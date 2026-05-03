Израел по погрешка прехвана свои ракети

Израелските отбранителни сили (Армията на отбраната на Израел) погрешно са идентифицирали снаряди, изстреляни от нейните войници в Южен Ливан, като са изстреляли ракети-прехващачи по примамки, съобщи източник от Армията на отбраната на Израе.

Според източника, „след огън от войници на Армията на отбраната в Южен Ливан, няколко снаряда са били класифицирани като подозрителни въздушни цели“. „Съответно са били изстреляни ракети-прехващачи“, каза източникът пред ТАСС.

По-рано пресслужбата на Армията на отбраната на Израел съобщи, че сирени за въздушна тревога, предупреждаващи за ракетен огън, са били задействани близо до град Авивим в Северен Израел в неделя. „Предварително разследване показва, че сирените са били задействани след изстрелването на ракети-прехващачи, насочени към фалшиви цели“, добавиха от ведомството.