05.2026

  • 35 До тук ли сигнахме?

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "Да питам само":

    30 години ни обяснявахте патосно, че само да поискат руснаците за месец са на Отлантическия океан, а сега го обърнахте контранаступа не можел да мръдне от Купянск и нямал шанс за Новосибирск?!

    Дори не сте смешни! Жалки сте!

    08:40 03.05.2026

  • 36 Моряка

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Значи":

    Обичах да се разхождам по главната улица на Туапсе,която започва от морето и красивата кула за наблюдение на морския трафик,построена от Главбулгарстрой.( написано е на табелка на фасадата).Какво ли е останало сега?

    08:40 03.05.2026

  • 37 Питай ми Дедо ..ВИЯ

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Да питам само":

    А сетне и.. Узкоглазия ЦАЛИ ВАЧ на КУ РАна за.. ТРИДНЕВНАТА..у. Киев, Виена Берлин и Лисабон
    Хихихихихи
    АБЕ Сичко е... ВСЕ
    Хихихихихи
    У Туапсе, Перм, Орск и москалбад

    08:41 03.05.2026

  • 38 Ха ха ха ха

    1 9 Отговор

    До коментар #25 от "Моряка":

    Защото при Путин мислещите руснаци избягаха на Запад. Кой руснак иска да го управлява сбъркан полуевреин-педофил като Путин, Лавров, Медведев...

    08:42 03.05.2026

  • 39 Мишел

    6 3 Отговор
    На 01.05.2026 руската армия превзе за един ден рекордните от началото на годината 43 кв.км. в Сумска област.

    Коментиран от #50

    08:42 03.05.2026

  • 40 Механик

    10 0 Отговор
    Това с терволяка и "распутицата" не го бях чувал много отдавна. Още от времето когато абрамсите и пантерите "щяха" ми показват как "фарчат ошанки". Па то се оказа, че храсталаците пречат на ВСУ да се бие, а абрамсите затъвали в калта.
    Но най ме кефи последното изречение „информационни конвулсии сред вражеските сили". Голямо кълчене на езиците! Голямо.

    Коментиран от #60

    08:45 03.05.2026

  • 41 Така е

    1 9 Отговор

    До коментар #32 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Остана завинаги в АНАЛИТЕ на ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ като единствения във вселената Фюрер Педофил ИЗБЕГАЛ посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ!
    По свето...песни за нея..пеят!
    Хихихихихи

    08:45 03.05.2026

  • 42 Факти

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "КОТ.ар.АК 😼":

    Кога? От пролетта на 2022 г. окупацията си стои на 20%. Путин няма пари за още 4 години война. ЕС обаче има. Тъкмо отпусна за 2 години, които са само 0,2% от БВП. Ние можем да помагаме на Украйна вечно. Доброволци от цял свят се бият на нейна страна, а дроновете и изкуственият интелект изглаждат разликата в числеността на армията и въоръжението. Украйна е бетонна стена, в която руската мечка си блъска главата. Скоро всичко ще приключи. Ликвидните резерви в хазната се топят и Путин няма с какво да ги запълни. Никой не иска да купува дългосрочни руски облигации заради риска, а Путин няма полза да емитира дълг до 2 години на 14% лихва. Какво му остава? Да продава стратегическия златен резерв на Русия, предвиден за истинска голяма война. Той може да го прави и в момента - тайно. Това би означавало, че вместо да работи за сигурността на Русия, той я руши. Така или иначе Русия бавно, но сигурно, се приближава до точка на пречупване, в която войната ще стане невъзможна за водене. Като издумка ликвидните резерви Путин ще трябва да избира между разходите за войната и тези за заплати, пенсии, здравеопазване и образование. Това е невъзможен избор. Путин или ще спре войната или руснаците най-накрая ще се вдигнат срещу него и войната пак ще спре.

    Коментиран от #54

    08:46 03.05.2026

  • 43 Артилерист

    8 2 Отговор
    От изказването на две зкпч-единият наречен "говорител", а другият "офицер по комуникациите"-в матряла ни натякват, че при "окепаторът" се появяват "информационни конвулсии". Истината е, че реалността на фронта за укроармията е пред пълен разпад. За напредъка на северната групи руски войски в Харковското направление е загатнато в съчинението, но към Суми темпът за настъпление е още по-голям. Одеса практически е откъсната от света по суша и море. За състоянието на укроотбраната на изток и по-на юг, вчера ви цитирах новоназначеният командир на 54-та укробригада Чорни-хаос, деморализация, липса на мотивация и умора сред силно оределия войнишки състав. Няма място за повече конкретика за освободените населени места и територия, но обобщено може да се каже, че освободените селища и пространства по основните настъпателни направления на руските войски са по 1-2 до три селища и към 20-30 квадратни километри...

    Коментиран от #44, #61

    08:46 03.05.2026

  • 44 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 8 Отговор

    До коментар #43 от "Артилерист":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    08:48 03.05.2026

  • 45 Ай,ся...стари номера!

    10 0 Отговор
    При прословутият ви ,,Пролетен КонтраНаступ" ви пречеше...-,,Високата и гъста тревна растителност"...!
    А сега пък...
    ...,,лошото време и пролетното раззеленяването"...😆😝😉👏!

    08:50 03.05.2026

  • 46 Гост

    8 1 Отговор
    ВСУ не е армия! Това е балет! Само на балетистите им пречи тревата и листата!

