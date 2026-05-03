“Възраждане" внесе проект на решение за избор на членове за съдийската и прокурорската колегии на ВСС от квотата на НС

3 Май, 2026 19:45, обновена 3 Май, 2026 18:50

Явно мнозинството българи искат свлачища, пропаднали пътища и разруха, заяви лидерът на партията Костадинов в коментар за свлачището в Родопите

“Възраждане" внесе проект на решение за избор на членове за съдийската и прокурорската колегии на ВСС от квотата на Народното събрание, съобщават от партията.

Внесените процедурни правила имат за цел да постигнат избор на членове на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, при извършен много добър подбор на кандидатите и избор на най-подготвените, квалифицирани, почтени и мотивирани за тази длъжност сред тях. Чрез тази промяна “Възраждане" иска да бъде създадена предпоставка изборът да бъде по-различен от досегашните провеждани избори, което би могло да доведе до една по-добра и по-ефективна дейност на колегиите на Висшия съдебен съвет.

Няколко са важните обстоятелства, които отличават предложенията от политическата организация, които имат съществено значение за избора на членове на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, посочват от "Възраждане":

От съществено значение е разширяването на кръга лица, които могат да предлагат кандидатури, което дава възможност за по-добър подбор. Поставя се акцент над подготовката на кандидатите, която не бива да бъде декларирана формално, а да бъде обект и на зададени въпроси по време на изслушването.

За да се постигне, от “Възраждане" въвеждат две основни положения. На първо място, изискване за представяне от съответния кандидат на детайлно писмено становище и концепция в три много важни и задължителни насоки: относно оценката му за досегашната дейност на съответната колегия на ВСС; намеренията и вижданията му за неговата бъдеща дейност като член на съответната колегия; вижданията му за ръководството и развитието на съдебната система.

Целта на това е народните представители, които следва да гласуват предложените кандидати, да придобият една много по-реална представа за съответния кандидат и ще се избегнат общи и неконкретизирани клиширани концепции, които да прикрият евентуални политически зависимости. На второ място, разширяване на кръга от лицата, които да могат да внасят становища и/или да поставят въпроси към допуснатите до изслушване кандидати, което създава възможност за по-добра проверка на професионалната подготовка на съответния кандидат.

Предвиждат се промени и в процедурата по избор, като се обособят два отделни етапа на заседанието на Комисията, на което са допуснати до изслушване предложените кандидатури, а именно: изслушване на допуснатите кандидати и същинско провеждане на реално обсъждане и разисквания на кандидатурите и на представената и събраната за тях документация, становища и мнения.

За избягването на евентуални корупционни практики по време на заеманата от избрания кандидат длъжност, “Възраждане" предлага деклариране от страна на кандидатите дали имат непогасени публични задължения, встрани от такива, поети към банкови институции, и механизъм на съгласие за последващо ежегодно деклариране на пътуванията извън страната като член на съответната колегия на ВСС, ще намали корупционния риск чрез ограничаване на възможностите за разходване на евентуално придобити по незаконосъобразен начин парични средства по време на пътувания и пребивавания в чужбина, където няма пряк контрол от българските институции и е ограничена възможността и за граждански контрол.

Създава се още възможност и за Комисията по конституционни и правни въпроси да събира информация и данни от различни институции по нейна преценка за имущественото състояние на всеки кандидат. Създаването на възможност за Комисията по конституционни и правни въпроси да събира данни за евентуални криминални регистрации на съответния кандидат, за евентуални негови противообществени прояви в миналото, за евентуално осъществявана спрямо него административно-наказателна дейност с цел да се гарантира почтеността на кандидата. Предлага се и сроковете за избор да бъдат максимално изяснени, за да се избегнат недобри практики в миналото, когато спешно след проведеното изслушване се внася доклад за гласуване и едва ли не незабавен избор в пленарно заседание.

Преди точно 30 години пътят Варна - Албена пропадна при тогавашния ресторант "Трифон Зарезан". От тогава насам не е поправен. Тази седмица пропадна пътят Смолян - Пампорово. Останалото го довършете вие. Така започва коментарът на лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов относно пропадналият преди дни път мужу Смолян и Пампорово.

"За да изпреваря редовния вече въпрос на ботовете "а вие какво направихте, докато бяхте в управлението/правителството/парламента/президентството/генералния щаб", отговарям предварително - досега 5 пъти сме искали с писма и проекторешения от МРРБ да се задейства процедурата по ремонта, предлагали сме и пари в бюджета, дори протест правихме преди години. Всичко беше отхвърлено", заявява той.

"Беше отхвърлено не от управляващите, а от тези, които гласуват за тях, както и от негласуващите. "Възраждане" предлага решения, но те последователно и методично се отхвърлят от мнозинството българи. Следователно изводът е, че мнозинството българи искат свлачища, пропаднали пътища и разруха. И тъй като волята на мнозинството е закон, получават каквото искат", пише още Костадинов в социалните мрежи.


  • 1 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като в САЩ за да се изчисти системата.

