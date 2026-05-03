Туск: Все още няма сигнали от САЩ за изтегляне на военен персонал от Германия

Полша все още не е получила никакви сигнали, че Съединените щати могат да прехвърлят планираните за изтегляне от Германия 5 хиляди военнослужещи на източния фланг на НАТО. Това каза пред репортери полският премиер Доналд Туск преди да отлети за срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван.
„В момента нямаме такива сигнали“, отговори Туск на съответния въпрос на журналист на пресконференция, излъчена в социалните мрежи на полското правителство.
Ден преди това шефът на Пентагона Пийт Хегсет нареди изтеглянето на 5 хиляди американски войници от Германия. Очаква се изтеглянето на войските да приключи през следващите 6 до 12 месеца, според помощник-министъра на отбраната по обществените въпроси Шон Парнел.
В момента в Германия са разположени около 38 хиляди американски войници. Това е най-големият контингент на американските въоръжени сили в Европа. На свой ред Съединените щати разположиха 10 хиляди свои военни в Полша. Напоследък Варшава многократно е изразявала желание да увеличи присъствието на американски войски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
13:44 03.05.2026
2 Оги
Коментиран от #9
13:44 03.05.2026
3 Тръмп
Имаме готовност, а за няколко месеца ще направим още каквото е необходимо.
Радев е човек на Тръмп , така че няма проблем.
Така сигурността на България е гарантирана.
Коментиран от #7
13:46 03.05.2026
4 ГАспАДА пАляци
13:49 03.05.2026
5 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #8, #17
13:51 03.05.2026
6 КАСТРО БАЛАСТРО
С Погачите
5000 Американски Приятели.
Време е да се отървем от Червената Чума.
13:53 03.05.2026
7 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #3 от "Тръмп":И без това богатият генофонд на България ще бъде обогатен от афроамериканци, латиноамериканци и индианци! Да живей черната армия!
13:54 03.05.2026
8 Пико4,
До коментар #5 от "Хахаха!🎺🥳😀":Обади му са да го попиташ.
13:55 03.05.2026
9 Глас от бункера
До коментар #2 от "Оги":Герасимов превзехте ли тоя Купянск бре?
Коментиран от #11
13:56 03.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Глас от златния кенеф
До коментар #9 от "Глас от бункера":Пари, пари и пак пари! Не ме интересува нито Русия нито Украйна. Аз съм гражданин на Израел!
13:59 03.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #10 от "Хахаха!🎺🥳😀":Това се отнася и за българските фашисти, помагачи на нацистите, рязали партизански глави, като озверели талибани!
14:02 03.05.2026
14 Лошо, Седларов, лошо!
14:05 03.05.2026
15 Дзак
14:08 03.05.2026
16 Kaлпазанин
14:13 03.05.2026
17 Лука
До коментар #5 от "Хахаха!🎺🥳😀":На върха си на безумните приказки !
14:28 03.05.2026
18 И за какво
Коментиран от #19
14:43 03.05.2026
19 Да ги пазят
До коментар #18 от "И за какво":от мечки!
14:55 03.05.2026
20 Смешник
15:02 03.05.2026