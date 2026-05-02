Новини
Свят »
Израел »
Двама задържани активисти от флотилията "Сумуд" са отведени за разпит в Израел

Двама задържани активисти от флотилията "Сумуд" са отведени за разпит в Израел

2 Май, 2026 19:11, обновена 2 Май, 2026 19:18 777 7

  • израел-
  • разпид-
  • прехващане-
  • флотилия

Ще им бъде разрешено консулско посещение от представители на техните страни

Двама задържани активисти от флотилията "Сумуд" са отведени за разпит в Израел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама задържани активисти от „Глобалната флотилия Сумуд“, прехванати от израелския флот на 30 април, са транспортирани до израелска територия и предадени на правоохранителните органи за разпит, съобщи израелското Министерство на външните работи.

„Саиф Абу-Кешек, който е подпомагал Хамас с финансови преводи, и Тиаго Авила, който е заподозрян в незаконна дейност, са транспортирани до Израел. Те са предадени на правоохранителните органи за разпит. И двамата ще получат консулски посещения от представителите на техните страни в Израел“, се казва в изявление на министерството.

На 30 април Ynet съобщи, че Израелските отбранителни сили са прехванали две дузини кораби от „Глобалната флотилия Сумуд“ край бреговете на Крит и са задържали 175 активисти, насочващи се към пробиване на блокадата на ивицата Газа.

Израелското Министерство на външните работи обяви по-късно, че израелски кораб, в координация с гръцките власти, ще свали задържаните активисти на гръцкия бряг. На 1 май над 170 активисти от Глобалната флотилия Сумуд са транспортирани до Крит.

На 29 април израелският министър на отбраната Израел Кац нареди санкции срещу инициаторите на набирането на средства за инициативата „Глобална флотилия Сумуд - Втората мисия“. Израелското министерство на отбраната заяви в изявление, че демаршът „е организиран от терористичната организация Хамас, в сътрудничество с международни организации и под прикритието на флотилия за хуманитарна помощ“.

Според израелското законодателство министърът на отбраната има правомощията да нареди „изземване на имущество, принадлежащо на терористична организация, или имущество, предназначено за използване за терористични цели“, отбеляза вестник „Таймс ъф Израел“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    5 13 Отговор
    Обесете ги на кирливите им шалчета ....

    19:30 02.05.2026

  • 2 хмммм

    11 2 Отговор
    Израел е комунизирана дупка!

    Коментиран от #5

    19:36 02.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това не е държава

    6 1 Отговор
    А най-голямата военна база в света.

    20:05 02.05.2026

  • 5 не точно

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    дупка е, но не е комунизирана, а е фашизирана. Дори в кърмачетата привиждат членове на Хамас. Между другото скандалът с флотилията е огромен и в множество държави се проведоха протести срещу действията на Израел. Акцията е гражданска и с хуманитарен характер, участниците в нея са носили хранителни продукти и лекарства за жителите на Газа. Турция и Испания ще повдигнат въпроса в ООН, но пък какво тук означава някакво си международно право за "богоизбраните".

    20:12 02.05.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Терористи са отвлекли двама активисти за разпит в Палестина ,евреите имат ли правоохранителни органи ,как може терорист да е правоохранител ?????

    20:13 02.05.2026

  • 7 Абе

    3 0 Отговор
    Абе тия гърци съучастниците на ционистите срещу палестинския народ такъв пердах ще ядат

    20:36 02.05.2026