    08:52 03.05.2026

  • 47 Не руснаците а

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мдам":

    укропонаzzистите. По обмена ще ги познаете 1000 за Киив срещу под 40 за руснаците.

    08:53 03.05.2026

  • 48 Хахахахаха

    8 1 Отговор
    Брой го в скоро време паднал Купянск, щом почват да ревът че руснаците натискат някъде, скоро се оказва изтегляме се на по добри позиции към Киев хахахахахах, няма такава смешна армия като укрите 500 млрд в оръжия, хиляди танкове, милиони ранени и загинали а все се изтегляме на по изгодни позиции до Киев

    08:54 03.05.2026

  • 49 Тъй ги избива, че

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Той":

    по 1000 чувала отиват за Киив и по-малко от 40 за Русия.

    08:54 03.05.2026

  • 50 Па то през 22 г

    1 9 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Некви АЗОВЦИ наритаха монгольята от ХАРКОВ и СУМИ...за 1 ДЕН , ма!
    Тръчеа из нивята и полята като...метиляви оФци...без оръжие но със... тоалетни чинии на гърба
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #52, #64

    08:54 03.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хахахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Па то през 22 г":

    Дай някоя новина от Азов, ечтеч масово се скриха не съм ги чул стана полови година има ли го още тоя отряд или са погребани всички хахахахаха, къде са Азов в момента

    08:57 03.05.2026

  • 53 Моряка

    7 1 Отговор
    Ами че да побърза,че преди 2 години обещах на Стоянчо да го водя на биричка на прочутата улица Дерибасовска в руския град Одеса.Момчето заслужава даже и 2 бирички,с него тук става някак си забавно,одушевено.Обаче Зеленото се офлянква,прави си оглушки, на мене авторитета ми пред Стоянчо пада,а Путин нехае.

    08:59 03.05.2026

  • 54 Руснаци

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Маняк нямаш правилен анализ 5 година в факти, много си зле и не ти се получава хахаха, вече съм спокоен, щом казваш че руснаците нямат пари значи имат доста хахаха

    08:59 03.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Купианск не в областите

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Смех с ватенки":

    за които Русия има претенции! А го ползва за да привлича отчаяни украински контранаступи. Стотици до сега! И Сирски редовно да праща там прясно месо.

    09:07 03.05.2026

  • 57 Няма край путинското унижение

    1 6 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #66

    09:09 03.05.2026

  • 58 нпо агент

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Смех с ватенки":

    А на хер Хитлер му пречеше руската зима..примерно минус 40..а тук укроговорител казва че на руснаци пък природата помага..Един приятел пита..Същата тази зеленина има ли я от към украински пейтриоти или само расте там където минава руски войник?..Работа е там ..ако нямаш достатъчно войници винаги ще има лошо време и много зеленина..

    Коментиран от #70

    09:12 03.05.2026

  • 59 Същия Купианск

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Кой Купянск?":

    Купианск не в областите за които Русия има претенции! А го ползва за да привлича отчаяни украински контранаступи. Стотици до сега! И Сирски редовно да праща там прясно месо.
    Дано съм ти помогнал!

    Коментиран от #62

    09:12 03.05.2026

  • 60 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Дано си го разбрал.

    09:15 03.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Знаем

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Същия Купианск":

    Село Купянск не е приоритет понеже там три пъти влизахме и не излизахме🤣

    09:16 03.05.2026

  • 63 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    0 0 Отговор
    А пък уникалния журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г,
    Навални пък твърдеше, че крим и одеса са Руски.

    Коментиран от #68

    09:17 03.05.2026

  • 64 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Па то през 22 г":

    Фантазираш . В Харков украинската армия без нито един изстрел, влезе 2 два! дни, след като руската се изтегли. Бояха се да не е миниран града.
    В Сумска област изобщо нямаше сражения.

    Коментиран от #67

    09:18 03.05.2026

  • 65 Айде честито

    0 0 Отговор
    Отиде и руското пристанище Приморск.

    09:18 03.05.2026

  • 66 да да

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Няма край путинското унижение":

    Крим превзе за 24часа..Донбас след референдум и той при Путин..Направо за срам работа..Винаги може повече, но ще има още..Я да видим какво става с Иран...Европа пак остана с...в устата..Тръмп привиква един по един мерц и др. макорони в Белия дом..И те се правят на мъже...НАТО умря..ЕС..пред разпад..всеки прави каквото му скимне..

    09:19 03.05.2026

  • 67 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Мишел":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁😁😁

    Коментиран от #69

    09:20 03.05.2026

  • 68 катран

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Мира ботокса мисирката от нова телевизия":

    Грозев да беше спал с Нахални, защото Нахалната съпруга иска много кеш..и не вярвам нашия да извади пара..освен ако много красив..което е абсурд..

    09:22 03.05.2026

  • 69 А ти извади ли си...

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Гресирана ватенка":

    ...двата гресирани ръкава от газундера?!
    Май не,защото се кефиш...😆😝😉?!

    09:24 03.05.2026

  • 70 Хора имат все още

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "нпо агент":

    но войници вече нямат. Последните обучени азовци вече не воюват, а стоят зад гърба на бусовизираните, за да не бягат.

    А Купианск го контранупват от месеци с нови и ниви доставки от Сирски! И все по-отчаяно. А това е целта на руснаците с Купянск, който дори не е в областите за които Русия има претенции в последното си предложение. За месомелачка и откланяне на войски.

    09:27 03.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания