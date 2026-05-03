DARA: Ще дам най-доброто от себе си

3 Май, 2026 18:55 752 22

Тя замина за Виена, за да представи България на „Евровизия“

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ще дам най-доброто от себе си, оттам насетне Бог е с нас, каза певицата DARA, която днес замина от Терминал 2 на столичното летище „Васил Левски“ за Виена, където ще представи България в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“.

DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. Семейство, приятели и фенове се събраха на летище „Васил Левски“ в София, за да подкрепят певицата и да ѝ пожелаят успех на песенния конкурс.

„Разбирам колко е важно това пътуване, колко е важна и сцената, за която съм се запътила. Отивам във Виена не само като изпълнителка с песен — отивам като представител на България, на хората, които обичат тази страна, на тези, които живеят в нея и на тези, които живеят далеч от нея, но я носят в себе си. Благодаря за подкрепата, както и на БНТ, че отново отвори тази възможност за българските артисти и за българската музика. Обичам страната си, ще се постарая да дам всичко от себе си, за да представя България достойно.“, сподели DARA.

DARA ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май (четвъртък), а номерът за гласуване за нея е №1. Според новия регламент на конкурса зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Зрителите на БНТ 1 могат да проследят на живо двата полуфинала - на 12 (вторник) и 14 май (четвъртък), както и големия финал на 16 май (събота), от 22:00 ч.

Българска национална телевизия осигурява участието на страната ни в престижния конкурс „Евровизия“, който тази година отбелязва своето 70-то издание. За избора на български представител обществената телевизия организира специална телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо по БНТ в три етапа през януари и февруари 2026 г., включващи избор на изпълнител и избор на песен.

Победител в националната селекция на БНТ за „Евровизия 2026“ стана DARA. В заключителния етап тя, съвместно с международен екип, осигурен от обществената телевизия, разработи и представи пред българската публика три конкурсни песни. След гласуване на зрителите и професионално жури, за победител бе определена песента „Bangaranga“. Музиката и текстът на песента са създадени от Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos). За броени часове след премиерата на „Bangaranga”, песента получи одобрението на милиони в социалните мрежи и даде сериозна заявка за успех на песенния конкурс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    12 0 Отговор
    На мен два пъти.
    Дай боже всекиму....

    18:58 03.05.2026

  • 2 БРАВО!

    17 3 Отговор
    Е щом ще дадеш най-доброто от себе си…да разчитаме най-малко на предпоследно място!

    18:59 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    6 10 Отговор
    Успех, Дара!!

    19:01 03.05.2026

  • 5 Пустиня(к)

    11 1 Отговор
    Начи-и, предпоследни у най-добрия случай.

    19:04 03.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    19 1 Отговор
    То не е много... безумно тъпа песен.
    Ама при нагласен конкурс, на който целта е да се оберат няколко милиончета - толкоз

    19:08 03.05.2026

  • 9 Да, да

    14 0 Отговор
    Дай най-добрата ганга-банга

    19:11 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гиди маймун мръсен

    12 1 Отговор
    Ако ще дава най-доброто си и аз да се наредя на опашката

    19:14 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    5 5 Отговор
    Ядосан съм, защото песента е добра, но няма да се оценява справедливо!!! Дара ку ца здраво за Евровизия - не е деб елана от малцинствата с хомосексуални щения и други извращения!!! Ако ни победят справедливо - ок., но да те победи някой нека дъ рен гей с, само защото си е отрязал пик ало то и е надянал рокля връз брадата.....

    19:16 03.05.2026

  • 14 Анонимен

    13 0 Отговор
    Едва ли представя правдиво страната!

    19:18 03.05.2026

  • 15 Ото фон Бломберг

    1 3 Отговор
    Дара, т.е ще свалиш бикините и ще ми дадеш двуцевката ти да ти я лижа

    Коментиран от #18

    19:27 03.05.2026

  • 16 мемет

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    довечера пак ще ни обслужваш

    19:27 03.05.2026

  • 17 сакън

    4 0 Отговор
    недей

    19:30 03.05.2026

  • 18 Няма

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ото фон Бломберг":

    Да ти даде нищо, защото аз съм и дал играчка с която се е заиграла. От лакътя до китката, а не езици...

    Коментиран от #22

    19:33 03.05.2026

  • 19 Съмнявам се

    7 0 Отговор
    Не виждам,какво може да даде при тая посредственост!

    19:37 03.05.2026

  • 20 Понички с крем

    6 0 Отговор
    Най-ценното от кауфландя.

    19:41 03.05.2026

  • 21 Васил

    2 0 Отговор
    Явно си е мислела за бомбите си!

    19:49 03.05.2026

  • 22 Старшина Боташ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Няма":

    Тя от такива като тебе надебеля и почна да се излага по Кауфланд и Евровизия ...

    19:50 03.05.2026