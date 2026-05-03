DARA: Ще дам най-доброто от себе си

Ще дам най-доброто от себе си, оттам насетне Бог е с нас, каза певицата DARA, която днес замина от Терминал 2 на столичното летище „Васил Левски“ за Виена, където ще представи България в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“.
DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. Семейство, приятели и фенове се събраха на летище „Васил Левски“ в София, за да подкрепят певицата и да ѝ пожелаят успех на песенния конкурс.
„Разбирам колко е важно това пътуване, колко е важна и сцената, за която съм се запътила. Отивам във Виена не само като изпълнителка с песен — отивам като представител на България, на хората, които обичат тази страна, на тези, които живеят в нея и на тези, които живеят далеч от нея, но я носят в себе си. Благодаря за подкрепата, както и на БНТ, че отново отвори тази възможност за българските артисти и за българската музика. Обичам страната си, ще се постарая да дам всичко от себе си, за да представя България достойно.“, сподели DARA.
DARA ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май (четвъртък), а номерът за гласуване за нея е №1. Според новия регламент на конкурса зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Зрителите на БНТ 1 могат да проследят на живо двата полуфинала - на 12 (вторник) и 14 май (четвъртък), както и големия финал на 16 май (събота), от 22:00 ч.
Българска национална телевизия осигурява участието на страната ни в престижния конкурс „Евровизия“, който тази година отбелязва своето 70-то издание. За избора на български представител обществената телевизия организира специална телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо по БНТ в три етапа през януари и февруари 2026 г., включващи избор на изпълнител и избор на песен.
Победител в националната селекция на БНТ за „Евровизия 2026“ стана DARA. В заключителния етап тя, съвместно с международен екип, осигурен от обществената телевизия, разработи и представи пред българската публика три конкурсни песни. След гласуване на зрителите и професионално жури, за победител бе определена песента „Bangaranga“. Музиката и текстът на песента са създадени от Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos). За броени часове след премиерата на „Bangaranga”, песента получи одобрението на милиони в социалните мрежи и даде сериозна заявка за успех на песенния конкурс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Дай боже всекиму....
18:58 03.05.2026
2 БРАВО!
18:59 03.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анонимен
19:01 03.05.2026
5 Пустиня(к)
19:04 03.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДрайвингПлежър
Ама при нагласен конкурс, на който целта е да се оберат няколко милиончета - толкоз
19:08 03.05.2026
9 Да, да
19:11 03.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гиди маймун мръсен
19:14 03.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пич
19:16 03.05.2026
14 Анонимен
19:18 03.05.2026
15 Ото фон Бломберг
Коментиран от #18
19:27 03.05.2026
16 мемет
До коментар #6 от "Последния Софиянец":довечера пак ще ни обслужваш
19:27 03.05.2026
17 сакън
19:30 03.05.2026
18 Няма
До коментар #15 от "Ото фон Бломберг":Да ти даде нищо, защото аз съм и дал играчка с която се е заиграла. От лакътя до китката, а не езици...
Коментиран от #22
19:33 03.05.2026
19 Съмнявам се
19:37 03.05.2026
20 Понички с крем
19:41 03.05.2026
21 Васил
19:49 03.05.2026
22 Старшина Боташ
До коментар #18 от "Няма":Тя от такива като тебе надебеля и почна да се излага по Кауфланд и Евровизия ...
19:50 03.05.2026