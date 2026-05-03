Bloomberg: Трафикът през Ормузкия проток почти спря след коментарите на Тръмп за уреждане на конфликта

Движението на превозни средства през Ормузкия проток почти спря в неделя след забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно перспективите за уреждане на конфликта с Иран, съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни за проследяване на морския трафик.

На 3 май президентът на САЩ заяви, че е малко вероятно да приеме отговора на Иран на предложенията на Вашингтон за уреждане на конфликта, твърдейки, че Техеран не е платил „достатъчно висока“ цена.

Докато девет кораба са използвали морския коридор в двете посоки в събота, Bloomberg регистрира преминаването само на два ирански търговски кораба в неделя. Агенцията пише, че ограничената корабна дейност показва, че „достъпът до пролива изглежда е ограничен до определени кораби с регионална принадлежност или одобрение от регионалните власти“.

Агенцията също така отбелязва, че през последните седмици много кораби са преминавали през пролива с изключени транспондери. По-конкретно, някои ирански търговски кораби, на фона на военноморската блокада на ВМС на САЩ, може да включат своите транспондери, след като достигнат водите на Югоизточна Азия.

Bloomberg съобщава, че след обявяването на Тръмп надеждите за бързо възстановяване на неограниченото корабоплаване в Ормузкия проток са избледнели.