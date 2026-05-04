ISW: Украйна нанася все по-дълбоки удари в Русия: петролни пристанища и военни кораби са под огън

Украинските сили продължават да разширяват кампанията си от удари с голям обсег срещу руски военни обекти и петролна инфраструктура, като все по-успешно използват слабостите в руската противовъздушна отбрана. Това посочват в последния си анализ от Институт за изследване на войната, предава News.bg.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че на 3 май украинските сили са нанесли удари по руски малък ракетен кораб клас „Каракурт“, патрулен кораб и петролен танкер от т.нар. сенчест флот край пристанището Приморск в Ленинградска област. По думите му са били нанесени и сериозни щети по инфраструктурата за товарене на петрол.
Данни от системата FIRMS на НАСА също показват отчетени топлинни аномалии в района на пристанището, което потвърждава информацията за възникнали пожари.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко призна, че в нощта срещу 3 май руската ПВО е свалила над 60 украински дрона, но част от тях са достигнали целите си и са предизвикали пожари в близост до Приморск.
Според Зеленски украинските сили са ударили и два кораба от руския сенчест флот на входа на пристанището Новоросийск в Краснодарски край, този път с безпилотни надводни апарати.
Междувременно сателитни изображения показват, че предишните украински удари срещу диспечерската станция „Трансефт Перм“ са унищожили приблизително 70% от съоръжението, изгорили са всички големи резервоари и са блокирали работата му за неопределено време.
От средата на март насам Киев видимо увеличава честотата, далечината и мащаба на подобни операции, насочвайки се основно към ключови пристанища, нефтени терминали и логистични центрове в дълбокия руски тил.
Анализаторите отбелязват, че чрез нарастващото производство на дронове Украйна вече успява системно да удря руската енергийна инфраструктура, което затруднява съхранението и износа на петрол – един от основните източници на приходи за Кремъл.
По данни, цитирани от Зеленски, само от началото на 2026 година тези удари са причинили на Русия загуби от поне 7 милиарда долара, а ключови пристанища като Уст-Луга и Приморск вече работят под нормалния си капацитет.
Въпреки временния финансов ефект от поскъпването на петрола на световните пазари, експерти смятат, че допълнителните руски приходи не са достатъчни, за да компенсират нарастващия икономически натиск и щетите от украинската далекобойна ударна кампания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Сър Джон
07:20 04.05.2026
4 Добре са ги подпалили! Добре,добре.
07:22 04.05.2026
7 Зелени хайвери пак
07:24 04.05.2026
9 .....
07:25 04.05.2026
10 МНОГО ДАБРЕ МУ СЕ ПОЛУЧАВА НА ЗЕЛЕНИЯ
07:26 04.05.2026
11 Мишел
До коментар #4 от "Добре са ги подпалили! Добре,добре.":Така са ги подпалили, че в Украйна не остана какво да гори.
07:26 04.05.2026
12 Зеленски
07:31 04.05.2026
13 Мишел
До коментар #9 от ".....":Ще.., ще..., ще..., ще......,... Ама не ще!
07:31 04.05.2026
14 Митко бонбата
07:31 04.05.2026
15 Гориил
07:32 04.05.2026
16 Стига
До коментар #15 от "Гориил":Си ни разсмивал
07:34 04.05.2026
17 54321
До коментар #15 от "Гориил":Помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 4г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂
07:34 04.05.2026
18 .....
До коментар #13 от "Мишел":През 2022 г. руснаците твърдяха, че парадът за 9 май ще е в Киев!
През 2026 г. руснаците отменят парада си дори в Москва!
Путин е велик военен стратег. Всичко върви по план!
07:35 04.05.2026
20 хихи
07:37 04.05.2026
21 Митко бонбата
07:38 04.05.2026
23 Емо
07:39 04.05.2026
24 Еврокопейкa
До коментар #15 от "Гориил":Всички украинци ще побягнат като видят новият Т-999: летящият танк с ядрен двигател. Безаналогов. Неунищожим.
07:39 04.05.2026
25 Швейк
07:39 04.05.2026
32 Лично Пyтkuн го кара!
До коментар #24 от "Еврокопейкa":Всява шок и ужас само с появата си, а Машенка като дъхне пред запалка, служи като огнехвъргачка!
07:45 04.05.2026
34 Нема, свършиха художниците
До коментар #6 от "За родину":да ти го нарисуват, а производството цикли, пак некои откраднал пералнята и нема чип...
07:47 04.05.2026
35 Митко бонбата
07:50 04.05.2026
36 Еврокопейкa
До коментар #32 от "Лично Пyтkuн го кара!":Путин - СВО - за ТРИ дни и победа Тръмп - спирам войната ЗА 24 ЧАСА ... Ха.ха.ха... Тези двамата луди ,трябва ,да се изкарат на Червения площад и да им се бият по 50 тояги на голо ...След това ,да се изпратят на лечение в Сибир !!!..
07:50 04.05.2026
37 Големи лъжи
07:52 04.05.2026
39 Даа И
До коментар #35 от "Митко бонбата":Водка-безалкохона
07:54 04.05.2026
40 Айгедотор
07:56 04.05.2026
44 Института да не "изследва"
"По данни, цитирани от Зеленски, само от началото на 2026 година тези удари са причинили на Русия загуби от поне 7 милиарда долара,"
08:00 04.05.2026
46 Гост
08:03 04.05.2026
47 Лука
До коментар #24 от "Еврокопейкa":И хитлер е мечтал за нови оръжия !
08:04 04.05.2026
49 Освен това Института
До коментар #44 от "Института да не "изследва"":не изследва какъв го отнася от Русия Украйна, заради нагличанските номера. Ама докато Зеленски си присвоява "победите", острова е в сравнителна безопасност
08:07 04.05.2026
50 Евроцент
До коментар #24 от "Еврокопейкa":Само теА Украинци,които се излежават на пясъка на Слънчака,нЕма се мрънаат дори...🤣😂😝!
08:08 04.05.2026
51 ПСО- Петгодишната Срамна Операция
08:09 04.05.2026
52 Мишел
До коментар #18 от ".....":Фантазираш. Русия никога не е поставяла срокове за своите действия в Украйна. Сроковете ги измислят такива като теб, за да може после да отчетат като някаква победа това, че Русия не е спазила техните срокове.
08:09 04.05.2026
54 Перо
08:11 04.05.2026
56 Путлер каза че са го излъгали
До коментар #52 от "Мишел":Руските войски в Украйна имаха провизии само за 7 дни.
08:22 04.05.2026
61 БРЕЕЕ ТО ЩЕ ЛЪСНЕ
08:36 04.05.2026
