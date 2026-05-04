Макрон настоява за дипломатическо отваряне на Ормузкия проток между САЩ и Иран

Президентът на Франция Еманюел Макрон призова за отваряне на Ормузкия проток чрез координирани действия между Иран и САЩ, съобщи Франс прес, предава БТА.

Френският държавен глава изрази резерви към предложената от американския президент Доналд Тръмп нова военна операция, насочена към деблокиране на стратегическия морски маршрут.

Макрон направи изявлението си при пристигането си в Армения за Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, като подчерта необходимостта от дипломатическо решение на напрежението в региона.