Техеран: Ще се отбраняваме! Нашите ракетни запаси са готови на 120%

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди срещу "новия авантюризъм" на САЩ. Той подчерта, че готовността на Иран да се защитава е "1000%".

"Винаги, когато на масата се постави дипломатическо решение, Съединените щати прибягват до безразсъдна военна авантюра", изтъкна Арагчи, цитиран от агенция "Фарс".

Той постави под въпрос дали последните действия на САЩ представляват "сляпа тактика на натиск" или "измама от саботьор, който отново се стреми да завлече президента на САЩ в ново блато".

"Каквато и да е причината, резултатът винаги е един и същ: иранците никога не се поддават на натиск, но дипломацията винаги е жертва", обобщи министърът.

Освен това Арагчи отхвърли предполагаемите оценки на ЦРУ относно ракетните възможности на Иран.

"ЦРУ греши. Нашите ракетни запаси и капацитет на пусковите установки не са на 75% от нивото от 28 февруари; правилната цифра е 120%", изтъкна той.

"А нашата готовност да защитим народа си: 1000 процента", отсече Арагчи.