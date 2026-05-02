Двама задържани активисти от флотилията "Сумуд" са отведени за разпит в Израел

Двама задържани активисти от „Глобалната флотилия Сумуд“, прехванати от израелския флот на 30 април, са транспортирани до израелска територия и предадени на правоохранителните органи за разпит, съобщи израелското Министерство на външните работи.

„Саиф Абу-Кешек, който е подпомагал Хамас с финансови преводи, и Тиаго Авила, който е заподозрян в незаконна дейност, са транспортирани до Израел. Те са предадени на правоохранителните органи за разпит. И двамата ще получат консулски посещения от представителите на техните страни в Израел“, се казва в изявление на министерството.

На 30 април Ynet съобщи, че Израелските отбранителни сили са прехванали две дузини кораби от „Глобалната флотилия Сумуд“ край бреговете на Крит и са задържали 175 активисти, насочващи се към пробиване на блокадата на ивицата Газа.

Израелското Министерство на външните работи обяви по-късно, че израелски кораб, в координация с гръцките власти, ще свали задържаните активисти на гръцкия бряг. На 1 май над 170 активисти от Глобалната флотилия Сумуд са транспортирани до Крит.

На 29 април израелският министър на отбраната Израел Кац нареди санкции срещу инициаторите на набирането на средства за инициативата „Глобална флотилия Сумуд - Втората мисия“. Израелското министерство на отбраната заяви в изявление, че демаршът „е организиран от терористичната организация Хамас, в сътрудничество с международни организации и под прикритието на флотилия за хуманитарна помощ“.

Според израелското законодателство министърът на отбраната има правомощията да нареди „изземване на имущество, принадлежащо на терористична организация, или имущество, предназначено за използване за терористични цели“, отбеляза вестник „Таймс ъф Израел“.