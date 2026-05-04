ISW: Украйна нанася все по-дълбоки удари в Русия: петролни пристанища и военни кораби са под огън
4 Май, 2026 07:09, обновена 4 Май, 2026 07:14 1 624 63

Нова вълна от далекобойни атаки удря руския енергиен сектор и флот, а Киев твърди, че вече е лишил Москва от милиарди долари приходи

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили продължават да разширяват кампанията си от удари с голям обсег срещу руски военни обекти и петролна инфраструктура, като все по-успешно използват слабостите в руската противовъздушна отбрана. Това посочват в последния си анализ от Институт за изследване на войната, предава News.bg.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че на 3 май украинските сили са нанесли удари по руски малък ракетен кораб клас „Каракурт“, патрулен кораб и петролен танкер от т.нар. сенчест флот край пристанището Приморск в Ленинградска област. По думите му са били нанесени и сериозни щети по инфраструктурата за товарене на петрол.

Данни от системата FIRMS на НАСА също показват отчетени топлинни аномалии в района на пристанището, което потвърждава информацията за възникнали пожари.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко призна, че в нощта срещу 3 май руската ПВО е свалила над 60 украински дрона, но част от тях са достигнали целите си и са предизвикали пожари в близост до Приморск.

Според Зеленски украинските сили са ударили и два кораба от руския сенчест флот на входа на пристанището Новоросийск в Краснодарски край, този път с безпилотни надводни апарати.

Междувременно сателитни изображения показват, че предишните украински удари срещу диспечерската станция „Трансефт Перм“ са унищожили приблизително 70% от съоръжението, изгорили са всички големи резервоари и са блокирали работата му за неопределено време.

От средата на март насам Киев видимо увеличава честотата, далечината и мащаба на подобни операции, насочвайки се основно към ключови пристанища, нефтени терминали и логистични центрове в дълбокия руски тил.

Анализаторите отбелязват, че чрез нарастващото производство на дронове Украйна вече успява системно да удря руската енергийна инфраструктура, което затруднява съхранението и износа на петрол – един от основните източници на приходи за Кремъл.

По данни, цитирани от Зеленски, само от началото на 2026 година тези удари са причинили на Русия загуби от поне 7 милиарда долара, а ключови пристанища като Уст-Луга и Приморск вече работят под нормалния си капацитет.

Въпреки временния финансов ефект от поскъпването на петрола на световните пазари, експерти смятат, че допълнителните руски приходи не са достатъчни, за да компенсират нарастващия икономически натиск и щетите от украинската далекобойна ударна кампания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сър Джон

    28 14 Отговор
    Мисирки сър, това им е работата да лъжат! Но се наблюдава тенденция на намаляващ брой бА лъци които им се връзват!

    07:20 04.05.2026

  • 4 Добре са ги подпалили! Добре,добре.

    17 14 Отговор
    Много добре се получава.

    Коментиран от #11

    07:22 04.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зелени хайвери пак

    29 15 Отговор
    Престанете с тези измислени пропагандни статии за успехите на избитата украинска армия, жалки сте. При реална война, НАТО без помощта на САЩ ще бъде унищожено буквално за часове.

    07:24 04.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 .....

    21 25 Отговор
    Няма да има прошка и снизхождение към русия . Позорът ще бъде епохален .

    Коментиран от #13

    07:25 04.05.2026

  • 10 МНОГО ДАБРЕ МУ СЕ ПОЛУЧАВА НА ЗЕЛЕНИЯ

    24 13 Отговор
    Скоро ще бяга и от Одеса. Браво.

    Коментиран от #48

    07:26 04.05.2026

  • 11 Мишел

    19 12 Отговор

    До коментар #4 от "Добре са ги подпалили! Добре,добре.":

    Така са ги подпалили, че в Украйна не остана какво да гори.

    07:26 04.05.2026

  • 12 Зеленски

    14 13 Отговор
    Нравится ненравится Фламинго приближается

    07:31 04.05.2026

  • 13 Мишел

    5 13 Отговор

    До коментар #9 от ".....":

    Ще.., ще..., ще..., ще......,... Ама не ще!

    Коментиран от #18

    07:31 04.05.2026

  • 14 Митко бонбата

    20 17 Отговор
    Путин мислеше че Украйна е кротка oвчица, на която да тегли ножа, но събуди раздразнен звяр, и сега няма измъкване!

    07:31 04.05.2026

  • 15 Гориил

    20 16 Отговор
    Всичко това са ухапвания от комари. Украйна е безсилна да навреди на Русия.НАТО няма оръжия, сравними с руските по мощност и ефективност.

    Коментиран от #16, #17, #24

    07:32 04.05.2026

  • 16 Стига

    16 7 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Си ни разсмивал

    07:34 04.05.2026

  • 17 54321

    19 9 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Помня как руснаците с километрични опашки от тежка военна техника влязоха в Украйна и след 4г стигнаха да превземат територии на малки групи на китайски мотори стил Лудия Макс 😂

    07:34 04.05.2026

  • 18 .....

    17 11 Отговор

    До коментар #13 от "Мишел":

    През 2022 г. руснаците твърдяха, че парадът за 9 май ще е в Киев!
    През 2026 г. руснаците отменят парада си дори в Москва!
    Путин е велик военен стратег. Всичко върви по план!

