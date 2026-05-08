Техеран: Ще се отбраняваме! Нашите ракетни запаси са готови на 120%

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди срещу "новия авантюризъм" на САЩ. Той подчерта, че готовността на Иран да се защитава е "1000%".
"Винаги, когато на масата се постави дипломатическо решение, Съединените щати прибягват до безразсъдна военна авантюра", изтъкна Арагчи, цитиран от агенция "Фарс".
Той постави под въпрос дали последните действия на САЩ представляват "сляпа тактика на натиск" или "измама от саботьор, който отново се стреми да завлече президента на САЩ в ново блато".
"Каквато и да е причината, резултатът винаги е един и същ: иранците никога не се поддават на натиск, но дипломацията винаги е жертва", обобщи министърът.
Освен това Арагчи отхвърли предполагаемите оценки на ЦРУ относно ракетните възможности на Иран.
"ЦРУ греши. Нашите ракетни запаси и капацитет на пусковите установки не са на 75% от нивото от 28 февруари; правилната цифра е 120%", изтъкна той.
"А нашата готовност да защитим народа си: 1000 процента", отсече Арагчи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Чорбара
15:07 08.05.2026
хаха
И тези започнаха с лафовете на коня лавров.
Небинарен ляв
Исаак
Мишел
До коментар #2 от "хаха":Не позна, Иран има толкова ракети, колкото са му необходими. Производство на Северна Корея и Китай са.
ЕВАЛА НА ПЕРСИТЕ
Чуй Куме
Тихо тихо
До коментар #4 от "Исаак":Отивай на занималня и не философствай тука. Геополитиката е за зряли мъже.
Чуйте амеби
120%
Мишел
До коментар #4 от "Исаак":САЩ щяха да се решат на ядрен удар само ако имат монопол върху ядреното оръжие. Сега не смеят да помислят да повторят Хирошима и Нагасаки в Иран, защото не знаят.откъде ще им отговорят. Съюзниците на Иран са все ядрени държави.
ЕЙ НОГУУ СИ ПРОЗД
До коментар #10 от "120%":Иранците не са араби,чалми са арабите ама ти как да знаеш като си турбо тъп.Шляпаш тук наизуст без да имаш грам представа от история,география и политика.
Гyмен кРадев БОгаТАШа
"Търсенето на военно решение, основано на победа на бойното поле, не дава резултати. Напротив – резултатът е стотици хиляди човешки животи и разруха"
"Предоставянето на оръжия за Иран от Китай и Русия е все едно да гасим пожар с бензин."
си пън
До коментар #10 от "120%":на 120% наистина,по голяма тъпотия не може се напише
иранците вървят по пътя на иракчаните
Явно всички със доста власт са като Кадафи, Асад и иракския Саддам Хюсеин.
какви са тия 120-1000% готовност
До коментар #14 от "си пън":си пън
Иранците били измислили шаха, ама числата нещо не им се удават!
