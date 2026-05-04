ISW: Украйна нанася все по-дълбоки удари в Русия: петролни пристанища и военни кораби са под огън

Украинските сили продължават да разширяват кампанията си от удари с голям обсег срещу руски военни обекти и петролна инфраструктура, като все по-успешно използват слабостите в руската противовъздушна отбрана. Това посочват в последния си анализ от Институт за изследване на войната, предава News.bg.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че на 3 май украинските сили са нанесли удари по руски малък ракетен кораб клас „Каракурт“, патрулен кораб и петролен танкер от т.нар. сенчест флот край пристанището Приморск в Ленинградска област. По думите му са били нанесени и сериозни щети по инфраструктурата за товарене на петрол.

Данни от системата FIRMS на НАСА също показват отчетени топлинни аномалии в района на пристанището, което потвърждава информацията за възникнали пожари.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко призна, че в нощта срещу 3 май руската ПВО е свалила над 60 украински дрона, но част от тях са достигнали целите си и са предизвикали пожари в близост до Приморск.

Според Зеленски украинските сили са ударили и два кораба от руския сенчест флот на входа на пристанището Новоросийск в Краснодарски край, този път с безпилотни надводни апарати.

Междувременно сателитни изображения показват, че предишните украински удари срещу диспечерската станция „Трансефт Перм“ са унищожили приблизително 70% от съоръжението, изгорили са всички големи резервоари и са блокирали работата му за неопределено време.

От средата на март насам Киев видимо увеличава честотата, далечината и мащаба на подобни операции, насочвайки се основно към ключови пристанища, нефтени терминали и логистични центрове в дълбокия руски тил.

Анализаторите отбелязват, че чрез нарастващото производство на дронове Украйна вече успява системно да удря руската енергийна инфраструктура, което затруднява съхранението и износа на петрол – един от основните източници на приходи за Кремъл.

По данни, цитирани от Зеленски, само от началото на 2026 година тези удари са причинили на Русия загуби от поне 7 милиарда долара, а ключови пристанища като Уст-Луга и Приморск вече работят под нормалния си капацитет.

Въпреки временния финансов ефект от поскъпването на петрола на световните пазари, експерти смятат, че допълнителните руски приходи не са достатъчни, за да компенсират нарастващия икономически натиск и щетите от украинската далекобойна ударна кампания.