DARA: Ще дам най-доброто от себе си

Ще дам най-доброто от себе си, оттам насетне Бог е с нас, каза певицата DARA, която днес замина от Терминал 2 на столичното летище „Васил Левски“ за Виена, където ще представи България в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“.

DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. Семейство, приятели и фенове се събраха на летище „Васил Левски“ в София, за да подкрепят певицата и да ѝ пожелаят успех на песенния конкурс.

„Разбирам колко е важно това пътуване, колко е важна и сцената, за която съм се запътила. Отивам във Виена не само като изпълнителка с песен — отивам като представител на България, на хората, които обичат тази страна, на тези, които живеят в нея и на тези, които живеят далеч от нея, но я носят в себе си. Благодаря за подкрепата, както и на БНТ, че отново отвори тази възможност за българските артисти и за българската музика. Обичам страната си, ще се постарая да дам всичко от себе си, за да представя България достойно.“, сподели DARA.

DARA ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май (четвъртък), а номерът за гласуване за нея е №1. Според новия регламент на конкурса зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Зрителите на БНТ 1 могат да проследят на живо двата полуфинала - на 12 (вторник) и 14 май (четвъртък), както и големия финал на 16 май (събота), от 22:00 ч.

Българска национална телевизия осигурява участието на страната ни в престижния конкурс „Евровизия“, който тази година отбелязва своето 70-то издание. За избора на български представител обществената телевизия организира специална телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо по БНТ в три етапа през януари и февруари 2026 г., включващи избор на изпълнител и избор на песен.

Победител в националната селекция на БНТ за „Евровизия 2026“ стана DARA. В заключителния етап тя, съвместно с международен екип, осигурен от обществената телевизия, разработи и представи пред българската публика три конкурсни песни. След гласуване на зрителите и професионално жури, за победител бе определена песента „Bangaranga“. Музиката и текстът на песента са създадени от Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos). За броени часове след премиерата на „Bangaranga”, песента получи одобрението на милиони в социалните мрежи и даде сериозна заявка за успех на песенния конкурс.