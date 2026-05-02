Над 2 600 души са загинали в Ливан от 2 март до днес

Най-малко 41 души са убити през последните 24 часа в резултат на израелски въздушни удари и артилерийски огън по Южен Ливан, въпреки прекратяването на огъня, установено на 17 април. Министерството на здравеопазването съобщи, че още 89 ливанци са ранени.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 2659, а 8183 са ранени“, се казва в изявление на министерството, разпространено до държавата.

Министерството на здравеопазването очаква броят на жертвите да се увеличи, тъй като Израел продължава да атакува селища, които служат като крепости на шиитската организация Хизбула.