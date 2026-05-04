Новини
България »
Четвърти ден главният път Смолян - Пампорово остава затворен заради огромното свлачище

Четвърти ден главният път Смолян - Пампорово остава затворен заради огромното свлачище

4 Май, 2026 07:16 846 19

  • свлачище-
  • смолян-
  • пампорово

След като земните маси изсъхнат предстои да започнат геоложки проучвания

Четвърти ден главният път Смолян - Пампорово остава затворен заради огромното свлачище - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четвърти ден главният път Смолян – Пампорово остава затворен заради огромното свачище, което все още е активно. Това е и причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода "Превала" и село Стойките и през прохода "Рожен".

След като земните маси изсъхнат предстои да започнат геоложки проучвания, посочват от Пътната агенция. Обсъжда се вариант за обходен път над свлачището, който да минава през частни терени. Тепърва обаче трасето трябва да се подготви за по-сериозен трафик на автомобили. От Пътната агенция днес ще решават дали да се премине към този вариант.

А областният управител на Смолян Зарко Маринов днес ще изпрати доклад до премиера за актуалната ситуация и работата на институциите. За БНТ той уточни още, че ще поиска Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да извършат инспекция на стената на язовира в Пампорово. Целта –  да се установи дали тя не компрометирана и това да е довело свлачището.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ма ДУРО

    5 14 Отговор
    Ей така ще се свлече и новата руска партия в България

    Коментиран от #4, #10, #13

    07:20 04.05.2026

  • 2 Митко

    4 2 Отговор
    Споко и на запад е така. Тъй, че не се оплаквайте!

    07:22 04.05.2026

  • 3 Гошо

    10 1 Отговор
    Още поне година ще е затворен. Всеки ден ли ще ни го съобщавате? Даже няма и жертви. Айде стига вече.

    07:30 04.05.2026

  • 4 Каква руска бе глупав

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "ма ДУРО":

    Тук е България, а не циганско гето да се подвизавате месарниците да лъжете и крадете!

    07:33 04.05.2026

  • 5 оня с коня

    10 0 Отговор
    Статията хубо уведомява че Пътят бил затворен за 4-ти ден,след това да продължи броенето до 15,20,100-тни дни,а е просто- можеше ДА ПОВТОРИ Инфото че Пътят няма да се ремонтира,а ще се строи НОВ по друго стабилно Трасе.

    07:35 04.05.2026

  • 6 Готованец

    5 1 Отговор
    Четвърти ден ли???
    Над четири години до безкрайност ще е така!
    Това няма кой да го оправи,но ако не по времето на соца строителни войски щяха отдавна да са там,а отварянето на пътя въпрос на разчети!

    07:45 04.05.2026

  • 7 следва

    2 0 Отговор
    източване на язовира отгоре му

    07:49 04.05.2026

  • 8 Жеро

    8 0 Отговор
    На кой в България му пука за пътя Смолян-Пампорово, важно е всеки да си получава заплатата и да си мисли-незаменим съм!
    И до 24 май по пътя нищо няма да се промени!
    Те пътищата не се чистят, а чакаме ремонтиране на пътя! В България пътища много, но от Живково
    време! Днес е само крадене и свикнахме така!
    пътя!

    Коментиран от #12

    07:50 04.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коста

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ма ДУРО":

    Така се свлякоха ГЕРБ, ДПС, ПП ДБ!

    07:57 04.05.2026

  • 11 Настопроценти

    1 1 Отговор
    Пети,шести,десети,двайсти ден ще остане затворено и т.н.

    07:58 04.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 някой

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ма ДУРО":

    дано

    08:00 04.05.2026

  • 14 Коста

    6 0 Отговор
    По времето на демокрацията стана свлачището до Трифон Зарезан, Златни пясъци. Все още пътят е затворен и никой не си мърда пръста. В същото време строеж до строежа на септични ями.... И то попивни. Защото никой не дава пари за чистене на фекалиите си. Некадърни!

    08:02 04.05.2026

  • 15 българина

    5 1 Отговор
    в Швейцария има 1400 тунела, тук бг прословута хитрост прави пътища по козите пътеки, за да се проелтира скъпо и открадне половината при строежа

    08:06 04.05.2026

  • 16 Кво Вадис

    5 0 Отговор
    Оная алчна дврейка Цветелина Бориславова да ВАДИ пари от джоба си и да оправя пътя.
    И без туй цялото Пампорово бачкат за нея и Лойко Мутрисов

    08:12 04.05.2026

  • 17 българина

    2 1 Отговор
    в швейцария само тунелите с дължина над 1.9 км са 112! българите все гледат да заобиколят баира, за да са криви и ипасни пътищата

    08:13 04.05.2026

  • 18 провинциалист

    2 1 Отговор
    Към тунелния инженер от коментари 15 и 17: Пампорово е отдалечено на 10-тина км от Смолян по права линия и е 650 м по-високо. Какъв е този тунел, който може да ги свърже, само ти си знаеш.

    08:18 04.05.2026

  • 19 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Софийското АПИ и всички "мозъчета" по темата са в София. Те празнуват, тях не ги ие грижа. Прасетата им надуха заплатите за да се разхождат до Гърция всяки месец и през празниците. В Смолян да спрат да пресмятат дните, ще минат и 404 дни и АПИ няма да еотворила пътя, или да е изградила нов.
    В тая страна трябва всичко да се промени. Всички маймуни в бюджетната ясла, издигнали се в управлението при ГРОБарите и ДПСарите трябва да си ходят на долни изпълнителни места, ако не - шута!

    08:30 04.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове