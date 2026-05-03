Bloomberg: Трафикът през Ормузкия проток почти спря след коментарите на Тръмп за уреждане на конфликта

Движението на превозни средства през Ормузкия проток почти спря в неделя след забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно перспективите за уреждане на конфликта с Иран, съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни за проследяване на морския трафик.
На 3 май президентът на САЩ заяви, че е малко вероятно да приеме отговора на Иран на предложенията на Вашингтон за уреждане на конфликта, твърдейки, че Техеран не е платил „достатъчно висока“ цена.
Докато девет кораба са използвали морския коридор в двете посоки в събота, Bloomberg регистрира преминаването само на два ирански търговски кораба в неделя. Агенцията пише, че ограничената корабна дейност показва, че „достъпът до пролива изглежда е ограничен до определени кораби с регионална принадлежност или одобрение от регионалните власти“.
Агенцията също така отбелязва, че през последните седмици много кораби са преминавали през пролива с изключени транспондери. По-конкретно, някои ирански търговски кораби, на фона на военноморската блокада на ВМС на САЩ, може да включат своите транспондери, след като достигнат водите на Югоизточна Азия.
Bloomberg съобщава, че след обявяването на Тръмп надеждите за бързо възстановяване на неограниченото корабоплаване в Ормузкия проток са избледнели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #16, #17
17:21 03.05.2026
2 Може би Китай
Коментиран от #15
17:21 03.05.2026
3 Руснак без крак...
17:24 03.05.2026
4 оня с коня
До коментар #1 от "Пич":Разбира се че САЩ ще платят Репарации на Иран,но след като си изплатят Външния дълг.
Коментиран от #5
17:25 03.05.2026
5 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #4 от "оня с коня":Мислиш че Русия няма да бъде принудена плати Репарации ли ? Само гледай.
Коментиран от #7
17:28 03.05.2026
6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #10, #11, #12
17:39 03.05.2026
7 Миролюб Войнов,историк
До коментар #5 от "Майор Деянов, на всеки километър":Русия ще плати когато цъфнат на баба ти 70 годишните налъми ,виждаш ли къде ме е ухапал 🖕петела 🐓?
17:40 03.05.2026
8 точка
17:41 03.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #6 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Първо Тръмп да целува Корана ,па после ще се договарят за урана .
17:44 03.05.2026
13 Нострадамус
17:47 03.05.2026
14 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
17:48 03.05.2026
15 Мишел
До коментар #2 от "Може би Китай":Иран е основен доставчик на нефт и газ за Китай. Китай няма да допусне блокиране на пролива и на доставките на Нефт и газ.
17:56 03.05.2026
16 Крив Макарон
До коментар #1 от "Пич":Виждам репарациите...🤩🤩🤩
18:14 03.05.2026
17 Така е
До коментар #1 от "Пич":И расията тоже
18:22 03.05.2026