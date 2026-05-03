Financial Times: САЩ планират да се откажат от разполагане на ракети „Tomahawk“ в Германия

Американската администрация планира да отмени решението си за разполагане на далекобойни оръжия, включително ракетен батальон „Tomahawk“, в Германия, съобщи Financial Times, позовавайки се на източник от Пентагона.

Кристиан Мьолинг, директор на берлинския мозъчен тръст „Едина“, коментирайки евентуалното отменяне на разполагането на ракети, нарече този ход по-сериозен проблем от намаляването на американския военен контингент. „Последното може да бъде компенсирано, но ние изоставаме в ракетите с голям обсег“, каза експертът пред изданието, отбелязвайки, че подобни ходове поставят под въпрос готовността на САЩ да защитават страните от НАТО.

САЩ и Германия обявиха планове за разполагане на „Tomahawk“ и други далекобойни оръжия през юли 2025 г. Първоначално това беше планирано за 2027 г. Споразумението за разполагане на ракетите беше постигнато по време на администрацията на предшественика на Доналд Тръмп, Джо Байдън.

Преди това Тръмп обяви изтеглянето на част от американските войски от Германия. Това се случи, след като германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува военната кампания на САЩ срещу Иран. След това Тръмп обвини Мерц, че уж „счита ядрените оръжия на Иран за приемливи“.