    Коментиран от #18

    18:51 03.05.2026

  • 2 Наблюдател

    9 4 Отговор
    Кратък сборен анализ на първия работен ден на новия парламент:

    1. 5 от 6 партийни лидери в парламента не прочетоха декларации с приоритетите си за новия мандат. Единственото изключение беше Възраждане.

    2. 5 от 6 партии не вкараха нито един законопроект или проект за решение. Единственото изключение беше Възраждане.

    3. Имаше само двама кандидата за поста председател на парламента – от ПБ и Възраждане. За първия гласуваха ПБ, ГЕРБ и ДПС. За втория гласува само Възраждане, ПБ-ГЕРБ-ДПС бяха дружно против, заедно с ППДБ.

    4. ППДБ се разцепи и престана да съществува.

    Законите и решенията, които внесохме, са следните:

    1. Решение за прекратяване на 10 годишния договор с Украйна.

    2. Решение за оттегляне от гаранционния заем за Украйна (с наш дял от 2 млрд лв).

    3. Промяна в закона за НСО и премахване на охраната, предоставяна на редови депутати.

    4. Процедурни правила за избор на членове на ВСС.

    5. Процедурни правила за избор на членове на съдебния инспекторат.

    Както казах и вчера, Възраждане ще продължи да бъде гласът на истината и будната съвест на свободните българи в парламента. Платихме жестока цена за това, защото милиони предпочетоха лъжата, но няма да се предадем и ще се борим до край!

    18:52 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хмм

    8 9 Отговор
    костадинов да се грижи за охраната на любимите си пеевски и борисов, за останалото е безгласна буква, седнал на химна на Европа, това е Ода на радостта на Бетховен!

    18:54 03.05.2026

  • 5 Последния Софянец

    8 7 Отговор
    Този е с 4% какво ще предлага, като няма електорат.

    18:55 03.05.2026

  • 6 Истината

    6 2 Отговор
    Народния представител от партия "Възраждане" от Великотърновска област Ангел Янчев е публикувал данни за общинската администрация в града с кмет и 2/3 общински съвет от ГЕРБ които за 1 година са увеличили администрацията с 1050 човека. Това вече е зловещо и потресаващо

    18:55 03.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    3 4 Отговор
    Подлогата на Бочо и Свин..та е вече в действие , избор на ВСС без реформи е още от същото!

    18:57 03.05.2026

  • 9 Мнение

    1 0 Отговор
    В България проблемите в съдебната система са по-скоро свързани с: контрол и отчетност на институциите; реална независимост и ефективност на разследванията.

    18:59 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Питам само?!

    5 4 Отговор
    Костадинов дали осъзнава, че Народа го наказа затова, че беше задкулисен играч в отбора на Пеевски и Борисов?! Същото поражение получиха и БСП и ИТН!!!

    19:01 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Възмутен

    5 4 Отговор
    Възраждане е най-малката и мижава партия в парламента, няма нито легитимнжст, нито тежест, нито думата за каквото и да било.

    19:03 03.05.2026

  • 14 Потрес

    3 1 Отговор
    Бърза, като пуле пред маkя си!? Аве ти си най-малката партийка, която едва влезе, поне от възпитание изчакай, какво ще каже за ВСС най-голямата партия с мнозинството?

    19:03 03.05.2026

  • 15 Израждане

    2 0 Отговор
    голям го вадеха, но с простотиите си Едва са в парламента. Мислех че са нормални! Само келепира и е целта им. Отново жалко за заблудения народ.

    19:05 03.05.2026

  • 16 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    Ако Мислиш, че 1 лъжа ако я кажеш 100 пъти някой ще ти се върже на либераския суратъ, се лъжеш.
    Левите, тиквените, прасетата, харвардско-парапетската партия заедо с целия прайд парад, се олекотяваха в едно гърне.

    19:05 03.05.2026

  • 17 Много

    2 0 Отговор
    умни , бе , като на агнето дядото ! Читав няма , само дрънканици за стръв , читав няма !

    19:05 03.05.2026

  • 18 Точно така, братчед..

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Таратори и съдини.. ще избира народа.. а кебапчета и бира ще има ли?

    19:08 03.05.2026

  • 19 НЕ СЕ НАПЪВАЙ

    2 2 Отговор
    Нямате думата.

    19:09 03.05.2026

  • 20 А бе

    2 1 Отговор
    От Варна си не предложи да премахнеш НСО охраната от Ботаническата градина както защити магнитския с-и-чуг и банкянската мутра

    19:12 03.05.2026

  • 21 Никой

    0 2 Отговор
    Тия индивиди ни тикат в лапите на Русия - държава с необратим упадък на своята икономика, вървяща към държава от третия свят с ядрени ракети . Националния фонд за благосъстоянието на страната възлизаше преди войната на 117 милиарда долара ликвидни активи и спадна до 47,8 милиарда долара през април 2026 г. Приходите от петрол са спаднали с 45% от миналата година и продължават да се свиват предвид украинските удари по нефтени рафинерии.

    19:35 03.05.2026

  • 22 Анонимен

    0 2 Отговор
    Внесли. Нали знаете кои си говорят сами

    19:41 03.05.2026

