Туск: Все още няма сигнали от САЩ за изтегляне на военен персонал от Германия

3 Май, 2026 13:41 681 20

Парнел заяви, че изтеглянето на войските се очаква да приключи през идните 6-12 месеца

Туск: Все още няма сигнали от САЩ за изтегляне на военен персонал от Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полша все още не е получила никакви сигнали, че Съединените щати могат да прехвърлят планираните за изтегляне от Германия 5 хиляди военнослужещи на източния фланг на НАТО. Това каза пред репортери полският премиер Доналд Туск преди да отлети за срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван.

„В момента нямаме такива сигнали“, отговори Туск на съответния въпрос на журналист на пресконференция, излъчена в социалните мрежи на полското правителство.

Ден преди това шефът на Пентагона Пийт Хегсет нареди изтеглянето на 5 хиляди американски войници от Германия. Очаква се изтеглянето на войските да приключи през следващите 6 до 12 месеца, според помощник-министъра на отбраната по обществените въпроси Шон Парнел.

В момента в Германия са разположени около 38 хиляди американски войници. Това е най-големият контингент на американските въоръжени сили в Европа. На свой ред Съединените щати разположиха 10 хиляди свои военни в Полша. Напоследък Варшава многократно е изразявала желание да увеличи присъствието на американски войски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    9 3 Отговор
    И ние УСА уйска дето чисти шахтите на летището

    13:44 03.05.2026

  • 2 Оги

    16 4 Отговор
    И да ги изтеглят какво? Путин тръгва и превзема затъналата Германия? За какво му е? Да плаща социални помощи на бежанците? Какво ще стане?

    Коментиран от #9

    13:44 03.05.2026

  • 3 Тръмп

    2 5 Отговор
    да премести тези 5000 души в България.

    Имаме готовност, а за няколко месеца ще направим още каквото е необходимо.

    Радев е човек на Тръмп , така че няма проблем.
    Така сигурността на България е гарантирана.

    Коментиран от #7

    13:46 03.05.2026

  • 4 ГАспАДА пАляци

    11 3 Отговор
    Еее... са господа пАляци кой ще ви пази от Германия и Русия? Ще поврЪщате немски земи.

    13:49 03.05.2026

  • 5 Хахаха!🎺🥳😀

    10 5 Отговор
    Туск, още колко милиона поляци трябва да избият германците и бандеровците, за да осъзнаеш, кои са приятели на Полша и кои врагове?

    Коментиран от #8, #17

    13:51 03.05.2026

  • 6 КАСТРО БАЛАСТРО

    3 5 Отговор
    Куба чака
    С Погачите
    5000 Американски Приятели.

    Време е да се отървем от Червената Чума.

    13:53 03.05.2026

  • 7 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп":

    И без това богатият генофонд на България ще бъде обогатен от афроамериканци, латиноамериканци и индианци! Да живей черната армия!

    13:54 03.05.2026

  • 8 Пико4,

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Обади му са да го попиташ.

    13:55 03.05.2026

  • 9 Глас от бункера

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Оги":

    Герасимов превзехте ли тоя Купянск бре?

    Коментиран от #11

    13:56 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Глас от златния кенеф

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Глас от бункера":

    Пари, пари и пак пари! Не ме интересува нито Русия нито Украйна. Аз съм гражданин на Израел!

    13:59 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахаха!🎺🥳😀

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Това се отнася и за българските фашисти, помагачи на нацистите, рязали партизански глави, като озверели талибани!

    14:02 03.05.2026

  • 14 Лошо, Седларов, лошо!

    4 3 Отговор
    Защо ме триеш? На кого симпатизираш? На озверелите маниаци и убийци на руски деца?

    14:05 03.05.2026

  • 15 Дзак

    4 1 Отговор
    Какви сигнали? Има заповед!

    14:08 03.05.2026

  • 16 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    Идиот ,като че ли питат някой като са идвали

    14:13 03.05.2026

  • 17 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    На върха си на безумните приказки !

    14:28 03.05.2026

  • 18 И за какво

    0 1 Отговор
    са им на поляците американски войски?

    Коментиран от #19

    14:43 03.05.2026

  • 19 Да ги пазят

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "И за какво":

    от мечки!

    14:55 03.05.2026

  • 20 Смешник

    0 0 Отговор
    Нищо ще дойдат скоро Пановете изглежда са много разтревожени

    15:02 03.05.2026

