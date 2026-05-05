Преглед на печата! Напрежението в Ормузкия проток се засилва

Рязкото засилване на напрежението в Ормузкия проток и Персийския залив вчера заплашва да сложи край на крехкото прекратяване на огъня между Иран и САЩ в момент, в който двете страни се опитват да постигнат напредък в преговорите за трайно прекратяване на войната, пише в. „Вашингтон пост“.

Отварянето на протока – жизненоважен транспортен коридор за транспорта на нефт и газ – е централна тема на преговорите между Иран и САЩ, откакто те се споразумяха да прекратят огъня на 7 април, посочва изданието. Двете страни обмениха редица предложения и проведоха директни разговори в Пакистан, но все още не могат да преодолеят значителните различия по ключови въпроси, включително ядрената програма на Иран. Иран използва контрола си над протока като аргумент, за да изисква размразяване на активи и изплащане на военни репарации.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви през уикенда, че пристъпва към военни действия за отваряне на протока, включително съвместна програма между Държавния департамент и международни партньори за засилване на обмена на информация относно сигурността по маршрута, отбелязва „Вашингтон пост“. Военната мисия на САЩ за отваряне на Ормузкия проток, наречена „Проект Свобода“, включва въоръжени с управляеми ракети ескадрени миноносци, над 100 военни самолета на военноморските и военновъздушните сили, дронове, сателити, както и над 15 000 души личен състав, съобщи вчера американското Централно командване.

В момента обаче цари объркване относно съдбата на крехкото споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, след като поредица от нови удари в Обединените арабски емирства и Оман, заедно с информации за атаки срещу кораби в Ормузкия проток, подкопаха доверието в примирието, пише в. „Лос Анджелис Таймс“.

Опасенията от възобновяване на войната предизвикаха нов скок в цените на петрола, който достигна над 114 долара за барел – нива, невиждани от преди сключването на примирието преди почти месец, посочва изданието. Стотици товарни кораби от десетки държави остават блокирани в Персийския залив, а съобщенията за удари в Дубай породиха опасения за допълнителни смущения на международните полети.

Иран блокира трафика през протока малко след като САЩ и Израел започнаха кампанията си срещу страната, припомня „Лос Анджелис таймс“. Миналия месец, дни след влизането в сила на прекратяването на огъня между Вашингтон и Техеран, САЩ наложиха своя собствена морска блокада на иранските пристанища в опит да окажат натиск върху Иран да направи отстъпки в преговорите.

Отнемането от Иран на контрола над протока, през който в мирно време преминава около една пета от световния петрол, би лишило Техеран от основния му коз в преговорите за прекратяване на войната, пише британският в. „Телеграф“.

Ислямската република предупреди, че търговските кораби все още се нуждаят от нейното разрешение за преминаване през протока и заяви, че всеки кораб, който се опита да го пресече без нейно съгласие, ще бъде „изложен на риск“, посочва изданието. Дори с военноморската подкрепа на САЩ далеч не е сигурно, че мнозина собственици на кораби или техните застрахователи ще рискуват да изпратят корабите си през протока, докато Иран продължава да заплашва с враждебни действия.

„Телеграф“ също така цитира началника по въпросите на сигурността на Балтийския и международния морски съвет - водеща търговска група в корабоплаването, който изразява съмнение дали вчерашните американски действия в протока са устойчиви и заяви, че те носят „риск от ново избухване на враждебни действия“.

„Проект Свобода“ може да се окаже бърз път към възобновяване на военните действия – перспектива, за която САЩ така или иначе се подготвят, пише в. „Гардиън“. За Тръмп американската операция има предимството да представи обстоятелствата за възобновяване на военните действия по такъв начин, че Иран да бъде възприет като агресор, посочва изданието.

Другият изход от задънената улица е връщане на масата за преговори и в крайна сметка постигането на компромис за ядрената програма на Иран, подобен на този, който се обсъждаше, когато Тръмп и Бенямин Нетаняху започнаха войната на 28 февруари, коментира „Гардиън“.

Основното препятствие пред сключването на споразумение в момента е убеждението на всяка от страните, че другата ще се пречупи първа, заключава вестникът.