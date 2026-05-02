Над 2 600 души са загинали в Ливан от 2 март до днес

Над 2 600 души са загинали в Ливан от 2 март до днес

2 Май, 2026 18:47 402 1

Други 8183 са ранени

Над 2 600 души са загинали в Ливан от 2 март до днес - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко 41 души са убити през последните 24 часа в резултат на израелски въздушни удари и артилерийски огън по Южен Ливан, въпреки прекратяването на огъня, установено на 17 април. Министерството на здравеопазването съобщи, че още 89 ливанци са ранени.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 2659, а 8183 са ранени“, се казва в изявление на министерството, разпространено до държавата.

Министерството на здравеопазването очаква броят на жертвите да се увеличи, тъй като Израел продължава да атакува селища, които служат като крепости на шиитската организация Хизбула.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Никой не чете западна пропаганда и лъжи

    0 0 Отговор
    Израел ги е убил, западната пропаганда - "те са загинали"

    19:09 02.05.2026