Ирак възобнови износа на петрол за Сирия по маршрут, затворен преди 13 години

3 Май, 2026 09:36, обновена 3 Май, 2026 09:59 1 076 5

  • ирак-
  • сирия-
  • петрол-
  • рабия

Седемдесет цистерни, превозващи иракски суров петрол, пристигнаха на граничния пункт Рабия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седемдесет цистерни, превозващи иракски суров петрол, пристигнаха на граничния пункт Рабия, който отвори врати през април след 13 години, за последващ внос в Сирия и на световните пазари, предаде сирийската информационна агенция SANA.

Товарът е бил пренасочен от пункта Ал-Танф към Ал-Ярубия и след това по магистрала М4 към пристанището Баняс на Средиземно море.

Ирак отвори граничния пункт Рабия със Сирия в края на април след повече от десетилетие затваряне. Според иракските гранични власти решението е взето, за да се ускори износът на мазут по суша и да се възстанови трансграничната търговия на фона на прекъсванията в корабоплаването в Персийския залив след конфликта с Иран.

С откриването на Рабия, отбеляза Синхуа, и трите основни пункта между страните вече функционират. Ройтерс съобщи, че откриването на пункта ще позволи възобновяването на търговския товарен трафик, който преди това беше спрян след конфликта в Сирия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Овчар

    5 0 Отговор
    Дони ще му разцепят веждата накрая..!

    09:50 03.05.2026

  • 2 Така

    3 1 Отговор
    се прави, когато разни сили спират свободната търговия, познайте кои са...
    Странното е, че Си е за свободната търговия.

    Коментиран от #3, #5

    09:53 03.05.2026

  • 3 Свободен Пазар и

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Така":

    свободна търговия са различни неща!

    Коментиран от #4

    10:04 03.05.2026

  • 4 Нима

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Свободен Пазар и":

    Може ли да ни обясниш разликата? Как е възможно пазарът да е свободен, а търговията да не е и обратното?

    10:08 03.05.2026

  • 5 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така":

    Русия не ви спира да купувате руски петрол.

    10:21 03.05.2026

