Ирак възобнови износа на петрол за Сирия по маршрут, затворен преди 13 години

Седемдесет цистерни, превозващи иракски суров петрол, пристигнаха на граничния пункт Рабия, който отвори врати през април след 13 години, за последващ внос в Сирия и на световните пазари, предаде сирийската информационна агенция SANA.
Товарът е бил пренасочен от пункта Ал-Танф към Ал-Ярубия и след това по магистрала М4 към пристанището Баняс на Средиземно море.
Ирак отвори граничния пункт Рабия със Сирия в края на април след повече от десетилетие затваряне. Според иракските гранични власти решението е взето, за да се ускори износът на мазут по суша и да се възстанови трансграничната търговия на фона на прекъсванията в корабоплаването в Персийския залив след конфликта с Иран.
С откриването на Рабия, отбеляза Синхуа, и трите основни пункта между страните вече функционират. Ройтерс съобщи, че откриването на пункта ще позволи възобновяването на търговския товарен трафик, който преди това беше спрян след конфликта в Сирия.
1 Овчар
09:50 03.05.2026
2 Така
Странното е, че Си е за свободната търговия.
Коментиран от #3, #5
09:53 03.05.2026
3 Свободен Пазар и
До коментар #2 от "Така":свободна търговия са различни неща!
Коментиран от #4
10:04 03.05.2026
4 Нима
До коментар #3 от "Свободен Пазар и":Може ли да ни обясниш разликата? Как е възможно пазарът да е свободен, а търговията да не е и обратното?
10:08 03.05.2026
5 Гост
До коментар #2 от "Така":Русия не ви спира да купувате руски петрол.
10:21 03.05.2026