Над 30 000 семейства са засегнати от изригването на вулкана Майон (ВИДЕО)

Над 30 000 семейства във Филипините бяха засегнати от изригването на вулкана Майон в югоизточната част на Лусон. Това съобщи заместник-прессекретарят на Службата за гражданска защита Диего Мариано.

"В момента последствията са засегнали повече от 30 500 семейства. Около 1400 и от тях са в евакуационни центрове", цитира думите му телевизионният канал GMA News.

Институтът по вулканология и сеизмология на Филипините обяви ниво на заплаха от пет от пет за провинция Албай и предупреди авиокомпаниите за опасността от приближаване на самолети до вулкана. Заради изригването бяха отменени два полета, планирани от летището в района на Бикол до Манила и обратно.

Поради вулканична пепел в някои райони на провинция Албай държавните и частните училища ще бъдат спрени на 4 май.