“Възраждане" внесе проект на решение за избор на членове за съдийската и прокурорската колегии на ВСС от квотата на НС

“Възраждане" внесе проект на решение за избор на членове за съдийската и прокурорската колегии на ВСС от квотата на Народното събрание, съобщават от партията.

Внесените процедурни правила имат за цел да постигнат избор на членове на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, при извършен много добър подбор на кандидатите и избор на най-подготвените, квалифицирани, почтени и мотивирани за тази длъжност сред тях. Чрез тази промяна “Възраждане" иска да бъде създадена предпоставка изборът да бъде по-различен от досегашните провеждани избори, което би могло да доведе до една по-добра и по-ефективна дейност на колегиите на Висшия съдебен съвет.

Няколко са важните обстоятелства, които отличават предложенията от политическата организация, които имат съществено значение за избора на членове на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, посочват от "Възраждане":

От съществено значение е разширяването на кръга лица, които могат да предлагат кандидатури, което дава възможност за по-добър подбор. Поставя се акцент над подготовката на кандидатите, която не бива да бъде декларирана формално, а да бъде обект и на зададени въпроси по време на изслушването.

За да се постигне, от “Възраждане" въвеждат две основни положения. На първо място, изискване за представяне от съответния кандидат на детайлно писмено становище и концепция в три много важни и задължителни насоки: относно оценката му за досегашната дейност на съответната колегия на ВСС; намеренията и вижданията му за неговата бъдеща дейност като член на съответната колегия; вижданията му за ръководството и развитието на съдебната система.

Целта на това е народните представители, които следва да гласуват предложените кандидати, да придобият една много по-реална представа за съответния кандидат и ще се избегнат общи и неконкретизирани клиширани концепции, които да прикрият евентуални политически зависимости. На второ място, разширяване на кръга от лицата, които да могат да внасят становища и/или да поставят въпроси към допуснатите до изслушване кандидати, което създава възможност за по-добра проверка на професионалната подготовка на съответния кандидат.

Предвиждат се промени и в процедурата по избор, като се обособят два отделни етапа на заседанието на Комисията, на което са допуснати до изслушване предложените кандидатури, а именно: изслушване на допуснатите кандидати и същинско провеждане на реално обсъждане и разисквания на кандидатурите и на представената и събраната за тях документация, становища и мнения.

За избягването на евентуални корупционни практики по време на заеманата от избрания кандидат длъжност, “Възраждане" предлага деклариране от страна на кандидатите дали имат непогасени публични задължения, встрани от такива, поети към банкови институции, и механизъм на съгласие за последващо ежегодно деклариране на пътуванията извън страната като член на съответната колегия на ВСС, ще намали корупционния риск чрез ограничаване на възможностите за разходване на евентуално придобити по незаконосъобразен начин парични средства по време на пътувания и пребивавания в чужбина, където няма пряк контрол от българските институции и е ограничена възможността и за граждански контрол.

Създава се още възможност и за Комисията по конституционни и правни въпроси да събира информация и данни от различни институции по нейна преценка за имущественото състояние на всеки кандидат. Създаването на възможност за Комисията по конституционни и правни въпроси да събира данни за евентуални криминални регистрации на съответния кандидат, за евентуални негови противообществени прояви в миналото, за евентуално осъществявана спрямо него административно-наказателна дейност с цел да се гарантира почтеността на кандидата. Предлага се и сроковете за избор да бъдат максимално изяснени, за да се избегнат недобри практики в миналото, когато спешно след проведеното изслушване се внася доклад за гласуване и едва ли не незабавен избор в пленарно заседание.

Преди точно 30 години пътят Варна - Албена пропадна при тогавашния ресторант "Трифон Зарезан". От тогава насам не е поправен. Тази седмица пропадна пътят Смолян - Пампорово. Останалото го довършете вие. Така започва коментарът на лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов относно пропадналият преди дни път мужу Смолян и Пампорово.

"За да изпреваря редовния вече въпрос на ботовете "а вие какво направихте, докато бяхте в управлението/правителството/парламента/президентството/генералния щаб", отговарям предварително - досега 5 пъти сме искали с писма и проекторешения от МРРБ да се задейства процедурата по ремонта, предлагали сме и пари в бюджета, дори протест правихме преди години. Всичко беше отхвърлено", заявява той.

"Беше отхвърлено не от управляващите, а от тези, които гласуват за тях, както и от негласуващите. "Възраждане" предлага решения, но те последователно и методично се отхвърлят от мнозинството българи. Следователно изводът е, че мнозинството българи искат свлачища, пропаднали пътища и разруха. И тъй като волята на мнозинството е закон, получават каквото искат", пише още Костадинов в социалните мрежи.