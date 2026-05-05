$35 млрд. срещу $35 хил. - иранската стратегия за изтощаване на врага с евтини дронове

5 Май, 2026 12:48 831 17

Бойната система Aegis на военноморските разрушители използва прехващачи Standard Missile 2 (SM-2) за сваляне на дронове, но военният протокол изисква изстрелване на поне две ракети на цел

Снимки: БГНЕС/ЕРА
Стратегията на Иран да изтощи американските и израелски военни и финансови ресурси с евтина масовка се е доказала доста ефективна, сочи доклад, цитиран от New York Times. Техеран е наблегнал на използването на дронове Shahed-136 на цена от 35 000 долара на парче, които са били сваляни с ракети за стотици хиляди и милиони долари.

В момента Пентагонът се бори да разработи рентабилни решения, които да заместят високотехнологичните прехващачи, които изтощават ресурсите на Вашингтон и Тел Авив.

Според доклада, през първите 6 дни от войната САЩ са похарчили 11,3 милиарда долара за конфликта, а до началото на април сумата е набъбнала между 25 и 35 милиарда долара.

В идеален сценарий, самолети и системи за ранно предупреждение откриват дрон на стотици километри разстояние, което позволява на F-16 да го унищожи с помощта на ракети Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) II. Въпреки че тези въздушни патрули са рентабилни, огромният обхват на конфликта ограничава тяхната наличност.

Освен това, Иран е насочил атаките към самолетите за много ранно предупреждение, на които САЩ разчитат за откриване на далечни разстояния.

За да противодействат на дронове на по-къси разстояния, САЩ използват системата Coyote, която може да прехваща цели на разстояние до 14 км. Въпреки че е ефективна и сравнително евтина, американските военни са закупили малко Coyotes през последните години.

Бойната система Aegis на военноморските разрушители използва прехващачи Standard Missile 2 (SM-2) за сваляне на дронове, но военният протокол изисква изстрелване на поне две ракети на цел.

По подобен начин системата Patriot на армията остава стандартният метод за отбрана на базите. Въпреки че може да удари дрон от близо 43 км разстояние, използването на ракети PAC-3 MSE остава изключително скъпо.

Когато дронът е на по-малко от 2 км от целта си, наземни оръдия като Centurion C-RAM осигуряват последен слой защита. Неговата цена е сравнително ниска, но изключително малкият обсег на C-RAM го прави по-скоро крайна мярка, отколкото основно решение.

Пентагонът е започнал да обмисля дронове-прехващачи, задвижвани от изкуствен интелект, като например Merops Surveyor, за да преследват вражески снаряди и дронове на по-ниска цена. Хиляди от тези устройства са изпратени в Близкия изток, въпреки че ефективността им оставя неясна.

САЩ са разработили и лазерна технология за 1 милиард долара, която може да стреля срещу само 3 долара, но все още не се знае доколко е ефективна. Анализатори в областта на отбраната предупреждават, че САЩ може да изчерпят сложните прехващачи, преди да могат да ги заменят с изброените алтернативни методи и запаси, оставяйки критични пропуски в регионалната сигурност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    14 0 Отговор
    Целия свят е задължен на великите перси че чистят вековната ционистка мръсотия от лицето на земята

    12:52 05.05.2026

  • 2 Някой

    2 6 Отговор
    Тъй тъй...драскаме каквото ни падне.
    Прибират два танкера с петрол и мача е X!

    Коментиран от #5

    12:52 05.05.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 1 Отговор
    Слава на Иран....
    Трепане на сащ и терористите от Израел

    12:53 05.05.2026

  • 4 авантгард

    10 1 Отговор
    Ах, каква изненада!
    Празноглавците с големи усти са проспали последни няколко години в които същата тактика реализираха успешно руснаците.
    Ама то приказките и присмеха не носят победи, ще разберат скоро кон боб яде ли и къде зимуват раците.

    12:54 05.05.2026

  • 5 Ахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Важното е ти да знаеш истината и че сащ имат лазер за 3млрд, който стреля за 3 долара.. Ама не се знае дали работи. Не работи, ама за 3$

    12:55 05.05.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор
    Украински дронове STING громят аятоласите в залива. Зеленски ги прати там, заедно с персонал, по искане на държавите в залива и САЩ.
    Те са качествени, пробвани е бойни действия и ЕВТИНИ. САЩ ша закопаят от Украйна 20 000 бройки.

    Коментиран от #9, #11

    13:06 05.05.2026

  • 7 Валери Герасимов

    0 0 Отговор
    Умни хора! От нас се учат.

    13:07 05.05.2026

  • 8 вижте какво

    1 1 Отговор
    САЩ спокойно могат да им стоварят една ядрена ракета. Не е там работата да се правим на тарикати, да се освободи иранския народ от тираните си и да се прави бизнес с тях.
    На маймуна и чалма - граната не се дава в ръката. Да не говорим за атомни бомби.

    Коментиран от #15

    13:09 05.05.2026

  • 9 и каде ще ги закопаят

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    тия 20 000 присмехурко ?

    Коментиран от #14

    13:09 05.05.2026

  • 10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор
    Всеки кораб от и за Иран е мой.
    Колко ли милиарда са това.

    Коментиран от #12

    13:09 05.05.2026

  • 11 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ахахаха, точно ще закопаят, ахахахаха ти верно си ГОЛЕМ СМЕХ

    13:10 05.05.2026

  • 12 За милиярди

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Не знам, но му казват пиратство на това и е забранено.

    13:10 05.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "и каде ще ги закопаят":

    Що да закопават бре...
    Поне 5000 STING са за Залива.
    С останалите ша бомбят аятоласите...
    И кой е казал че ша вземат всички дронове наведнъж.
    Важно е тапата отзад на Аятоласите да седи.

    13:12 05.05.2026

  • 15 Глей ся

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "вижте какво":

    Тва с атомната бомба по добре недей го коментира, че и 4те ти мозъчни клетки ще пуснат синия екран.. Ако литне дори една атомна, целия свят отива на кино. То не са Северна Корея, не са Пакистан, Индия, Китай, Израел, Франция, Русия, Англия. Всичко на кино. Така че, недей ги разбира

    13:12 05.05.2026

  • 16 Зеленски бомби Иран

    0 0 Отговор
    С дронове STING
    Има бая да си връща заради Шахедите.

    13:13 05.05.2026

  • 17 Овчар

    0 0 Отговор
    За анализаторите и брачедите на Соломон Паси..Ако четеш между редовете Тръмпоча казва : Европа ще е руска ..!

    13:14 05.05.2026

