Израел по погрешка прехвана свои ракети

Израелските отбранителни сили (Армията на отбраната на Израел) погрешно са идентифицирали снаряди, изстреляни от нейните войници в Южен Ливан, като са изстреляли ракети-прехващачи по примамки, съобщи източник от Армията на отбраната на Израе.
Според източника, „след огън от войници на Армията на отбраната в Южен Ливан, няколко снаряда са били класифицирани като подозрителни въздушни цели“. „Съответно са били изстреляни ракети-прехващачи“, каза източникът пред ТАСС.
По-рано пресслужбата на Армията на отбраната на Израел съобщи, че сирени за въздушна тревога, предупреждаващи за ракетен огън, са били задействани близо до град Авивим в Северен Израел в неделя. „Предварително разследване показва, че сирените са били задействани след изстрелването на ракети-прехващачи, насочени към фалшиви цели“, добавиха от ведомството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Най-умните
Коментиран от #4, #11
17:47 03.05.2026
2 Евроатлантик
17:47 03.05.2026
3 хмммм
17:49 03.05.2026
4 Тези са
До коментар #1 от "Най-умните":Неможачи.
17:55 03.05.2026
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:56 03.05.2026
6 Пич
17:58 03.05.2026
7 Уж сили за отбрана
17:59 03.05.2026
8 Браво, браво, браво!
18:03 03.05.2026
9 Владимир Путин, президент
Гордост ме разпира ☝️😁
18:04 03.05.2026
10 Питам
18:04 03.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 кой мy дpeмe
шопският диалект няма място в журналистиката
18:07 03.05.2026
13 Биско Чекмеджето
18:08 03.05.2026
14 Някой си
18:16 03.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.