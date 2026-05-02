Хизбула използва дронове с оптични влакна срещу израелски танкове

Няколко израелски танка Merkava бяха унищожени през последните дни в Южен Ливан от шиитската милиция Хизбула, която използва дронове камикадзе с оптични влакна. Това съобщи новинарският портал Naharnet.
Според портала, за разлика от конвенционалните радиоуправляеми дронове, дронове с оптични влакна са имунизирани срещу електронна война. Оптичните влакна осигуряват висококачествено предаване на изображението, което позволява на оператора прецизно да насочва дронове камикадзе към израелски бронирани машини. Ръководителят на военната информация на Хизбула, Юсеф ал-Зейн, потвърди пред портала, че тези дронове са произведени в Ливан. Той твърди, че въпреки военното и техническо превъзходство на противника, шиитските милиции намират „слаби места“, за да нанесат щети на израелските войски.
Дроновете с оптични влакна са насочени към съвременни танкове Merkava, булдозери Caterpillar D9, бронетранспортьори Zelda и струпвания на вражески войски. Израелски командири съобщиха за смъртта на двама войници и един цивилен при подобни атаки, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, което е в сила от 17 април.
Както обясни Орна Мизрахи, старши изследовател в Института за изследвания на националната сигурност (INSS), в становище, цитирано от портала Naharnet, израелските военни са били изненадани от използването от Хизбула на нискотехнологични взривни устройства, наподобяващи квадрокоптери. Според нея израелската армия търси ефективно решение за противодействие на тази заплаха.
На 30 април Хизбула обяви, че бойците ѝ са ударили четири израелски бронирани машини с дронове самоубийци. Два танка Меркава бяха унищожени по време на атака срещу окупационен конвой в село Ал-Кантара, а други два бяха унищожени близо до град Бинт Джубейл, където се случи друго въоръжено нападение. Същия ден експлозия на дрон в северното израелско селище Шомера рани 12 войници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #3, #4, #15
17:52 02.05.2026
2 Топчията
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руски дронове княз Вандал ....
17:54 02.05.2026
3 Швейк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И Иран.
17:54 02.05.2026
4 Явно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":вече и други го имат😂😂😂
17:55 02.05.2026
8 Демократ
18:04 02.05.2026
9 Анонимен
18:05 02.05.2026
11 Всъщност
До коментар #9 от "Анонимен":Прави разалика : Тези които бомбардираха Израел са ХАМАС - сунити като турците , съюзници на сащ срещу Сирия , Русия , шиитските страни . ХИЗБУЛА са тези които Израел бомбардира . Те са шиити , като Иран , Ирак , и т.н. Ал Кайда и Ислямска Държава са сунити - съюзници на запада .
18:13 02.05.2026
12 Израел бързо
18:14 02.05.2026
13 Да бе , да ! ;)
До коментар #12 от "Израел бързо":За над седемдесет години не изглежда Израел да е намерил решение .
18:16 02.05.2026
14 Пламен
18:16 02.05.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ПТУР? навремето в казармата чувахме за тях / не сме ги ползвали щот нямаше ни един изряден
18:17 02.05.2026
17 Васил
До коментар #14 от "Пламен":Пламка на теб силата ти е влигавенето на едни обекти,не се намесвай в неща които не разбираш .
18:21 02.05.2026
19 Пламен
18:22 02.05.2026
20 Миризлив пор
До коментар #14 от "Пламен":На дрона с тиксо залепят ракета от РПГ7, дрона лети бавно но сигурно и се насочва по камерата. Когато стигне близо до танка можеш да го насочиш където искаш много точно.
18:29 02.05.2026
21 Ха хи хо
До коментар #8 от "Демократ":"А бе осигуряват ама и плюят на 50м", така си мислиш ти! "Доказани модели работят в диапазона 10-15 км, а по-нови разработки достигат до 20 км."
18:57 02.05.2026
23 Не-е-е !
До коментар #19 от "Пламен":А , бе евроатлантико ! Това е спонсора ти Ердоган от атлантическия "алианс" !
19:16 02.05.2026