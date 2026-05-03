Над 30 000 семейства са засегнати от изригването на вулкана Майон (ВИДЕО)

3 Май, 2026 15:05 1 056 2

Властите предупредиха авиокомпаниите от опасността от приближаване на самолети до вулкана

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 30 000 семейства във Филипините бяха засегнати от изригването на вулкана Майон в югоизточната част на Лусон. Това съобщи заместник-прессекретарят на Службата за гражданска защита Диего Мариано.

"В момента последствията са засегнали повече от 30 500 семейства. Около 1400 и от тях са в евакуационни центрове", цитира думите му телевизионният канал GMA News.

Институтът по вулканология и сеизмология на Филипините обяви ниво на заплаха от пет от пет за провинция Албай и предупреди авиокомпаниите за опасността от приближаване на самолети до вулкана. Заради изригването бяха отменени два полета, планирани от летището в района на Бикол до Манила и обратно.

Поради вулканична пепел в някои райони на провинция Албай държавните и частните училища ще бъдат спрени на 4 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Овчар

    3 0 Отговор
    Земята вече не ни иска...! Един ден машините ще тръгнат срещу хората ще им писне и на тях от нас..!

    15:14 03.05.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    30 000 семейства в Белгород, Брянск и Курска области от три месеца са без ток, вода, интернет и отопление !!!
    Да са живи и здрави, все по плану ☝️

    15:15 03.05.2026