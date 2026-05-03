Financial Times: САЩ планират да се откажат от разполагане на ракети „Tomahawk“ в Германия

3 Май, 2026 09:51, обновена 3 Май, 2026 09:58 1 139 15

Според експерти, това е по-сериозен проблем от изтеглянето на част от военния контингент

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация планира да отмени решението си за разполагане на далекобойни оръжия, включително ракетен батальон „Tomahawk“, в Германия, съобщи Financial Times, позовавайки се на източник от Пентагона.

Кристиан Мьолинг, директор на берлинския мозъчен тръст „Едина“, коментирайки евентуалното отменяне на разполагането на ракети, нарече този ход по-сериозен проблем от намаляването на американския военен контингент. „Последното може да бъде компенсирано, но ние изоставаме в ракетите с голям обсег“, каза експертът пред изданието, отбелязвайки, че подобни ходове поставят под въпрос готовността на САЩ да защитават страните от НАТО.

САЩ и Германия обявиха планове за разполагане на „Tomahawk“ и други далекобойни оръжия през юли 2025 г. Първоначално това беше планирано за 2027 г. Споразумението за разполагане на ракетите беше постигнато по време на администрацията на предшественика на Доналд Тръмп, Джо Байдън.

Преди това Тръмп обяви изтеглянето на част от американските войски от Германия. Това се случи, след като германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува военната кампания на САЩ срещу Иран. След това Тръмп обвини Мерц, че уж „счита ядрените оръжия на Иран за приемливи“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ТЕ НЕ ПЛАНИРАТ

    13 2 Отговор
    ПУТИН ИМ КАЗВА КАКВО МОЖЕ И КАКВО НЕ МОЖЕ.

    10:02 03.05.2026

  • 2 Пич

    16 1 Отговор
    Не планират бе !!! Нямат !!! Ни Томахоук, ни от другите!!! Само патрони за пушки им останаха, но ги пестят, за атентати срещу президент!!!

    10:02 03.05.2026

  • 3 Доналд Тръмп, президент

    5 17 Отговор
    Tомахавките пътуват за Украйна и от там поемат към Русия !!! Решението е окончателно и не подлежи на отмяна ☝️

    10:06 03.05.2026

  • 4 Овчар

    14 1 Отговор
    Дони такъв таралеж си вкара в гащите чеее вече се чуди на къде да хване...! Накрая целия свят ще пърди срещу него и жалката му армия която няма бомби..!

    10:06 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гост

    2 5 Отговор
    Така ще бъде докато ЕС не започне да произвежда оръжия конкурентни или по добри от американските...отдавна е време..

    10:13 03.05.2026

  • 7 Не пранират

    4 3 Отговор
    А отменена разполагането на ракетите.
    Сайт на Пентагона

    10:15 03.05.2026

  • 8 Мишел

    8 1 Отговор
    На Томахоук им трябват 2 часа, за да стигнат до Москва.
    На Авангард му трябват 10 до 15 минути до Вашингтон.

    10:19 03.05.2026

  • 9 Европа няма нужда от САЩ

    2 10 Отговор
    Европа е достатъчно силна да Унищожи Русия
    Със един замах

    Коментиран от #12

    10:23 03.05.2026

  • 10 Демократ

    3 0 Отговор
    Гейрманците да си направят бе нали имат дизели те де и. Не знам как обаче ще създадат тяга любимата дума на Радослав Славчев

    10:35 03.05.2026

  • 11 Гост

    3 0 Отговор
    Другите развиваха индустрия, отбрана....
    ЕС правеше паради.

    10:35 03.05.2026

  • 12 Факт!!!!!!

    0 6 Отговор

    До коментар #9 от "Европа няма нужда от САЩ":

    Щом армия номер 70 и извън нато нокаутира Мечката
    Значи няма нужда от НАТО

    10:35 03.05.2026

  • 13 Морски

    0 1 Отговор
    Тогава да ги разположат в България!

    10:45 03.05.2026

  • 14 Търновец

    0 1 Отговор
    Американските войски в Европа трябваше да бъда т изтеглени още през 1990 - 1991 когато Горбачов изтегли 15000 танка Т 72 от Германия и демонтира ракетите СС 20 със среден обхват. Американците в Германия и сега в България оказват политическо влияние и изкуствено държат ЕС зависима от САЩ и Израел. А ракетите Томахоук морално устаряващ и не е ясно доколко са инженерно качествени след масовото постъпване на работа на Индуси Китайци и Латиноси в Американските фирми. Още през Югославската война няколко такива ракети паднаха е България

    10:58 03.05.2026

  • 15 Е, и ко?!

    1 1 Отговор
    Вие, българските тарикати му мислете, Германия ще се оправи както винаги. Ама до къде ще ви докара Радеф със своето обкръжение... До Дунав и толкова!

    11:07 03.05.2026

