Туск: Все още няма сигнали от САЩ за изтегляне на военен персонал от Германия

Полша все още не е получила никакви сигнали, че Съединените щати могат да прехвърлят планираните за изтегляне от Германия 5 хиляди военнослужещи на източния фланг на НАТО. Това каза пред репортери полският премиер Доналд Туск преди да отлети за срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван.

„В момента нямаме такива сигнали“, отговори Туск на съответния въпрос на журналист на пресконференция, излъчена в социалните мрежи на полското правителство.

Ден преди това шефът на Пентагона Пийт Хегсет нареди изтеглянето на 5 хиляди американски войници от Германия. Очаква се изтеглянето на войските да приключи през следващите 6 до 12 месеца, според помощник-министъра на отбраната по обществените въпроси Шон Парнел.

В момента в Германия са разположени около 38 хиляди американски войници. Това е най-големият контингент на американските въоръжени сили в Европа. На свой ред Съединените щати разположиха 10 хиляди свои военни в Полша. Напоследък Варшава многократно е изразявала желание да увеличи присъствието на американски войски.