    Коментиран от #52

    07:35 04.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 хихи

    12 8 Отговор
    а ВСУ настъпват към Киев

    07:37 04.05.2026

  • 21 Митко бонбата

    13 8 Отговор
    Пак ще канят корейци на помоч

    07:38 04.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Емо

    5 5 Отговор
    Екстра!

    07:39 04.05.2026

  • 24 Еврокопейкa

    18 6 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Всички украинци ще побягнат като видят новият Т-999: летящият танк с ядрен двигател. Безаналогов. Неунищожим.

    Коментиран от #32, #47, #50

    07:39 04.05.2026

  • 25 Швейк

    15 8 Отговор
    Най-добре е вече остатъците от руската армия да се омитат хиперзвуково от Украйна докато още не са прихванати.

    07:39 04.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лично Пyтkuн го кара!

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "Еврокопейкa":

    Всява шок и ужас само с появата си, а Машенка като дъхне пред запалка, служи като огнехвъргачка!

    Коментиран от #36

    07:45 04.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Нема, свършиха художниците

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "За родину":

    да ти го нарисуват, а производството цикли, пак некои откраднал пералнята и нема чип...

    07:47 04.05.2026

  • 35 Митко бонбата

    10 4 Отговор
    Руският гений трябва да изобрети петрол който не гори. Друго спасение, нету!

    Коментиран от #39

    07:50 04.05.2026

  • 36 Еврокопейкa

    11 7 Отговор

    До коментар #32 от "Лично Пyтkuн го кара!":

    Путин - СВО - за ТРИ дни и победа Тръмп - спирам войната ЗА 24 ЧАСА ... Ха.ха.ха... Тези двамата луди ,трябва ,да се изкарат на Червения площад и да им се бият по 50 тояги на голо ...След това ,да се изпратят на лечение в Сибир !!!..

    07:50 04.05.2026

  • 37 Големи лъжи

    13 6 Отговор
    В Таупсе всичко е нормално , горящите цистерни са изгасени ще направят нови , в Приморск пожара е потушен за два часа ,в Новосибирск нищо не са ударили .

    Коментиран от #45

    07:52 04.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Даа И

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Митко бонбата":

    Водка-безалкохона

    07:54 04.05.2026

  • 40 Айгедотор

    2 2 Отговор
    Абсолютни измишльотини!

    07:56 04.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Института да не "изследва"

    6 0 Отговор
    само какво бил казал Зеленски, а да се информира от официални западни източници, че въпреки ударите с британски дронове, доходите на Русия от износ на петрол са се увеличили и то много! Тъй че ефект никакъв! Освен екологичната катастрофа в Черно Море, но на нагличаните не им пука. Те там риба не ловят.

    "По данни, цитирани от Зеленски, само от началото на 2026 година тези удари са причинили на Русия загуби от поне 7 милиарда долара,"

    Коментиран от #49

    08:00 04.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гост

    5 3 Отговор
    Това са саботажи, а не ракетни удари, да е ясно! За облъченото стадото, и за тези на опашката за кренвирши!

    08:03 04.05.2026

  • 47 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Еврокопейкa":

    И хитлер е мечтал за нови оръжия !

    08:04 04.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Освен това Института

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Института да не "изследва"":

    не изследва какъв го отнася от Русия Украйна, заради нагличанските номера. Ама докато Зеленски си присвоява "победите", острова е в сравнителна безопасност

    08:07 04.05.2026

  • 50 Евроцент

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Еврокопейкa":

    Само теА Украинци,които се излежават на пясъка на Слънчака,нЕма се мрънаат дори...🤣😂😝!

    08:08 04.05.2026

  • 51 ПСО- Петгодишната Срамна Операция

    4 1 Отговор
    Плачат с петролени сълзи руснаците. Повечето от местата вече не стават за живеене. Зеленски на практика ги изселва. Вече открито говорят против войната и Путин. Още малко и ще наизлязат по-площадите. После ще дойде гладът. Путин няма полезен ход. Лоши дни и случки го чакат.

    08:09 04.05.2026

  • 52 Мишел

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от ".....":

    Фантазираш. Русия никога не е поставяла срокове за своите действия в Украйна. Сроковете ги измислят такива като теб, за да може после да отчетат като някаква победа това, че Русия не е спазила техните срокове.

    Коментиран от #56

    08:09 04.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Перо

    2 1 Отговор
    Дежурната пропагандна “сводка” от политическото у-ние на УВС за Факти!

    08:11 04.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Путлер каза че са го излъгали

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    Руските войски в Украйна имаха провизии само за 7 дни.

    08:22 04.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 БРЕЕЕ ТО ЩЕ ЛЪСНЕ

    0 0 Отговор
    Тази истина като неговата златна тоалетна. И той бомби яко и то във дълбочина. А преди само Путин виноват. Пресата започва да се УМИЛКВА към РАДЕВ. А преди Ко беше. НА АБАРОТ ЕДНО БОМБЕНИ НА НАРКОТО И ПЕТ ЗА РУСИТЕ.

    08:36 04.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

