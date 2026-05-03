Bloomberg: Трафикът през Ормузкия проток почти спря след коментарите на Тръмп за уреждане на конфликта

3 Май, 2026 17:15 1 606 17

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Движението на превозни средства през Ормузкия проток почти спря в неделя след забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно перспективите за уреждане на конфликта с Иран, съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни за проследяване на морския трафик.

На 3 май президентът на САЩ заяви, че е малко вероятно да приеме отговора на Иран на предложенията на Вашингтон за уреждане на конфликта, твърдейки, че Техеран не е платил „достатъчно висока“ цена.

Докато девет кораба са използвали морския коридор в двете посоки в събота, Bloomberg регистрира преминаването само на два ирански търговски кораба в неделя. Агенцията пише, че ограничената корабна дейност показва, че „достъпът до пролива изглежда е ограничен до определени кораби с регионална принадлежност или одобрение от регионалните власти“.

Агенцията също така отбелязва, че през последните седмици много кораби са преминавали през пролива с изключени транспондери. По-конкретно, някои ирански търговски кораби, на фона на военноморската блокада на ВМС на САЩ, може да включат своите транспондери, след като достигнат водите на Югоизточна Азия.

Bloomberg съобщава, че след обявяването на Тръмп надеждите за бързо възстановяване на неограниченото корабоплаване в Ормузкия проток са избледнели.


  • 1 Пич

    24 5 Отговор
    САЩ ще трябва да плати репарации!!! Толкова смешен президент нито Байдън, нито Клинтън бяха!!!

    Коментиран от #4, #16, #17

    17:21 03.05.2026

  • 2 Може би Китай

    16 3 Отговор
    Трябва да изпрати няколко кораба в региона за да схване Тръмп, че трябва да е по-гъвкав на масата на преговорите. Всъщност, той има предстояща визита в КНР. Може пък там да разбере, че има и алтернативни начини за решаване на кризата. До тогава ние ще се радваме на високите цени на петрола.

    Коментиран от #15

    17:21 03.05.2026

  • 3 Руснак без крак...

    7 11 Отговор
    Но трафикът през гъзундера на Путлер нивга няма спре 😁☝️

    17:24 03.05.2026

  • 4 оня с коня

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Разбира се че САЩ ще платят Репарации на Иран,но след като си изплатят Външния дълг.

    Коментиран от #5

    17:25 03.05.2026

  • 5 Майор Деянов, на всеки километър

    10 15 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Мислиш че Русия няма да бъде принудена плати Репарации ли ? Само гледай.

    Коментиран от #7

    17:28 03.05.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 5 Отговор
    Давайте УРАНА и ви оставям да живуркате.

    Коментиран от #10, #11, #12

    17:39 03.05.2026

  • 7 Миролюб Войнов,историк

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Русия ще плати когато цъфнат на баба ти 70 годишните налъми ,виждаш ли къде ме е ухапал 🖕петела 🐓?

    17:40 03.05.2026

  • 8 точка

    10 3 Отговор
    Нито една война която западът е започнал не е свършила бързо!! Тия са майстори н провокации извъртания лъжи измами обвинения санкции бомбене и натрапване на демокрация. И то с дълъъг срок на прилагане. Иран е под изброените неща от времето на свалянето на шаха, от 70 те години на миналият век.

    17:41 03.05.2026

  • 12 Майор Деянов, на всеки километър

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Първо Тръмп да целува Корана ,па после ще се договарят за урана .

    17:44 03.05.2026

  • 13 Нострадамус

    7 3 Отговор
    Оранжутана го закърши с персите,като пирон в ковчег.

    17:47 03.05.2026

  • 14 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    4 3 Отговор
    ТРЪМ ПРЕДЛАГА ДА ИМ ВЗЕМЕ ПЕТРОЛА ЛИ ?

    17:48 03.05.2026

  • 15 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Може би Китай":

    Иран е основен доставчик на нефт и газ за Китай. Китай няма да допусне блокиране на пролива и на доставките на Нефт и газ.

    17:56 03.05.2026

  • 16 Крив Макарон

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Виждам репарациите...🤩🤩🤩

    18:14 03.05.2026

  • 17 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И расията тоже

    18:22 03.05.2026