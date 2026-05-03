Руските сили са увеличили активността си близо до Купянск в Харковска област и разполагат големи сили, като вече частично контролират селото, разположено северно от града.

Това съобщи Виктор Трегубов, говорител на Обединената група сили на ВСУ, цитиран от УНИАН. Според него руската активност близо до Купянск е била намалена през март и февруари, тъй като "врагът е ближел раните си“ и е натрупвал нападателен потенциал.

Трегубов казва, че два фактора помагат на руснаците: лошото време и появата на „зеленина“.

"Село Голубовка, разположено на север, също играе основна роля в натиска на окупаторите върху Купянск – оттам врагът се опитва да проникне в самия град. И докато окупаторите държат определени позиции там, за украинските защитници е по-трудно да унищожат врага в подстъпите към града", обясни говорителят.

Ситуацията се е влошила за ВСУ и на изток от Купянск.

"Врагът настъпва към Купянск-Узловая от три посоки, добави Трегубов.

"В южната част на Покровск и околния район окупаторите струпват сили и техника. Врагът се стреми да изтласка украинските защитници от северните райони на града", каза Сергей Окишев, офицер по комуникациите в 7-ми десантно-щурмов корпус.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи за „превземането“ на село Мирополе в Сумска област. Украинските въоръжени сили вече отрекоха тази информация. Курската групировка войски нарече изявлението на окупаторите откровена лъжа. Беше отбелязано, че с наближаването на 9 май се появяват „информационни конвулсии сред вражеските сили".