Техеран: Ще се отбраняваме! Нашите ракетни запаси са готови на 120%

8 Май, 2026 15:05 1 362 17

  • иран-
  • абас арагчи-
  • ормузки проток-
  • корпус на пазителите на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди срещу "новия авантюризъм" на САЩ. Той подчерта, че готовността на Иран да се защитава е "1000%".

"Винаги, когато на масата се постави дипломатическо решение, Съединените щати прибягват до безразсъдна военна авантюра", изтъкна Арагчи, цитиран от агенция "Фарс".

Той постави под въпрос дали последните действия на САЩ представляват "сляпа тактика на натиск" или "измама от саботьор, който отново се стреми да завлече президента на САЩ в ново блато".

"Каквато и да е причината, резултатът винаги е един и същ: иранците никога не се поддават на натиск, но дипломацията винаги е жертва", обобщи министърът.

Освен това Арагчи отхвърли предполагаемите оценки на ЦРУ относно ракетните възможности на Иран.

"ЦРУ греши. Нашите ракетни запаси и капацитет на пусковите установки не са на 75% от нивото от 28 февруари; правилната цифра е 120%", изтъкна той.

"А нашата готовност да защитим народа си: 1000 процента", отсече Арагчи.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    30 4 Отговор
    Удриии краварите по манерката.

    15:07 08.05.2026

  • 2 хаха

    9 26 Отговор
    На 150% даже. ХАХАХА

    И тези започнаха с лафовете на коня лавров.

    Коментиран от #5

    15:07 08.05.2026

  • 3 Небинарен ляв

    28 5 Отговор
    Персите са древен и силен народ, оцелял хилядолетия. Обора е на 200 години, заселен от мародери и разбойници депортирани от английската корона на изгнание в новия континент. Техните наследници днес мародерстват по целия свят, но края им се вижда.

    15:11 08.05.2026

  • 4 Исаак

    4 27 Отговор
    А готови ли са противогазите ? Иранците да очакват ядрен удар скоро !

    Коментиран от #8, #11

    15:11 08.05.2026

  • 5 Мишел

    18 6 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Не позна, Иран има толкова ракети, колкото са му необходими. Производство на Северна Корея и Китай са.

    15:14 08.05.2026

  • 6 ЕВАЛА НА ПЕРСИТЕ

    27 5 Отговор
    ЗА ТЯХНАТА НЕПРЕКЛОННОСТ И СМЕЛОСТ ПРЕД АГРЕСОРИТЕ.ТЯХНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ГОЛЯМА СТЕПЕН СМЕНЯ ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА В СВЕТА.РАЗКАЗАХА НА ЕВРЕИТЕ И САЩ КАК СЕ КЪРПА ДЪРПА. БРАВО !!!

    15:14 08.05.2026

  • 7 Чуй Куме

    21 3 Отговор
    Иран се готви за тази война повече от четиридесет години. Цели поколения са отраснали научени да се бранят от агресора и не ще отстъпят. Говедарската армия от меки китки няма шанс срещу персите. Никакъв шанс.

    15:14 08.05.2026

  • 8 Тихо тихо

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Исаак":

    Отивай на занималня и не философствай тука. Геополитиката е за зряли мъже.

    15:16 08.05.2026

  • 9 Чуйте амеби

    16 2 Отговор
    Говедарите ги мразя безплатно.

    15:18 08.05.2026

  • 10 120%

    4 17 Отговор
    Чалмите продължават да фантазират и да се заканват на Америка,без да си дават сметка, че в един миг само могат да изчезнат от лицето на земята, без дори Пентагона да задейства Космическата си флотилия /USSF/. Феодални примитиви!

    Коментиран от #12, #14

    15:20 08.05.2026

  • 11 Мишел

    14 3 Отговор

    До коментар #4 от "Исаак":

    САЩ щяха да се решат на ядрен удар само ако имат монопол върху ядреното оръжие. Сега не смеят да помислят да повторят Хирошима и Нагасаки в Иран, защото не знаят.откъде ще им отговорят. Съюзниците на Иран са все ядрени държави.

    15:23 08.05.2026

  • 12 ЕЙ НОГУУ СИ ПРОЗД

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "120%":

    Иранците не са араби,чалми са арабите ама ти как да знаеш като си турбо тъп.Шляпаш тук наизуст без да имаш грам представа от история,география и политика.

    Коментиран от #16

    15:24 08.05.2026

  • 13 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    3 4 Отговор
    "Иран настоява да води тази война, но сметката се плаща от цяла Европа."
    "Търсенето на военно решение, основано на победа на бойното поле, не дава резултати. Напротив – резултатът е стотици хиляди човешки животи и разруха"
    "Предоставянето на оръжия за Иран от Китай и Русия е все едно да гасим пожар с бензин."

    15:36 08.05.2026

  • 14 си пън

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "120%":

    на 120% наистина,по голяма тъпотия не може се напише

    Коментиран от #17

    15:38 08.05.2026

  • 15 иранците вървят по пътя на иракчаните

    2 2 Отговор
    Явно всички със доста власт са като Кадафи, Асад и иракския Саддам Хюсеин.
    -;-
    Явно всички със доста власт са като Кадафи, Асад и иракския Саддам Хюсеин.

    15:39 08.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 какви са тия 120-1000% готовност

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "си пън":

    си пън
    00ОТГОВОР
    До коментар 10 от "120%":

    на 120% наистина,по голяма тъпотия не може се напише
    -;-
    Иранците били измислили шаха, ама числата нещо не им се удават!

    15:41 08.05.2026

