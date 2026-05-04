Макрон настоява за дипломатическо отваряне на Ормузкия проток между САЩ и Иран

4 Май, 2026 11:42 752 9

Френският президент предупреди срещу нови военни операции и призова за съгласувано решение за ключовия морски маршрут

Макрон настоява за дипломатическо отваряне на Ормузкия проток между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Франция Еманюел Макрон призова за отваряне на Ормузкия проток чрез координирани действия между Иран и САЩ, съобщи Франс прес, предава БТА.

Френският държавен глава изрази резерви към предложената от американския президент Доналд Тръмп нова военна операция, насочена към деблокиране на стратегическия морски маршрут.

Макрон направи изявлението си при пристигането си в Армения за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, като подчерта необходимостта от дипломатическо решение на напрежението в региона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    13 1 Отговор
    След турските новини по БНТ започват украинските и толкова са нагли че няма и субтитри !!

    Коментиран от #5, #6

    11:45 04.05.2026

  • 3 селяк

    1 4 Отговор
    Дъгичкии Ормузкия проток нема да са отвори докато чичи Портокалчо не пласира откраднатия от Венецуела петролец и приятелчетата му не се нагушат с милиони на борсата ама чеп за Раша

    11:47 04.05.2026

  • 4 Биби

    10 0 Отговор
    Тоя и държавата му не са никакъв фактор.Скоро няма да имат какво да ядат

    11:49 04.05.2026

  • 5 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Да вдим дали ще има реакция от Радев

    11:51 04.05.2026

  • 6 Ром

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Мисля, че е по правилно да има новини на нашия език, отколкото на украински, макар че и това не е редно. Все пак живеем в България.

    11:54 04.05.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    За чалмите по добре е дипломатичното одваране од колко физичното! Па мое им си аресва физичното?

    12:01 04.05.2026

  • 8 Тоя що не си

    7 1 Отговор
    гледа дядото? Че оня пак ще го бие! Леле, какви утрепки само са "началници"! Тези ще унищожат планетата с глупостта си!

    12:06 04.05.2026

  • 9 Нещастници

    1 0 Отговор
    е как един не предложи сащ да се разкарат от бл изток завинаги?

    12:44 04.05.2026

