Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Израел »
Израел по погрешка прехвана свои ракети

Израел по погрешка прехвана свои ракети

3 Май, 2026 17:45 1 306 16

  • израел-
  • ливан-
  • ракети-
  • грешка-
  • прихващане

Инцидентът е станал на ливанската граница

Израел по погрешка прехвана свои ракети - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (Армията на отбраната на Израел) погрешно са идентифицирали снаряди, изстреляни от нейните войници в Южен Ливан, като са изстреляли ракети-прехващачи по примамки, съобщи източник от Армията на отбраната на Израе.

Според източника, „след огън от войници на Армията на отбраната в Южен Ливан, няколко снаряда са били класифицирани като подозрителни въздушни цели“. „Съответно са били изстреляни ракети-прехващачи“, каза източникът пред ТАСС.

По-рано пресслужбата на Армията на отбраната на Израел съобщи, че сирени за въздушна тревога, предупреждаващи за ракетен огън, са били задействани близо до град Авивим в Северен Израел в неделя. „Предварително разследване показва, че сирените са били задействани след изстрелването на ракети-прехващачи, насочени към фалшиви цели“, добавиха от ведомството.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-умните

    22 0 Отговор
    :))))))))...... Абе чифутска работа

    Коментиран от #4, #11

    17:47 03.05.2026

  • 2 Евроатлантик

    21 0 Отговор
    Удрииии ! Рано или късно, правдата ще възтържествува ! Има карма !

    17:47 03.05.2026

  • 3 хмммм

    22 1 Отговор
    израелски некадърници

    17:49 03.05.2026

  • 4 Тези са

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Най-умните":

    Неможачи.

    17:55 03.05.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 0 Отговор
    Некадърните израелци набутват чичо Дончо, по- малко ракети ще има за зеленият наркоман.

    17:56 03.05.2026

  • 6 Пич

    13 1 Отговор
    Хахаха...... "Смотаняци те" не се оказа само филм...

    17:58 03.05.2026

  • 7 Уж сили за отбрана

    17 0 Отговор
    А какво търсят в Ливан?

    17:59 03.05.2026

  • 8 Браво, браво, браво!

    12 0 Отговор
    Ето, на това се вика армия! Дори и своите не могат да ги изненадат!

    18:03 03.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Русия прихвана нощес 126 от 334 дронове и ракети.
    Гордост ме разпира ☝️😁

    18:04 03.05.2026

  • 10 Питам

    12 2 Отговор
    Защо нашите "демократични" медии не съобщават колко танка "Меркава" са унищожени в Южен Ливан?

    18:04 03.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 кой мy дpeмe

    6 1 Отговор
    туй "прехвана" е същото лато "хлеб", тоест мекане
    шопският диалект няма място в журналистиката

    18:07 03.05.2026

  • 13 Биско Чекмеджето

    6 0 Отговор
    "Човешко е да се греши." - казал таралежът и слязъл от телената четка!

    18:08 03.05.2026

  • 14 Някой си

    1 0 Отговор
    Смятай , колко са добри !

    18:16 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.