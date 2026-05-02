Хизбула използва дронове с оптични влакна срещу израелски танкове

2 Май, 2026 17:51 1 262 23

Тези дронове за имунизирани срещу електронна война

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Няколко израелски танка Merkava бяха унищожени през последните дни в Южен Ливан от шиитската милиция Хизбула, която използва дронове камикадзе с оптични влакна. Това съобщи новинарският портал Naharnet.

Според портала, за разлика от конвенционалните радиоуправляеми дронове, дронове с оптични влакна са имунизирани срещу електронна война. Оптичните влакна осигуряват висококачествено предаване на изображението, което позволява на оператора прецизно да насочва дронове камикадзе към израелски бронирани машини. Ръководителят на военната информация на Хизбула, Юсеф ал-Зейн, потвърди пред портала, че тези дронове са произведени в Ливан. Той твърди, че въпреки военното и техническо превъзходство на противника, шиитските милиции намират „слаби места“, за да нанесат щети на израелските войски.

Дроновете с оптични влакна са насочени към съвременни танкове Merkava, булдозери Caterpillar D9, бронетранспортьори Zelda и струпвания на вражески войски. Израелски командири съобщиха за смъртта на двама войници и един цивилен при подобни атаки, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, което е в сила от 17 април.

Както обясни Орна Мизрахи, старши изследовател в Института за изследвания на националната сигурност (INSS), в становище, цитирано от портала Naharnet, израелските военни са били изненадани от използването от Хизбула на нискотехнологични взривни устройства, наподобяващи квадрокоптери. Според нея израелската армия търси ефективно решение за противодействие на тази заплаха.

На 30 април Хизбула обяви, че бойците ѝ са ударили четири израелски бронирани машини с дронове самоубийци. Два танка Меркава бяха унищожени по време на атака срещу окупационен конвой в село Ал-Кантара, а други два бяха унищожени близо до град Бинт Джубейл, където се случи друго въоръжено нападение. Същия ден експлозия на дрон в северното израелско селище Шомера рани 12 войници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 12 Отговор
    Такива има само Русия.

    Коментиран от #2, #3, #4, #15

    17:52 02.05.2026

  • 2 Топчията

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руски дронове княз Вандал ....

    17:54 02.05.2026

  • 3 Швейк

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И Иран.

    17:54 02.05.2026

  • 4 Явно

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    вече и други го имат😂😂😂

    17:55 02.05.2026

  • 5 Хитлер

    22 1 Отговор
    Замирисало е на печено свинско разбрах.Пардон печено израелско, по рецепта на Хизбуло

    17:59 02.05.2026

  • 6 Така Така

    16 1 Отговор
    Победа да Ливан🇱🇧

    18:01 02.05.2026

  • 7 Приятел

    10 0 Отговор
    Вече всички имат.

    18:03 02.05.2026

  • 8 Демократ

    2 8 Отговор
    А бе осигуряват ама и плюят на 50м да не съм луд да се приближа на 50м от танк

    Коментиран от #21

    18:04 02.05.2026

  • 9 Анонимен

    12 2 Отговор
    Хамас се оказаха финансирани от Мосад, нищо чудно и тия да са. Имат достъп до най-новите технологии, пари като на малка държава и десетилетия само вдигат шум колко са атакувани израелците. А Иран проби железния купол на първия ден.

    Коментиран от #11

    18:05 02.05.2026

  • 10 Аж стига , бе !?

    12 1 Отговор
    Защо тези хора имат наглостта да се съпротивяват срещу великите еврейски танкове ? Не стига че надупчиха непробиваемия Железен купол на израелското ПВО като швейцарско сирене , а сега подхванаха и танковете , които ги газят с най-демократично ?

    18:06 02.05.2026

  • 11 Всъщност

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Прави разалика : Тези които бомбардираха Израел са ХАМАС - сунити като турците , съюзници на сащ срещу Сирия , Русия , шиитските страни . ХИЗБУЛА са тези които Израел бомбардира . Те са шиити , като Иран , Ирак , и т.н. Ал Кайда и Ислямска Държава са сунити - съюзници на запада .

    18:13 02.05.2026

  • 12 Израел бързо

    2 6 Отговор
    ще намери решение, ако вече не го е намерил.

    Коментиран от #13

    18:14 02.05.2026

  • 13 Да бе , да ! ;)

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Израел бързо":

    За над седемдесет години не изглежда Израел да е намерил решение .

    18:16 02.05.2026

  • 14 Пламен

    3 4 Отговор
    Не става ясно как всъщост се пробива танкова броня с дрон. :)

    Коментиран от #17, #20

    18:16 02.05.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ПТУР? навремето в казармата чувахме за тях / не сме ги ползвали щот нямаше ни един изряден

    18:17 02.05.2026

  • 16 СВД

    6 0 Отговор
    Нищо подобно! ПТУРС Малютка! Има ги в изобилие! Може и да са подобни, произведени в НРБ!

    18:20 02.05.2026

  • 17 Васил

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пламен":

    Пламка на теб силата ти е влигавенето на едни обекти,не се намесвай в неща които не разбираш .

    18:21 02.05.2026

  • 18 Пламен

    7 1 Отговор
    Замириса на препечени мо шетта !

    18:22 02.05.2026

  • 19 Пламен

    2 1 Отговор
    Васка , много ми хареса твоята снимка с зелените чорапогащи. :)

    Коментиран от #23

    18:22 02.05.2026

  • 20 Миризлив пор

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пламен":

    На дрона с тиксо залепят ракета от РПГ7, дрона лети бавно но сигурно и се насочва по камерата. Когато стигне близо до танка можеш да го насочиш където искаш много точно.

    18:29 02.05.2026

  • 21 Ха хи хо

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Демократ":

    "А бе осигуряват ама и плюят на 50м", така си мислиш ти! "Доказани модели работят в диапазона 10-15 км, а по-нови разработки достигат до 20 км."

    18:57 02.05.2026

  • 22 Българин

    3 0 Отговор
    Този народ , еврейския , можеше да си живее в мир и сговор със съседите . И без това работната сила на съседите работи в Израел , защото американците хранят Израел . Но вместо това израелските евреи предпочитат да разрушават и грабят селищата на палестинците . В палестинските земи на Газа и Западния бряг .

    19:13 02.05.2026

  • 23 Не-е-е !

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пламен":

    А , бе евроатлантико ! Това е спонсора ти Ердоган от атлантическия "алианс" !

    19:16 02.05.2026