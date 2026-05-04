Четвърти ден главният път Смолян - Пампорово остава затворен заради огромното свлачище

Четвърти ден главният път Смолян – Пампорово остава затворен заради огромното свачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода "Превала" и село Стойките и през прохода "Рожен".
След като земните маси изсъхнат предстои да започнат геоложки проучвания, посочват от Пътната агенция. Обсъжда се вариант за обходен път над свлачището, който да минава през частни терени. Тепърва обаче трасето трябва да се подготви за по-сериозен трафик на автомобили. От Пътната агенция днес ще решават дали да се премине към този вариант.
А областният управител на Смолян Зарко Маринов днес ще изпрати доклад до премиера за актуалната ситуация и работата на институциите. За БНТ той уточни още, че ще поиска Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да извършат инспекция на стената на язовира в Пампорово. Целта – да се установи дали тя не компрометирана и това да е довело свлачището.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ма ДУРО
Коментиран от #4, #10, #13
07:20 04.05.2026
2 Митко
07:22 04.05.2026
3 Гошо
07:30 04.05.2026
4 Каква руска бе глупав
До коментар #1 от "ма ДУРО":Тук е България, а не циганско гето да се подвизавате месарниците да лъжете и крадете!
07:33 04.05.2026
5 оня с коня
07:35 04.05.2026
6 Готованец
Над четири години до безкрайност ще е така!
Това няма кой да го оправи,но ако не по времето на соца строителни войски щяха отдавна да са там,а отварянето на пътя въпрос на разчети!
07:45 04.05.2026
7 следва
07:49 04.05.2026
8 Жеро
И до 24 май по пътя нищо няма да се промени!
Те пътищата не се чистят, а чакаме ремонтиране на пътя! В България пътища много, но от Живково
време! Днес е само крадене и свикнахме така!
пътя!
Коментиран от #12
07:50 04.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коста
До коментар #1 от "ма ДУРО":Така се свлякоха ГЕРБ, ДПС, ПП ДБ!
07:57 04.05.2026
11 Настопроценти
07:58 04.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 някой
До коментар #1 от "ма ДУРО":дано
08:00 04.05.2026
14 Коста
08:02 04.05.2026
15 българина
08:06 04.05.2026
16 Кво Вадис
И без туй цялото Пампорово бачкат за нея и Лойко Мутрисов
08:12 04.05.2026
17 българина
08:13 04.05.2026
18 провинциалист
08:18 04.05.2026
19 Гай Турий
В тая страна трябва всичко да се промени. Всички маймуни в бюджетната ясла, издигнали се в управлението при ГРОБарите и ДПСарите трябва да си ходят на долни изпълнителни места, ако не - шута!
08:30 04.05.2026