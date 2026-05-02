Хизбула използва дронове с оптични влакна срещу израелски танкове

Няколко израелски танка Merkava бяха унищожени през последните дни в Южен Ливан от шиитската милиция Хизбула, която използва дронове камикадзе с оптични влакна. Това съобщи новинарският портал Naharnet.

Според портала, за разлика от конвенционалните радиоуправляеми дронове, дронове с оптични влакна са имунизирани срещу електронна война. Оптичните влакна осигуряват висококачествено предаване на изображението, което позволява на оператора прецизно да насочва дронове камикадзе към израелски бронирани машини. Ръководителят на военната информация на Хизбула, Юсеф ал-Зейн, потвърди пред портала, че тези дронове са произведени в Ливан. Той твърди, че въпреки военното и техническо превъзходство на противника, шиитските милиции намират „слаби места“, за да нанесат щети на израелските войски.

Дроновете с оптични влакна са насочени към съвременни танкове Merkava, булдозери Caterpillar D9, бронетранспортьори Zelda и струпвания на вражески войски. Израелски командири съобщиха за смъртта на двама войници и един цивилен при подобни атаки, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, което е в сила от 17 април.

Както обясни Орна Мизрахи, старши изследовател в Института за изследвания на националната сигурност (INSS), в становище, цитирано от портала Naharnet, израелските военни са били изненадани от използването от Хизбула на нискотехнологични взривни устройства, наподобяващи квадрокоптери. Според нея израелската армия търси ефективно решение за противодействие на тази заплаха.

На 30 април Хизбула обяви, че бойците ѝ са ударили четири израелски бронирани машини с дронове самоубийци. Два танка Меркава бяха унищожени по време на атака срещу окупационен конвой в село Ал-Кантара, а други два бяха унищожени близо до град Бинт Джубейл, където се случи друго въоръжено нападение. Същия ден експлозия на дрон в северното израелско селище Шомера рани 12 войници.